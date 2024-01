Dollarschwäche 2023 erst der Anfang: BRICS streben De-Dollarisierung an

Das Jahr 2023 war für den Dollar das schlimmste seit dem globalen Wirtschaftsabschwung im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Jahr 2020. Die Währung verlor gegenüber anderen Währungen in Europa und Asien an Boden. Sputnik hat einen angesehenen BRICS-Ökonomen gefragt, was vorgefallen ist und wie es weitergeht.

Im Jahr 2023 verlor der Dollar 2,7 Prozent an Wert gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen, da Spekulanten eine Änderung der Fed-Politik erwarteten, die zu einer Senkung der Zinssätze führen und das weltweite Interesse an in Dollar denominierten Investitionen und Schulden schwächen würde, wenn sich die US-Wirtschaft verlangsamt.

Der Wertverlust des Dollars, der größte seiner Art seit 2020, als der Greenback um 5,5 Prozent fiel, weil Washington Billionen neuer Dollars in die Wirtschaft pumpte, kommt nun inmitten der laufenden tektonischen Veränderungen der Konturen der Weltwirtschaft, da die USA versuchen, ihre Währung als wirtschaftliches Druckmittel gegen ihre geopolitischen Rivalen einzusetzen.

Der Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland, der mit Sanktionen und Handelsbeschränkungen geführt wird, hat selbst bei vielen traditionellen Verbündeten der USA die Einsicht wachsen lassen, dass ihre Wirtschaftsbeziehungen und ihr finanzielles Wohlergehen untrennbar mit dem Wohlwollen der USA verbunden sind, das jederzeit schwinden kann. Diese Erkenntnis hat dazu beigetragen, dass im vergangenen Jahr ein halbes Dutzend Länder dem BRICS-Block beigetreten sind (Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Argentinien).

„Der Verfall des Dollars ist ein langfristiger Trend und ein Phänomen, und wir befinden uns erst in der Anfangsphase dieses Prozesses“, sagte Ashraf Patel, Forscher am Institute for Global Dialogue, einer Denkfabrik mit Sitz in Pretoria (Südafrika), gegenüber Sputnik.

„Die Ausweitung der BRICS und der Multiwährungsordnung sowie die Entwicklung hin zu einer ‚BRICS-Währung‘ ist sicherlich ein Schlüsselfaktor, da der Welthandel [und] die wirtschaftlichen Investitionsmuster diversifiziert werden“, sagte Patel und bezog sich damit auf das Währungskonzept, das im Vorfeld des BRICS-Gipfels in Südafrika ausführlich diskutiert wurde und im Vorfeld des bevorstehenden Gipfels im russischen Kazan in diesem Jahr erneut zur Sprache kommen wird.

Ob durch die Währung eines anderen Landes oder in Form einer neuen BRICS-Währungseinheit, die zu erwartenden Vorteile einer stabilen Alternative zum Dollar als Hegemon des Welthandels für die Länder des globalen Südens könnten gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, so der Wissenschaftler.

Dennoch müssten die Befürworter einer Entdollarisierung Vorteile wie niedrigere Handelskosten und geringere Volatilität nachweisen“, betonte Patel. „Eine Entdollarisierung würde natürlich bedeuten, dass die USA weniger Möglichkeiten hätten, die Währungen anderer Länder für ihre politischen Ziele zu nutzen und zu missbrauchen, wie sie es seit Jahrzehnten tun“, fügte er hinzu. „Die Lehren aus dem Ende des Goldstandards in den 1970er-Jahren sind lehrreich und können Aufschluss über das Tempo und die Geschwindigkeit eines solchen Prozesses geben, aber die Tore der Entdollarisierung haben sich jetzt geöffnet, und im Allgemeinen ist eine neue globale Finanz- und Handelsdiversifizierung die neue Norm“, sagte Patel.

Auf die Frage, warum Investoren davon ausgehen, dass der Dollar weiter an Boden verlieren wird, da die US-Notenbank eine Abkehr von ihrer 21-monatigen Politik der Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation in Erwägung zieht, sagte der südafrikanische Ökonom, dass die Stagnation der US-Wirtschaft und „vielleicht sogar eine sich abzeichnende Rezession“ Zweifel aufkommen ließen.

„Wenn die US-Notenbank den Leitzins anhebt, erhöht sie in der Regel die Zinssätze in der gesamten Wirtschaft, was den Dollar tendenziell stärkt“, da Investoren im Ausland von höheren Renditen angezogen werden, erklärte Patel. Umgekehrt sinkt das Interesse an in Dollar denominierten Finanzinstrumenten, wenn die Zinsen fallen. „Leitzinserhöhungen oder -senkungen korrelieren recht gut mit der Entwicklung des Dollarkurses gegenüber anderen Währungen“, betonte Patel.