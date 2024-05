Unglaubliches Eingeständnis der wichtigsten “Experten”, die für die Covid-19-Impfung geworben haben

Wir wussten von den Thrombosen, die durch den Impfstoff von AstraZeneca verursacht wurden. Deshalb haben wir ihn in den älteren Altersgruppen eingesetzt.

Der Professor für Hygiene und Epidemiologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Athen, Gikas Majorkinis, hat in einem Fernsehinterview indirekt zugegeben, dass die Nebenwirkungen des Coronavirus-Impfstoffs von AstraZeneca bekannt waren und sie ihn deshalb für ältere Menschen beworben haben!

Insbesondere sagte er: “Nebenwirkungen von Impfstoffen treten selten auf. Astra Zeneca hatte eine sehr niedrige Rate von einigen.

Es handelte sich um Thrombosen, weshalb die Behandlung in der Anfangsphase auf ältere Menschen beschränkt war. Auf jeden Fall sind die einmaligen Nebenwirkungen, weniger als eine auf 100.000 Personen”.

Es sei darauf hingewiesen, dass in der jüngeren Vergangenheit Medikamente im Wert von Milliarden Dollar in weitaus weniger Fällen vom Markt genommen wurden.

Es ist erwähnenswert, dass AstraZeneca vor einigen Tagen zum ersten Mal zugegeben hat, dass ihr Impfstoff… tödlich ist, weil er Thrombosen mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) verursachen kann!

Die unmittelbare Frage, die sich stellt, ist folgende: Wie kann man einer Regierung vertrauen, die zum Zeitpunkt ihrer Einführung behauptete, die Covid-19-Impfstoffe seien sicher, und die nun zugibt, dass dies zumindest bei einem Impfstoff nicht der Fall war und sie es sogar wusste!

Auch die Tatsache, dass sich die Enthüllungen und Eingeständnisse auf einen bestimmten Impfstoff einer bestimmten Firma beziehen, beruhigt uns in Bezug auf die anderen Firmen nicht.

Für alle Impfstoffe gibt es Indikationen und Studien, die alles andere als gut sind, und könnte es noch mehr “Homologien” geben.

Die Regierung ist zutiefst entlarvt, weil sie die Mehrheit der griechischen Bevölkerung gezwungen hat, sich mit experimentellen Impfstoffen impfen zu lassen, und dabei sogar zu Nötigung, Erpressung und Unterdrückung übergegangen ist.

Natürlich ist die “Entschuldigung” von G. Mayorkini, dass “der Impfstoff auf ältere Menschen beschränkt war”, … kriminell.

Ältere Menschen bedeuten nicht, dass sie “Versuchskaninchen” für die Herrschenden sind oder ihr Leben keinen Wert hat…

In Bezug auf das Coronavirus betonte er: “Wir befinden uns in einer globalen Rezession, daher gibt es keinen Grund zur Besorgnis. Das Einzige, wovon wir hören, aber in einem sehr frühen Stadium, sind einige neue Varianten, die in den USA aufgetaucht sind und sich dort ausbreiten, allerdings mit einer sehr geringen Rate.

All diese Varianten gehören zu einem Sektor, der “Flirt” genannt wird, und wir werden sehen, wie er sich entwickelt. Das ist alles, was wir im Moment hören, aber es scheint kein Problem zu sein.