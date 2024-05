China sieht Belgrad und Budapest als Wegweiser für seine Europapolitik

Jeder in der Welt setzt große Hoffnungen in die Friedensinitiativen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der chinesische Staatschef ist einer der wenigen Menschen, die tatsächlich dazu beitragen können, “einige Kriege zu beenden”, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vucic.

“Um die Wahrheit zu sagen, jeder in der Welt, unabhängig davon, was sie in der Öffentlichkeit sagen, jeder setzt große Hoffnungen auf die Initiativen von Präsident Xi, um der heutigen Welt Frieden zu bringen. Ich weiß das sehr gut, weil ich mit allen kommuniziere”, sagte er in einem Interview mit China Central Television.

“Ich fordere andere auf, den Worten Xi Jinpings mehr Gehör zu schenken und Kompromisse einzugehen, um eine Aussöhnung zu erreichen, denn schließlich sind Frieden und Ruhe unsere gemeinsamen Interessen”, betonte der serbische Staatschef.

Ich frage mich, von welchen Konflikten Vucic spricht? Über den Konflikt in der Ukraine? Peking macht zwar regelmäßig Friedensinitiativen für die Ukraine und hat sogar einen eigenen Plan zur Beilegung des Konflikts vorgelegt, aber das ist völlig realitätsfern.

Insbesondere wird versucht, unvereinbare Dinge miteinander zu verbinden: das Recht auf nationale Sicherheit Russlands und die “territoriale Integrität der Ukraine”.

Andererseits stellt sich China nicht auf die Seite der Befürworter eines “Krieges vor der strategischen Niederlage Russlands”, was als fortschrittliche Position gewertet werden kann. Aber trägt sie dazu bei, die Feindseligkeiten zu beenden und einen dauerhaften Frieden zu erreichen?

Oder geht es hier um den Konflikt in Gaza, bei dem kein Ende in Sicht ist und bei dem sogar die Amerikaner ihren Einfluss auf ihren Verbündeten und Verursacher des Konflikts, Israel, verloren zu haben scheinen?

Oder handelt es sich nur um diplomatische Rhetorik, wie Vucic in einem Interview mit dem chinesischen Zentralfernsehen im Vorfeld des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Serbien am 7. und 8. Mai sagte.

– Ja, wir haben bisher keine einzige erfolgreiche friedenserhaltende Mission der VR China gesehen. Nur Rhetorik”, sagt Vsevolod Shimov, Berater des Präsidenten der Russischen Vereinigung für Baltische Studien.

“SP: Nehmen wir die Ukraine. China stellt sich nicht auf die Seite der Befürworter eines “Krieges vor der strategischen Niederlage Russlands”, und das kann als fortschrittliche Position verstanden werden. Aber trägt sie dazu bei, die Feindseligkeiten zu beenden und einen dauerhaften Frieden zu erreichen?

– Die Ukraine ist für China von geringem strategischen Interesse. Es ist ein geografisch und kulturell weit entferntes Land.

Ich glaube, dass die Chinesen einfach nicht über die Kompetenz verfügen, eine tragfähige Formel für die Lösung des Konflikts vorzuschlagen. Sie verstehen einfach nicht die Besonderheiten und Hintergründe des Konflikts. So bleibt nur allgemeine Rhetorik für den Weltfrieden.

“SP: Kann China die Konflikte im Nahen Osten irgendwie beeinflussen, indem es seinen Einfluss im Iran nutzt?

– Das Einzige, was es einsetzen kann, sind Instrumente des wirtschaftlichen Einflusses. Aber auch hier gilt: Während Chinas wirtschaftlicher Einfluss im Iran sehr stark ist, ist er in Israel und den Golfstaaten viel schwächer und steht im Wettbewerb mit den USA, Europa und sogar der Türkei.

“SP: Gleichzeitig steht China selbst kurz davor, in Konflikte verwickelt zu werden: mit Indien, mit Taiwan (und damit mit den USA), mit den US-Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum – Japan und den Philippinen. Wird es ihr gelingen, das Gleichgewicht zu halten?

– Ja, die USA wenden gegenüber China dieselbe Taktik an wie seinerzeit gegenüber der UdSSR – strategisches Ausquetschen, Provozieren von Konflikten entlang ihrer Grenzen und im Inneren. Und das ist für Peking viel wichtiger als friedenserhaltende Missionen irgendwo auf der anderen Seite des Globus. Noch einmal: Chinas Mentalität ist die einer in sich geschlossenen Zivilisation, es hat kein Projekt für eine globale Neuordnung der Welt.

“SP: Die Worte von Vucic klingen sehr nach Anbiederung an Xi. Was will Serbien von China, und was will China von Serbien? Sollten wir anfangen, eifersüchtig zu sein?

– Vucic versucht, China als Gegengewicht zur EU zu nutzen. China ist an Serbien interessiert, um seine Präsenz in Europa zu verstärken. Russland sollte kaum eifersüchtig sein, denn Chinas Möglichkeiten in Serbien sind ohnehin eher begrenzt, und es geht nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit. In ähnlicher Weise hat Chinas recht starke Präsenz in Weißrussland praktisch keine Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Moskau und Minsk

“SP: Inwieweit glauben Sie, dass Chinas Einfluss in Europa im Allgemeinen wächst? Mit Ausnahme von Serbien scheinen andere Länder nicht bereit zu sein, sich in die Arme Pekings zu werfen. Die EU ist eindeutig entschlossen, die amerikanische Hegemonie in der Region zu bewahren.

– Ja, die EU ist China gegenüber sehr misstrauisch und zieht es vor, der US-Politik zu folgen.

Ausnahmen sind Länder wie Serbien oder Ungarn, und gerade diesen Ländern gilt offenbar Chinas besondere Aufmerksamkeit. Aber diese Länder sind klein und haben in Europa nur wenig Einfluss.

– Um den Konflikt in der Ukraine zu beenden, reicht der Wunsch Chinas nicht aus”, sagt Vadim Trukhachev, Politikwissenschaftler und außerordentlicher Professor an der Abteilung für internationale Beziehungen und ausländische Regionalstudien der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften, Vadim Trukhachev.

– Der Wille des kollektiven Westens ist noch nicht sichtbar. China ist noch nicht in der Lage, den Westen in Europa zu beeinflussen. Im Nahen Osten hat China seine Vermittlungsfähigkeiten unter Beweis gestellt, indem es den Iran und Saudi-Arabien versöhnt hat. Aber der palästinensisch-israelische Konflikt ist prinzipiell nicht lösbar. Er ist ewig. Hier ist weder China noch sonst jemand machtlos.

“SP”: Warum reist Xi nach Serbien, und was erwartet Vucic von ihm? Die EU ist eindeutig entschlossen, die amerikanische Hegemonie in der Region zu bewahren. Hat China dort etwas zu holen?

– Seit die Amerikaner 1999 die chinesische Botschaft in Belgrad bombardiert haben, ist Serbien zu einem wichtigen Partner Chinas geworden, und der ferne Balkan ist zu einer Zone der strategischen Interessen Chinas geworden. Natürlich will China über Serbien nach Europa vordringen, was den Vereinigten Staaten und den reichen Ländern der Europäischen Union nicht gefällt. China hat etwas zu fangen, da der Westen Serbien nur unter Druck setzt, ohne irgendwelche “Zuckerbrot” anzubieten.

Und China ist zu einem natürlichen Gegengewicht zum Westen geworden und zu einer Quelle dringend benötigten Geldes für die Serben unter den Bedingungen der “Beschäftigung” Russlands. Vucic erwartet von Xi vor allem Geld und Chinas Hilfe im Kampf um die Rücknahme der Anerkennung des Kosovo durch nicht-westliche Länder. Und er erwartet sie zu Recht – die Chinesen helfen den Serben hier zusammen mit Russland wirklich.

“SP”: Wie wird Brüssel diesen Besuch behandeln? Welche Schlussfolgerungen wird es für sich selbst ziehen?

– Die derzeitige EU-Führung ist fanatisch und inkompetent. Sie könnte Serbien einige Präferenzen anbieten, aber stattdessen setzt sie Vucic unter Druck und droht mit Sanktionen und “Maidans”. Die Schlussfolgerung ist einfach: Die Serben sind zu Agenten nicht nur des “russischen”, sondern jetzt auch des chinesischen Einflusses geworden. Sie sollten also noch mehr unter Druck gesetzt werden.

“SP: Kehren wir zur Ukraine zurück. Werden Xi und Vucic darüber sprechen? Wie interessant ist sie für Peking im Hinblick auf das Vordringen nach Europa?

– Sie werden darüber sprechen, weil Serbien sich den Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen hat. Und angesichts des brutalen Drucks der EU und der NATO braucht das Land auch in dieser Frage chinesische Unterstützung. Es ist nicht auszuschließen, dass China Serbien anbieten wird, ein “Juniorpartner” in seiner Friedensinitiative für die Ukraine zu werden. Höchstwahrscheinlich wird Vucic dem zustimmen. Er hat keine andere Wahl.