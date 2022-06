Globalen Nahrungsmittelkrise: Kiewer Regime räumt ein Körnchen Wahrheit ein

Ein Regime, das als Propagandamittel zur Verleumdung Russlands Massaker an der eigenen Bevölkerung verübt, wird nichts zugeben.

Das von der NATO unterstützte Kiewer Regime hat zugegeben, seine eigenen Schwarzmeerhäfen zu blockieren, indem es die Seewege für Frachtschiffe, die lebenswichtige Lieferungen von Weizen und anderen Grundnahrungsmitteln exportieren, blockiert.

Die Unterbrechung der zivilen Schifffahrt – ein mutmaßliches Kriegsverbrechen – hat Befürchtungen über eine weltweite Nahrungsmittelkrise ausgelöst, die auf eine rasant steigende Preisinflation und eine kritische Verknappung von Weizen und anderen Getreidesorten zurückzuführen ist. Auf die Ukraine und Russland entfällt etwa ein Drittel der weltweiten Getreidelieferungen.

Natürlich haben westliche Regierungen und Medien wiederholt Russland und seine vier Monate alte Militärintervention in der Ukraine dafür verantwortlich gemacht, dass die weltweiten Lebensmittelmärkte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Washington und seine europäischen Verbündeten haben Moskau vorgeworfen, die Welt mit der Angst vor einer Hungersnot in Geiselhaft zu nehmen und die globale Nahrungsmittelversorgung als „Erpressung“ zu nutzen.

In dieser Woche berichtete die New York Times, dass Russland die ukrainischen Schwarzmeerhäfen vermint hat und dadurch Schiffe daran hindert, Weizen und andere Getreidesorten auf den Weltmarkt zu transportieren.

Moskau hat diese Anschuldigungen vehement zurückgewiesen und behauptet, es seien die Kräfte des Kiewer Regimes, die sich dafür entschieden hätten, ihre eigenen Häfen und Seewege durch das Verlegen von Sprengstoffminen zu schließen. Russland weist auch darauf hin, dass die westlichen Banksanktionen seinen Handel mit dem Rest der Welt einschränken.

Jetzt aber haben die von der NATO unterstützten ukrainischen Behörden reinen Tisch gemacht. Nun, nicht explizit, aber man kann das Eingeständnis aus ihrer teilweisen Offenlegung und fehlerhaften Logik ableiten.

Um einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation in Bezug auf die Schifffahrt aus dem Schwarzen Meer zu finden, vermittelt die Türkei Verhandlungen mit Russland und der Ukraine. Nach Angaben Ankaras gibt es Fortschritte bei der Ausarbeitung einer Vereinbarung, die Frachtschiffen eine sichere Durchfahrt ermöglicht. Das Kiewer Regime warnt jedoch, dass es sechs Monate dauern könnte, „die Küste von russischen und ukrainischen Minen zu befreien“, wie der Guardian berichtet.

Damit gibt das Kiewer Regime zum ersten Mal zu, dass seine eigenen Streitkräfte die Minen gelegt haben, versucht aber weiterhin, die Schuld auf Russland zu schieben. Bisher war es Russland, das allein für die Sabotage des zivilen Handels verantwortlich gemacht wurde – ein Akt, der einem Kriegsverbrechen gleichkommt.

Das nächste Indiz ist eine fehlerhafte Logik. Seit wann hat eine Militärmacht, die versucht, feindliche Häfen unter ihre Kontrolle zu bringen, jemals ihren eigenen potenziellen Vormarsch behindert, indem sie vor ihren eigenen Schiffen explosive Minen legte?

Genau das behauptet das Kiewer Regime. Einerseits behauptet es, dass Russland versucht, seine Häfen einzunehmen, und andererseits sagt es, dass Russland diese Häfen mit Minen umstellt hat.

Das russische Militär hat die Hafenstädte Mariupol und Berdjansk eingenommen. Ein drittes Ziel wäre die Einnahme von Odessa, wodurch ein sicherer Korridor für das russische Gebiet der Krim und die selbsterklärten unabhängigen Republiken des Donbass geschaffen würde.

Wenn Russland diese Häfen verminen würde, wie das Kiewer Regime und die New York Times behaupten, würde das jede militärische Logik auf den Kopf stellen.

Auf jeden Fall wird berichtet, dass die Häfen von Mariupol und Berdjansk jetzt, nachdem sie dem Kiewer Regime abgenommen wurden, wieder normal betrieben werden. Das allein zeigt schon, wer die Saboteure waren.

Selbst die New York Times hat diese positive Entwicklung bei der Freigabe des Schiffsverkehrs eingeräumt, auch wenn sie die Propagandaziele verschiebt und Russland nun beschuldigt, „ukrainischen Weizen zu stehlen“. Die UNO erklärte, sie habe keine Beweise für angebliche russische Plünderungen gesehen. Moskau bestreitet dies vehement, und sein Botschafter bei der UNO, Wassili Nebensia, verließ diese Woche aus Protest eine Sitzung des Sicherheitsrates, als der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, die Behauptungen wiederholte.

Was wir trotz der Kakophonie emotionaler Behauptungen über russische Erpressung und den Hunger in der Welt ableiten können, ist Folgendes: Das rechtsextreme Regime in Kiew, das bis an die Zähne bewaffnet ist und von westlichen Regierungen, die ihre Steuerzahler erpressen, finanziert wird, ist die schuldige Partei, die Hungerspiele spielt.

Wie mein Kollege Declan Hayes kürzlich wortgewandt dargelegt hat, handelt es sich bei der Ukraine um einen ausgewachsenen Desinformationskrieg, der von den sogenannten westlichen Demokratien geführt wird, die die freie Meinungsäußerung unterbinden und ihre bekannten Medienmarken wie die New York Times, BBC und CNN dazu bringen, die dreistesten Propagandalügen zu verbreiten – und das alles unter dem Orwellschen Deckmantel der „unabhängigen Nachrichtenmedien“.

Die Litanei der Verleumdungen gegen Russland ist geradezu schwindelerregend, aber diese unerbittlichen Bemühungen laufen selbst Gefahr, als offensichtliche konzertierte Manipulation nach hinten loszugehen. Russland wird der nuklearen Erpressung, der Energieerpressung, der Massaker, der Massenvergewaltigungen, der Geiselnahme der Welt unter dem Terror des Verhungerns und so weiter und so fort beschuldigt. Ich meine, können wir bitte mal eine Pause von den moralisierenden und machiavellistischen Darstellungen einlegen? Oh, Moment mal, diese unerbittliche Rufmordkampagne und Dämonisierung passt einfach nicht zusammen. Oh, jetzt haben wir’s kapiert, es ist tatsächlich eine Parodie auf den Karikatur-Overkill. Es sind alles nur lächerliche Lügen und Propaganda, weil die schonungslose Erzählung einfach so haarsträubend und absurd ist, dass sie nicht glaubwürdig ist.

Ich meine, erklären Sie uns doch bitte plausibel, wie barbarisch diese bösen Russen überhaupt sein können. Die Wahrnehmung und Projektion von Barbarei erweist sich in Wirklichkeit als Verrat an der untermenschlichen Sichtweise Russlands, die von denen vertreten wird, die sie verbreiten. Und diese kranke Mentalität wird mit jedem Tag deutlicher. Unsere sogenannten westlichen „Führer“ und ihre Medien kommen aus ihren faschistischen Verstecken, in denen sie sich seit Jahren versteckt haben.

In Wirklichkeit sind es die westlichen kapitalistischen Regime, die bereit sind, die Welt bis zur Unterwerfung auszuhungern, um ihre hegemoniale menschenfeindliche, ungerechte und friedensfeindliche Agenda durchzusetzen. Sie haben die Inflation der Lebensmittel- und Energiepreise ausgelöst, lange bevor sich der Konflikt in der Ukraine zuspitzte. Die Folgen von Armut und Entbehrung (in den USA und Europa gibt es immer mehr Lebensmittelbanken!) haben nichts mit Russland zu tun, wie Präsident Putin diese Woche in einem Interview sagte. Die Wurzeln liegen in den bankrotten westlichen Volkswirtschaften und deren chronischem Versagen.

Die ultimative Illustration der Korruption in den westlichen Regimen ist ihre Bewaffnung eines mit den Nazis verbündeten Klientenstaates in der Ukraine, der vorsätzlich seine eigenen Häfen blockiert hat, um dem Rest der Welt Schmerzen zuzufügen.

Ein Regime, das wie in Buka und Mariupol Massaker an der eigenen Bevölkerung begeht, um Russland zu verleumden, wird nichts zugeben. Aber selbst pathologische Lügner stolpern manchmal darüber, ein Körnchen Wahrheit zu sagen.