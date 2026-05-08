„Existentiell“: Israel vervierfacht sein Budget für Einflussnahme im Ausland auf gewaltige 730 Millionen Dollar

Von Tyler Durden

Angesichts der weltweit und über das gesamte politische Spektrum hinweg stark schwindenden Zahl seiner Sympathisanten im Ausland vervierfacht der Staat Israel sein Budget für die sogenannte „öffentliche Diplomatie“ und erhöht seine Ausgaben für Einflusskampagnen im Ausland im Jahr 2026 auf massive 730 Millionen Dollar.

Da die wachsende Unbeliebtheit des Landes die finanzielle, militärische und diplomatische Unterstützung der USA gefährdet, hat Israels Außenminister erklärt, dass verstärkte Bemühungen zur Beeinflussung der weltweiten Meinung eine „existenzielle Frage“ seien. Sowohl innerhalb als auch außerhalb Israels werden die Bemühungen des Landes im Bereich der öffentlichen Diplomatie auch unter ihrem hebräischen Namen bezeichnet: Hasbara. Schon vor der Aufstockung der Ausgaben im Jahr 2026 waren Israels Ausgaben für Hasbara bemerkenswert hoch.

Jüngste Enthüllungen über die Hasbara-Ausgaben im Jahr 2025 geben Aufschluss darüber, wie Israel bei der Meinungsbildung vorgeht. Laut der Jerusalem Post umfassten die Ausgaben in jenem Jahr eine 50-Millionen-Dollar-Werbekampagne in sozialen Medien, die auf Google, YouTube, X und Outbrain durchgeführt wurde. Weitere 40 Millionen Dollar flossen in die Bewirtung ausländischer Delegationen. „Wir haben viele Delegationen ins Land geflogen – seien es Pastoren, Politiker oder Vertreter von Universitäten“, sagte der israelische Generalkonsul Israel Bachar gegenüber der Jerusalem Post. „Jeder, der aus dem Land zurückkehrt, versteht die Lage besser und ist uns gegenüber aufgeschlossener. Aber man muss eben viele Leute einfliegen.“

House Speaker Mike Johnson abruptly ended the workweek, sending the House into early recess to avoid a vote on releasing more Jeffrey Epstein documents.



Members of Congress then packed their bags and flew to Israel. pic.twitter.com/QMV3TvAgaK — FlyingBeagle "Abu Alya" (@FlyingBeagle_) August 6, 2025

Übersetzung von „X“: Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, beendete die Arbeitswoche abrupt und schickte das Repräsentantenhaus vorzeitig in die Pause, um eine Abstimmung über die Freigabe weiterer Dokumente zu Jeffrey Epstein zu vermeiden. Die Kongressabgeordneten packten daraufhin ihre Koffer und flogen nach Israel.

„Wir müssen als Land viel, viel mehr investieren,“ argumentierte der israelische Außenminister Gideon Sa’ar im Dezember. „Es sollte so sein, als würde man in Kampfflugzeuge, Bomben und Raketenabwehrsysteme investieren. Angesichts dessen, was sich gegen uns aufbaut und was gegen uns investiert wird, reicht das bei weitem nicht aus. Dies ist eine existenzielle Frage.“

Eine Umfrage von Pew Research im April ergab, dass 60 % der erwachsenen US-Amerikaner Israel mittlerweile ablehnend gegenüberstehen – das sind 18 Prozentpunkte mehr als 2022. Die enorme Herausforderung, vor der Israels Hasbaristen stehen, wird dadurch unterstrichen, dass der Anteil der US-Amerikaner, die eine sehr ablehnende Meinung von Israel haben, mittlerweile bei 28 % liegt – dreimal so hoch wie 2022. Am alarmierendsten für Israel ist der Einbruch der Unterstützung unter den Republikanern, wobei 57 % der unter 50-Jährigen Israel mittlerweile ablehnend gegenüberstehen.

Der Rückgang der US-Unterstützung vollzog sich über einen Zeitraum, der Israels erstaunlich zerstörerischen Feldzug im Gazastreifen als Reaktion auf die Invasion Israels durch die Hamas am 7. Oktober 2023 sowie den diesjährigen Krieg der USA und Israels gegen den Iran umfasste, der die Kraftstoffpreise in die Höhe schnellen ließ und eine globale Wirtschaftskatastrophe heraufbeschwört.

The money they steal from you they spend on lying to you. https://t.co/YUwfEEqhFm — Scott Horton (@scotthortonshow) May 5, 2026

Übersetzungen von „X“: Das Geld, das sie dir stehlen, geben sie für Lügen aus, mit denen sie dich täuschen.

Israel pumpt 730.000.000 Dollar in Propaganda-Arm inmitten von Reputationskrise „Erstmals berichtet von The Jerusalem Post wurde insgesamt 730 Mio. Dollar der nationalen Direktion für öffentliche Diplomatie zugeteilt, die unter ihrem hebräischen Namen Hasbara bekannt ist und die israelische Propaganda überwacht.“ „Diese Zahl markiert einen starken Anstieg gegenüber den 150 Mio. Dollar, die im Vorjahr reserviert wurden, die bereits auf etwa das 20-Fache des Niveaus vor 2023 gestiegen waren.“

Die geschwächte Position Israels in der US-Politik zeigt sich auf vielfältige Weise. Kandidaten in den Vorwahlen der Demokraten greifen nun Gegner an, die Gelder von der pro-israelischen Lobby angenommen haben, was diese Kreise dazu veranlasst hat, ihre Spenden praktisch über zwischengeschaltete Organisationen zu „waschen“. Diese Woche unterzeichneten 30 demokratische Abgeordnete gemeinsam einen Brief an Außenminister Marco Rubio, in dem sie forderten, dass die US-Regierung endlich die Existenz des israelischen Atomwaffenarsenals anerkennt – und damit jahrzehntelange parteiübergreifende Verschleierung beendet. Abstimmungen im Kongress, die den Empfehlungen der Israel-Lobby folgen, fielen früher enorm einseitig zugunsten Israels aus, werden nun aber nur noch mit einer Handvoll Stimmen entschieden – wobei die Lobby vorerst noch die Oberhand behält.

Im Oktober wurde die Skepsis der Westwelt gegenüber der israelischen Hasbara durch die Enthüllung von Responsible Statecraft verstärkt, dass Israel Social-Media-Influencern etwa 7.000 Dollar pro pro-israelischem Beitrag zahlte, den sie veröffentlichten.

The best 'conservative' influencers Israel can buy?



Emily Austin participated in the Epstein binders hoax, and joined Netanyahu's recent influencers meeting



Xavaier DuRousseau attended the secret Hamptons influencer summit with Bill Ackman, then junketed off to Israel pic.twitter.com/JLoGk3Jzfd — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 28, 2025

Übersetzung von „X“: Die besten „konservativen“ Influencer, die Israel kaufen kann? Emily Austin war an der „Epstein-Ordner“-Falschmeldung beteiligt und nahm an Netanjahus jüngstem Influencer-Treffen teil. Xavaier DuRousseau nahm zusammen mit Bill Ackman am geheimen Influencer-Gipfel in den Hamptons teil und reiste anschließend auf Kosten des Veranstalters nach Israel.

Einige Hasbara-Maßnahmen wurden bewusst irreführend durchgeführt. So wurde beispielsweise in einer Undercover-Dokumentation von Al Jazeera der Amerikaner Jordan Schachtel gefilmt, der heute The Dossier auf Substack veröffentlicht. Er beschrieb darin seine Beteiligung an einer Social-Media-Kampagne, in der israelische Propagandisten Facebook-Seiten betrieben, die vordergründig Themen weitab von Geopolitik behandelten – wie Umwelt oder Feminismus –, mit dem alleinigen Ziel, den Feed regelmäßig mit pro-israelischen Inhalten zu spicken. „Das ist eine geheime Sache, denn wir wollen nicht, dass die Leute wissen, dass diese Nebenprojekte mit The Israel Project in Verbindung stehen“, wurde Schachtel vor laufender versteckter Kamera dabei gefilmt, wie er sagte.

Stell dir mal vor, was sie sich mit einer Dreiviertelmilliarde Dollar alles einfallen lassen werden.

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