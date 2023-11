Das Sterben von US-Unternehmen geht weiter: Dritter großer Burger King-Franchisenehmer meldet Insolvenz an

Premier Kings, ein Burger King-Franchisenehmer mit 172 Restaurants, dessen Eigentümer im Jahr 2022 verstarb, hat Insolvenzschutz beantragt und erklärt, dass die Betriebsverluste auch nach der Schließung von Restaurants diesen Schritt erforderlich machten.

Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass ein großer Burger King-Betreiber einen solchen Schritt unternimmt, nachdem bereits mehrere andere Restaurants im ganzen Land aufgrund von Umsatz- und Gewinnproblemen der Kette geschlossen wurden.

In diesem Fall folgt der Antrag auf Insolvenz nach Chapter 11 auf den vorzeitigen Tod des Eigentümers Patrick Sidhu, dessen Popeyes-Filialen Anfang des Jahres aus dem gleichen Grund in Konkurs gegangen waren.

Das Unternehmen bot die Restaurants zum Verkauf an und beauftragte die Investmentbank Raymond James & Associates mit der Vermarktung. Das Unternehmen schloss mehrere Restaurants, um „weitere Verluste zu vermeiden“ und das Geschäft im Hinblick auf den Verkauf zu stabilisieren.

Doch die Sparmaßnahmen schlugen fehl. Das Unternehmen erklärte, es sei von Vermietern, Verkäufern und gesicherten Kreditgebern unter Druck gesetzt worden.

Premier Kings erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 223 Millionen US-Dollar und verzeichnete einen Betriebsverlust von 27 Millionen US-Dollar. In den Unterlagen des Insolvenzgerichts wurden außerdem Vermögenswerte in Höhe von 134,5 Mio. USD und Verbindlichkeiten in Höhe von 123,1 Mio. USD aufgeführt.

Das Unternehmen hat mit zwei Bietern, die sich um Teile des Unternehmens bemühen, Verträge über insgesamt 34 Mio. USD abgeschlossen. Der erste Vertrag mit RRG of Jacksonville beläuft sich auf 15,5 Millionen US-Dollar für 44 Geschäfte in den Regionen Savannah, Georgia, und Jacksonville, Florida. Das andere ist 18,5 Millionen Dollar für den Kauf von 31 Geschäften in Nord-Alabama mit Newell-Berg Alliance AL.

Ein Stalking-Pferd-Gebot wird als Eröffnungsgebot in einer Auktion verwendet. Es gibt mindestens 44 potenzielle Bieter für zumindest einige der Restaurants.

Burger King hatte nach der Pandemie mit Umsatzeinbußen zu kämpfen, während die Kosten für Personal und Lebensmittel in die Höhe schnellten. Zwei große Betreiber, Meridian Restaurants und Toms King, meldeten Konkurs an und wurden verkauft. In beiden Fällen wurden jedoch nicht alle Filialen verkauft und viele Standorte geschlossen.

Das Unternehmen übergab viele Filialen an kleinere Betreiber, von denen es glaubt, dass sie besser in der Lage sind, die Abläufe in den Restaurants zu verbessern und höhere Umsätze zu erzielen.

Burger King hatte zuvor gewarnt, dass es den Rest des Jahres damit verbringen werde, mit den Franchisenehmern zusammenzuarbeiten, um schlecht laufende Filialen zu schließen. Das Unternehmen kündigte auch an, dass der Großteil der 10 Millionen Dollar an Forderungsverlusten, die im vierten Quartal erwartet werden, von Burger King U.S. kommen wird.

Das Unternehmen hat in diesem Jahr höhere Umsätze erzielt, während das Verkehrsaufkommen im letzten Quartal höher war als bei der Konkurrenz. Burger King investiert 400 Millionen Dollar in Marketing und Umbauten, um den Umsatz zu steigern, und konzentriert sich stark auf die Verbesserung der Betriebsabläufe und der Gewinne der Franchisenehmer. Das Unternehmen gab an, dass die Rentabilität der Franchisenehmer in diesem Jahr bisher im zweistelligen Bereich liegt.