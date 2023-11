5 Wege, sich auf die Aushöhlung des Online-Datenschutzes vorzubereiten

Angesichts der weltweiten Gesetzgebung, die Verschlüsselung und Online-Anonymität aushöhlen will, bietet Ramiro Romani einen Überblick über die bevorstehenden Maßnahmen und verschiedene Lösungen, um sich von Big-Tech-Produkten zu trennen und die eigenen Online-Daten zu schützen.

Das Internet ist im Begriff, sich zu verändern. In vielen Ländern gibt es derzeit einen koordinierten gesetzgeberischen Vorstoß, um die Verschlüsselung der von Nutzern hochgeladenen Inhalte unter dem Deckmantel des Kinderschutzes effektiv zu verbieten. Das bedeutet, dass Websites oder Internetdienste (Messaging-Apps, E-Mail usw.) straf- oder zivilrechtlich haftbar gemacht werden könnten, wenn jemand sie zum Hochladen missbräuchlicher Inhalte nutzt. Wenn diese Gesetze in Kraft treten, könnten Menschen wie ich, die private Kommunikationsdienste anbieten, bestraft oder ins Gefängnis gesteckt werden, nur weil wir die Privatsphäre unserer Nutzer schützen. In der Tat könnte jeder, der eine Website mit von Nutzern hochgeladenen Inhalten betreibt, auf die gleiche Weise bestraft werden. In diesem Artikel zeige ich Ihnen, warum diese Gesetzesentwürfe nicht nur beim Schutz von Kindern versagen, sondern auch das Internet, wie wir es kennen, in Gefahr bringen, und warum wir die Organisationen hinter dem Vorstoß hinterfragen sollten.

Lassen Sie uns kurz einige der Gesetze rekapitulieren.

Europäische Union

Chat-Kontrolle: Würde Internetdienste (E-Mail, Chat, Speicher) dazu verpflichten, alle Nachrichten und Inhalte zu scannen und markierte Inhalte an die EU zu melden. Dies würde voraussetzen, dass jeder internetbasierte Dienst alles scannt, was er hochlädt, selbst wenn es End-to-End-verschlüsselt ist. Die Inhalte würden mithilfe von maschinellem Lernen (d. h. KI) analysiert, und Übereinstimmungen würden automatisch an die Polizei gemeldet werden. Die Abstimmung im LIBE-Ausschuss der EU steht noch aus.

Vereinigtes Königreich

Das Online-Sicherheitsgesetz 2023: Würde die Anbieter von Nutzerdiensten dazu verpflichten, Altersbeschränkungen und -kontrollen durchzusetzen, legale, aber für Kinder schädliche Inhalte zu entfernen und Fotos auf Material zu scannen, das mit sexuellem Missbrauch und Ausbeutung von Kindern sowie mit Terrorismus in Verbindung steht. Die Anbieter müssten in der Lage sein, diese Arten von Inhalten in der privaten Kommunikation zu erkennen und sie zu entfernen. Dies bedeutet, dass die Anbieter Einblick in die Nachrichtenübermittlung haben müssen, selbst wenn diese Nachrichten End-to-End-verschlüsselt sind. Anbieter von End-to-End-Nachrichten wie WhatsApp, Viber, Signal und Element haben in einem offenen Brief darauf hingewiesen, dass eine Überwachung dieser Art einfach nicht möglich ist, ohne die End-to-End-Verschlüsselung vollständig zu brechen, und haben damit gedroht, das Vereinigte Königreich zu verlassen, wenn das Gesetz ohne den beanstandeten Paragrafen 122 verabschiedet und durchgesetzt würde. Das Gesetz wurde kürzlich vom Parlament unverändert verabschiedet und wird 2024 in Kraft treten.

Vereinigte Staaten

Der EARN IT Act 2023: Würde es den US-Bundesstaaten ermöglichen, Websites strafrechtlich haftbar zu machen, wenn sie von Nutzern hochgeladene Inhalte nicht auf CSAM (Material über sexuellen Kindesmissbrauch) überprüfen. Dies würde die End-to-End-Verschlüsselung effektiv verbieten. Dieser Gesetzesentwurf hat 22 Mitunterzeichner und wartet auf einen Auftrag zur Vorlage im Senat.

Der STOP CSAM Act 2023 (Volltext): Würde es Opfern, die als Kinder missbraucht oder ausgebeutet wurden, ermöglichen, jede Website zu verklagen, die Bilder der Ausbeutung oder des Missbrauchs „rücksichtslos“ veröffentlicht hat, z. B. wenn die Website Uploads nicht automatisch überprüft hat. Websites sind bereits gesetzlich verpflichtet, CSAM zu entfernen, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, aber dieses Gesetz würde die Anbieter verpflichten, alle hochgeladenen Dateien zu überprüfen. Diese Gesetzesvorlage hat 4 Mitunterzeichner und wartet auf einen Auftrag zur Übermittlung an den Senat.

Kids Online Safety Act (KOSA): Würde Plattformen verpflichten, das Alter ihrer Besucher zu überprüfen und Inhalte zu filtern, die Selbstverletzung, Selbstmord, Essstörungen und sexuelle Ausbeutung fördern. Dies würde ein Altersverifikationssystem für alle Nutzer und Transparenz bei den Inhaltsalgorithmen, einschließlich der Weitergabe von Daten an Dritte, erfordern. Der Gesetzesentwurf hat 47 parteiübergreifende Mitunterzeichner und wartet auf einen Berichtsauftrag an den Senat.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Formulierungen in diesen Gesetzesentwürfen und die Definition von „Dienstanbietern“ sich auf jede Website oder Online-Eigenschaft erstrecken, die von Nutzern hochgeladene Inhalte hat. Dabei kann es sich um einen einfachen Blog handeln, der Kommentare zulässt, oder um eine Website, die das Hochladen von Dateien erlaubt. Es könnte sich um ein Message Board oder einen Chatroom handeln, buchstäblich um alles im Internet, das eine zweiseitige Kommunikation ermöglicht. Die meisten Websites werden von normalen Menschen betrieben – nicht von großen Technologieunternehmen. Sie haben weder die Ressourcen noch die Möglichkeit, ihre Websites unter Androhung von Geld- oder Haftstrafen zu scannen. Sie würden riskieren, gegen die Vorschriften zu verstoßen oder gezwungen zu werden, ihre Website zu schließen. Das bedeutet, dass Ihre bevorzugte unabhängige Medienseite, Ihr Hobbyforum oder Ihr beliebiges Nachrichtenbrett verschwinden könnte. Diese Gesetzesentwürfe würden das Internet, wie wir es kennen, zerbröckeln lassen und es weiter zentralisieren – zum Nutzen von Big Tech, die die Überwachungsagenda rasch ausweiten.

Wir müssen innehalten und uns fragen, ob es bei diesen Bemühungen um eine verstärkte Überwachung wirklich um den Schutz von Kindern geht.

Wie gehen Unternehmen derzeit mit CSAM um?

In den Vereinigten Staaten wird die Verfolgung von CSAM als gemeinsame Anstrengung von ESPs (Electronic Service Providers) wie Google und dem „National Center for Missing & Exploited Children“ (NCMEC) anerkannt, einer privaten gemeinnützigen Organisation, die 1984 vom Kongress gegründet wurde und hauptsächlich vom Justizministerium der Vereinigten Staaten finanziert wird. „Unlimited Hangout“ hat bereits früher über das NCMEC und seine Verbindungen zu Persönlichkeiten wie Hillary Clinton und geheimdienstfinanzierten NGOs wie „Thorn“ berichtet. Das NCMEC erhält auch Unternehmensbeiträge von großen Namen wie Adobe, Disney, Google, Meta, Microsoft, Palantir, Ring Doorbell, Verizon und Zoom.

Die Anbieter elektronischer Dienste in den Vereinigten Staaten sind bereits verpflichtet, der „CyberTipline“ (Bundesgesetz 18 USC 2258A) Meldung zu erstatten, wenn sie Kenntnis von CSAM erhalten, andernfalls drohen ihnen Geld- oder Gefängnisstrafen. In diesen „CyberTipline“-Meldungen werden verletzende Inhalte mit zusätzlichen Informationen wie der Identifizierung des potenziellen Täters, des Opfers und anderen Zusammenhängen kombiniert und an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.

Maßnahmen zur Überprüfung von Fotos und Inhalten sind nicht vorgeschrieben. Mehrere bekannte Unternehmen haben jedoch freiwillig die Überprüfung von Kommunikation und Medien eingeführt, z. B. Gmail, YouTube, Google Photos, Facebook, Instagram Messenger, Skype, Snapchat, iCloud E-Mail und Microsofts Xbox. Wenn Sie diese Dienste nutzen, können Ihre Nachrichten und Medien automatisch auf missbräuchliches Material gescannt werden.

Ironischerweise sind es gerade diese Plattformen, auf denen die meisten bösartigen Aktivitäten zu finden sind, darunter der Verkauf von Drogen und Waffen, Kindesmissbrauch und Cybermobbing/Belästigung.

Trägt die freiwillige Inhaltskontrolle tatsächlich zum Schutz von Kindern bei?

Google begann 2021 mit der Veröffentlichung eines CSAM-Transparenzberichts, der Zahlen darüber liefert, wie viel CSAM über Google und Youtube identifiziert und gemeldet wurde. Er enthält Daten seit 2020, mit Zählungen, wie viele Meldungen an die NCMEC gemacht wurden, wie viele verschiedene Google-Konten deaktiviert wurden und wie viele „Hashes“ (Foto-Fingerabdrücke) zur NCMEC-Hash-Datenbank beigetragen wurden.

Es ist unklar, wann genau Google mit der Erstellung von „Hashes“ der Fotos seiner Nutzer begonnen hat, aber bis heute wurden 2,5 Millionen neue Hashes in die Hash-Datenbank des „National Center for Missing and Exploited Children“ aufgenommen. Die Berichte werden alle 6 Monate veröffentlicht, und wir haben seit 2020 ein erstaunliches Wachstum bei allen Arten von Berichten gesehen. So sind beispielsweise die „CyberTipline“-Berichte von Google von ca. 547.000 im Jahr 2020 und ca. 870.000 im Jahr 2021 auf mehr als 2,1 Millionen Berichte im Jahr 2022 gestiegen. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 war ein Rückgang zu verzeichnen, mit insgesamt ca. 750.000 Meldungen von Januar bis Juni.

Wie auf der „CyberTipline“-Datenseite des NCMEC zu sehen ist, stellen die Berichte von Google nur einen Bruchteil der Gesamtzahl der Berichte dar, die beim NCMEC eingereicht werden, das mit über 1.500 ESPs – meist US-Unternehmen – zusammenarbeitet. Fünf elektronische Dienstleister (Facebook, Instagram, Google, WhatsApp und Omegle) waren für mehr als 90% der 32 Millionen Meldungen im Jahr 2022 verantwortlich. Etwa die Hälfte (49%) dieser Meldungen im Jahr 2022 sind „verfolgbar“, d. h. es liegen genügend Informationen für die Strafverfolgungsbehörden vor, um eine Untersuchung einzuleiten. Außerdem betrafen 89,9% der Meldungen Inhalte, die von Nutzern außerhalb der USA hochgeladen wurden.

Das NCMEC meldet auch die Anzahl der „CyberTipline“-Meldungen, die an verschiedene Strafverfolgungsorganisationen wie „Internet Crimes Against Children“, lokale Polizeibehörden, Bundesbehörden und internationale Polizeibehörden weitergeleitet werden.

Die Strafverfolgungsbehörden sind nicht verpflichtet, Rückmeldung darüber zu geben, was mit diesen Berichten geschieht, und daher geben sie kaum Rückmeldung. Anhand der eigenen Zahlen des NCMEC können wir sehen, dass die Verwendung der Berichte kaum sichtbar ist.

Im Jahr 2022 gab es die folgenden Rückmeldungen von Strafverfolgungsbehörden und anderen Gruppen, die Berichte erhalten haben.

Internationale Gruppen für Verbrechen gegen Kinder – 491.655 verwertbare Berichte führten zu 41,59% Rückmeldung

Lokale Strafverfolgungsbehörden – 1.462 verwertbare Berichte ergaben 3,48% Rückmeldungen

Bundesgesetzgebung – 1.356.988 Berichte ergaben 0,03% Rückmeldung

Internationale Strafverfolgung – 13.995.567 Meldungen ergaben 0,4% Rückmeldung

Beachten Sie, dass eine Rückmeldung nicht unbedingt eine Verhaftung oder Verurteilung bedeutet. Rückmeldungen können auch bedeuten, dass die Meldung abgeschlossen oder unvollständig war. Außerdem sind diese Ergebnisse nicht öffentlich zugänglich, obwohl ein FOIA-Antrag dies ändern könnte. Diese Zahlen machen jedoch deutlich, dass es keinen Überblick darüber gibt, was tatsächlich mit den Meldungen geschieht, unabhängig davon, ob die Unternehmen ihre Inhalte freiwillig überprüfen oder Berichte erstellen, nachdem sie von der CSAM erfahren haben.

In Anbetracht der riesigen Menge an Meldungen, auf die nicht reagiert wird, wird sich die Situation nicht auf magische Weise ändern, wenn man Technologieanbieter dazu zwingt, Inhalte automatisch zu scannen und Berichte zu erstellen. Die Strafverfolgungsbehörden müssen auf die Meldungen reagieren, um Kinderschänder hinter Gitter zu bringen und Kinder zu retten. Das ist es schließlich, was die Gesetzgeber wollen.

Das heißt aber nicht, dass nichts getan wird. In einem Bericht aus dem Jahr 2022 über „CyberTipline“-Erfolgsgeschichten in den Vereinigten Staaten wurde festgestellt, dass in fast 714 verschiedenen Fällen „CyberTipline“-Meldungen verwendet wurden. Nur in 16 dieser Fälle wurde ausdrücklich auf die Unterstützung durch einen Dienstanbieter hingewiesen.

Auch hier gilt: Von den 1,35 Millionen verwertbaren „CyberTipline“-Meldungen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 wurden bisher 714 verhaftet. Möglicherweise gibt es laufende Ermittlungen, die diese Zahl noch erhöhen werden, aber ohne Transparenz können wir nur raten. Für frühere Jahre konnte ich keine Erfolgsmeldungen finden.

Ich begrüße diese Bemühungen um den Schutz von Kindern vor gefährlichen Tätern; sie erfordern jedoch nicht, dass alle Nachrichten automatisch gescannt werden oder die Verschlüsselung abgeschafft wird. Mehr Meldungen von Dienstleistern führen offensichtlich nicht zu mehr Verhaftungen. Und schließlich stammt der Großteil des CSAM-Materials von großen Technologieanbietern, von denen viele ohnehin freiwillig Inhalte scannen. Warum sollte man diese Anforderung für jede Website im Internet durchsetzen?

Wenn Gesetzgeber auf der ganzen Welt wirklich etwas gegen Kindesmissbrauch unternehmen wollen, dann sollten sie sich für Transparenz und Rechenschaftspflicht bei den Strafverfolgungsbehörden einsetzen und dafür sorgen, dass die Strafverfolgungsbehörden die Abermillionen von Meldungen, die sie bereits jedes Jahr erhalten, ordnungsgemäß untersuchen und die Daten der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Wir, die Menschen, müssen wissen, dass die für die Untersuchung von Kindesmissbrauch zuständigen Stellen ihre Arbeit mit den bereits verfügbaren Verfahren und Daten erledigen, anstatt unsere individuelle Privatsphäre und Sicherheit für noch mehr vom Gleichen zu opfern. Den fraglichen Gesetzesentwürfen/Gesetzen mangelt es auch an Verständnis für Verschlüsselung, sie sind technisch nicht umsetzbar, belasten Technologieunternehmen mit unnötiger rechtlicher Haftung und lassen den Nachweis vermissen, dass die Maßnahmen die Ergebnisse für Kinder verbessern werden.

Wie kann es sein, dass die Gesetze zum Schutz von Kindern im Internet in allen westlichen Ländern so einheitlich gehandhabt werden? Wie sind sie alle zu denselben Strategien der Altersüberprüfung, Inhaltsfilterung und clientseitigen Überprüfung gelangt?

Der Rahmen für diese Gesetzgebung ist schon seit Jahren in Arbeit. Ein wichtiger Architekt dieses Vorstoßes war die „WePROTECT Global Alliance“, ein Zusammenschluss von Initiativen der Europäischen Kommission, des US-Justizministeriums und der britischen Regierung. Ihr erstes Gipfeltreffen fand 2014 statt und umfasst inzwischen 97 Regierungen, 25 Technologieunternehmen und 30 Organisationen der Zivilgesellschaft.

UNICEF, ein Mitglied von WePROTECT, hat ein „nationales Reaktionsmodell“ veröffentlicht, das viele der Elemente enthält, die wir heute in den verschiedenen Kinderschutzgesetzen sehen. UNICEF und Organisationen wie das US-Justizministerium erklären, dass die sexuelle Ausbeutung von Kindern nicht von einem Land, einem Unternehmen oder einer Organisation allein bekämpft werden kann. Beunruhigend ist, dass diese beiden Gruppen in der Vergangenheit die Augen vor dem Kindesmissbrauch in ihren jeweiligen Organisationen und/oder Gerichtsbarkeiten verschlossen haben (Beispiele finden Sie hier, hier, hier und hier).

Arbeitsgruppen wie die „Fünf Länder“-Regierungspartner (Five Eyes) – USA, Vereinigtes Königreich, Australien, Kanada, Neuseeland – haben sich mit den Führungskräften von Facebook, Google, Microsoft, Roblox, Snap und Twitter getroffen, um gemeinsam Richtlinien wie die „Voluntary Principles to Counter Online Child Sexual Exploitation and Abuse“ (siehe hier) zu erarbeiten. Diese Gruppen arbeiten über öffentlich-private Partnerschaften wie die „Global Cyber Alliance“ und andere zusammen, um das Gesicht des Internets zu verändern.

Anfang dieses Jahres hat das Justizministerium die „riskanten“ Aspekte der Technologie in einem Nationalen Strategiebericht 2023 über die Ausbeutung von Kindern beschrieben:

eine uneinheitliche Reaktion des Technologiesektors auf die Online-Kindersicherheit;

ein CyberTipline-System, das überfordert ist;

Anonymisierung von Straftätern;

Verschlüsselung von Datenspeicherung und Kommunikation;

Online-Umgebungen, in denen Kinder und Erwachsene ohne Aufsicht oder Kontrolle interagieren;

globalisierte, oft souveränitätslose Plattformen;

entfernte, oft extraterritoriale Speicherung; und

ein zunehmender Mangel an öffentlichem Bewusstsein für diese Risiken.

Auch wenn das Problem der Ausbeutung von Kindern im Internet ernst ist und Kinderschänder zur Rechenschaft gezogen werden müssen, sollte dies nicht auf Kosten unserer individuellen Privatsphäre und Freiheit geschehen. Aus der öffentlich geäußerten Perspektive dieser Gruppen sind Anonymisierung, Verschlüsselung und die Verweigerung der Nachverfolgung aller Inhalte durch Regierungen oder Technologieunternehmen gleichbedeutend mit einem Beitrag zur Ausbeutung von Kindern.

Sie ignorieren den Kindesmissbrauch direkt vor ihrer Nase

Wie bereits erwähnt, haben viele dieser Gruppen eine armselige Erfolgsbilanz, was die Reaktion auf schwerwiegende Kindesmissbrauchsfälle in ihrer eigenen Organisation oder Personen mit politischem Wert betrifft. Zum Beispiel gab es zwischen 2004 und 2016 weltweit fast 2.000 Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs und Ausbeutung von Kindern gegen UN-„Friedenstruppen“, wie die „Associated Press“ berichtet. Dazu gehört auch der Kindersex-Ring in Haiti von 2004 bis 2007, bei dem srilankische UN-„Friedenstruppen“ Lebensmittel im Austausch gegen Sex mit Kindern im Alter von bis zu neun Jahren tauschten.

Die Namen der Täter werden von der UNO vertraulich behandelt, und die UNO überträgt den Mitgliedsstaaten die Verantwortung für Ermittlungen und Strafverfolgung. Die UN-Aufzeichnungen zu diesen Vorwürfen sind ebenfalls unvollständig, und Hunderte von Fällen wurden ohne Erklärung eingestellt. Die Vereinten Nationen entsenden trotz der Skandale weiterhin Friedenssoldaten aus Sri Lanka nach Haiti. In den Vereinigten Staaten können wir ein ähnliches Maß an Verantwortlichkeit feststellen, da das Justizministerium die Kundenliste von Jeffrey Epsteins Kinderprostitutionsring immer noch zurückhält – neben vielen, vielen anderen Beispielen.

Genau die Organisationen, die uns davon überzeugen wollen, unsere individuellen Freiheiten zum Wohle der Kinder aufzugeben, ignorieren Verbrechen gegen Kinder völlig, wenn es ihnen passt. Können wir diesen Organisationen wirklich vertrauen, dass sie Kinder schützen?

Die Echtzeit-Überwachung von Nachrichten und die Abschaffung der Privatsphäre werden Kinder nicht schützen. Im Gegenteil, dadurch würde ihre Kommunikation in die Hände von noch mehr Dritten gelangen. Die klügere Entscheidung wäre es, das Bewusstsein der Eltern und den bewussten Umgang mit der Technologie zu fördern, z. B. Kindern keinen unbegrenzten Zugang zu Mobiltelefonen oder Geräten zu gewähren und die Nutzung beliebter Social-Media-Plattformen und Messenger zu vermeiden.

Wenn es diesen Akteuren wirklich um den Schutz von Kindern ginge, dann würden sie den Völkermord und die Kriegsverbrechen im Gazastreifen beenden. Stattdessen beeilen sich die USA, Israel Hilfe in Form von Munition zu leisten. In Großbritannien haben nur 80 von 650 Abgeordneten einen Waffenstillstand gefordert. Stattdessen ist man mehr daran interessiert, das Internet – eine wichtige Ressource für alle Menschen in einer Zeit großer Not – zu kontrollieren und einzuschränken.

Zwischenstaatliche Organisationen drängen auf ein Internet, in dem unsere Identitäten überprüft und unsere Nachrichten verfolgt werden. Wie können wir angesichts solcher Gesetze, die überall auf der Welt auf uns zukommen, noch unsere Privatsphäre bewahren?

Die Antwort ist einfach: Halten Sie sich nicht daran. Folgen Sie nicht den großen Technologieunternehmen, die sich freiwillig an die gesetzlichen Vorgaben halten. Finden Sie Wege zur Dezentralisierung Ihrer Softwarenutzung. Investieren Sie Ihre Zeit in den Ausstieg aus großen Technologieunternehmen und lernen Sie alternative Lösungen für Kommunikation, Speicherung und Verschlüsselung kennen. In Anbetracht dessen, was auf dem Spiel steht, war es noch nie so wichtig wie heute, sich von diesen Unternehmen und ihrer Software zu trennen.

Glücklicherweise gibt es noch viele Möglichkeiten, wie Einzelpersonen ihre Abhängigkeit von zentralisierten Softwarediensten, die Inhalte oder KI-Scans durchführen, begrenzen können. Wir können die großen Tech-Unternehmen boykottieren, die unsere Inhalte scannen, darunter Microsoft, Google, Apple und unzählige andere. Wir müssen nur lernen, wie wir uns unsere Technologie zurückholen können.

Wie können wir ohne die Suchmaschine von Google weiterhin Informationen im Internet finden?

Oder unsere Computer ohne Microsofts Windows und Apples macOS benutzen?

Oder unsere Telefone ohne Googles Android oder Apples iOS benutzen?

Oder unseren Browser ohne Googles Chrome, Microsofts Edge oder Apples Safari nutzen? (Das Oligopol dieser Giganten erstreckt sich überall.)

Diese Probleme mit alternativer Software zu lösen, ist die Aufgabe meiner Initiative „Take Back Our Tech“, und heute ist es mir eine Ehre, der „Unlimited Hangout“-Gemeinschaft 5 Wege aufzuzeigen, wie Sie sich vor eingehenden Internet-Überwachungsgesetzen schützen können.

1. Verwenden Sie ein „freies“ Betriebssystem für Ihren Computer

Traditionelle Betriebssysteme („OS“) wie Windows und macOS sind proprietäre Software, die sich von freier Software unterscheidet. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen den beiden zu verstehen, da das Thema immer wieder auftauchen wird. Definieren wir also zunächst einmal proprietäre und freie Software.

Proprietäre Software oder „unfreie Software“ steht den Benutzern nicht zur Verfügung, um sie zu untersuchen, zu beobachten oder zu ändern. Als Benutzer erhalten Sie keine Rechte.

So können zum Beispiel nur die Entwickler von Microsoft Windows den Code des Betriebssystems einsehen und verstehen, was er tut. Die Benutzer haben keine Möglichkeit, den Code einzusehen und zu überprüfen, was das Programm tut.

Im Gegensatz dazu gibt freie Software (auch bekannt als Free & Open Source Software, FOSS) den Benutzern Rechte. Die „Free Software Foundation“, eine der führenden Organisationen hinter der Bewegung für freie Software, bietet eine erweiterte Definition:

„Freie Software“ bedeutet Software, die die Freiheit der Benutzer und die Gemeinschaft respektiert. Grob gesagt bedeutet dies, dass die Benutzer die Freiheit haben, die Software auszuführen, zu kopieren, zu verbreiten, zu studieren, zu ändern und zu verbessern. „Freie Software“ ist also eine Frage der Freiheit, nicht des Preises. Um das Konzept zu verstehen, sollten Sie an „frei“ denken wie an „freie Rede“, nicht wie an „Freibier“. Wir nennen es manchmal „libre software“, in Anlehnung an das französische oder spanische Wort für „frei“, um zu zeigen, dass wir nicht meinen, dass die Software kostenlos ist.

Vielleicht haben Sie Geld bezahlt, um Kopien eines kostenlosen Programms zu erhalten, oder Sie haben Kopien kostenlos erhalten. Aber unabhängig davon, wie Sie sie erhalten haben, haben Sie immer die Freiheit, die Software zu kopieren und zu verändern, sogar Kopien zu verkaufen.

Alternative Betriebssysteme, die auf GNU/Linux basieren, sind freie Software. Sie bieten viele beabsichtigte Vorteile:

Sichtbarkeit von Änderungen : Jeder Benutzer oder Entwickler kann einen Blick auf Code-Updates werfen und sicherstellen, dass das Betriebssystem nicht unerwartet oder böswillig handelt. So haben sich beispielsweise Nutzer des Ubuntu-Betriebssystems gegen Änderungen gewehrt, die Suchergebnisse an Amazon sendeten, und erreicht, dass die Änderungen rückgängig gemacht wurden.

: Jeder Benutzer oder Entwickler kann einen Blick auf Code-Updates werfen und sicherstellen, dass das Betriebssystem nicht unerwartet oder böswillig handelt. So haben sich beispielsweise Nutzer des Ubuntu-Betriebssystems gegen Änderungen gewehrt, die Suchergebnisse an Amazon sendeten, und erreicht, dass die Änderungen rückgängig gemacht wurden. Mehr Wahlmöglichkeiten : Da andere freie Software nach Belieben verändern und verbreiten können, gibt es im Ökosystem der freien Software weitaus mehr Auswahlmöglichkeiten – Auswahlmöglichkeiten, die oft konkurrenzfähiger sind und mehr Wert bieten als proprietäre Software.

: Da andere freie Software nach Belieben verändern und verbreiten können, gibt es im Ökosystem der freien Software weitaus mehr Auswahlmöglichkeiten – Auswahlmöglichkeiten, die oft konkurrenzfähiger sind und mehr Wert bieten als proprietäre Software. Kosten : Alle Linux-Distributionen sind KOSTENLOS, was die Kosten angeht. Vergleichen Sie dies mit der Bezahlung von Windows-Aktivierungsschlüsseln.

: Alle Linux-Distributionen sind KOSTENLOS, was die Kosten angeht. Vergleichen Sie dies mit der Bezahlung von Windows-Aktivierungsschlüsseln. Freiheit: Ihr Computer verfolgt nicht automatisch jedes Programm, das Sie ausführen, wie dies bei macOS der Fall ist, oder zwingt Ihnen Updates auf, wie dies bei Windows der Fall ist (und dem Sie in den Nutzungsbedingungen zustimmen, einem Dokument, für das sich nur wenige die Zeit nehmen, es zu lesen).

Worauf warten Sie also noch? Werfen Sie Ihre proprietäre Software in den Papierkorb und genießen Sie ein Betriebssystem, das Ihre Freiheit und Ihre Daten respektiert.

Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind und sehen wollen, wie traditionelle Betriebssysteme Sie ausnutzen, lesen Sie unseren Artikel „Leap to Linux“.

Wenn Sie lernen wollen, wie man ein Linux-basiertes Betriebssystem installiert, folgen Sie bitte #TBOTs Anleitung.

Wenn Sie an anderen Artikeln zum Thema Linux interessiert sind, finden Sie hier #TBOT’s Inhaltsserie zu Linux.

Hier finden Sie einige Empfehlungen für kostenlose Betriebssysteme, die auf Linux basieren. Sie können die .iso-Datei (in der das Betriebssystem enthalten ist) für jedes Betriebssystem von den folgenden Links herunterladen, ebenso wie Anleitungen zu den Funktionen.

Sobald Sie sich für ein Betriebssystem entschieden haben, können Sie der oben verlinkten Anleitung folgen, um es auf Ihrem Computer zu installieren.

(Features) Linux Mint: https://linuxmint.com/

(Features) KDE Neon: https://neon.kde.org/

(Features) MX Linux: https://mxlinux.org/

Verwenden Sie Open-Source-Software auf Ihrem Telefon

Die beiden wichtigsten Optionen für herkömmliche mobile Betriebssysteme sind heute Android von Google und iOS von Apple. Auf diese beiden Optionen entfallen mehr als 99% des weltweiten Marktanteils für mobile Betriebssysteme. Mit über 6,6 Milliarden Mobiltelefonen auf der Welt ist die Datenpipeline dieser beiden Unternehmen unfassbar groß – sie verfügen über Echtzeitdaten für fast jeden Menschen auf dem Planeten.

Beobachtungsstudien von Android- und iOS-basierten Telefonen haben ergeben, dass diese Geräte alle 5 Minuten eine Verbindung zu ihren Mutterunternehmen herstellen. Darüber hinaus sammeln sie eindeutige Gerätekennungen, Telefonnummern, Standorte und andere überraschende Informationen.

Obwohl es zu langwierig wäre, diese Fragen in diesem Artikel ausführlich zu erörtern, können Sie die Analyse von #TBOT hier nachlesen, wenn Sie genau wissen möchten, welche Verfolgung und Datenerfassung bei diesen mobilen Betriebssystemen stattfindet.

In den letzten Jahren sind einige alternative Betriebssysteme aufgetaucht, die mit denen von Google und Apple konkurrieren können. Diese Betriebssysteme werden als „entgoogelte“ Betriebssysteme bezeichnet und bauen in der Regel auf der Open-Source-Plattform von Android (AOSP) auf. Dieser Code wird von Google gepflegt, aber andere Entwickler konnten darauf neue Funktionen aufbauen und, was noch wichtiger ist, jegliche Verfolgung oder Datenerfassung im Hintergrund entfernen.

Sie können heute eines dieser alternativen Betriebssysteme verwenden, um Ihr eigenes „Datenschutztelefon“ zu konfigurieren.

Ich empfehle diese drei Betriebssysteme (beachten Sie, dass jedes nur mit bestimmten Handys kompatibel ist):

GrapheneOS (führender Standard für Sicherheit): https://grapheneos.org/

DivestOS (Gerätekompatibilität mit 0 Google-Diensten): https://divestos.org/

LibreMobileOS (ein neueres Betriebssystem mit großartigen Funktionen): https://libremobileos.com/

Weitere Informationen über die unterstützten Telefone und die Installationsanweisungen finden Sie auf den jeweiligen Websites.

Wenn Sie unter Zeitdruck stehen oder keine Lust haben, selbst zu recherchieren und technische Entscheidungen zu treffen, können Sie alternativ über mein Projekt „Above Phone“ ein Telefon erhalten, das bereits mit GrapheneOS und nützlichen kostenlosen Software-Apps und Kommunikationsdiensten ausgeliefert wird.

De-gegoogelte Telefone verwenden alternative App-Stores wie „F-Droid“ (wo alle Apps kostenlos sind) und „Aurora Store“ (wo Sie Apps anonym aus dem „Google Play Store“ herunterladen können).

Normale Android-Telefone haben ebenfalls Zugang zu diesen Apps, leiden aber immer noch unter der zentralisierten Verfolgung durch Google Services. Wenn Sie ein Android-basiertes Telefon haben, können Sie diese alternativen App-Stores sofort nutzen. Weitere Details finden Sie unter den folgenden Links:

F-Droid FOSS-App-Katalog: https://f-droid.org/

Aurora Store: https://auroraoss.com/

Sie werden überrascht sein, wie einfach der Umstieg auf ein entgoogeltes Telefon ist – es gibt benutzerfreundliche, private und funktionale Optionen für fast alle Ihre App-Anforderungen. Sie können auch Apps wie „Uber“ und „AirBnb“ verwenden, die ohne Google-Dienste nicht funktionieren, aber in der Regel gibt es eine Umgehungslösung, z. B. die Verwendung dieser Dienste in einem Webbrowser oder die Verwendung fortschrittlicher Funktionen wie GrapheneOS‘ Sandboxing, um die Google-Dienste vom Rest des Telefons zu isolieren.

3. Besitzen Sie Ihre Daten

Wie würden Sie bei einem größeren Cyber-Ereignis, bei dem das Internet ausfällt, die Fotos/Dateien/Informationen wiederherstellen, die Sie in Cloud-Diensten gespeichert haben? Wie würden Sie an die Informationen kommen, die Sie zur Vorbereitung auf eine Überlebenssituation benötigen?

Am besten wäre es, diese Informationen zur Hand zu haben, wenn Sie sie brauchen – und nicht verzweifelt zu versuchen, sie im Falle einer Cyber-Katastrophe wiederherzustellen.

Zumindest sollten Sie alle folgenden Daten auf Ihrem lokalen Computer und nicht in dem von Ihnen derzeit genutzten Cloud-Dienst sichern: Passwörter, Rechtsdokumente, Bücher, Fotos, Referenzmaterial und Karten.

Hier sind einige Vorschläge, um auf eine „Cyber-Pandemie“ vorbereitet zu sein.

Wissen ist Macht. Laden Sie alle Bücher, die Sie brauchen, im PDF-Format herunter. Eine großartige Website für den Anfang ist „PDFDrive“.

Möchten Sie offline navigieren? Mit „Organic Maps“ (verfügbar auf F-Droid und für Android-Telefone) können Sie Karten für die meisten Regionen der Welt herunterladen – und Sie können sich nur mit GPS zu verschiedenen Orten navigieren lassen (d. h. Sie brauchen keine SIM-Karte in Ihrem Telefon).

Wenn Sie „Google Drive“ oder „iCloud“ verwenden, ist es jetzt an der Zeit, alle Ihre Fotos, Videos und Dokumente auf eine lokale Festplatte zu exportieren. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie „Google Drive“-Dateien exportieren können. Hier finden Sie eine Anleitung zum Exportieren von Dateien in „iCloud“.

Verwalten Sie Ihre Passwörter in der Cloud? Beachten Sie, dass Cloud-Passwortmanager nicht vor Hacking-Versuchen geschützt sind. Am besten bewahren Sie Ihre Kennwörter in einem verschlüsselten Kennwort-Tresor auf Ihrem Computer auf. Ein Angreifer bräuchte nicht nur die Datei des Passwort-Tresors auf Ihrem Computer, sondern auch das Master-Passwort, mit dem der Tresor verschlüsselt ist. Eine Software-Sammlung namens „Keepass“ bietet eine kohärente Methode zur Verwaltung und Synchronisierung von Kennwörtern auf Ihrem Computer und Ihrem Telefon.

4. Alternativen unterstützen

Im Ökosystem der Open-Source-Software gibt es eine breite Palette an Software, die als Alternative dienen kann. Im Folgenden habe ich einige davon kategorisiert und aufgelistet, die alle Programme für Linux-Computer sind!

Sie können auch einen wichtigen Satz von Kernsoftware für Linux mit Details zur Verwendung auf #TBOT’s Open-Source Survival Toolkit finden. Eine größere Liste von Programmen ist auf #TBOT’s Open Source Survival Library verfügbar.

Passwortmanager

KeepassXC: Offline-Passwortverwaltung

Bitwarden: Cloud-basierter Passwort-Manager

Privatsphäre/Sicherheit

I2P: Private Peer-to-Peer-Netzwerkschicht

VeraCrypt: Open-Source plattformübergreifende Festplattenverschlüsselung

Browser

Entgegoogeltes Chromium: Eine (Fork-)Kopie von Googles Chromium-Engine, bei der das Tracking entfernt wurde

LibreWolf: Firefox-Fork mit verbessertem Datenschutz

Falkon: Der Webbrowser des KDE-Projekts

Email

Evolution: Ein E-Mail-Client, Kalender, Adressbuch und Aufgabenmanager in einem

Thunderbird: Der E-Mail-, Chat- und Kalender-Client der Mozilla Foundation

Mailspring: Einfach zu bedienendes, modernes Mailprogramm mit Integrationen zu den wichtigsten E-Mail-Anbietern

KMail: Der E-Mail-Client von KDE, der viele E-Mail-Protokolle unterstützt

Kommunikation

Kotatogram: Alternativer Telegram-Client mit verbesserten Offline-Funktionen

AnyDesk: Remote-Desktop/Support-Software

Jitsi: Kostenlose Videokonferenzen

Jami: Kostenlose und quelloffene Peer-to-Peer-Videokonferenzen

Soziale Medien

Nostr: ein dezentrales Protokoll für soziale Medien

PeerTube: Dezentrales Video-Broadcasting

Nitter: Alternatives Twitter-Frontend

Invidious: Alternatives YouTube-Frontend

Libreddit: Alternatives Reddit-Frontend

Owncast: Selbstgehosteter Live-Video- und Web-Chat-Server

Grafik

Krita: Kostenloses und quelloffenes Programm für digitale Illustration

Inkscape: Professioneller vektorbasierter Grafikeditor

GIMP: Eines der ältesten und bekanntesten Bildbearbeitungsprogramme

Pinta: Bitmap-Editor ähnlich wie Paint.NET

Gravit Designer: Vektorbasierte Design-Anwendung

Blender: Durchgängige 3D-Erstellungssuite

Fotografie

DarkTable: Virtueller Leuchttisch und Dunkelkammer für die Fotografie

DigiKam: Persönliche Fotoverwaltung

Videobearbeitung

Kdenlive: Der Video-Editor des KDE-Projekts

Davinci Resolve: Professioneller High-End-Video-Editor

OpenShot: Einfach zu bedienender, leistungsstarker Video-Editor

Videotools

OBS Studio: Videoaufzeichnung und Live-Streaming

Kazam: Videos von Ihrem Bildschirm aufnehmen

Peek: Videos und Gifs von Ihrem Bildschirm aufnehmen

Spectacle: KDEs Bildschirmfoto-Werkzeug

Technische Tools

Remmina: Ein Remote-Desktop-Client

VirtualBox: Virtuelle Maschinen erstellen

Schreiben

CherryTree: Hierarchische Notizanwendung, die Multimedianotizen in einer verschlüsselten Datenbank speichert (kein Markdown)

Trillium Notes: Aufbau von Wissensdatenbanken und Graphen mit dieser erweiterbaren Anwendung zur Erstellung von Notizen (nicht markdown)

Joplin Notizen: Einfache Notizen und Aufgabenlisten mit Markdown erstellen

Lesen

Foxit PDF: Leistungsstarker PDF-Reader

Sioyek: PDF-Reader für wissenschaftliche Arbeiten

Büro

LibreOffice: Beliebteste Open-Source-Office-Suite für Linux

OnlyOffice: Online-Editor für kollaborative Dokumente

CryptPad: Browser-basierter, verschlüsselter Dokumenten-Editor

HomeBank: Persönliche Geldverwaltung

5. Eigene Kommunikation

Obwohl soziale Messenger wie „WhatsApp“, „Signal“, „Telegram“ und „Facebook Messenger“ nützlich sein können, sind viele von ihnen nicht quelloffen. Selbst diejenigen, die behaupten, quelloffen zu sein, machen oft nur das Frontend der Anwendung (den Teil, mit dem Sie direkt interagieren) sichtbar, nicht aber den serverseitigen Code, der für die Übermittlung der Nachrichten zuständig ist.

Chat-Protokolle wie „XMPP“ und „Nostr“ sind vollständig quelloffen, d. h. der Code ist für den Client und den Server verfügbar. Dies ist besonders wichtig, weil es bedeutet, dass Sie die serverseitige Software selbst auf einem Computer unter Ihrer Kontrolle ausführen können. Dies wird als Self-Hosting bezeichnet und ist entscheidend für den Schutz vor Zensur und die Überprüfung, ob eine Software das tut, was sie verspricht.

„XMPP“ ist über 20 Jahre alt und kann Zehntausende von Benutzern auf einem einzigen Server unterstützen. Es bietet End-to-End-verschlüsselte Nachrichten, Sprach- und Videoanrufe (sowie Dateien und Audionachrichten). Es kann auf Computern, Telefonen und in einem Webbrowser verwendet werden und ist zudem völlig kostenlos (Sie können jedem öffentlichen Server beitreten). Es kann sogar mit dem Telefonnetz verbunden werden (anonyme Telefonnummern ohne SIM-Karte?).

Es ist ein Wunder, warum „XMPP“ nicht bekannter ist, aber ein Teil des Grundes könnte sein, dass es schwierig ist, mit „XMPP“ Geld zu verdienen. Das Protokoll wurde unter der Haube für große Chat-Dienste verwendet, die von großen Tech-Firmen betrieben werden und Millionen von Nutzern erreichen – leider versteckten diese großen Firmen die zugrunde liegende Technologie.

„Above Phone“ versucht, dies zu ändern. Die „Above Privacy Suite“ bietet einen professionellen XMPP-Dienst mit verbesserter Privatsphäre. Es kommt in einem Paket mit fünf anderen Datenschutzdiensten.

Wenn Sie mehr über XMPP erfahren möchten, können Sie den bisher beliebtesten Artikel von #TBOT lesen, der einen umfassenden Überblick gibt.

Wenn Sie Video-Lektionen über die Verwendung von XMPP für Chats, Anrufe und Videoanrufe wünschen, können Sie sich das Webinar von „Above Phone“ ansehen.

Zusammenfassung

Das Internet ist im Wandel und die Fronten sind verhärtet. Auf der einen Seite sind Regierungsorganisationen davon besessen, in unsere persönliche Kommunikation einzudringen und den immer weiter ausufernden Überwachungsstaat drastisch voranzutreiben, angeblich „zum Wohle der Kinder“. Zusammen mit der enthusiastischen Hilfe von Big Tech drohen sie damit, jeden einzelnen Gedanken, jede Idee oder jede Kreation, die Sie im Internet teilen, zu überwachen.

Auf der anderen Seite stehen Menschen, die das nicht zulassen werden. Wir sind die Underdogs, eine kleine, aber wachsende Zahl von Menschen, die Privatsphäre und Freiheit über Bequemlichkeit stellen. Wir können unseren eigenen Weg gehen und mit Software experimentieren, die freundlich ist und mit unseren Werten übereinstimmt. Ich hoffe, dass dieser Leitfaden Ihnen einen Ansatzpunkt bietet, um Ihre Technologie zu verstehen und Alternativen zu finden.

Ich möchte Sie ermutigen, die in diesem Leitfaden aufgeführte Software nicht nur zu erforschen und zu nutzen, sondern auch die Entwickler mit finanziellen Spenden zu unterstützen. Ihre Projekte können der Schlüssel zum Überleben und Gedeihen in einem wachsenden Überwachungsstaat sein.

*

Ramiro Romani ist ein Technologe, Aktivist, Pädagoge und Unternehmer, der seine Karriere in der Wirtschaft an den Nagel gehängt hat, um sich für sinnvolle soziale Bewegungen einzusetzen. Er ist ein Kernmitglied des „Freedom Cell Network“ und Co-Produzent von „The Greater Reset“. Er hat außerdem „Above Phone“ gegründet – eine Telefon-Komplettlösung für den Datenschutz, die sichere Hardware, Open-Source-Betriebssysteme und innovative Datenschutzdienste kombiniert – und „#TakeBackOurTech“, eine kostenlose Bildungsinitiative, die Menschen lehrt, freundliche, offene und transparente Technologien für Computer, Telefone, Browser, Gesundheitsaspekte und vieles mehr zu nutzen.