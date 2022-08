Das Gehirn ist die zentrale Schaltstelle im Körper und sollte daher stets mit allem versorgt werden, was es benötigt. Schwermetalle, AGE, Alkohol etc belasten das Hirn und können dessen Funktion nachhaltig beeinträchtigen. Patrick Strobach zeigt in diesem Video, was du tun kannst, um dein Gehirn gut in Schuss zu halten.