Die Militärführung hat das Gesetz gebrochen: Mehr als 200 aktive und pensionierte Militärangehörige fordern Rechenschaft für Schäden durch das COVID-Impfmandat

Mehr als 200 Angehörige der Streitkräfte und Veteranen haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie der Militärführung vorwerfen, mit ihrer Politik der Zwangsimpfungen Gesetze gebrochen und Rechte verletzt zu haben. Die Unterzeichner fordern Rechenschaft und versprechen, rechtliche Schritte einzuleiten, um Gerechtigkeit herzustellen.

Mehr als 200 aktive Soldaten und Veteranen haben sich am Montag in einem offenen Brief an das amerikanische Volk gewandt und Rechenschaft über die Illegalität und den Schaden gefordert, der durch die COVID-19-Impfvorschriften für das US-Militärpersonal entstanden ist.

In dem Brief werden prominente Führungspersönlichkeiten, darunter General Mark A. Milley (im Ruhestand), ehemaliger Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, und andere hochrangige Offiziere beschuldigt, „das Gesetz gebrochen, verfassungsmäßige Rechte mit Füßen getreten, die Einwilligung nach Aufklärung verweigert, unfreiwillige medizinische Experimente zugelassen und die freie Religionsausübung unterdrückt zu haben“.

Das Ergebnis dieser gesetzeswidrigen Handlungen, so der Brief, sei anhaltendes finanzielles, emotionales und körperliches Leiden vieler Militärangehöriger, einschließlich schwächender Impfschäden, zunehmender Obdachlosigkeit von Veteranen und Todesfällen.

Zu den Unterzeichnern gehören Robert A. Green Jr, Kommandant der US-Marine und Autor des Buches „Defending the Constitution Behind Enemy Lines: A Story of Hope for Those Who Love Liberty“, herausgegeben von Children’s Health Defense (CHD), sowie der ehemalige Oberstleutnant der Armee Bradley Miller, der ehemalige Kommandant der Marine Dr. Lee Merritt, die prominenten Whistleblower Lieutenant Edward „Ted“ Macie, die ehemalige Oberstleutnant der Armee Theresa M. Long, M.D. und der ehemalige Major der Armee Samuel A. Green, und den ehemaligen Army Major Samuel Sigoloff, M.D.

Die Unterzeichner erklären, dass sie „alle internen Bemühungen ausgeschöpft haben, um die jüngsten kriminellen Handlungen innerhalb der Streitkräfte zu korrigieren“, und die Verantwortlichen „sich geweigert haben, zurückzutreten oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen“ oder „den Schaden wiedergutzumachen, den ihre Politik und ihre Handlungen verursacht haben“, und versprechen, „alles moralisch Zulässige und rechtlich Mögliche zu tun“, um die Verantwortlichkeit wiederherzustellen.

Green, der immer noch im Militär aktiv ist, schrieb den Brief als Reaktion darauf, dass die Führung der Streitkräfte trotz jahrelanger Bemühungen von ihm und anderen nichts unternommen habe.

„Sie versuchen nicht, den Schaden wiedergutzumachen oder das Richtige zu tun, um ihren eigenen Eid auf die Verfassung zu erfüllen“, sagte er gegenüber The Defender.

Die Reaktion auf sein Buch sei sehr positiv gewesen, sagte Green, aber „von unseren führenden Politikern kam nur Schweigen. Ich glaube, sie hoffen einfach, dass sich die ganze Sache in Luft auflöst, und wollen einfach in den Ruhestand gehen, damit jemand anderes das Problem löst“.

„Aber man kann nicht einfach in den Ruhestand gehen“, sagte er. „Das Problem wird nicht verschwinden … Für diejenigen, die es verursacht haben, ist es Ihr Problem, und wir werden Sie zur Rechenschaft ziehen, ob Sie es bis zur Rente schaffen oder nicht“.

Green sagte, die Gerichte, der Kongress und die Exekutive hätten es versäumt, die Probleme mit den Impfvorschriften anzugehen, was die Erklärung des Militärs notwendig gemacht habe.

Heute hat Green eine Website und eine öffentliche Petition gestartet, die bereits mehr als 3.000 Unterschriften erhalten hat.

Wiederherstellung durch Rechenschaftspflicht

Zu den Maßnahmen, die die Unterzeichner ergreifen wollen, gehören die Einberufung von Kriegsgerichten für Offiziere im aktiven Dienst und im Ruhestand, die Einführung von Gesetzen, die mitschuldigen Führungskräften die Pensionen streichen, und die Ausbildung anderer, um „in Zukunft vor solchen Führungsfehlern zu schützen“.

„Es gibt acht oder zehn Veteranen, die für Ämter auf Staats- und Bundesebene kandidieren, die sich mit uns verpflichtet haben, Rechenschaft abzulegen“, sagte Green und fügte hinzu, dass, um unsere Gesetze sinnvoll zu ändern, „die Menschen sich engagieren müssen“.

„Lasst uns diese Leute durch echte amerikanische Patrioten ersetzen, die die Verfassung und das Wertesystem, auf dem wir gegründet wurden, verstehen“, sagte er.

Der Brief weist darauf hin, dass der Wandel „ein kontinuierlicher Prozess mit einem langfristigen Zeithorizont“ sein wird.

„Wir sind nicht über Nacht in dieses Chaos geraten“, sagte Green. „Wir haben uns über Jahrzehnte in diesen Schlamassel hineinmanövriert. Es wird also wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, um es zu bereinigen.“

Green gab freimütig zu, dass das Kriegsgericht einen Führungswechsel erfordere und dass „keiner von uns, die den Brief unterschrieben haben, die Macht dazu hat“. Er vermutete jedoch, dass ein solches Verfahren von einer Stelle auf Sekretariats- oder Präsidentenebene angeordnet werden könnte.

Der Brief lehnt sich in Sprache und Stil an die Unabhängigkeitserklärung an. Green zufolge ahmt die Aufnahme von Unterschriften das Versprechen nach, das die Gründerväter einander gaben, als sie ihr Leben, ihren Besitz und ihre heilige Ehre schworen.

Im Gegensatz zur ursprünglichen Erklärung ziele die militärische Erklärung jedoch nicht darauf ab, sich von der Verfassung zu trennen, „noch von dem, was uns so teuer erkauft wurde“, so Green, sondern auf eine „Wiederherstellung durch Verantwortung“.

Miller sagte, der Bezug auf die Unabhängigkeitserklärung sei „absichtlich und bedeutsam“, und die Unterzeichner „glauben, dass wir eine lange Reihe von Missbräuchen erlitten haben, die in dem illegalen COVID-19-Mandat gipfelten“.

„Wir würden unsere Pflicht vernachlässigen, unseren Eid auf die Verfassung aufrechtzuerhalten, und wir würden unsere Loyalität unseren Landsleuten gegenüber vernachlässigen, wenn wir den weiteren Niedergang einer unserer heiligsten Institutionen zuließen“, sagte Miller.

Miller organisierte am Montag eine Twitter-Space-Diskussion über den Brief. Die Aufzeichnung kann durch Klicken auf das Bild unten abgerufen werden.

Klick hier

Lange Reihe von Missbrauchsfällen reicht 20 Jahre zurück

Pam Long, eine Armeeveteranin des Medical Service Corps und Leiterin des CHD-Militärkapitels, sagte gegenüber The Defender, dass die jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs der USA das Militär gezwungen hätten, vor seiner eigenen Tür zu kehren.

Mit diesen Entscheidungen wurden drei Klagen gegen das COVID-19-Impfmandat der Biden-Administration abgewiesen, da das Mandat durch den National Defense Authorization Act 2023 aufgehoben wurde und die Klagen nun als gegenstandslos gelten.

Der Oberste Gerichtshof entschied, dass „diese Kläger nicht länger klagebefugt sind“, so Long, was dem Verteidigungsministerium „ein Alibi gibt, so zu tun, als sei es nicht illegal, und weiterzumachen, als sei nichts geschehen“.

Die Entscheidung bedeutet auch, dass diese Fälle nicht als Präzedenzfall herangezogen werden können, was laut Long bedeutet, dass die Rechtsfälle beim nächsten Mandat wieder von vorn beginnen müssen“.

„Und das wird den 8.000 Soldaten, die getrennt wurden und nicht mehr im Militär sind, nicht helfen“, sagte er.

Long sagte, da der COVID-19-Impfstoff, der von der U.S. Food and Drug Administration zugelassen war, nie produziert wurde, „war das einzige, was den Militärangehörigen zur Verfügung stand, ein experimentelles Medikament, das sie legal ablehnen konnten“.

Viele dieser Militärangehörigen erhielten eine „allgemeine Entlassung“, die, so Long, oft einen Vermerk über Fehlverhalten enthielt, der mit der Nichteinhaltung der Impfpflicht zusammenhing – Vermerke, die Veteranen den Zugang zur G.I. Bill für Bildung und andere Leistungen verwehren könnten, sagte sie.

Long betonte die Notwendigkeit, im Kongress neue Gesetzesvorlagen einzubringen, die allgemeine Entlassungen in „ehrenhafte Entlassungen“ umwandeln und Entschädigungen für entgangene Löhne, Renten, Degradierungen, Verletzungen und Todesfälle vorsehen.

Die „lange Reihe von Missbräuchen“, auf die Miller hinwies, reicht laut Long mindestens bis in die frühen 2000er-Jahre zurück, als es um den experimentellen Milzbrandimpfstoff und die neurologischen Schäden ging, die er bei Soldaten verursachte.

Diese und neuere Geschichten werden nun auf der Website des CHD-Militärkapitels, in von Miller und Dave Beckerman moderierten Podcasts und in Interviews mit Veteranen, die den „Vax-Unvax„-Bus des CHD besuchen, aufgezeichnet.