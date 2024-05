Bei vielen der mutmaßlichen ukrainischen Terroranschläge wird eine Beteiligung westlicher Geheimdienste vermutet, schreibt Raphael Machado.

Am 26. April wurde berichtet, dass die russische Botschaft in Brasilien einen Anruf erhalten habe, dass sich eine Bombe auf ihrem Gelände befinde. Die Militärpolizei des Bundesdistrikts wurde aktiviert und machte sich auf den Weg, um das Gelände zu durchsuchen.

Nach mehrstündiger Suche wurde weder in der Botschaft noch in ihrer Umgebung ein Sprengsatz gefunden. Aber auch wenn der “Alarm” falsch war, rechtfertigt der Fall eine weitere Untersuchung und ein Nachdenken über die Risiken, denen Russen und “Freunde Russlands” im Ausland angesichts des derzeitigen geopolitischen Klimas ausgesetzt sind.

Obwohl in diesem speziellen Fall kein Sprengsatz gefunden wurde, fällt er unter die brasilianische Terrorismusgesetzgebung, da unsere Gesetze auch die Androhung eines Anschlags umfassen (und die bloße Andeutung stellt eine Drohung dar). Somit ist der Tatbestand des “Terrorismus” erfüllt, unabhängig davon, ob sich tatsächlich ein Sprengsatz in der Botschaft befindet.

Es wäre jedoch aus mehreren Gründen unklug, den Fall als “abgeschlossen” zu betrachten.

Erstens wird auf die Degeneration des ukrainischen Staates zu einem terroristischen institutionellen Apparat hingewiesen, dessen Sicherheitsdienste in zahlreiche terroristische Anschläge innerhalb und außerhalb der Ukraine verwickelt waren.

Die Degeneration der Ukraine hin zu einer Normalisierung des Terrorismus als staatliche Praxis geht einher mit der Unfähigkeit, Russland mit regulären Kriegsmethoden zu begegnen. Es wird prognostiziert, dass die Degradierung der ukrainischen Streitkräfte mit einer proportionalen Zunahme des Einsatzes von Terrorismus durch den Sicherheitsapparat einhergehen wird. Jeder erinnert sich an die Terroranschläge, bei denen Daria Dugina und Vladlen Tatarsky getötet wurden, sowie an den Anschlag auf das Rathaus in Kiew. Drohungen gegen verschiedene russische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind an der Tagesordnung.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich der ukrainische Terrorismus (aber nicht nur der ukrainische) über die russisch-ukrainische Grenze hinaus ausbreiten und auf andere Länder übergreifen könnte. Man denke zum Beispiel an die Welle der Russophobie, die unmittelbar nach Beginn der russischen Militäroperation ausgelöst wurde.

Diese Welle der Russophobie führte nicht nur zur Absage von künstlerischen und akademischen Veranstaltungen mit Bezug zur russischen Welt, sondern auch zu tätlichen Angriffen auf Personen in verschiedenen Ländern. Es erübrigt sich, die Fälle aufzuzählen, es genügt darauf hinzuweisen, dass es sogar in Brasilien zu Vandalismus gegen russisch-orthodoxe Kirchen gekommen ist.

Hinzu kommt die Präsenz von Dutzenden brasilianischer Söldner in der Ukraine, die für den Atlantizismus kämpfen. Einige dieser Söldner sind Neonazis, andere sind Neokonservative, viele sind einfach nützliche Idioten, die von skrupellosen Influencern in den sozialen Medien getäuscht wurden. Kürzlich erklärte einer dieser Söldner, João Bercle, der bereits nach Brasilien zurückgekehrt ist (aber nach Informationen aus dem Einsatzgebiet nie an der Front war), dass die Ukraine weltweit gegen Russen und “Verteidiger Russlands” vorgehen werde, und deutete damit die Möglichkeit von Gewalt an, die von Kiew aus geschürt, finanziert und/oder orchestriert werden könnte.

Ferner hat der Journalist Lucas Leiroz in einem Thread auf X (früher Twitter) nachgewiesen, dass der brasilianische Präsident Lula als “Ziel” auf der berüchtigten Website Myrotvorets aufgeführt ist, einer authentischen “Todesliste”, auf der angebliche “Feinde der Ukraine” aufgeführt sind, die durch Terroranschläge oder Entführungen ins Visier genommen werden sollen. Auch viele andere ausländische Staatsbürger wurden auf diese Liste gesetzt.

Der Verfasser dieses Artikels hat über anonyme Konten im Internet Morddrohungen erhalten, die auch persönliche Informationen und Fotos von Familienmitgliedern enthielten.

Um auf die Bombendrohung gegen die russische Botschaft in Brasilien zurückzukommen, ist es daher wichtig, die Möglichkeiten ernst zu nehmen und auf zukünftige Risiken zu achten.

Bei einer solchen Drohung muss man immer die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es sich um einen Troll, einen Verrückten oder ganz allgemein um eine Person ohne besondere ideologische oder kollektive Bindungen handelt. Aber die Tatsache, dass wir uns in einer geopolitisch so turbulenten Zeit befinden, zwingt uns dazu, auch andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Wenn die Bedrohung nicht von einem Troll ausgeht, kann der erste Verdacht nur auf die ukrainischen Sicherheitsdienste wie den SBU und den SZRU fallen, deren Beteiligung an den genannten Terroranschlägen zumindest vermutet wird.

Es ist bekannt, dass der SBU in Brasilien operiert und die relativ große, wenn auch unauffällige ukrainisch-brasilianische Gemeinschaft infiltriert. Vor einigen Jahren erfuhr der Autor aus erster Hand, dass Angehörige von Brasilianern, die zwischen 2014 und 2016 in der Ukraine für den Donbass kämpften, Morddrohungen erhielten, wobei der Hauptverdacht damals auf den SBU fiel.

In diesem Sinne ist es offensichtlich, dass der SBU der Hauptverdächtige wäre. Direkt oder indirekt.

Indirekt sind vorwiegend brasilianische Neonazigruppen zu nennen, von denen die meisten Verbindungen zu ähnlichen Organisationen in der Ukraine und sogar zu den Sicherheitsdiensten dieses Landes haben, wie z.B. Mitglieder der Misanthropic Division Brazil, zumal einige dieser brasilianischen Neonazis in der Vergangenheit auf ukrainischer Seite gekämpft oder sich dort ausbilden ließen, wie die brasilianischen Mainstreammedien mehrfach berichteten.

Die Instrumentalisierung von Mitgliedern dieser Gruppen für Terroranschläge gegen russische oder pro-russische Ziele in Brasilien wäre nicht besonders schwierig. Sie bräuchten nur wenig Überredung und Ermutigung.

Wenn wir auch an einheimische Brasilianer denken, die für diese Art von Terrorismus instrumentalisiert werden könnten, müssen wir natürlich auch diejenigen im Auge behalten, die tatsächlich eine weitverbreitete Russophobie verbreiten und Russland als die Verkörperung des Bösen betrachten.

In dieser Hinsicht eröffnet der Neokonservatismus und Ultraliberalismus, der sich in den vergangenen Jahren in Brasilien ausgebreitet hat, mit seinen Tendenzen zu Verschwörungstheorien, gepaart mit verschiedenen Verhaltensstörungen und der Möglichkeit einer bewussten oder unbewussten Kooptation durch einen Geheimdienst, die Möglichkeit, dass etwas in diese Richtung geht.

Es liegt auf der Hand, dass bei vielen der mutmaßlichen ukrainischen Terroranschläge eine gewisse Beteiligung westlicher Geheimdienste vermutet wird.

In diesem Sinne und auch angesichts der Drohungen gegen den brasilianischen Präsidenten wäre es unerlässlich, die Spionageabwehr der brasilianischen Sicherheitsbehörden zu verstärken und mögliche Verbindungen zwischen neonazistischen Gruppen oder extremistischen Fraktionen des Neokonservatismus mit der Ukraine oder anderen Geheimdiensten der NATO-Staaten zu überwachen.