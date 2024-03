40-jähriger Fox-News-Journalist nach Covid-Impfung mit Turbo-Krebs diagnostiziert

Bei der Fox-News-Journalistin Ashley Papa wurde Blinddarm-Turbokrebs im Stadium 4 diagnostiziert, nachdem sie sich im Rahmen des Impfprogramms des Senders mit dem mRNA-Impfstoff Covid hatte impfen lassen.

Die junge Mutter eines Kindes gab bekannt, dass dies die zweite „seltene“ Krankheit sei, die bei ihr in den vergangenen zwei Jahren diagnostiziert wurde.

„Ich wurde als offizielles Mitglied eines Clubs vereidigt, dem ich nie beitreten wollte“, sagte Papa in einem herzzerreißenden Beitrag für Fox.

Papas Krebsdiagnose kam nur zwei Jahre, nachdem bei ihr Ende 2021 Lymphangioleiomyomatose (LAM) diagnostiziert worden war, die zu einem vollständigen Lungenkollaps geführt hatte.

Die „voll geimpfte“ Reporterin sagt, ihr Leidensweg habe mit ernährungsbedingten Bauchschmerzen begonnen.

Als Journalistin sei sie darauf trainiert, Fragen zu stellen und nach der Wahrheit zu suchen, doch erst ihr Unwohlsein habe sie dazu veranlasst, einen Arzt aufzusuchen.

Auf Anraten ihres Arztes wurde eine CT-Untersuchung durchgeführt, die zu einer Überweisung an einen gynäkologischen Onkologen führte.

Es folgte ein Monat voller Tests und Operationen, an deren Ende die Diagnose stand, dass sie an Turbokrebs litt.

Die Ärzte stellten fest, dass Papa metastasierenden Blinddarmkrebs hatte.

„Ich hätte nie gedacht, dass meine gelegentlichen Wehwehchen mich mit Krebs konfrontieren würden, schon gar nicht mit einer so seltenen Krankheit“, erzählt Papa über den Moment, als ihr Leben eine unerwartete Wendung nahm.

Die Behandlung einer so seltenen Krankheit ist nicht einfach.

Ihr Weg durch dieses Labyrinth wurde durch ihre Vorgeschichte mit LAM erschwert, einer seltenen Lungenerkrankung, die nach einer Notoperation während ihrer Schwangerschaft diagnostiziert wurde.

Aufgrund dieser Vorgeschichte wurde sie in eine Hochrisikokategorie eingestuft, was ihre Behandlungsentscheidungen noch kritischer machte.

„Bei der Wahl der richtigen Behandlung ging es darum, die Wirksamkeit gegen die möglichen Auswirkungen auf meine Lebensqualität abzuwägen. Es war ein Kampf um meine Zukunft, um mehr Zeit mit meiner Tochter“, sagt sie.

Die Behandlung, für die sich Papa entschieden hat – eine Kombination aus herkömmlicher Chemotherapie und experimentellen Therapien – zeigt, mit welchen Herausforderungen Patienten mit seltenen Krankheiten bei der Suche nach einer wirksamen Behandlung konfrontiert sind.

„Wenn ich etwas aus meiner Geschichte lernen kann, dann, wie wichtig es ist, Hilfe zu suchen, wenn etwas mit dem Körper nicht stimmt“, sagt Ashley.

„Früherkennung kann einen großen Unterschied machen, vorwiegend bei einer so heimtückischen Krankheit wie Krebs.

Ihre Erfahrung zeigt, wie schwierig es ist, seltene Krankheiten zu diagnostizieren, bei denen die Symptome leicht mit häufiger auftretenden Krankheiten verwechselt werden können, sodass die lebensrettende Behandlung verzögert wird.

Heute erzählt Papa seine Geschichte nicht nur als abschreckendes Beispiel, sondern auch als Hoffnungsschimmer für andere, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.

Ihre Diagnose fällt in eine Zeit, in der sich die Berichte über Turbo-Krebs bei Menschen häufen, die mit Covid-Impfstoffen geimpft wurden.

Wie Slay News berichtete, schlug ein weltweit anerkannter Epidemiologe im vergangenen Jahr wegen der steigenden Zahl von Turbo-Krebsfällen Alarm.

Dr. Harvey Risch, emeritierter Professor für Epidemiologie an der Yale University, warnt vor einer „dramatischen Ausbreitung“ von Turbo-Krebs.

Risch ist Experte für Ätiologie, Prävention und Früherkennung von Krebs sowie für epidemiologische Methoden.

Der Professor erhielt von den National Institutes of Health (NIH) ein Stipendium in Höhe von 3,65 Millionen Dollar für eine fünfjährige Studie über die Ursachen von Bauchspeicheldrüsenkrebs in Connecticut.

Nachdem er eine besorgniserregende Zunahme von „Turbo-Krebs“ festgestellt hat, spricht Risch nun über seine Erkenntnisse, um die Öffentlichkeit zu warnen.

Der Begriff „Turbo-Krebs“ wird von Experten verwendet, um das jüngste Auftreten aggressiver Krebsarten zu beschreiben, die rasant wachsen.

Laut Risch und anderen führenden Krebsspezialisten haben die Fälle dieses neuen Phänomens in den vergangenen zwei Jahren rapide zugenommen.

„Diese Krebsarten, die normalerweise vom Körper in Schach gehalten werden, wachsen unerwartet schnell“, erklärte Risch kürzlich in einem Interview mit der Epoch Times.

„Wir wissen, dass die Covid-Impfstoffe bei einem Teil der Menschen, die sie eingenommen haben, das Immunsystem in unterschiedlichem Ausmaß geschädigt haben.

„Und dieser Schaden könnte darin bestehen, dass sie Covid häufiger bekommen, dass sie andere Infektionskrankheiten bekommen und sie langfristig vielleicht auch Krebs bekommen“, warnte er.

Mit seiner Sorge steht Risch nicht allein.

Viele führende Mediziner, darunter der renommierte Pathologe Ryan Cole, warnen vor „Turbo-Krebs“.

„Aufgrund der Fehlsteuerung der Immunreaktionen und der Unterdrückung des Immunsystems durch diese genetischen Injektionen … wachsen diese Krebsarten, die normalerweise vom Körper in Schach gehalten werden, unerwartet schnell“, warnte Dr. Cole in einem Interview mit Children’s Health Defense.

Doch das Schlimmste könnte noch bevorstehen, warnt Risch.

„Der Gedanke, dass ein neues Produkt wie die [COVID]-Impfstoffe Krebs verursachen könnte, kann nicht über Nacht beobachtet werden“, erklärt er.

„Krebs als Krankheit benötigt eine lange Zeit, um sich zu manifestieren, von den ersten Zellen, die verrückt spielen, bis sie groß genug sind, um diagnostiziert zu werden oder Symptome zu zeigen. Das kann bei Blutkrebsarten wie Leukämien und Lymphomen zwei bis drei Jahre dauern, bei Lungenkrebs fünf Jahre, bei Blasenkrebs 20 Jahre, bei Darmkrebs 30 bis 35 Jahre und so weiter.

„Es handelt sich also um langfristige Ereignisse, und wenn plötzlich ein neues Produkt wie Impfstoffe auf den Markt käme, würde man zuerst die von mir erwähnten Blutkrebsarten erwarten, nicht aber die anderen Krebsarten.

Krebsarten, die sich normalerweise erst nach zehn, zwanzig oder dreißig Jahren entwickeln, treten plötzlich bei Patienten auf.

Risch behauptet, dass die Covid-Spritzen das körpereigene Immunsystem „durcheinander bringen“.

Theoretisch würden Krebserkrankungen durch die immunsuppressiven MRNA-Spritzen beschleunigt.

Der Spitzenmediziner fügte hinzu, dass andere Krebsarten mit langer Latenzzeit bei sehr jungen Menschen auftreten.

„Das ist einfach nicht das normale Auftreten von Krebs“, so der Professor.

„Da diese Krebsarten bei Menschen auftreten, die zu jung sind, um sie zu bekommen, wurden sie im Vergleich zum normalen Verlauf als Turbo-Krebs bezeichnet“, fügte Risch hinzu.

„Einige dieser Krebsarten sind so aggressiv, dass sie zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie zum ersten Mal entdeckt werden, und dem Zeitpunkt, an dem sie einige Wochen später zur Behandlung kommen, dramatischer gewachsen sind, als die Onkologen erwartet hätten.

Auf die Frage, warum die Zahl der Turbo-Krebspatienten so sprunghaft angestiegen ist, hat Risch eine Erklärung.

„Die Covid-Impfstoffe haben das Immunsystem unterschiedlich stark geschädigt“, warnt er.