41 % der Amerikaner halten einen Bürgerkrieg bis 2029 für wahrscheinlich, einige sagen, dass er inmitten des Chaos früher stattfinden wird

Die Amerikaner sind fassungslos über die Mega-Sponsoren der Demokraten, die marxistische Gruppen finanzieren und an den Colleges und Universitäten im ganzen Land für Chaos sorgen, während die Gefahr wächst, dass sich die Unruhen im Stil von „BLM“ in diesem Sommer auf die Straßen der Städte ausweiten.

Gesetzestreue Amerikaner haben die radikale linke Politik zur Kenntnis genommen, die diese Nation immer tiefer ins Chaos stürzt – von gescheiterten progressiven Städten, die Recht und Ordnung ignorieren, bis zu offenen Grenzen, die die größte Invasion illegaler Einwanderer auslösen, die dieses Land je gesehen hat. In der Bevölkerung wächst das Gefühl, dass möglicherweise eine kontrollierte Zerstörung des Landes durch die radikale Linke im Gange ist.

Der Funke, der die nächste Runde sozialer Unruhen auslösen könnte, könnte von den marxistischen „nützlichen Idioten“ (von denen einige professionelle und bezahlte Demonstranten sind) auf den Schulgeländen ausgehen, die wörtlich gesagt haben, dass sie eine Revolution wollen, um einen „sozialistischen Wiederaufbau Amerikas“ einzuleiten.

Ein Extremist am Mikrofon sagt: "Es gibt nur eine Lösung, die Intifada-Revolution. Wir müssen eine Revolution haben, damit wir einen sozialistischen Wiederaufbau der USA haben können."



Es geht nicht nur um Israel/Palästina. Es ist ein Versuch der marxistischen Übernahme Amerikas.

Die Amerikaner verfolgen diese Entwicklungen aufmerksam auf ihren Smartphones, Tablets und Smart-TVs und sind sich der Möglichkeit bewusst, dass es in diesem Sommer zu Unruhen kommen könnte, die das Land dem näher bringen, was einige Wähler für einen drohenden Bürgerkrieg halten.

Laut einer neuen Umfrage von Rasmussen Reports befürchten 41 % der Amerikaner, dass in den nächsten fünf Jahren ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte, 16 % halten einen Bürgerkrieg in diesem Zeitraum für „sehr wahrscheinlich“.

49% der Befragten halten einen weiteren Bürgerkrieg in den nächsten fünf Jahren für unwahrscheinlich, 20% sogar für „überhaupt nicht wahrscheinlich“. Weitere 10 Prozent sind sich über die Zukunft unsicher.

„Die Möglichkeit, dass Amerika bald mit einem weiteren Bürgerkrieg konfrontiert sein könnte, ist für viele Wähler nicht allzu weit hergeholt“, so die Meinungsforscher zu ihrer Umfrage.

Angesichts der Ereignisse der vergangenen Woche:

"Nothing Wrong With Being Hamas": Radical Leftist Groups Trained Students Before Nationwide Campus Chaos https://t.co/R9n7ZIeY7v — zerohedge (@zerohedge) May 5, 2024

Während sich die Amerikaner auf ein neues Chaos vorbereiten, sorgen linksradikale Nichtregierungsorganisationen für künstliche Unruhe. Das Schweigen des FBI in dieser Angelegenheit wirft Fragen auf. Manche vermuten, dass die Prioritäten des FBI woanders liegen, zum Beispiel bei der Verfolgung der politischen Gegner von Präsident Biden vor den Präsidentschaftswahlen im November.