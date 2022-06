40-jähriger Mann, der durch COVID-Impfstoff geschädigt wurde, erhält als einer der ersten in Kanada eine Entschädigung

childrenshealthdefense.org: Ross Wightman, ein Kanadier, der nach der Verabreichung des Impfstoffs von AstraZeneca im vergangenen Jahr am Guillain-Barré-Syndrom erkrankte, wird möglicherweise eine zusätzliche Entschädigung beantragen.

Ein 40-jähriger Mann aus British Columbia, Kanada, erfuhr letzten Monat, dass die kanadische Regierung seinem Antrag auf Entschädigung für eine COVID-19-Impfstoffverletzung stattgegeben hat.

Ross Wightman, ein 40-jähriger Ehemann und Vater von zwei Kindern, sagte, dass es lange gedauert habe, bis die Regierung seinen Antrag genehmigt habe.

Man geht davon aus, dass er zu den ersten von nur einer Handvoll Personen gehört, die eine Entschädigung im Rahmen des kanadischen Vaccine Injury Support Program (VISP) erhalten.

Wightman gab den genauen Betrag der Auszahlung nicht bekannt. Er sagte jedoch, dass er sich nicht für die maximale Auszahlung des Programms von 284.000 Dollar qualifiziert habe.

Obwohl es in Kanada 46 149 offiziell registrierte unerwünschte Reaktionen auf COVID-19-Impfstoffe gab, hat nur eine Handvoll der Geschädigten eine Entschädigung erhalten.

Bei Wightman wurde das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) diagnostiziert, eine seltene Erkrankung des Nervensystems, die zu einer teilweisen Lähmung führte, kurz nachdem er im April 2021 seine erste und einzige Dosis des COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca erhalten hatte (CBC berichtete).

Wightman erzählte der National Post, dass er 10 Tage nach der Impfung starke Rückenschmerzen bekam. Er suchte mehrmals die Notaufnahme auf und wurde an einem Samstag eingeliefert, als er über ein Kribbeln im Gesicht berichtete.

„Am Dienstag hatte ich eine vollständige Gesichtslähmung“, sagte Wightman. „Ich konnte blinzeln, aber ich konnte nicht lächeln oder meine Zähne zeigen, und ich war auch von der Hüfte abwärts gelähmt.

Er verbrachte 67 Tage im Krankenhaus, bevor er nach Hause zurückkehren konnte. Wightman, der vor seiner Diagnose als Pilot und Immobilienmakler arbeitete, sagte, dass er nicht in der Lage gewesen sei, wieder zu arbeiten.

Das Schlimmste sei jedoch, dass er nicht in der Lage sei, sich mit seinen Kindern körperlich zu betätigen, z. B. Fußball zu spielen, sagte er gegenüber CBC.

Am 20. Mai erhielt Wightman ein Schreiben, in dem bestätigt wurde, dass ein „wahrscheinlicher Zusammenhang“ zwischen der Erkrankung und seiner Impfung besteht und dass er eine Entschädigungszahlung erhalten würde.

Die kanadische Regierung, die das VISP im Juli 2021 eingerichtet hat, war das einzige G7-Land, das vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie kein Entschädigungsprogramm für Impfschäden hatte.

Die Auszahlung erforderte Hartnäckigkeit, viele andere blieben weiterhin unentschädigt

Laut der VISP-Website wurden im Jahr 2021 zwischen dem 1. Juni und dem 30. November 400 Anträge auf Entschädigung bei Impfschäden eingereicht – und nur fünf wurden von einem medizinischen Prüfungsausschuss genehmigt.

Nur ein Bruchteil der Kanadier, die beim VISP Ansprüche wegen Impfschäden eingereicht haben, hat eine Zahlung erhalten.

„Das zeigt, wie hartnäckig wir mit dem Programm sind“, sagte Wightman gestern gegenüber Global News.

Er fügte hinzu:

„Jede Woche oder alle zwei Wochen rufen wir an, schreiben E-Mails: ‚Was ist los?‘ ‚Haben Sie alle Unterlagen, die Sie brauchen?‘ ‚Hat dieser Arzt Ihnen diese Akte geschickt?'“

Der Erhalt des Auszahlungsschreibens des Programms war zwar eine „ziemliche Genugtuung“, aber Wightman ist nicht „übermäßig begeistert“ von der Auszahlung, die einen Anspruch auf einen maximalen Einkommensersatz von 90.000 Dollar beinhaltet.

„Der Einkommensersatz entspricht nicht dem, was wir gewohnt sind … das ist ein wenig enttäuschend für mich“, sagte er.

Wightman sagte, er wolle gegen den Auszahlungsbetrag bei der medizinischen Prüfungskommission des Programms Einspruch einlegen, die seiner Meinung nach nicht alle seine Symptome berücksichtigt habe.

Zusätzlich zu den Lähmungen und der eingeschränkten Nutzung seiner Hände leidet Wightman auch unter Gefühlsverlust in seinen Füßen und Sehbehinderungen. Diese anderen Symptome seien bei der Beurteilung seiner Verletzungsrente nicht berücksichtigt worden, sagte er gegenüber CBC.

Wightman sucht auch einen Rechtsbeistand.

Das BC Centre for Disease Control (BCCDC) verzeichnete seit Dezember 2020 bisher 10 Berichte über Personen, die innerhalb von 30 Tagen nach einer COVID-19-Impfung mit GBS ins Krankenhaus kamen.

Vier Fälle von GBS traten nach dem Impfstoff von AstraZeneca auf, fünf nach Pfizer-BioNTech Comirnaty und einer nach Moderna Spikevax.

In den USA ist die Zahl der Berichte über GBS nach der COVID-19-Impfung höher.

Wie The Defender berichtet, zeigen Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), die am 3. Juni von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlicht wurden, 883 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. Mai 2022 auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf Johnson & Johnson zurückgeführt werden.

The Defender berichtete letztes Jahr über einen Teenager aus Texas, bei dem wenige Wochen nach seiner ersten Dosis eines COVID-19-Impfstoffs GBS diagnostiziert wurde. Seine Familie gab nicht bekannt, welchen Impfstoff der Teenager erhalten hatte.

GBS ist nicht die einzige Verletzung, über die Menschen nach der Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen in Kanada oder den USA berichten.

Die jüngsten VAERS-Daten aus den USA umfassen 1.287.595 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach der Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen, darunter 28.532 Todesfälle und 235.041 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. Mai 2022.

Obwohl die an VAERS übermittelten Meldungen weitere Untersuchungen erfordern, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann, hat sich gezeigt, dass das System nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet, wie zuvor von The Defender berichtet.

Bundesprogramme in den USA, die Menschen entschädigen, die durch Impfstoffe oder die COVID-19-Pandemiebehandlung geschädigt wurden, sind mit so vielen Anträgen konfrontiert, dass Tausende von Amerikanern möglicherweise für lange Zeit keine Zahlungen für ihre Verletzungen erhalten, wie Politico Anfang dieses Monats berichtete.

In Kanada wächst der Druck, Impfvorschriften aufzuheben

Obwohl das Risiko einer GBS-Diagnose nach einer COVID-19-Impfung – in diesem Fall mit dem Impfstoff von AstraZeneca – sehr selten ist, haben das BCCDC und Health Canada den wahrscheinlichen kausalen Zusammenhang dokumentiert.

Das Eingeständnis der Gesundheitsbehörden, dass ein potenzielles Gesundheitsrisiko besteht, hat neue Kritik an den COVID-19-Vorschriften ausgelöst.

In der Dienstag-Folge der „Jimmy Dore Show“ sprach der Komiker und politische Kommentator über Wightmans Auszahlung und das Wissen des BCCDC, dass GBS eine dokumentierte mögliche Nebenwirkung der COVID-19-Impfung ist.

„Sie wissen also, dass die Diagnose GBS möglich ist“, sagte Dore. „Ändert das nicht jede Berechnung, die Sie jemals hatten, um jemandem diese Behandlung aufzuerlegen?“

„Für mich auf jeden Fall“, sagte er.

Global News berichtete am Montag: „Die Rufe nach der kanadischen Regierung werden immer lauter, die verbleibenden COVID-19-Impfvorschriften aufzuheben“.

Im März reichte die Public Service Alliance of Canada (PSAC) eine Beschwerde gegen die vorgeschriebenen Impfmaßnahmen ein, die viele Arbeitnehmer in unbezahlten Urlaub versetzten, berichtete die Law Times.

Die Beschwerden der PSAC wurden im Namen aller Mitglieder im öffentlichen Dienst des Bundes – einschließlich des Finanzministeriums, der kanadischen Steuerbehörde, der kanadischen Lebensmittelaufsichtsbehörde und Parks Canada – eingereicht, die aufgrund ihres Impfstatus unbezahlten Urlaub erhielten.

Der Unternehmensjurist Daniel Freiheit erklärte gegenüber der Law Times, er sei der Meinung, dass die Abteilung für Impfschäden des Landes ihre Daten offenlegen sollte.

„Ich höre von Fällen von thrombotischer thrombozytopenischer Purpura (TTP), das sind Blutkrankheiten“, sagte Freiheit, „es gibt das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), aber wir wissen nicht, wie häufig.“

Freiheit fügte hinzu:

„Die Leute wissen nicht, dass es ein Unterstützungsprogramm für Impfschäden gibt, das bis zu 250.000 Dollar zahlt, und stellen keinen Antrag auf Entschädigung.“

Freiheit sprach sich für eine genauere und transparentere Berichterstattung über Impfschäden aus, da mangelnde Transparenz „den Anschein erweckt, dass diese Impfvorschriften keine Kosten verursachen, aber das tun sie. Sie haben Kosten für all die Menschen, die sie geschädigt haben“.

Zahlreiche kanadische Ärzte sprechen sich gegen die Vorschriften aus.

„Ärzte verweisen auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Omikron-Ära als Grund, die Vorschriften aufzuheben“, so Global News.

Dr. Neil Rau, ein Arzt für Infektionskrankheiten, sagte: „Die Politik scheint der Wissenschaft hinterherzuhinken.“

Rau fügte hinzu: „Und sie ist unglaublich politisch geworden.“

Dr. Isaac Bogoch, ein weiterer Arzt für Infektionskrankheiten, wies auf Forschungsergebnisse hin, die auf die begrenzte Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen gegen die Omikron-Variante hinweisen, und sagte gegenüber Global News: „Letzten Endes bringt die derzeitige Politik [des Impfmandats] wahrscheinlich nicht viel.“

Das Büro des kanadischen Finanzministers teilte Global News mit, dass die Beamten hoffen, noch in diesem Monat ein Update zu den Beschwerden der PSAC und den Impfvorschriften für Staatsbedienstete zu erhalten, berichtete Global News.