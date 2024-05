“Militärisches und moralisches Versagen”: Wie der iranische Angriff auf Israel die Region für immer veränderte

Von Kit Klarenberg

Am 13. April führte der Iran an der Seite der libanesischen Hisbollah und der jemenitischen Ansar Allah die Operation Wahre Verheißung durch, eine riesige Welle von Drohnen-, Marschflugkörper- und ballistischen Raketenangriffen auf Israel, die als Vergeltung für den verbrecherischen Bombenanschlag Tel Avivs auf die Teheraner Botschaft in Damaskus weniger als zwei Wochen zuvor, bei dem zwei iranische Generäle getötet wurden, gestartet wurde. Damit wurde Geschichte geschrieben, und die Welt – insbesondere Westasien – wird nie wieder dieselbe sein.

“Diese Aktion war von enormer Bedeutung. Jetzt müssen die Israelis äußerst vorsichtig sein, was sie in Syrien gegen Teheran unternehmen. Das regionale Gleichgewicht der Kräfte hat sich dauerhaft zu Ungunsten der Zionisten verschoben. Tel Aviv wird sich davon nicht mehr erholen. Das ist ihr Ende. Sie haben sich selbst zerstört. Sie werden auf der ganzen Welt als ein Regime angesehen, das in der zivilisierten Welt keinen Platz hat, als ein Nazi-Staat”, erklärt der geopolitische Experte Dr. Mohammad Marandi gegenüber MintPress News.

Nach jahrzehntelangen Provokationen, Eskalationen, Attentaten, Branddrohungen und entschlossenem Lobbying für einen Krieg unter Führung der USA gegen Teheran durch Beamte in Tel Aviv war dies der erste Angriff des Iran auf Israel. Die USA, Großbritannien und Frankreich schickten ihre Flugzeuge los, um die riesige Ladung abzuschießen – ohne Erfolg -, während Jordanien den westlichen Mächten die Nutzung seines Luftraums zu diesem Zweck gestattete. Israel behauptete eine Abfangquote von 99 %.

Umfangreiches Foto- und Videomaterial zeigt jedoch, dass die meisten Raketen ihre Ziele trafen und großen Schaden anrichteten. Dabei demonstrierte der Iran Tel Aviv und seinen westlichen Unterstützern eine bis dahin unbekannte Fähigkeit, Schicht um Schicht von Schutzmaßnahmen zu umgehen, darunter Kampfjets der Spitzenklasse, von der NATO gelieferte Luftabwehrsysteme und die viel gepriesene eiserne Kuppel. Einer nach dem anderen versagten sie weitgehend in ihrer Pflicht, was zu dem erstaunlichen Anblick iranischer Raketen führte, die unbehelligt über der Knesset schwebten.

Diese rechtschaffene Szene verursachte zweifellos unsägliche Schauer in den westlichen und israelischen Korridoren der Macht, die vergeblich nach Stacheln zum Auflaufen suchten. Sie vermittelte auch eine deutliche Botschaft: Teheran hätte, wenn es gewollt hätte, die zionistische Legislative angreifen können, hat es aber nicht getan. Zumindest vorläufig. Tel Aviv hatte nun das Wort, um zu entscheiden, ob – und wie – es Vergeltung üben wollte. Die Antwort kam am 19. April in Form von Drohnenangriffen auf den Iran in der Morgendämmerung.

Was von den westlichen Medien zunächst als äußerst wirkungsvoll dargestellt wurde, war in Wirklichkeit ein kleiner Schwarm israelischer Quadrocopter, die versuchten, die Teheraner Luftabwehr zu durchbrechen, was ihnen aber letztlich nicht gelang. Ein iranischer Sprecher bezeichnete den Versuch als “gescheitert und demütigend”. Diese Charakterisierung trifft sicherlich eher auf den erbärmlichen Zustand zu, auf den Tel Aviv nach dem seismischen Erfolg der Operation True Promise reduziert wurde. Wie wir sehen werden, bleibt Israel jetzt nur noch wenig Zeit und keine guten Entscheidungen mehr zu treffen.

Irakische Militärangehörige untersuchen israelische Raketenteile, die von Bauern in Latifiya und Aziziya gefunden wurden. Foto | Sabreen

‘Neue Gleichung’

Trotz der erstaunlichen Optik und des beispiellosen Charakters waren einige westasiatische Beobachter enttäuscht, dass es sich bei dem Angriff auf Israel nicht um eine Enthauptung handelte. Dabei wird übersehen, dass der Iran seit langem zur Vorsicht mahnt. Die Zerstörung der syrischen Botschaft in Teheran war ohne historische Parallele und die Sorge, dass Israel eine große Eskalation auslösen und die USA in einen totalen Krieg ziehen könnte. Eine maßvolle, gut beworbene Demonstration der Stärke schreckte eine breitere Reaktion ab und signalisierte gleichzeitig einen grundlegenden Wandel der iranischen Politik gegenüber Israel. Der IRGC-Kommandeur Hossein Salami sagte:

“Wir haben beschlossen, eine neue Gleichung zu schaffen, und die lautet: Wenn das zionistische Regime von nun an unsere Interessen, Vermögenswerte, Persönlichkeiten und Bürger angreift, werden wir sie angreifen.”

Das sind kämpferische Worte, und die Operation True Promise hat gezeigt, dass sie mit Taten untermauert werden können. Der Iran hat gezeigt, dass er Israel direkt von seinem eigenen Boden aus angreifen kann. Seine Raketen- und Drohnenflotten sind in der Lage, Tausende von Kilometern über befreundeten und feindlichen Luftraum, verschiedene Zeitzonen und mehrere Länder zurückzulegen. Auf diesem Weg wird Teheran eine enorme Menge an unschätzbaren Informationen über die Verteidigungsfähigkeiten und Schwachstellen Israels und die lokale westliche Infrastruktur, von der seine Verteidigung abhängt, gesammelt haben.

Jeder künftige iranische Angriff würde das Beste aus dem herausholen, was am 13. April in Erfahrung gebracht wurde, und die Datenausbeute war sicherlich enorm. Seit Beginn der “Besonderen Militäroperation” Russlands im Februar 2022 hat die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran im Verteidigungsbereich ein außerordentliches Niveau erreicht – und intensives Lernen und die ständige Verfeinerung der Kampfstrategie gehören zur russischen Militärdoktrin. Wie ein namenloser Offizier der ukrainischen Armee am 3. April gegenüber Politico verbittert erklärte, werden westliche Waffensysteme, die nach Kiew geschickt werden, “sehr schnell überflüssig, weil sie von den Russen schnell gekontert werden”:

“Wir haben Storm Shadow und SCALP-Marschflugkörper [die von Großbritannien und Frankreich geliefert wurden] erfolgreich eingesetzt – aber nur für kurze Zeit. Die Russen sind immer am Lernen. Sie geben uns keine zweite Chance. Und sie sind damit erfolgreich.”

Sollte es ein nächstes Mal geben, wird die iranische Raketen- und Drohnenflotte wahrscheinlich wesentlich nachhaltiger sein und sich über mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate hinziehen, Welle um Welle, Ausbruch um Ausbruch. Schätzungen zufolge wurden während der Operation “True Promise” rund 300 einzelne Geschosse auf Israel abgefeuert. Nach Angaben eines Generals der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) kosteten allein die weitgehend erfolglosen Versuche, den Beschuss durch Tel Aviv abzuwehren, 1,08 bis 1,35 Milliarden Dollar.

“Eine Arrow-Rakete, die zum Abfangen einer iranischen ballistischen Rakete eingesetzt wird, kostet 3,5 Millionen Dollar, während sich die Kosten für eine David Sling-Rakete auf 1 Million Dollar belaufen, zusätzlich zu den Einsätzen der Flugzeuge, die am Abfangen der iranischen Drohnen beteiligt waren”, hieß es gegenüber lokalen Medien. Ein israelischer Think-Tank-Forscher schätzt die Kosten als “enorm” ein, vergleichbar mit dem, was Israel während des gesamten arabisch-israelischen Krieges von 1973, der fast drei Wochen dauerte, verbrannt hat.

IDF-Personal entfernt Trümmer einer Rakete, die während des iranischen Angriffs im Süden Israels abgefangen wurde. Foto | IDF

Diese Beträge wurden für Abfangraketen, Raketen, Flugzeugtreibstoff und andere militärische Ausrüstung und Infrastruktur ausgegeben. Es ist ungewiss, wie viel der Iran für die Operation ausgegeben hat, aber es ist zweifellos um viele Größenordnungen weniger. Einige Quellen sprechen von 30 Millionen Dollar, was durchaus zutreffend sein könnte. Dr. Marandi erklärt gegenüber MintPress News, dass der größte Teil des anfänglichen “Täuschungsmanövers”, einschließlich der Drohnen, verstaubt sei. “Teheran hat nach einem Vorwand gesucht, um sie loszuwerden”, sagt er.

“Die meiste Schwerstarbeit bei dem Versuch, den iranischen Angriff abzuwehren, haben ohnehin die Amerikaner geleistet, nicht die Israelis. Die Eisenkuppel spielte kaum eine Rolle. Die beiden am stärksten getroffenen Orte – der südliche Luftwaffenstützpunkt, auf dem F35-Flugzeuge stationiert sind, und der Geheimdienststützpunkt auf den Golanhöhen in Tel Aviv – wurden erheblich beschädigt und forderten viele Opfer. Natürlich geben die Zionisten das nicht zu”, fügt Dr. Marandi hinzu.

Diese massive Kostendiskrepanz ist ein sehr, sehr ernstes Problem für Israel, wie die USA angesichts ihrer peinlichen Erfahrungen bei dem Versuch – und dem völligen Scheitern -, die Anti-Völkermord-Blockade von Ansar Allah am Roten Meer zu beenden, bestätigen können. Beinahe sofort berichtete Politico, dass das Pentagon entsetzt darüber war, Millionen teure Raketen zu verschwenden, um 2.000-Dollar-Drohnen der Ansar Allah abzuschießen. Ein CIA-Offizier beklagte sich:

“Das wird schnell zum Problem, denn selbst wenn wir ihre ankommenden Raketen und Drohnen abschießen, ist der größte Nutzen zu ihren Gunsten. Wir, die USA, müssen anfangen, nach Systemen zu suchen, die diese abwehren können und die mehr im Einklang mit den Kosten stehen, die sie aufwenden, um uns anzugreifen.”

‘Israel geht unter’

Es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass Washington diese Bedenken öffentlich ausgeräumt hat, was der Grund dafür sein könnte, dass US-Beamte der Ansar Allah Anfang April ein umfassendes Angebot zur vollständigen Kapitulation im Gegenzug für die Beendigung der Blockade des Roten Meeres unterbreitet haben. Dies wurde kurzerhand abgelehnt. Kein “business as usual” – kein Handel, kein Gewerbe – im Jemen, während die Palästinenser abgeschlachtet werden. Auch im Falle eines späteren iranischen Angriffs auf Tel Aviv werden Teherans Drohnen nicht zur Abschreckung des Schiffsverkehrs eingesetzt, sondern um die israelische Luftabwehr zu behindern, auszuräuchern und zu erschöpfen.

Diese Taktik wurde am 13. April mit großem Erfolg angewandt, so wie es Russland seit Beginn seiner Luftangriffe auf kritische ukrainische Infrastrukturen Ende 2022 getan hat. Jetzt steht Kiew kurz davor, keinen Strom mehr zu haben, was zum Zusammenbruch des Schlachtfelds und zur Vertreibung der Bevölkerung führen wird, mit möglicherweise verheerenden Auswirkungen auf die Nachbarländer und Staaten, die versuchen, Kiew am Leben zu erhalten. Es scheint sicher zu sein, dass weder Israel noch seine westlichen Verbündeten einen langwierigen Angriff Teherans ernsthaft abwehren könnten, weder wirtschaftlich noch materiell.

Diese Schlussfolgerung wird durch einen Bericht des Wall Street Journal vom 22. April gestützt, aus dem hervorgeht, dass die Regierung Biden über das Ausmaß des iranischen Sperrfeuers schockiert war. Es entsprach den “Worst-Case-Szenarien”, die von den US-Geheimdiensten und dem Pentagon skizziert worden waren, wobei ein ungenannter hoher Beamter verzweifelt feststellte, dass “dies am oberen Ende dessen lag, was wir erwartet hatten”. Die Anwesenden im Situation Room des Weißen Hauses befürchteten an diesem Tag angeblich, dass Israel und seine Verbündeten nicht in der Lage sein würden, den Angriff abzuwehren. Und sie konnten es nicht.

Israels Völkermord im Gazastreifen ist nicht nur ein Massenverbrechen gegen die Menschlichkeit, das einem Holocaust des 21. Jahrhunderts gleichkommt, sondern hat auch die israelische Wirtschaft völlig zerstört. Eine Untersuchung der Financial Times, die am 6. November veröffentlicht wurde, dokumentiert, wie der Angriff persönliche Finanzen, Arbeitsmärkte, Unternehmen, Industrien und die israelische Regierung selbst verwüstet hat.

“Tausende” von Unternehmen standen am Rande des Zusammenbruchs, ganze Sektoren wurden in eine noch nie dagewesene Krise gestürzt. Jedes dritte Unternehmen hatte entweder geschlossen oder war nur zu 20 Prozent ausgelastet.

Man kann sich vorstellen, wie viel schlimmer die Lage in den vergangenen sechs Monaten geworden ist, und Israel ist noch nicht in einen totalen Krieg verwickelt. Ein längerer Zeitraum mit Massenangriffen des Iran, der Ansar Allah und der Hisbollah könnte das Land wirtschaftlich völlig lahmlegen, ganze Gebiete unbewohnbar machen – oder zumindest unbewohnt -, die Infrastruktur zerstören und vieles mehr. Zu den Infrastrukturen, die sich im Fadenkreuz Teherans befinden, könnte auch das Atomkraftwerk Dimona gehören, das ein tödliches Chaos von erschreckendem Ausmaß auslösen würde.

Die israelische “Samson-Option”, die einen nuklearen Massenangriff vorsieht, wenn die Existenz Israels bedroht ist, sollte daher nicht mehr sehr ernst genommen werden. Der israelische Militärtheoretiker Martin van Creveld prahlte einst: “Wir haben die Fähigkeit, die Welt mit uns untergehen zu lassen, und ich kann Ihnen versichern, dass dies geschehen wird, bevor Israel untergeht.” Teherans Hyperschallraketen sind jedoch in jeder Hinsicht ein wirksames Mittel zur Abschreckung. Sie könnten sogar eine eigene nukleare, chemische oder biologische Sprengladung transportieren.

‘Wer auch immer sich bewegt’

Israels iranische Niederlage wird noch dadurch verschlimmert, dass sein Versuch, die Hamas zu zerschlagen, in jeder Hinsicht ein absolutes Desaster war. Die Folgen des Fiaskos sind und bleiben weitreichend und schwerwiegend, bis hin zu einem tödlichen Ausmaß. Dies mag der Grund für Netanjahus verzweifelten Versuch sein, Teheran in einen totalen Krieg zu ziehen. Schließlich ist das Ausmaß der Niederlage der israelischen Verteidigungskräfte so groß, dass der zionistische “Journalist” Chaim Levinson in einem vernichtenden Meinungsartikel für Haaretz am 11. April beklagte:

“Wir haben verloren. Die Wahrheit muss gesagt werden… Es ist unangenehm, das zu sagen, aber wir werden vielleicht nicht in der Lage sein, sicher [sic] an Israels Nordgrenze zurückzukehren… Kein Kabinettsminister wird unser Gefühl der persönlichen Sicherheit wiederherstellen. Jede iranische Drohung wird uns erzittern lassen. Unser internationales Ansehen hat einen schweren Schlag erlitten. Die Schwäche unserer Führung wurde nach außen hin offenbart. Jahrelang ist es uns gelungen, ihnen vorzugaukeln, wir seien ein starkes Land, ein weises Volk und eine mächtige Armee. In Wahrheit sind wir ein Schtetl mit einer Luftwaffe, und zwar unter der Voraussetzung, dass sie rechtzeitig erwacht.”

Haaretz | 11. April 2024

Sogar die westlichen Medien, die seit Beginn des Völkermords bestenfalls geschwiegen und schlimmstenfalls mitschuldig waren – und im letzteren Bereich viel aktiver als im ersteren – haben Tel Avivs Schlachtfeldkatastrophe anerkannt. The Economist, eine unverhohlen zionistische Publikation, die jedes erdenkliche Verbrechen der IDF beschönigt, verharmlost oder schlichtweg rechtfertigt, hat das “militärische und moralische Versagen” der Streitkräfte verurteilt und festgestellt, dass “die Generäle die Strategie verpfuscht haben und die Disziplin unter den Truppen zusammengebrochen ist”:

“Israel wird zweier katastrophaler Fehler beschuldigt. Erstens hat es seine militärischen Ziele in Gaza nicht erreicht. Zweitens hat es unmoralisch gehandelt und die Gesetze des Krieges gebrochen. Die Folgen sowohl für die IDF als auch für Israel sind tiefgreifend… Hamas-Kämpfer greifen immer noch israelische Streitkräfte im gesamten Gazastreifen an, und die Gruppe setzt sich in Gebieten, die die IDF verlassen hat, wieder durch… Vorwürfe, dass Israel die Kriegsgesetze gebrochen hat, sind plausibel.”

The Economist bemängelte ferner die “mangelnde Durchsetzung” der praktisch nicht existierenden “Einsatzregeln”, nach denen die IDF operieren. Ein “altgedienter Reserveoffizier” wurde mit den Worten zitiert, Kommandanten könnten willkürlich “entscheiden, dass jeder, der sich in seinem Sektor bewegt, ein Terrorist ist oder dass Gebäude zerstört werden sollten”. Ein Pionier einer anderen Einheit gab zu: “Die einzige Grenze für die Anzahl der Gebäude, die wir in die Luft sprengten, war die Zeit, die wir in Gaza hatten”:

“Soldaten haben sich dabei gefilmt, wie sie palästinensisches Eigentum zerstörten, und in einigen Fällen diese Videos ins Internet gestellt. Am 20. Februar veröffentlichte der Generalstabschef der IDF ein öffentliches Schreiben an alle Soldaten, in dem er sie warnte, nur dann Gewalt anzuwenden, wenn es notwendig sei, ‘zwischen Terroristen und Nicht-Terroristen zu unterscheiden, nichts zu nehmen, was uns nicht gehört – ein Souvenir oder eine Waffe – und keine Rachevideos zu drehen’. Vier Monate nach Beginn des Krieges war das zu wenig und zu spät.

Dass The Economist so etwas überhaupt gedruckt hat, zeigt, wie weit Israel seit dem 7. Oktober 2023 gefallen ist. Jetzt ist es ein globaler Paria, der von der überwältigenden Mehrheit der Weltbevölkerung zutiefst verabscheut wird. Die Gegner fürchten nicht mehr das einst hochgerühmte Militär des Landes, und seine Fähigkeit, Nachbarländer ungestraft und ohne Gegenwehr anzugreifen, ist vorbei. Tel Avivs Anspruch auf “Verteidigung” und Sicherheitsvorrang, mit dem ein Großteil seiner Exporte jahrzehntelang erfolgreich vermarktet wurde, hat sich als falsch erwiesen.

In der Zwischenzeit ist die Bevölkerung Israels zusammengebrochen, und gleichzeitig gibt es einen massiven Braindrain und einen freien Fall der Arbeitskräfte, da die Siedler fliehen oder eingezogen werden. Die Nachfrage nach psychosozialen Diensten hat einen historischen Höchststand erreicht. Das Trauma, einen Völkermord begangen zu haben und wie die Palästinenser seit 1948 unter der täglichen Bedrohung eines Angriffs zu leben, hat Soldaten und Zivilisten gleichermaßen geschwächt. Doch zahlreiche Psychiater sind wegen der hohen Arbeitsbelastung in andere Länder abgewandert und werden wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren. Das sind die grundlegenden Fehler eines kolonialen Siedlerstaates.

“Ich glaube nicht, dass Israel in 10 Jahren noch existieren wird. Der Zionismus wird sterben. Die einzige Lösung sind gleiche Rechte für Christen, Muslime und Juden in ganz Palästina. Dieser Krieg wird weitergehen, aber eine direkte Auseinandersetzung mit dem Iran wäre militärisch völlig destruktiv. Deshalb zielen die Israelis jetzt auf Rafah, aber sie werden dort besiegt werden, und das wissen sie. Solange Netanjahu an der Spitze steht, wird sich diese Tragödie fortsetzen. Der einzige Ausweg ist ein Staatsstreich in Tel Aviv”, so Dr. Marandi abschließend.

Für viele mögen diese Entwicklungen nur ein schwacher Trost sein, da sie vor dem Hintergrund tausender ermordeter und verstümmelter palästinensischer Kinder geschehen. Dennoch steht Israel, so wie wir es kennen, am Rande der Auslöschung, was nicht der Fall war, bevor die Hamas die Mauern des Konzentrationslagers Gaza durchbrach. Palästina ist heute der Freiheit näher als jemals zuvor seit der Gründung Israels. Und es gibt keinen Weg zurück zur “Normalität”.

Die Zeit ist jetzt und für immer auf der Seite des hartnäckigen, unbesiegten Widerstands – und damit auch das Recht und die Tugend. Wir sollten niemals die unsterblichen, aufrüttelnden Worte des palästinensischen Dichters Refaat Alareer vergessen, der am 6. Dezember 2023 durch einen gezielten IDF-Luftangriff kaltblütig ermordet wurde: