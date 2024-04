Im Dienste der westlichen Vorherrschaft – Warum Deutschland Israel unerschütterlich unterstützt

Deutschlands starke Unterstützung für Israel, trotz der historischen Schuld am Holocaust, ist möglicherweise nicht allein durch Reue motiviert. Die Unterstützung des Landes für Israels Aktionen im Gazastreifen scheint von militärisch-industriellen Interessen und der Übereinstimmung mit der US-Außenpolitik geleitet zu sein. Dies deutet auf eine Doppelmoral in Deutschlands moralischen Argumenten hin und wirft Fragen nach seinen wahren Motiven auf.

Wenn es stimmt, dass Deutschlands Engagement, Israel um jeden Preis zu schützen, auf seine historische Schuld zurückzuführen ist, warum sollte es dann riskieren, mit einem weiteren Akt des Völkermords in Verbindung gebracht zu werden?

Trotz seiner historischen Verfolgung des europäischen Judentums ist Deutschland heute einer der stärksten Verbündeten des selbsternannten “Jüdischen Staates” Israel und versorgt ihn mit 30 Prozent seiner Waffenlieferungen und bietet ihm unnachgiebigen diplomatischen Schutz.

Während einige argumentieren, dass Berlins unerschütterliche Unterstützung für seinen israelischen Verbündeten aus Schuldgefühlen wegen des deutschen Völkermords während des Zweiten Weltkriegs geboren ist, legen die Akten nahe, dass es eine andere Erklärung für ihr Handeln gibt.

Der Fall Nicaragua

Nach dem Erfolg der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH), bei der die Richter einstimmig entschieden, dass im Gazastreifen ein Völkermord stattfindet, beschloss der Staat Nicaragua, den nächsten Schritt zu tun und einen der Kollaborateure bei der Durchführung von Verstößen gegen die Völkermordkonvention zu verfolgen.

Managua hat Deutschland vor dem IGH der Mittäterschaft an einem weiteren Völkermord beschuldigt, ein Verbrechen, für das Berlin besonders berüchtigt ist.

Der deutsche Staat war nicht nur für den Holocaust unter der Naziherrschaft verantwortlich, sondern verübte auch vor dem Ersten Weltkrieg einen Völkermord in Namibia.

Was die Ausrottung des jüdischen Volkes durch das Naziregime betrifft, so kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das moderne Deutschland sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, Wiedergutmachung geleistet und versucht hat, sich von diesem Verbrechen zu distanzieren.

Die Weigerung, für die während der Kolonialzeit in Afrika begangenen Verbrechen, insbesondere den Völkermord an den Nama und Herero, aufzukommen, zeugt jedoch von der Unfähigkeit, die eigenen Untaten gegenüber allen Völkern anzuerkennen.

Als zweitgrößter Waffenlieferant nach den Vereinigten Staaten für das israelische Militär ist Deutschland rechtlich verpflichtet, zu versuchen, Tel Aviv daran zu hindern, mit diesen Waffen völkerrechtswidrige Aktionen durchzuführen.

In diesem Fall wurden die Israelis vor dem höchsten Gericht der Welt glaubhaft angeklagt, das Verbrechen aller Verbrechen begangen zu haben, für das Berlin seine eiserne Unterstützung Israels als Voraussetzung geltend gemacht hat.

Sollte die Klage Nicaraguas erfolgreich sein, könnte der IGH einstweilige Maßnahmen anordnen, die Deutschland zwingen, die Waffenverkäufe an Israel einzustellen, was eine wichtige Entwicklung wäre.

Freiheit der Meinungsäußerung

Anstatt jedoch davor zurückzuschrecken, mit einem weiteren Völkermord in Verbindung gebracht zu werden, hat der deutsche Staat seine Unterstützung für die Israelis bei ihrem Angriff auf den Gaza-Streifen noch verstärkt.

Er setzt nicht nur seine Polizei- und Sicherheitskräfte ein, um gewaltsam gegen die friedlichen pro-palästinensischen Demonstranten in Deutschland vorzugehen, sondern hat auch beispiellose Maßnahmen ergriffen, um das Recht seiner Bürger auf freie Meinungsäußerung zu diesem Thema zu verhindern.

Am 12. April haben die deutschen Behörden Berichten zufolge Tausende von Polizeibeamten eingesetzt, um eine in Berlin veranstaltete Palästina-Konferenz zu verhindern.

Kurz vor der Konferenz wurde dem palästinensisch-britischen Arzt Ghassan Abu Sitta, der ein Hauptredner sein sollte, die Einreise nach Deutschland verweigert und er wurde abgeschoben.

Der Konferenz wurde der Strom abgestellt, und sogar ein prominenter jüdischer Pro-Palästina-Aktivist wurde verhaftet. Polizeibeamte hinderten Journalisten am Filmen und rechtfertigten ihr Vorgehen später damit, dass einer der Redner, Salman Abu Sitta, der über einen Online-Aufruf an der Konferenz teilgenommen hatte, in Deutschland nicht politisch aktiv sein dürfe.

Die deutschen Behörden haben deutlich gemacht, dass sie die israelischen Aktionen im Gazastreifen bedingungslos unterstützen und sich von Aufrufen aus der eigenen Bevölkerung nicht beirren lassen, und sind sogar so weit gegangen, demokratische Mittel zu verhindern, mit denen die deutsche Bevölkerung ihre Missbilligung der Politik ihrer Regierung zum Ausdruck bringen kann.

Dies wirft die Frage auf, warum die deutsche Regierung, die so offen ihre Abscheu und ihr Bedauern für die Taten der Nazis während des Zweiten Weltkriegs bekundet, es wirklich für vorrangig hält, sich des Etiketts der Völkermordassoziation zu entledigen.

Historische Schuld?

Wenn es wahr wäre, dass Deutschlands Engagement, Israel um jeden Preis zu schützen, auf seine historische Schuld zurückzuführen wäre, warum sollte es dann riskieren, mit einem weiteren Völkermord in Verbindung gebracht zu werden?

Die wahren Gründe für Deutschlands Unterstützung Israels im Krieg gegen den Gazastreifen sind eher die Notwendigkeit, den Waffenfluss zugunsten des eigenen militärisch-industriellen Komplexes aufrechtzuerhalten, sowie die Verpflichtung, den Vereinigten Staaten bei der Aufrechterhaltung der westlichen Vorherrschaft in Westasien zu helfen.

Deutschland hat Russland für seine Militäraktionen in der Ukraine scharf verurteilt und versucht, ein – wie es heißt – moralisches Argument gegen Moskaus Offensivaktionen vorzubringen.

Doch während die russischen Streitkräfte Hunderttausende von ukrainischen Soldaten getötet haben, sollen in den zwei Jahren des Krieges nur 550 Kinder ums Leben gekommen sein.

Was die Aktionen der Israelis betrifft, die im Gazastreifen mehr als 40.000 Tote zu beklagen haben – wenn man die rund 13.000 Vermissten und mutmaßlichen Toten mitzählt -, so sollen fast 70 % davon Frauen und Kinder sein.

Was wir hier im Falle der deutschen Regierung sehen, ist nicht nur eine klare Doppelmoral, sondern auch der Versuch, moralische Argumente zur Rechtfertigung ihrer Positionen in der Außenpolitik zu konstruieren, die in sich widersprüchlich sind.

Wenn wir Berlin in Bezug auf seine angebliche Schuld am Völkermord und seine Besorgnis über den Tod von Zivilisten für bare Münze nehmen, gibt es nur zwei gangbare Erklärungen für seine Doppelmoral: Entweder glaubt Deutschland, dass das Leben von Europäern mehr wert ist als das von Nichteuropäern, oder es lügt, um der Öffentlichkeit vorzugaukeln, dass es bestimmte außenpolitische Positionen allein aus ethischen Gründen und zu propagandistischen Zwecken vertritt.

Wie im Falle der Vereinigten Staaten und der anderen Regierungen des kollektiven Westens könnte es sein, dass eine Mischung aus beiden Erklärungen zutrifft.

Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Nahen Osten, insbesondere auf Palästina. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.