5.000 Soldaten werden zum Weltwirtschaftsforum in Davos entsandt, um „Vertrauen wiederherzustellen“

Vom 15. bis 19. Januar findet in Davos das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums statt. Auch dieses Jahr wird die Schweizer Armee zur „Erfüllung von Sicherheitsaufgaben“ eingesetzt.

Das Parlament hatte zuvor den Einsatz von bis zu 5’000 Armeeangehörigen während des WEF von 2022 bis 2024 bewilligt. Der Armeeeinsatz dauert vom 9. bis 25. Januar. Zusammen mit der Polizei soll die Armee die Sicherheit am WEF gewährleisten.

Man muss sich das einmal vorstellen: Tausende Soldat werden aufgeboten, um einen „Talking Club“ zu schützen.

