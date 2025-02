5 leise, tödliche Banden richten weltweit verheerenden Schaden an

Von Madge Waggy

Das goldene Zeitalter des organisierten Verbrechens scheint in Zeiten der Überwachung der Vergangenheit anzugehören. Polizeibeamte verfügen heute über Technologien und Möglichkeiten zur Erstellung von Profilen, die sie früher nicht hatten. Aber täuschen Sie sich nicht: Gangs sind lebendig und gedeihen. Sie haben sich einfach mit der Zeit weiterentwickelt. Und wir sprechen hier nicht nur von kleinen Straßengangs. Komplizierte, gerissene und undurchschaubare multinationale Gangs kontrollieren auch in unserer modernen Zeit noch die Unterwelt.

Während es einigen gelingt, das Gesetz zu umgehen, erhalten andere stillschweigende Unterstützung von Regierungen. Einige haben sich so tief in der Gesellschaft verwurzelt, dass sie de facto als Regierungen fungieren. Heute werden wir zehn der einflussreichsten und gefährlichsten Banden genauer unter die Lupe nehmen. Diese Gruppen haben beträchtlichen Reichtum angehäuft, verfügen über eine große Mitgliederzahl und agieren auf globaler Ebene. Ihre Macht und ihr Einfluss sind in der kriminellen Unterwelt – und darüber hinaus – unbestreitbar.

Meiner Meinung nach sind die verschiedenen Gruppen der italienischen Mafia, die als organisierte Kriminalität bekannt sind, die mächtigste kriminelle Vereinigung der Welt. Dazu gehören Cosa Nostra, ‚Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, La Stidda, Mafia Capitale, Basilischi und weitere.

Zunächst einmal haben die Cosa Nostra, ‚Ndrangheta, Camorra und Sacra Corona Unita nach meinen Recherchen zusammen genommen einen jährlichen Umsatz von 170 bis 180 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als jede andere kriminelle Organisation, von der ich gehört habe. Damit wären sie im Vergleich zu legitimen Unternehmen das 19. umsatzstärkste „Unternehmen“ der Welt. Denken Sie daran, dass es sich hierbei um die vier mächtigsten der italienischen Gruppen handelt. Diese Zahl beinhaltet nicht die anderen verschiedenen Gruppen. Geld bedeutet Macht, sie sind in der Lage, große Mengen an Waffen, Fahrzeugen und alles andere zu kaufen, was sie für ihre Operationen benötigen. Ganz zu schweigen davon, dass sie auch viele Politiker und Strafverfolgungsbeamte kaufen können.

Martyn V. Halm (Combat Pragmatist) zitierte einen Artikel aus dem Jahr 2014 in Fortune, der sachlich falsch ist. Ihre „Schätzungen“ liegen weit daneben, wenn es um die jährlichen Einnahmen dieser Organisationen geht. In dem Artikel wird behauptet, dass die ‚Ndrangheta 4,5 Milliarden Dollar pro Jahr verdient. Dies ist nicht der Fall, da sie laut verschiedenen europäischen und amerikanischen Strafverfolgungsbehörden 72 Milliarden Dollar pro Jahr verdienen.

Sie sind eine der größten kriminellen Organisationen der Welt. Zusammen haben sie etwa 300.000 Mitglieder und Mitarbeiter, die über verschiedene Länder verteilt sind. „In der Masse liegt die Kraft“ ist eine Aussage, die oft wahr ist.

Sie sind sehr weit verbreitet und operieren an vielen Orten wie Nordamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Russland und Australien. Dies verschafft ihnen den Vorteil einer globalen Reichweite und der Möglichkeit, überall auf der Welt Unterstützung zu erhalten/zu fliehen. Diese globale Unterstützung bietet flüchtigen Gangstern Verstecke, die Möglichkeit, Hilfe zu rufen, und bessere Geschäftsmöglichkeiten, da ethnisch ähnliche kriminelle Gruppen häufig miteinander Geschäfte machen, weil

a) Sie einander mehr vertrauen

b) Sie oft eine ähnliche Geschichte haben

Allianzen: Es ist bekannt, dass italienische Gruppen der organisierten Kriminalität (OKGs) bei vielen Gelegenheiten miteinander kooperieren. Natürlich arbeiten auch viele andere kriminelle Gruppen zusammen, aber die Italiener scheinen die besten Beziehungen zueinander zu haben und untereinander den größten Frieden zu wahren, im Gegensatz zu anderen ethnischen kriminellen Gruppen. Sicher, sie kämpfen, sie sind Kriminelle, aber sie scheinen am wenigsten untereinander zu kämpfen. Dies bestätigt die beiden zuvor genannten Punkte und ist ein großer Vorteil für sie.

Vielseitigkeit beim Geldverdienen, das gilt auch für andere kriminelle Organisationen wie die Bratva (Russenmafia), aber die Beteiligung an Dutzenden verschiedener krimineller Operationen ermöglicht es ihnen, auf etwas zurückzugreifen, wenn eine Operation schief geht. Es gibt ihnen auch die Möglichkeit, ihre Macht und ihren Einfluss in einem bestimmten Gebiet zu vergrößern und zu verbreiten. So kontrolliert die Cosa Nostra beispielsweise Gewerkschaften, um ganze Häfen und manchmal sogar ganze Industrien zu kontrollieren.

Legitime Unternehmen. Auch andere OK-Gruppierungen besitzen legitime Unternehmen, aber italienische OK-Gruppierungen scheinen im Vergleich zu anderen Gruppen am stärksten in legitime Unternehmen involviert zu sein. Wie bereits erwähnt, sind sie in Gewerkschaften involviert, besitzen Bauunternehmen, verschiedene Restaurants und Immobilien (die ‚Ndrangheta besitzt fast ganze Stadtviertel in Deutschland und Brüssel als eine Form der Investition).

Zusammengefasst:

1. Italienische OK-Gruppierungen verdienen am meisten Geld.

2. Italienische OK-Gruppierungen sind zahlenmäßig am stärksten vertreten.

3. Sie sind eine der am weitesten verbreiteten, wenn nicht die am weitesten verbreitete Gruppierung.

4. Gute interne Beziehungen.

5. Vielseitigkeit beim Geldverdienen.

6. Beteiligung an legitimen Unternehmen.

Zeit für einige Gegenargumente (ich werde eine mächtige globale OCG nennen, die andere vielleicht schon erwähnt haben, aber ich werde erklären, warum ich glaube, dass sie weltweit nicht so mächtig sind wie die italienischen OCGs)

Russische Mafia (Bratva): Man könnte sagen, dass sie mit Atomwaffen handeln, aber das ist einfach eine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie werden sie nicht wirklich einsetzen, da dies die Aufmerksamkeit aller Strafverfolgungsbehörden im Umkreis von 3200 Kilometern auf sich ziehen würde. Man könnte sagen, dass sie U-Boote haben, aber italienische Gruppen haben auch U-Boote, die Drogen aus Kolumbien und Mexiko transportieren. Italienische OCGs (in diesem Fall die Camorra) finden auch versunkene Schiffe aus dem Zweiten Weltkrieg und bergen Waffen und Bomben aus ihnen.

Mexikanische Drogenkartelle: Man könnte sagen, dass sie einen großen Teil des weltweiten Drogenhandels kontrollieren, aber sie sind bei weitem nicht so weit verbreitet wie andere Gruppen wie die italienischen oder russischen OCGs. Sie sind hauptsächlich in Mexiko und den USA aktiv, aber auch in Kanada, wenn auch nicht so stark wie in den USA. Sie schicken Drogen nach Europa, aber sie werden dann von italienischen OK-Gruppierungen kontrolliert. Die ‚Ndrangheta kontrolliert 80 % des Kokains in Europa, und das ist eine von vielen italienischen OK-Gruppierungen.) Die mexikanischen Kartelle verdienen mit ihren Geschäften auch weniger Geld als die italienischen OK-Gruppierungen, die Kartelle verdienen etwa 40 bis 60 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist nicht wenig, aber es reicht nicht an die 170 bis 180 Milliarden Dollar pro Jahr heran. Sie sind auch nicht so weit verbreitet. Es gibt zwar Leute, die in anderen Ländern tätig sind, aber sie stehen normalerweise unter der Kontrolle anderer krimineller Gruppen und sind hauptsächlich dazu da, bei der Aufnahme von Drogen zu helfen, oder sie sind auf der Flucht dorthin. Am wahrscheinlichsten und häufigsten ist Ersteres.

Yakuza: Ich habe gesehen, dass einige Leute dies erwähnt haben. Fangen wir mit dem Fortune-Artikel an. Sie sagen, dass die Yakuza 80 Milliarden Dollar pro Jahr verdient. Ob das stimmt oder nicht, ist schwer zu glauben, weil sie sich bei den jährlichen Einnahmen der ‚Ndrangheta geirrt haben (sie lagen um 67,5 Milliarden Dollar daneben). Sie behaupteten auch, dass die Camorra mehr verdient als die ‚Ndrangheta, was nicht stimmt. Ich habe aus mehr als einer Quelle gehört, dass sie jährliche Einnahmen von 13 Milliarden Dollar erzielen. Das ist viel, aber nicht genug, um es mit den italienischen OCGs zu vergleichen. Ich habe auf anderen Websites 80 Milliarden Dollar pro Jahr gesehen, aber sie beziehen sich auf den Fortune-Artikel oder zitieren ihn. Die Yakuza ist nicht so groß wie die italienischen Gruppen, die Yakuza hat schätzungsweise 100.000 bis 120.000 Mitglieder auf der ganzen Welt, die meisten davon in Japan. Das ist nicht vergleichbar mit den fast 300.000 Mitgliedern der italienischen OCGs. Die Yakuza sind auch nicht so weit verbreitet. Sie sind hauptsächlich in Japan, Asien und Nordamerika aktiv. Das sind nur zwei Kontinente, vielleicht noch ein Land auf einem dritten Kontinent. Aber die italienischen OCGs sind auf praktisch jedem Kontinent außer der Antarktis aktiv.

Die oben genannten Gruppen sind zwar mächtig, aber (im globalen Maßstab) nicht so mächtig wie die italienischen OCGs. Sie können meine Meinung gerne in einem Kommentar anfechten.

Die italienische Mafia. ist immer noch stark. Sie haben nur ihre Art, Geschäfte zu machen, geändert. Sie sind nicht mehr so stark wie früher, aber wer ist das schon? Sie hatten mehr Macht als der US-Präsident. Niemand wird heutzutage auch nur annähernd so mächtig sein. Wenn Sie also das nächste Mal jemanden sagen hören, dass die Italiener am Ende sind, sagen Sie ihm, dass er entweder naiv oder ahnungslos ist. Sie haben immer noch einen großen Teil der kriminellen Unterwelt im Würgegriff, ob Sie es glauben oder nicht.

Camorra. Die Camorra-Mafia ist eine jahrhundertealte Organisation, die älter ist als der italienische Staat selbst. Heute beherrscht sie die Stadt Neapel. Sie wird von den Einheimischen als „das System“ bezeichnet und verfügt über eine solche Autorität, dass Neapolitaner vor Gericht selten gegen sie aussagen. Im Gegenzug behandeln sie sie fast wie die Regierung. Die Bande bietet nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Schutz und übt durch Schulden Kontrolle über die Stadt aus. Tatsächlich beherrscht sie das Leben unzähliger Einwohner. Und da dies schon seit Jahrhunderten so ist, gibt es wenig Schwung, dies zu ändern.

Die Camorra besteht aus 100 selbstverwalteten Clans und etwa 10.000 unmittelbaren Mitarbeitern und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von abhängigen Kunden und Verbündeten. Ihre Aktivitäten gehen jedoch weit über die Stadt Neapel hinaus. Ihre gemeinsamen Aktivitäten in den Bereichen Schwarzmarktgeschäfte, Drogenhandel und -schmuggel erstrecken sich über ganz Amerika und Europa. Insgesamt erwirtschafteten sie allein im Jahr 2014 einen geschätzten Jahresumsatz von 4,9 Milliarden US-Dollar.

Entgegen der landläufigen Meinung hat die Camorra auch heute noch die Stadt Neapel fest im Griff. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie an Macht verliert, denn sie übertrifft den Aufstieg rivalisierender Banden sogar jetzt noch. Bemerkenswert ist, dass sie Drogenbasare betreibt, die als „Piazzas“ bekannt sind. Dabei handelt es sich um stark befestigte Wohnkomplexe mit zahlreichen Aussichtspunkten. Im Inneren befindet sich ein ausgeklügeltes unterirdisches System für den Austausch von Drogen und Geld. Auf diese Weise sind Polizeirazzien im Grunde genommen zwecklos. Und so existiert die Camorra weiter, wie sie es immer getan hat – und wahrscheinlich immer tun wird.

