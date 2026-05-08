Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns sehr über Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank – und neuen, spannenden Videos

Ja, Spendenaufrufe sind lästig. Das wissen wir. Aber Sie lesen das hier gerade – weil Sie spüren, dass freie und unbequeme Berichterstattung bedroht ist. Dass sie nicht selbstverständlich ist.

Unabhängiger Journalismus lebt von Ihnen. Wirklich. Von Ihnen.

Uncutnews ist werbefrei. Konzernfrei. Ohne Staatsknete. Wir gehören niemandem – außer Ihnen.

Aber gute Recherche frisst nicht nur Herzblut. Sie frisst Zeit. Nerven. Mut. Und ja: Geld.

Das ist der schmerzhafte Punkt:

Nur 2 % unserer Leser tragen dieses Projekt. Zwei Prozent. Der Rest liest umsonst.

Wenn Sie zu den 98 % gehören – dann fragen Sie sich bitte einmal ehrlich:

Ist Ihnen Ihre eigene Informationsfreiheit nicht mehr wert als ein paar Euro?

Bitte. Jetzt ist der Moment.

VIELEN HERZLICHEN DANK

Bitte bei Überweisung den Vermerk „Spende“ angeben. Dies hilft uns, Ihre Unterstützung korrekt zuzuordnen. Danke

SPENDENKONTO

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: uncutnews in 8400 Winterthur

IBAN: CH09 0900 0000 1589 3613 3

BIC: (SWIFT-Adresse) POFICHBEXXX

Oder hier per PayPal.

Jetzt auch Bitcoin Spenden:

Bitcoin Adresse:

bc1q3cn0r9qkzg83v65em7ywuws24fnuqgkgkx58yp

Lightning:

bc1qlpgemf9saxsc7nr9xaujrlj658ysvgcemq8af8

Weitere kostenlose Informationen und News ohne Werbung gibt es auf unserem Telegram-Kanal oder neu jetzt auch wieder auf X.

Die geheime Geburt der mächtigsten Bank der Welt

Nie wieder Krieg ohne uns – Kanonen statt Butter | Von Rainer Rupp

Neue Weltordnung (The Reese Report – Deutsch)

Deutschland ohne Öl – Beginn einer neuen Krise? // GEGENPOL

Putin & China haben Trump gerade eine vernichtende Botschaft zum Iran übermittelt“ Oberst Macgregor

Yanis Varoufakis: Steht Europa vor einem Jahrhundert der Demütigung?

Das Skeptiker – Epstein – Netzwerk | #118 Wikihausen

Sie verwechseln Putins Besonnenheit mit Schwäche. Aber das werden sie noch sehr bitter bereuen

Pepe Escobar: China demütigt Trumps Sanktionen – Iran hat jetzt die Kontrolle über Hormus

AxionResist Dr. Andrea Christidis, RA Müller RA Edgar Siemund (RA v. Reiner Füllmich) 04.05.2026

Die Scofield-Bibel: Die verborgene Geschichte, die den Evangelikalen nie erzählt wurde| Redacted

Es steht etwas Großes bevor! Das US-Militär bereitet eine Invasion des Iran vor (Redacted News)

Trumps Hormus-Öffnung scheitert direkt

EU Schockiert: Die Schweiz VERTEIDIGT Ihre Neutralität | R. Roca & H. Bieri

Scott Ritter: Iran feuert Raketen! Trump knickt ein, Panik in VAE & Israel!

10-Millionen-Initiative: Was beide Seiten nicht sagen wollen

Ist das der Anfang vom Ende der NATO? // GEGENPOL

DER KANZLER DES GRAUENS

Alterskontrollen als Farce: Kinder zeigen wie sie staatliche Überwachungssysteme umgehen

Direkt zum Video:

Seyed M. Marandi: Rückkehr zum totalen Krieg – Was passiert jetzt?

Microsoft kann JEDEN PC abschalten – und das ist erst der Anfang! Horst Lüning Interview