Wenige Tage, nachdem der ehemalige spanische Politiker Alejo Vidal-Quadras in Madrid durch einen Schuss ins Gesicht getötet wurde, kam es in 42 spanischen Städten zu massiven Protesten, bei denen unzählige Spanier auf die Straße gingen.

Sie fühlten sich vom sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez verraten, der den katalanischen Separatisten eine Amnestie im Gegenzug für ihre Unterstützung versprochen hatte. Die Volkspartei rief zu landesweiten Massendemonstrationen auf.

Mehr als eine Million Menschen protestieren heute in Madrid gegen den Putsch des Sozialisten Pedro Sanchez, für die Souveränität und Einheit Spaniens und gegen Globalismus und das WEF.

Die Demonstranten sind wütend über das Abkommen, das Premierminister Sanchez mit dem katalanischen Parteichef Carles Puigdemont geschlossen hat. Es sieht eine Amnestie für die Katalanen vor, die 2017 illegal ihre Unabhängigkeit erklären wollten.

Santiago Abascal, Vorsitzender der Vox-Partei, versprach, die Einkommenssteuern zu senken, die Staatsausgaben zu kürzen, die Korruption zu bekämpfen, illegale Einwanderer abzuschieben, radikale Moscheen zu schließen, die liberale Politik der Woke-Agenda infrage zu stellen und den Klimawandel umzukehren. Die Partei schnitt bei den Wahlen besser ab als erwartet.

Sehen Sie, wie Madrids Puerta del Sol gegen Sánchez und Puigdemont aus allen Nähten platzt. Geben Sie es weiter, denn weder die Regierung noch die Sechste wollen, dass Sie diese Bilder sehen

Abascal hielt eine Rede in Madrid. Alberto Nunez Feijoo von der Volkspartei sagte in der Hauptstadt: „Wir werden nicht aufhören, bis es Neuwahlen gibt!“

Als Reaktion auf die sozialistische Machtübernahme überschwemmen spanische Nationalisten die Straßen Madrids Sie werden nicht zulassen, dass ihr Land zerstört wird

