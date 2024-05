Großbritanniens führender Onkologe Prof. Angus Dalgleish fordert sofortiges Verbot der mRNA-Gentherapie wegen eskalierender Turbo-Krebskrise

Auszug:

Ich bin Onkologe, klinischer Onkologe. Und das war ein kleines Problem, weil ich abgewiesen wurde, als ich vernünftige Dinge sagte. Oh, er ist nur ein klinischer Arzt, aber diese Leute vergessen, dass ich es war. Ich war bei den Anfängen von HIV dabei, ich war 1984 dabei, als Fauci einen Impfstoff in 18 Monaten versprach. 40 Jahre später haben wir ihn immer noch nicht. Ich war also bei all dem dabei und habe den Impfstoff gefunden. Ich war der Mitentdecker des CD4-Rezeptors, und so bin ich zu COVID gekommen.

…

Als wir jetzt das Spike-Protein analysierten, stellten wir fest, dass es sechs Inserts gibt, plus die Furin-Spaltstelle. Und das Wichtigste ist, dass diese Inserts dem Virus eine Ladung verliehen, einen pH-Wert von 8 im Gegensatz zum normalen Wert von 6, was bedeutet, dass es stark geladen war und wie ein Kühlschrankmagnet auf den Kühlschrank wirkte. Wirklich hyperinfektiös für menschliche Zellen.

…

Dann haben wir eine BLAST-Analyse gemacht und festgestellt, dass das Spike-Protein eine Homologie von 80 Prozent mit menschlichen Epitopen hat. Und einige davon waren praktisch zu 100 Prozent identisch, wie Thrombozytenfaktor 4 (PF4), der schreckliche Gerinnungsprobleme verursacht, und Myelin, das Guillain-Barré verursacht, und so weiter.

…

Ich habe in meiner Melanomklinik Patienten gesehen, die jahrelang stabil waren und plötzlich einen Rückfall hatten. Manchmal war das Rezidiv ziemlich bösartig. Ich meine, sie hatten eine sehr schwere Krankheit. Wir mussten sie immer wieder neu behandeln. …. Alle wurden von ihren Hausärzten zu einer Auffrischungsimpfung gedrängt, nur um sicher zu gehen. Und dann habe ich gesehen, dass viele Leute Lymphome und Leukämien bekommen haben. Alle hatten die Auffrischungsimpfung.

…

Und ich hatte drei Freunde, die hatten die Auffrischungsimpfung nur, damit sie reisen konnten, nachdem sie zwei, drei Jahre eingesperrt waren. Und zwei von ihnen sind gestorben, also konnten wir sie nicht einmal behandeln. Sie haben nicht einmal auf die Standardbehandlung angesprochen. Das ist der Grund, warum ich mich sehr, sehr stark engagiert habe.

Ich glaube, dass die Anwendung der Boten-RNA-Technologie bei Infektionskrankheiten im Grunde eine grobe medizinische Fahrlässigkeit ist, es ist wirklich eine kriminelle Fahrlässigkeit, wenn man weiß, was wir tun.