Der Trump-Überwachungsstaat

Von Andrew P. Napolitano

Der vierte Verfassungszusatz schützt alle Personen vor grundlosen staatlichen Durchsuchungen und Beschlagnahmen ihrer Personen, Häuser, Papiere und Gegenstände. Er verlangt, dass Durchsuchungsbefehle auf einem wahrscheinlichen Grund für eine Straftat beruhen und den zu durchsuchenden Ort sowie die zu beschlagnahmenden Personen oder Gegenstände genau beschreiben.

Letzte Woche argumentierte die Regierung zum ersten Mal in der Neuzeit vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, dass der vierte Verfassungszusatz allgemeine Durchsuchungsbefehle nicht verbiete. Allgemeine Durchsuchungsbefehle wurden in der Kolonialzeit von einem Geheimgericht in London ausgestellt. Sie beruhten nicht auf einem wahrscheinlichen Grund für eine Straftat oder auch nur auf einer artikulierbaren Verdachtslage gegen einen potenziellen Angeklagten. Sie nannten weder ein Ziel noch die Straftat, die untersucht wurde.

Vielmehr beruhten allgemeine Durchsuchungsbefehle auf staatlichem Bedarf – einem bedeutungslosen Standard, denn was auch immer die Regierung will, sie wird einem Gericht mitteilen, dass sie es braucht. Die Befehle ermächtigten den Inhaber des Durchsuchungsbefehls, überall zu durchsuchen, wo er wollte, und alles zu beschlagnahmen, was er fand.

Die erklärte Motivation für die allgemeinen Durchsuchungsbefehle war die Durchsetzung des Stempelgesetzes durch die britische Regierung. Diese Gesetzgebung verlangte von allen Kolonisten, dass sie auf allen Papieren, Büchern und Zeitungen, die sie besaßen, Stempel anbringen mussten. Die Durchsetzung des Stempelgesetzes war das Feigenblatt der Regierung für Spionage.

Wir wissen, dass der wahre Grund für das Stempelgesetz die Durchführung heimlicher Durchsuchungen nach revolutionärem Material war. Wir wissen das, weil während des einjährigen Bestehens des Stempelgesetzes – 1765 – eine Gruppe findiger Studenten am College of New Jersey, das heute als Princeton University bekannt ist, berechnete, dass mehr Einnahmen für die Durchsetzung des Gesetzes ausgegeben wurden, als durch den Verkauf der Stempel eingenommen wurden.

Historiker glauben, dass die Verwendung allgemeiner Durchsuchungsbefehle zur Durchsetzung des Stempelgesetzes viele Kolonisten 10 Jahre später, im Jahr 1775, ins Lager der Unabhängigkeit trieb. Die Verwendung allgemeiner Durchsuchungsbefehle motivierte James Madison und seine Kollegen 1791 auch dazu, den vierten Verfassungszusatz zu formulieren, dessen Erfordernis der Genauigkeit – „die genaue Bezeichnung des zu durchsuchenden Ortes sowie der zu beschlagnahmenden Personen oder Gegenstände“ – eindringlich mit dem Prinzip „durchsuche, wo du willst, und beschlagnahme, was du findest“ aufräumte.

Bis jetzt.

Jetzt, innerhalb einer Woche im Kapitol, sieht sich das Recht auf Privatsphäre vor seinen größten Herausforderungen seit vorkolonialen Zeiten konfrontiert – im Kongress und im Obersten Gerichtshof. Der Kongress wird sich mit Abschnitt 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act befassen, der in wenigen Tagen ausläuft, und das Gericht wird eine Klage anhören, wonach allgemeine Durchsuchungsbefehle noch zulässig seien.

Sec. 702 erlaubt grundlose Überwachung von Amerikanern, indem es Bundesbeamten erlaubt, Software zu verwenden, die es ihnen ermöglicht, alle faseroptischen Kommunikationsmittel zu überwachen – Mobiltelefone, SMS, E-Mails – basierend auf den rechtmäßigen Kommunikationen einiger Amerikaner mit ausländischen Personen und deren anschließenden rechtmäßigen Kommunikationen mit anderen Amerikanern. Die „anderen Amerikaner“ können alle 340 Millionen von uns umfassen.

Theoretisch können die aus diesen grundlosen Durchsuchungen gesammelten Daten nicht für Strafverfolgungen verwendet werden, da sogar die Bundesbeamten, die diese Spionage betreiben, Mitgliedern des Kongresses mitgeteilt haben, dass sie die Notwendigkeit von Durchsuchungsbefehlen für den Zugriff auf den Inhalt der Daten anerkennen. Es gibt mindestens zwei Gründe, warum niemand glauben sollte, was die Bundesbeamten gesagt haben. Erstens lügen die Bundesbeamten. Im Jahr 2023 griffen sie tausende Male ohne Durchsuchungsbefehl auf den Inhalt der Daten zu. Der zweite Grund ist, dass Madison und diejenigen, die den vierten Verfassungszusatz ratifizierten, nicht glaubten, dass die Regierung sich selbst zurückhalten würde, daher das Erfordernis der Genauigkeit.

Als ob all das nicht genug wäre, um diejenigen von uns, die die Verfassungstreue überwachen, nachts wach zu halten, erklärte die Trump-Administration dem Gericht diese Woche tatsächlich, dass sie allgemeine Durchsuchungsbefehle verwenden können sollte, wenn das Ziel es versäumt hat, seinem Diensteanbieter seinen Wunsch nach Privatsphäre mitzuteilen. Okello Chatrie wurde wegen Bankraubs verurteilt, nachdem die Bundesbeamten einen Richter eines Bundesstaates dazu überredet hatten, einen Durchsuchungsbefehl für Google-Aufzeichnungen zu unterzeichnen, der kein Ziel nannte, keine Straftat artikulierte und nicht angab, was die Regierung suchte.

Der Durchsuchungsbefehl galt den Ping-Aufzeichnungen – den Aufzeichnungen von Mobiltelefonen, die deren Standort zeigen – aller Mobiltelefone in der Nähe einer Bank, die am Tag und zur Zeit des Überfalls beraubt worden war. Dann überredeten die Bundesbeamten einen weiteren Richter, einen weiteren allgemeinen Durchsuchungsbefehl zu unterzeichnen, der Google anordnete, die Identität der Besitzer/Benutzer all dieser Mobiltelefone preiszugeben. Dies führte sie zu mehreren Häusern, die die Bundesbeamten von einem weiteren Richter zu durchsuchen genehmigen ließen.

Alle drei dieser Durchsuchungsbefehle verstießen direkt gegen den vierten Verfassungszusatz, da sie es versäumten, den zu durchsuchenden Ort oder die zu beschlagnahmenden Personen oder Gegenstände genau zu beschreiben. Im Prozess vor einem dieser verfassungsrechtlich fragwürdigen Richter wurde der Angeklagte Chatrie auf der Grundlage der Google-Pings und der in seinem Haus gefundenen Beute verurteilt.

Die Regierung lobt sich selbst. Doch ihre Beamten und Staatsanwälte haben einen Eid auf die Wahrung des vierten Verfassungszusatzes geleistet – genauso wie die inländischen Spione der Regierung; genauso wie Richter.

Nimmt irgendjemand in der Regierung die Verfassung ernst? Wenn sie das bedeutet, was sie sagt – wie der verstorbene Richter Antonin Scalia buchstäblich tausendfach argumentierte – warum umgeht die Regierung sie dann?

Die Verfassung soll ein Hindernis für die Regierung sein. Ihr wichtigster Wertmaßstab ist, dass das Individuum souverän ist, nicht die Regierung; und die Regierung kann nur das tun, wozu die Regierten ausdrücklich ihre Zustimmung gegeben haben. Und die Regierten haben allgemeinen Durchsuchungsbefehlen nicht zugestimmt.

Richter Scalia erkannte, dass der vierte Verfassungszusatz mehr schützt als Pings und Beute. Er wusste, dass er Überzeugungen, Gedanken, Empfindungen und Gefühle schützt, als er den berühmten Satz schrieb: „Es ist nichts Neues an der Erkenntnis, dass die Verfassung manchmal die Kriminalität weniger isoliert, um die Privatsphäre von uns allen zu schützen.“

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