Israel ist ein Apartheidstaat – und seine ungewöhnlichen Ehegesetze zeigen, warum

Von Jonathan Cook

Israel ist das einzige Land der Welt, das seine eigene Staatsangehörigkeit nicht anerkennt. Warum? Weil eine gemeinsame nationale Identität Israels sorgfältig verschleiertes System der Segregation untergraben würde

Israels Befürworter sind wegen eines kurzen Beitrags des Journalisten Mehdi Hasan auf X, in dem er auf Israels eigenartige Ehegesetze hinweist, völlig außer sich geraten.

Hasan fragt: „Wusstet ihr, dass man in Israel keine standesamtliche oder weltliche Ehe schließen kann?“

Did you know that you can’t have a civil or secular marriage in Israel? https://t.co/3UNM8q0ehl — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) June 29, 2026

Übersetzungen von „X“: Wussten Sie, dass es in Israel keine zivile oder säkulare Ehe geben kann?

Etwa 40 Länder haben eine offizielle Staatsreligion. Israel gehört nicht dazu! Tatsächlich ist es nicht einmal eine religiöse Bezeichnung, dass Israel sich als jüdischer Staat definiert. Dass Mamdani diesen Fehler weiterhin begeht und sich weiterhin auf den einzigen jüdischen Staat der Welt konzentriert, als einen Staat, den er nicht unterstützen kann … Ich bin mir nicht sicher, wie man noch sagen kann, dass das nicht unverhohlen antisemitisch ist. Er setzt Israel weiterhin auf eine Weise herausragend zur Verdammung an, wie er es bei wenigen anderen Ländern tut.

Er hat nicht Unrecht. Israel hat die standesamtliche Trauung verboten. Man kann nur in einer Zeremonie heiraten, die streng von religiösen Autoritäten kontrolliert wird. Wer standesamtlich heiraten möchte, muss in ein anderes Land reisen.

Man könnte sich zu Recht fragen, warum das so ist. Ist Israel nicht eine moderne, säkulare, westlich geprägte liberale Demokratie? Das ist es schließlich, was uns unsere Politiker und Medien immer wieder erzählen.

Die beliebteste Erwiderung der Israel-Verteidiger auf Hasans Kritik – dass die Situation in Saudi-Arabien nicht besser sei – ist nicht ganz so überzeugend, wie sie sich das wohl vorstellen. Israel bietet also denselben Menschenrechtsschutz wie Saudi-Arabien? Beeindruckend.

Andere haben darauf hingewiesen, dass Israel das sogenannte „Millet“-System vom Osmanischen Reich übernommen hat, das den Führern jeder konfessionellen Gruppe im gesamten Nahen Osten autonome Kontrolle über die religiösen Angelegenheiten ihrer Gemeinschaft gewährte.

Zweifellos funktionierte das System vor 150 Jahren relativ gut, um Spannungen zwischen den Gemeinschaften in den religiös vielfältigen Teilen eines großen Reiches abzubauen. Es verhinderte, dass Beamte in Konstantinopel – dem heutigen Istanbul – tief in die alltäglichen Angelegenheiten ihrer oft weit entfernten Untertanen hineingezogen wurden.

Aber vor 150 Jahren schickte Großbritannien Kinder in Schornsteine, um diese zu fegen. Das Gesetz wurde etwa zu dieser Zeit geändert, um dieser missbräuchlichen und gefährlichen Praxis ein Ende zu setzen.

Israel wurde vor fast acht Jahrzehnten gegründet, angeblich als säkulare, westlich geprägte liberale Demokratie. Es hatte 78 Jahre Zeit, diese archaischen osmanischen Ehegesetze zu ändern.

Warum hat es das nicht getan?

Das ganze Getöse, mit dem Hasans Beitrag angeprangert wird, ist ein verzweifelter Versuch, die Aufmerksamkeit von der Tatsache abzulenken, dass Israels veraltete Ehegesetze fortbestehen, weil sie für Israel nützlich sind.

Tatsächlich sind sie mehr als das. Sie sind ein Kernbestandteil von Israels Version der Apartheid – eines rassistischen Systems der Segregation, das Israel mit Hilfe westlicher Politiker und Medien erfolgreich vor den Augen der westlichen Öffentlichkeit verborgen hat.

„Demografische Bedrohung“

Israels Verbot der standesamtlichen Eheschließung ist von zentraler Bedeutung für seine Bemühungen, das zu verhindern, was frühere rassistische Gesellschaften wie das Apartheid-Südafrika und der amerikanische „Deep South“ als „Rassenmischung“ bezeichneten – also sexuelle Beziehungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass auch die Nazis zu diesem Thema unangenehme Ansichten hatten.

Hier ist der derzeitige Finanzminister Bezalel Smotrich, der sich 2016 gegen Rassenmischung aussprach:

Die Verhinderung der Assimilation im jüdischen Staat ist völlig legitim und keineswegs rassistisch. Du gehst in dieser Diskussion davon aus, dass es falsch ist, Mischehen zu verhindern, und ignorierst dabei die Tatsache, dass die meisten [jüdischen] Mädchen, die sich mit Arabern einlassen, arme Mädchen sind, die ausgenutzt werden.

Der ehemalige Bildungsminister Rafi Peretz bezeichnete Mischehen mit Juden als „zweiten Holocaust“.

In Israel gehören solche Ansichten voll und ganz zum Mainstream. Im Jahr 2018 bezeichnete Yitzhak Herzog, Israels derzeitiger Präsident und ehemaliger Vorsitzender einer angeblich linken israelischen Partei, Mischehen unter amerikanischen Juden als „Plage“, für die eine „Lösung“ gefunden werden müsse – vermutlich durch die Übernahme des israelischen Vorgehens.

In Israel geht es nicht in erster Linie um Ehen zwischen Juden und den unter Besatzung lebenden Palästinensern – was Israel und seine Unterstützer gerne fälschlicherweise als reine „Sicherheits“-Frage darstellen.

In den besetzten Gebieten wendet Israel weitaus härtere Methoden als Gesetze an, um jegliche Art von engen Beziehungen zwischen Juden und der gefangenen palästinensischen Bevölkerung zu verhindern. Es setzt auf physische Eindämmung und Gewalt.

Palästinenser unter Besatzung werden gewaltsam von israelischen Juden getrennt. Sie werden durch Israels Netz aus Stahl- und Betonbarrieren, durch die israelische Armee, durch Kontrollpunkte, durch getrennte Apartheid-Straßen im Westjordanland und durch jüdische Milizen, die auf gestohlenem Land in sogenannten „Siedlungen“ leben, in ihre eigenen, eng begrenzten Ghettos eingepfercht.

Unter solchen Umständen gibt es kaum eine Chance auf Kontakt, geschweige denn auf Mischehen – außer wenn israelische Soldaten oder bewaffnete jüdische Siedler in palästinensische Gemeinden eindringen, um Ernten zu zerstören, Vieh zu töten, Brunnen zu vergiften, Häuser und Autos in Brand zu setzen und die Bewohner zu verprügeln – und manchmal sogar zu töten.

Dennoch besteht nach wie vor eine potenzielle Schwachstelle im israelischen System der Segregation.

Im Jahr 1948 vertrieb Israel 80 Prozent der palästinensischen Bevölkerung aus ihren Häusern und von ihrem Land in einem Gebiet, das fortan nicht mehr Palästina, sondern der „jüdische“ Staat Israel heißen sollte.

Einige Palästinenser blieben jedoch innerhalb dieser Grenzen zurück – meist aufgrund von Versehen oder Irrtümern. Trotz verdeckter Bemühungen Israels in den Jahren nach dem Krieg von 1948, sie aus dem Staat zu vertreiben, gerieten die israelischen Behörden bald unter internationalen Druck, diesen gestrandeten Palästinensern die Staatsbürgerschaft zu gewähren – auch wenn dies ihnen in der Praxis, wie wir noch sehen werden, nur sehr eingeschränkte Rechte einräumte.

Noch heute ist Israel äußerst besorgt über eine vermeintliche Bedrohung durch seine palästinensischen „Bürger“ dritter Klasse – offiziell als „Israels Araber“ bezeichnet. Aufgrund einer höheren Geburtenrate ist ihre Zahl über acht Jahrzehnte hinweg exponentiell gewachsen. Sie machen mittlerweile ein Fünftel der israelischen Bevölkerung aus.

Israelische Journalisten, Wissenschaftler und Politiker, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, bezeichnen die palästinensischen Bürger des Landes regelmäßig als „demografische Bedrohung“ und machen sich unaufhörlich Sorgen um den „palästinensischen Mutterleib“.

Kein Staat für alle seine Bürger

Doch Israel sieht sich einem gegenläufigen Druck ausgesetzt. Sollte es seine Behandlung der palästinensischen Bürger zu offensichtlich rassistisch und unterdrückerisch gestalten, könnten einige Außenstehende allmählich erkennen, dass es nicht die säkulare, westlich geprägte liberale Demokratie ist, als die es sich ausgibt.

Man hört von der pro-israelischen Lobby im Westen, dass die sogenannten „israelischen Araber“ genau dieselben Rechte wie die jüdische Bevölkerung Israels hätten, garantiert durch die israelische Unabhängigkeitserklärung. Das entspricht nicht einmal im Entferntesten der Wahrheit.

Adalah, eine führende Menschenrechtsorganisation in Israel, verfügt über eine Datenbank, die mehr als 70 Gesetze auflistet, die ausdrücklich zwischen jüdischen und palästinensischen Bürgern unterscheiden. Diese Gesetze bilden den Kern des israelischen Apartheid-Systems.

Israels Grundgesetze, eine Art Verfassung, schließen jeglichen Grundsatz der bürgerlichen Gleichheit ausdrücklich aus. Jeder Versuch einer palästinensischen Partei in Israel, im Parlament eine Debatte darüber anzustoßen, dass Israel ein „Staat aller seiner Bürger“ – also eine liberale Demokratie – werden solle, wird von der Diskussion ausgeschlossen. Und im Jahr 2018 verabschiedete die israelische Regierung ein Nationalstaatsgesetz, in dem erklärt wird, dass Israel ausschließlich dem jüdischen Volk gehört, nicht allen dort lebenden Bürgern.

Ähnlich wie bei den Palästinensern unter Besatzung hat Israel seine palästinensischen Bürger fast vollständig auf ihre eigenen, segregierten, unterfinanzierten und unterversorgten Gemeinden (Townships) auf weniger als 3 Prozent des Staatsgebiets beschränkt.

Eine kleine Minderheit der palästinensischen Bürger innerhalb Israels lebt in segregierten, benachteiligten Stadtvierteln von Städten, die irreführenderweise als „gemischt“ bezeichnet werden. Andere palästinensische Bürger, die am stärksten unterdrückt werden, leben in Gemeinden, die seit Jahrhunderten von ihren Familien bewohnt werden, die jedoch von einem israelischen Staat, der sich weigert, sie anzuerkennen, kriminalisiert wurden.

Im Gegensatz dazu funktionieren viele hundert jüdische ländliche Gemeinden praktisch als exklusive Mitgliederclubs. Sie haben die Macht, palästinensische Bürger auszuschließen – ein Recht, das sie in vollem Umfang nutzen.

Getrennte Planungsstrukturen sorgen dafür, dass massiv überbevölkerte palästinensische Gemeinden innerhalb Israels keine neuen Häuser bauen und sich nicht ausdehnen können. Palästinensische Kinder werden in einem separaten und weitaus schlechteren Bildungssystem unterrichtet.

Für diejenigen, die sich eingehender mit dem Thema befassen möchten, habe ich hier einen ausführlichen Aufsatz verfasst, in dem ich die Details des israelischen Apartheid-Systems darlege.

Das Verbot der standesamtlichen Trauung innerhalb der israelischen Grenzen wird selbst von Kritikern meist nicht als Beispiel für das Apartheid-Herrschaftssystem angeführt. Doch das Verbot besteht fort, weil es der ideale Weg ist, Segregation unter dem Deckmantel der Gleichbehandlung zu verbergen.

Die palästinensischen Bürger Israels müssen in Zeremonien heiraten, die von den Führern ihrer Religionsgemeinschaft durchgeführt werden: von muslimischen Geistlichen, von verschiedenen christlichen Kirchen oder vom drusischen Klerus.

Das Gleiche gilt für Juden in Israel. Sie müssen von einem orthodoxen Rabbiner getraut werden.

Jeder unterliegt also denselben Einschränkungen. Der springende Punkt ist jedoch: Die Gleichbehandlung führt zu sehr ungleichen Ergebnissen. Das ist so beabsichtigt.

Faschistische Schläger

Innerhalb Israels sind Mischehen nur möglich, wenn einer der Partner zur Religion des anderen konvertieren kann.

Das orthodoxe Rabbinat Israels macht es für Palästinenser unter Besatzung unmöglich, in Israel zum Judentum zu konvertieren; der Leiter der Konversionsbehörde erklärte 2016, dass solche Anträge „aufgrund ihrer ethnischen Herkunft ohne Prüfung“ abgelehnt würden.

Gleichzeitig macht es Israel für alle anderen, die als Nichtjuden gelten, fast ebenso schwierig, zum Judentum zu konvertieren, insbesondere für palästinensische Staatsbürger. Über Jahrzehnte hinweg gab es nur eine Handvoll solcher Fälle.

In der Praxis bedeutet dies, dass in jeder Beziehung zwischen einem palästinensischen Staatsbürger Israels und einem israelischen Juden fast immer der israelische Jude zur Religion des palästinensischen Staatsbürgers konvertieren muss, sei dieser nun Muslim, Christ oder Druse. Das hat zur Folge, dass der jüdische Partner seinen jüdischen Status und die vielen damit verbundenen Privilegien innerhalb Israels verliert, die sich aus diesem Status ableiten.

Israel hat festgestellt, dass dies eine weitaus bessere Lösung ist als die des Apartheid-Südafrikas, wo es Schwarzen und Weißen gesetzlich ausdrücklich untersagt war, zu heiraten. Israel kann dasselbe Ergebnis auf stillere Weise erreichen.

Angesichts der vollständig segregierten Struktur der israelischen Gesellschaft und der starken sozialen Tabus unter israelischen Juden hinsichtlich „Rassenmischung“ erreicht die Zahl der Mischehen zwischen Juden und palästinensischen Staatsbürgern in Israel jährlich kaum zweistellige Werte.

Es gibt sogar Gruppen wie Lehava – Israels Version des Ku-Klux-Klans –, die Palästinenser verprügeln, die sich auch nur in der Nähe der jüdischen Viertel Jerusalems aufhalten, und junge jüdische Frauen terrorisieren, die im Verdacht stehen, eine Liebesbeziehung mit einem Palästinenser zu führen. Lehava veranstaltet lautstarke und störende Proteste, um die eine oder andere jüdische Frau zu blamieren, die konvertiert und einen palästinensischen Staatsbürger heiratet.

All dies geschieht unter stillschweigendem Duldung der Behörden. Der derzeitige Polizeiminister, Itamar Ben Gvir, ist seit langem ein Förderer der faschistischen, auf jüdische Vorherrschaft ausgerichteten Schläger von Lehava.

In den seltenen Fällen, in denen ein Jude konvertiert und einen palästinensischen Staatsbürger heiratet, sieht sich der palästinensische Partner mit unzähligen rechtlichen und sozialen Hindernissen bei der Integration in eine jüdische Gemeinschaft konfrontiert, zu der er nicht gehört.

Stattdessen zieht der jüdische Partner in eine palästinensische Gemeinde – eine israelische Version eines Townships wie Soweto – und lässt seine Kinder im weitaus schlechteren „arabischen“ Schulsystem unterrichten. Der ehemalige Jude verliert die meisten ethnischen Privilegien, die er zuvor im einzigen „jüdischen“ Staat der Welt genossen hat.

Angesichts dieser Zukunftsperspektive ergreifen solche Paare oft die Gelegenheit, dass keiner von beiden konvertiert, und heiraten stattdessen im Ausland und leben dort.

Unerwünschte Gäste

Keine dieser Schwierigkeiten ist zufällig. Genau so würde man erwarten, dass ein Apartheid-System, das seinen Apartheid-Charakter lieber verschleiert, seine Gesetze strukturiert – und damit seiner Lobby im Westen, einschließlich der westlichen Politik- und Medienklasse, hilft, zu behaupten, Israel sei „die einzige Demokratie im Nahen Osten“.

Israel hat aus den Fehlern des alten Südafrikas gelernt. Es beherrschte die modernen Künste der Öffentlichkeitsarbeit – zumindest so lange, bis Benjamin Netanjahu das Drehbuch zerriss, indem er den Gazastreifen auslöschte.

Innerhalb Israels reicht das Apartheid-System weit über das Eherecht hinaus und betrifft alle Lebensbereiche.

Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Israel sein Apartheid-System verschleiert hat – wiederum nicht in den besetzten Gebieten, sondern innerhalb Israels selbst.

Dasselbe System, das Israelis die Möglichkeit einer standesamtlichen oder säkularen Eheschließung verwehrt, weigert sich auch anzuerkennen, dass sie irgendeine Art von ziviler oder säkularer Identität besitzen – einfach als Israelis. Laut Gesetz muss jeder in Israel einer konfessionellen Gruppe angehören, die als Jude, Muslim, Christ oder Druse identifiziert wird.

Das erklärt eine weitere wenig bekannte Tatsache über Israel: Israel ist das einzige Land der Welt, das seine eigene – in diesem Fall die israelische – Staatsangehörigkeit nicht anerkennt. Warum? Aus dem einfachen Grund, dass es für den israelischen Staat viel schwieriger wäre, sein Apartheid-System aufrechtzuerhalten, wenn die Israelis eine gemeinsame nationale Identität hätten.

Die israelische Staatsangehörigkeit existiert nur als Fiktion in israelischen Reisepässen, um der Bevölkerung internationale Reisen zu ermöglichen. Innerhalb Israels wird jeder anhand seiner konfessionellen Zugehörigkeit identifiziert.

In Israel wird „jüdisch“ als Staatsangehörigkeit behandelt. Man denke nur an das Nationalstaatsgesetz von 2018. Darin wurde festgelegt, dass der Staat Israel ausschließlich dem „Volk“ der Juden gehört – also jedem Juden auf der ganzen Welt, nicht nur denen, die in Israel leben.

Muslime und Christen werden unter dem Begriff einer ebenso künstlichen „arabischen“ Nationalität zusammengefasst, während die Drusen eine eigene, davon abweichende Nationalität besitzen. Dasselbe Nationalstaatsgesetz stellt klar, dass der Staat Israel nicht zu diesen anderen, nichtjüdischen „Nationen“ gehört, obwohl deren Familien seit Jahrhunderten auf demselben Land leben. Palästinensische Bürger sind nichts weiter als Gäste – und zwar unwillkommene.

Diese Segregation spiegelt sich auch in den israelischen Personalausweisen wider. Diese Ausweise, die stets mitgeführt werden müssen, enthielten früher einen Abschnitt, der ausdrücklich die „Nationalität“ jedes Israelis angab. Doch dieser Abschnitt geriet während eines langwierigen und letztlich erfolglosen Rechtsstreits einer Gruppe dissidenter Israelis, die die Anerkennung einer israelischen Nationalität anstrebten, unter unangenehme Kritik. Die Behörden entfernten die Kategorie aus dem Ausweis. Das israelische Melderegister enthält jedoch nach wie vor eine Einstufung nach Nationalität.

Neben „Jude“, „Araber“ und „Druse“ gibt es mehr als 120 weitere Kategorien, um all den Sonderfällen gerecht zu werden. Ich war genau so ein Sonderfall, nachdem ich einen palästinensischen Christen geheiratet hatte und einen langwierigen und schwierigen Einbürgerungsprozess durchlaufen musste. Meine Staatsangehörigkeit wurde als „britisch“ eingestuft.

Warum all diese Komplexität? Warum all diese einzigartige Seltsamkeit?

Weil Israel sein Apartheid-System verbergen muss. Das alte Südafrika sagte einfach: ein Gesetz für Weiße und ein anderes für Schwarze.

Israel weiß, dass das heute nicht mehr gut ankommt. Deshalb hat es ein verworrenes, verwirrendes System entwickelt, das kaum jemand versteht, um Aufmerksamkeit und Kritik zu vermeiden.

Besondere Rechte für Juden

Schließen wir also mit nur einem Beispiel dafür, wie Israels Apartheid-System in der Praxis funktioniert.

Theoretisch gewährt Israel allen seinen Bürgern – Juden, Muslimen, Christen, Drusen – gleiche Bürgerrechte. Doch mit einem Taschenspielertrick untergräbt es diese Gleichberechtigung, indem es nur einer Gruppe, den Juden, übergeordnete „nationale“ Rechte einräumt. Kommt es zu einem Konflikt zwischen einem Bürgerrecht und einem jüdischen „nationalen“ Recht, haben Sie wahrscheinlich schon erraten, dass das jüdische nationale Recht Vorrang hat.

Das Bildungswesen ist ein gutes Beispiel dafür. Alle israelischen Bürger haben das Recht, ihre Kinder zur Schule zu schicken, denn Bildung ist ein Bürgerrecht. Doch zahlreiche versteckte Manöver – wie zusätzliche Mittel für „nationale Schwerpunktgebiete“, Sonderzuschüsse für jüdische Religionsschulen, Finanzmittel aus der Diaspora und höhere Steuerzuweisungen der Zentralregierung an jüdische Kommunalbehörden – führen dazu, dass jüdische Schulen weitaus besser finanziert sind als „arabische“ Schulen.

Die Bildung für Israels palästinensische Bürger ist seit acht Jahrzehnten unterfinanziert. Auch wenn Israels Apologeten behaupten, die Finanzierungslücken würden sich langsam schließen, verschärft der anhaltende Mangel lediglich eine jahrzehntelange historische Ungerechtigkeit. Arabische Schulen haben einen so großen Rückstand, dass sie diesen ohne massive zusätzliche Mittel, die Israel ihnen offensichtlich niemals zur Verfügung stellen will, niemals aufholen können.

Es herrscht massiver Mangel an Klassenzimmern und Personal in baufälligen Schulgebäuden. Alte Lehrbücher sind oft völlig veraltet und vom Staat schlecht ins Arabische übersetzt. Palästinensische Bildungsfachleute haben keinen Einfluss auf den Lehrplan, nach dem die Kinder der Gemeinschaft unterrichtet werden. Es gibt strenge Kontrollen durch jüdische (meist rassistische) Beamte darüber, was unterrichtet werden darf und wer unterrichten darf. Und obendrein erschweren enorme kulturelle Voreingenommenheiten bei den Zulassungsprüfungen den palästinensischen Bürgern den Zugang zu den Universitäten in Israel erheblich.

Es gibt noch viele weitere Probleme im Bildungsbereich. So lebt beispielsweise fast jedes zehnte palästinensische Kind in Israel in historischen Gemeinden, die auf Land errichtet wurden, das der israelische Staat nun „judaisieren“ – also der jüdischen Bevölkerung vorbehalten – möchte, und denen daher jegliche Anerkennung verwehrt wird.

Diese Kinder werden wie Kriminelle behandelt und haben in ihren Gemeinden selten Schulen, da keine dauerhaften Gebäude erlaubt sind. Die vorhandenen Gebäude dürfen nicht an das Strom- oder Wassernetz angeschlossen werden. Selbst Kinder im Kindergartenalter müssen in der Regel lange Wege zurücklegen – manchmal fast 60 km am Tag –, um eine zugelassene Schule zu erreichen.

Allein die Formen der Diskriminierung im Bildungswesen sind endlos. Doch damit ist es noch nicht getan. Die Diskriminierung spiegelt sich in allen wesentlichen Lebensbereichen der mehr als 2 Millionen palästinensischen Bürger Israels wider – durch diese konzeptionellen und rechtlichen Verrenkungen in Bezug auf Religion, Staatsbürgerschaft und Nationalität.

Nichts davon sollte überraschen. Es ist genau das, was man in einem Apartheidstaat wie Israel erwarten würde.