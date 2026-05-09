Vereinzelte Zusammenstöße in der Straße von Hormus, nachdem die USA zwei iranische Schiffe angegriffen und außer Gefecht gesetzt haben, die laut CENTCOM versucht haben sollen, die Blockade zu durchbrechen und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Vereinzelte Zusammenstöße zwischen iranischen Streitkräften und US-Schiffen in der Straße von Hormus; es liegen nur wenige Details vor.

in der Straße von Hormus; es liegen nur wenige Details vor. Zwei weitere leere Tanker unter iranischer Flagge geraten unter US-Luftangriff, weil sie versucht haben, die Blockade zu durchbrechen.

geraten unter US-Luftangriff, weil sie versucht haben, die Blockade zu durchbrechen. Der Iran behauptet, die USA hätten den Waffenstillstand verletzt , nachdem die US-Aktion der vergangenen Nacht zu Toten und Verletzten unter iranischen Soldaten geführt habe. Teheran prüft jedoch weiterhin den Friedensvorschlag der USA .

, nachdem die US-Aktion der vergangenen Nacht zu geführt habe. Teheran . Nachrichtenagentur Tasnim: Der Iran hat einen Öltanker beschlagnahmt und wirft ihm vor, „zu versuchen, die Ölexporte und die Interessen der iranischen Nation zu stören“.

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Anhaltende vereinzelte Zusammenstöße in der Meerenge: Iranische Medien

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet am späten Vormittag (US-Zeit): Vereinzelte Zusammenstöße zwischen iranischen Streitkräften und US-Schiffen in der Straße von Hormus. Inmitten des Kriegsnebel wurden zunächst keine näheren Details bekannt.

Der Sprecher des Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, hat die „Aggression und das Abenteuerlust“ der USA verurteilt, aber auch bestätigt, dass Teheran den US-Vorschlag noch prüft und in Kürze darauf reagieren wird. Al Jazeera zitiert staatliche Medien zu ersten Todesfällen auf der iranischen Seite:

Mohammad Radmehr, Gouverneur des Bezirks Minab im Süden des Iran, gibt an, er habe die Nachricht erhalten, dass Rettungskräfte die Leiche eines der fünf als vermisst gemeldeten Seeleute gefunden hätten, nachdem die USA in der vergangenen Nacht in und um die Straße von Hormus einen Angriff auf ein iranisches Schiff durchgeführt hatten. Die iranische Nachrichtenagentur Mehr zitierte Radmehr mit den Worten, dass Suchteams ihre Bemühungen fortsetzen, die vier verbleibenden vermissten Seeleute zu finden. Wie wir bereits berichteten, sagte Radmehr zuvor, dass 10 Seeleute bei der Seeschlacht ebenfalls verletzt worden seien.

Einzelheiten zu den jüngsten US-Luftangriffen auf Tanker

Das Wall Street Journal berichtet (unter Berufung auf eine Pressemitteilung des CENTCOM) über Einzelheiten, nachdem zwei unter iranischer Flagge fahrende Tanker von den USA angegriffen wurden, weil sie versucht hatten, die US-Blockade zu durchbrechen:

Nach Angaben des US-Zentralkommandos (Centcom) führten US-Streitkräfte am Freitag Luftangriffe durch, bei denen zwei leere Öltanker unter iranischer Flagge getroffen und außer Gefecht gesetzt wurden, die versucht hatten, die amerikanische Seeblockade gegen iranische Häfen zu umgehen. Bei den getroffenen Schiffen handelte es sich laut einer Erklärung von Centcom um die „M/T Sea Star III“ und die „M/T Sevda“, zwei sehr große Rohöltanker, die versuchten, in einen iranischen Hafen am Golf von Oman zurückzukehren. Ein F/A-18 Super Hornet-Kampfflugzeug der US-Marine vom Flugzeugträger USS George H.W. Bush feuerte Präzisionsmunition auf ihre Schornsteine ab und setzte die Tanker damit außer Gefecht, so das Centcom.

Dies ist bereits das dritte Mal, dass die USA Handelsschiffe angegriffen haben, die versucht haben, in iranische Häfen vorzudringen, nachdem am Mittwoch ein Jet der US-Marine unter ähnlichen Umständen das Ruder eines iranischen Tankers zerstört hatte.

CENTCOM veröffentlicht neues Filmmaterial des Luftangriffs auf den unter iranischer Flagge fahrenden Tanker „M/T Sea Star III“:

JUST IN:



US struck and disabled the Iranian oil tanker Sea Star III after it tried to bypass the American naval blockade on Iran.



At the same time Fars news says scattered clashes are continuing in the Strait of Hormuz between Iranian and US forces over the past hours. pic.twitter.com/tQXXExiOfJ — Current Report (@Currentreport1) May 8, 2026

Iran: Die US-Aktion der vergangenen Nacht ist ein „grober Verstoß gegen den Waffenstillstand“

Der Iran vertritt den Standpunkt, dass die nächtlichen US-Angriffe auf Küstenanlagen in der Nähe von Hormuz einen Bruch und Zusammenbruch des Waffenstillstands darstellen, auch wenn Präsident Trump behauptet, dies sei nicht der Fall, und die Aktion lediglich als „sanften Klaps“ bezeichnet. Dennoch hat der iranische Außenminister klargestellt, dass die Reaktion des Iran auf den US-Plan zur Beendigung des Krieges derzeit geprüft wird – und somit die Bemühungen um eine Rückkehr an den Verhandlungstisch noch nicht vollständig aufgegeben wurden.

Die Marine der IRGC warnt am Freitag Schiffe davor, sich US-Kriegsschiffen in der Straße von Hormus zu nähern, da die Sorge besteht, dass eine Rückkehr zum offenen Krieg unmittelbar bevorstehen könnte. Am Freitagvormittag waren Explosionen in der iranischen Stadt Sirik nahe der Straße von Hormus zu hören – die Ursache wurde jedoch nicht genannt. Dies geschah, während das US-Militär laut Fox News weitere Luftangriffe auf leere Tanker bestätigte, die versuchten, die US-Seeblockade zu durchbrechen, während sie auf dem Weg zu iranischen Häfen waren.

Erklärung des iranischen Außenministers:

Every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Is it a crude pressure tactic? Or the result of a spoiler once again duping POTUS into another quagmire?



Whatever the causes, outcome is the same: Iranians never bow to pressure. pic.twitter.com/ev7dMIebNB — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 8, 2026

Übersetzung von „X“: Jedes Mal, wenn eine diplomatische Lösung auf dem Tisch liegt, entscheidet sich die USA für ein rücksichtsloses militärisches Abenteuer. Ist es eine plumpe Drucktaktik? Oder das Ergebnis eines Störenfrieds, der den POTUS erneut in einen Sumpf hineinlegt? Welche Ursachen auch immer dahinterstecken, das Ergebnis bleibt dasselbe: Iraner beugen sich nie dem Druck.

Iranische Armee-Kommandos beschlagnahmen Öltanker wegen angeblicher Störung der Ölexporte

Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, dass der Iran einen Öltanker beschlagnahmt habe und ihm vorwerfe, „zu versuchen, die Ölexporte und die Interessen der iranischen Nation zu stören“. Tasnim ging nicht näher auf die Beschlagnahmung ein, doch die offizielle staatliche Nachrichtenagentur des Iran, die Islamic Republic News Agency (IRNA), erklärte, das iranische Militär habe den Tanker an die Südküste des Iran geleitet. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass der Tanker iranisches Rohöl geladen hatte.

„Armeekommandos beschlagnahmten diesen regelwidrigen Öltanker, der eine Ladung Öl der Islamischen Republik Iran beförderte und der versuchte, die Ölexporte und die Interessen der iranischen Nation durch Ausnutzung der regionalen Lage zu schädigen und zu stören“, erklärte die IRNA. Zuvor hatten US-Streitkräfte iranische Raketen- und Drohnenabschussstellen sowie andere militärische Einrichtungen angegriffen, nachdem das CENTCOM berichtet hatte, dass iranische Streitkräfte eine Rakete und einen Salve von Einweg-Angriffsdrohnen auf drei US-Kriegsschiffe abgefeuert hatten, die die Meerenge von Hormuz passierten. Es wurden keine US-Kriegsschiffe getroffen.

Press TV berichtete über Nacht, Teheran habe erklärt, US-Streitkräfte hätten zwei seiner Öltanker im Hormuz-Gebiet angegriffen. Der Sender berichtete zudem, die USA hätten „in Zusammenarbeit mit einigen Ländern der Region“ zivile Gebiete entlang der Südküste und auf der Insel Qeshm getroffen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die von den iranischen Vergeltungsschlägen schwer getroffen wurden, hatten zuvor erklärt, ihre Luftabwehr habe Raketen und Drohnen abgefangen, die auf das Land gerichtet waren.

Iran’s Army Navy published footage showing the seizeing of a violating tanker ‘Ocean Koi’ last night.



The Navy commandos of Iranian Army, during a special operation, seized & boarded the violating tanker ‘OCEAN KOI,’ which attempted to “disrupt oil exports”. pic.twitter.com/I5ZdUjrXL9 — Arya Yadeghaar (Backup) (@AryJeayBackup) May 8, 2026

Übersetzung von „X“: Die Marine der iranischen Armee hat Aufnahmen veröffentlicht, die die Beschlagnahmung eines verstoßenden Tankers „Ocean Koi“ letzte Nacht zeigen. Die Marine-Kommandos der iranischen Armee haben im Rahmen einer Spezialoperation den verstoßenden Tanker „OCEAN KOI“ beschlagnahmt & bestiegen, der versuchte, „Ölexporte zu stören“.

Präsident Trump erklärte in der Nacht, dass der seit einem Monat andauernde Waffenstillstand weiterhin in Kraft sei, warnte Teheran jedoch, dass künftige Luftangriffe härter und gewaltsamer ausfallen würden, sollte es nicht rasch einem Friedensabkommen zustimmen, um den Krieg zu beenden und die Meerenge von Hormus wieder zu öffnen.

Der UBS-Analyst Dominic Ellis gab eine Zusammenfassung des Telefonats des UBS-Energie-Research-Teams mit Amena Bakr, Leiterin der Abteilung für Nahost- und OPEC+-Research bei Kpler, über die Vereinigten Arabischen Emirate und die OPEC:

Zwar schwächt der Austritt der VAE aus der OPEC langfristig die Fähigkeit der Organisation, den Ölpreis zu steuern (auf die VAE entfallen rund 30 % der Reservekapazitäten), doch ist das Risiko einer Spaltung der Organisation laut einem Experten, der sich gegenüber der UBS äußerte, begrenzt. Der Sprecher sagte, der Iran-Konflikt werde wahrscheinlich zu erheblichen Investitionen in neue Pipeline- (und möglicherweise Export-)Kapazitäten führen, um die Straße von Hormus zu umgehen, doch werde es mindestens zwei bis drei Jahre dauern, bis sich nennenswerte Entwicklungen abzeichnen. Die Fähigkeit, die Produktion wieder auf das Vorkriegsniveau zu bringen, variiert erheblich: Saudi-Arabien und die VAE können dies innerhalb weniger Wochen erreichen, während es im Irak und in Kuwait angesichts der weniger geordneten Stilllegungsprozesse, zu denen sie durch den Konflikt gezwungen waren, bis zu sechs Monate dauern könnte. Der Redner schätzt, dass die VAE über eine Kapazität von fast 5 Mio. Barrel pro Tag verfügen, gegenüber derzeit 2,1 Mio. Barrel pro Tag, diese aber wahrscheinlich nur schrittweise hochfahren werden, um einen Preiskampf mit Saudi-Arabien zu vermeiden.

An den Märkten werden Brent-Rohöl-Futures derzeit bei rund 100 Dollar pro Barrel gehandelt, während WTI-Futures bei rund 94 Dollar pro Barrel liegen.

Weitere regionale Entwicklungen

via Newsquawk…

Berichte über einen möglichen Deal:

Der Iran prüft derzeit die Reaktion der USA auf den 14-Punkte-Vorschlag und wird voraussichtlich am Freitag offiziell darauf antworten, wie CCTV unter Berufung auf pakistanische Quellen berichtet.

Jede Vereinbarung mit dem Iran wäre schlecht für Israel, selbst wenn sie eine Einigung über die Beseitigung von angereichertem Uran beinhalten würde, berichtete die israelische Presse unter Berufung auf einen Beamten.

Der Iran und die USA diskutieren einen einseitigen Plan, wonach beide Seiten die Straße von Hormus wieder öffnen und die Feindseligkeiten für 30 Tage einstellen sollen, während sie versuchen, ein umfassendes Abkommen zu erzielen, berichtete die NYT. Drei hochrangige iranische Beamte sagen, Teheran und die Vereinigten Staaten diskutierten einen einseitigen Plan, wonach beide Seiten die Straße von Hormus wieder öffnen und die Feindseligkeiten für 30 Tage einstellen sollen, während sie versuchen, ein umfassendes Abkommen zu erzielen. Die Gespräche über ein kurzfristiges Abkommen würden fortgesetzt, sagten die Beamten, wobei die Verhandlungsführer Vorschläge darüber austauschten, wie der Rahmen für ein mögliches dauerhaftes Abkommen zu gestalten sei. Die drei iranischen Beamten sagten, ein zentrales Hindernis sei die Forderung der USA nach Vorabzusagen zum Schicksal des iranischen Atomprogramms und seiner Bestände an hochangereichertem Uran.

„Eine diplomatische Quelle sagte gegenüber Al Arabiya: Die Gewährleistung der sicheren Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus steht kurz bevor“, berichtet Al Arabiya.

Kommentar im Anschluss an die US-amerikanischen Luftangriffe auf den Iran:

Das oberste gemeinsame Militärkommando des Iran erklärte, die USA hätten den Waffenstillstand verletzt, indem sie einen iranischen Öltanker und ein weiteres Schiff, das in die Straße von Hormus einlief, ins Visier genommen hätten; der Iran werde auf jeden Angriff entschlossen und ohne das geringste Zögern reagieren.

US-Präsident Trump erklärte, der Waffenstillstand mit dem Iran sei weiterhin in Kraft und die USA verhandelten mit den Iranern; Pakistan bat die USA, das „Project Freedom“ während der Verhandlungen nicht durchzuführen. Zum Thema Energie sagte er, es sei nicht notwendig, Exportbeschränkungen für Öl und Treibstoff zu verhängen.

US-Präsident Trump teilte mit, dass die drei US-Zerstörer, die unter Beschuss geraten waren, keinen Schaden davongetragen hätten; er erklärte, der Iran werde von Wahnsinnigen geführt und die USA würden den Iran noch härter zerschlagen, wenn nicht schnell ein Abkommen unterzeichnet werde.

US-Präsident Trump sagte gegenüber ABC, die Vergeltungsschläge gegen iranische Ziele seien nur ein „Liebesklaps“ und der Waffenstillstand gelte weiterhin.

Das US-Militär teilte mit, dass US-Streitkräfte iranische Angriffe abgefangen und mit Selbstverteidigungsschlägen auf iranische Militäreinrichtungen reagiert hätten; die iranischen Angriffe seien unprovoziert gewesen, aber keine US-Einrichtungen seien getroffen worden; eine Eskalation werde nicht angestrebt.

Die Lage auf den iranischen Inseln und in den Küstenstädten an der Straße von Hormus hat sich laut Press TV wieder normalisiert.

Saudi-Arabien hat die Nutzung seines Luftraums zur Unterstützung offensiver Militäroperationen nicht gestattet, berichtete Al Arabiya unter Berufung auf Quellen.

Es herrscht höchste Alarmbereitschaft in Erwartung von Vergeltungsschlägen der Hisbollah nach der Ermordung des Kommandanten der Radwan-Truppe, berichtete der israelische Sender Channel 12 unter Berufung auf Quellen.

Saudi-Arabien hat Beschränkungen für bestimmte Aspekte der US-Aktivitäten im Zusammenhang mit Militäroperationen in der Region verhängt, aus Angst vor möglichen iranischen Angriffen ohne direkte US-Unterstützung oder Reaktion, berichtete ISNA unter Berufung auf einen Bericht von i24.

Berichte über nächtliche Angriffe:

„Das US-Militär hat iranische Ziele in der Straße von Hormus angegriffen, wie mir ein US-Beamter mitteilte. Der US-Beamte erklärte, dass die Angriffe keine Wiederaufnahme des Krieges mit dem Iran darstellten“, schrieb Ravid von Axios.

Ein massiver Brand am Ort der iranischen Angriffe letzte Nacht; ein zuvor in der Straße von Hormus in der Provinz Musandam festgestellter Großbrand hat sich verlagert; ein weiterer großer Brand wurde 30 km westlich von Lark Island festgestellt, berichtete Tasnim.

Die VAE geben bekannt, dass Luftabwehrsysteme auf eine Raketenbedrohung reagieren.

In Abu Dhabi und Dubai sind Explosionen zu hören, berichtete ISNA.

Reaktivierung der Luftabwehr in westlichen Gebieten von Teheran, berichtete Mehr News.

In Abu Dhabi waren mehrere Explosionen zu hören, berichtete IRIB News.

In Abu Dhabi war eine Explosion zu hören, berichtete Fars News unter Berufung auf arabische Quellen.

Drei amerikanische Zerstörer wurden laut Tasnim-Quellen von der iranischen Marine in der Nähe der Straße von Hormus angegriffen.

In Minab war eine Explosion zu hören, berichtete SNN.

Weitere Explosionen waren in Bandar Abbas zu hören, berichtete Mehr News.

In West-Teheran wurde die Luftabwehr aktiviert, berichtete Mehr News.

Die Luftabwehr hat zwei feindliche Drohnen über Bandar Abbas und Qeshm abgeschossen, berichtete Mehr News.

In Qeshm waren Explosionen zu hören, die auf die Konfrontation der Abwehrsysteme mit kleinen Vögeln zurückzuführen waren, berichtete ISNA.

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