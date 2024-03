Heiko Schöning wieder im Visier und erneut festgenommen – Er hat eine Warnung. Videos

Ein Arzt, der vor einer globalen Bedrohung warnt, wurde während einer Friedensdemonstration in Berlin von der Polizei festgenommen. Heiko Schöning, Vizepräsident der World Freedom Alliance, der bereits vor Monaten einen inszenierten Gesundheitsnotstand vorhergesagt hatte, wurde noch vor Beginn der Kundgebung in Gewahrsam genommen. Schöning, Autor des Buches „Game Over“, das kriminelle Verbindungen aufdeckt, war als Redner vorgesehen. Sein Anwalt Markus Haintz kommentierte, dass solche Polizeiaktionen in Berlin nicht ungewöhnlich seien.

Dr. Heiko Schöning festgenommen



10.03.2024 in Berlin. Schöning wollte auf einer Demo reden und kennt den Grund der Festnahme nicht.



Die Kommentare der Umstehenden erinnern mich stark an jene IM, die sich 1989 unter Demonstranten mischten. Seit Corona brechen alle Dämme.… pic.twitter.com/5Z9rkXXuj1 — Stefan Homburg (@SHomburg) March 10, 2024

Schöning, der in der Vergangenheit bereits mehrfach festgenommen wurde, auch bei einer großen Corona-Demonstration in London, ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. In einem kürzlich geführten Interview warnte er erneut vor einer bevorstehenden Bedrohung, die größer sein werde als Corona, und betonte, dass ein neuer Angriff vorbereitet werde.

Sein Anwalt Markus Haintz kommentierte, dass solche Polizeiaktionen in Berlin nicht ungewöhnlich seien.

Kommentar: ich habe eben gegenüber der Polizei Berlin die Vertretung von Heiko Schöning angezeigt und versuche, weitere Details herauszubekommen und ihn zu erreichen. Ich kann mir den (banalen) Hintergrund der Maßnahme vorstellen, derartiges passiert in Berlin häufiger. Sobald es Neuigkeiten gibt, die bekannt gemacht werden können, werde ich diese veröffentlichen. Markus Haintz

Eilmeldung: der Arzt und Autor Heiko #Schöning ist auf der "Demo für Frieden" in Berlin, 10.03.2024, von der Polizei mitgenommen worden. Noch bevor die Demo begann. Noch bevor Heiko Schöning seine Rede halten konnte. Es gibt noch keine weiteren Informationen. #B1003



Kommentar:… pic.twitter.com/QLhCmuTHX6 — Markus Haintz (@Haintz_MediaLaw) March 10, 2024

Hier noch seine Rede:

Die Rede von Heiko Schönig auf der Friedensdemo in Berlin

Direkt zum Video: