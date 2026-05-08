Von „Don’t Be Evil“ zum Drohnenkönig: Eric Schmidts „Interceptors“ im Einsatz bei US-Truppen

Von Tyler Durden

Googles altes Motto „Don’t be evil“ wurde vor acht Jahren aus sehr guten Gründen aufgegeben.

Am Freitag reihte sich Google in die wachsende Liste von Tech-Unternehmen ein, die sich darauf vorbereiten, KI-Tools für Aufgaben im Bereich der nationalen Sicherheit im Kriegsministerium einzusetzen.

Doch in diesem Beitrag geht es nicht um Google. Es geht um Eric Schmidts Unternehmungen im Bereich der Drohnenkriegsführung, die durch die Kriege in Eurasien beschleunigt wurden.

Erinnern wir uns daran, dass Schmidt Berichten zufolge Anfang dieses Jahres Kiew besuchte, um seine Drohnen-Startup-Projekte voranzutreiben, wobei er die Ukraine als Versuchslabor für KI-Drohnenkriegsführung nutzte.

Die Ukraine ist zum Epizentrum für FPV-Drohnen, Abfangdrohnen und KI-Kill-Chains geworden. Dies hat „Kriegs-Einhörner“ aus aller Welt dazu veranlasst, ihre neue Verteidigungstechnologie auf dem modernen Schlachtfeld zu testen.

In Fortsetzung unserer Berichterstattung über Schmidts Drohnenkriegs-Projekte scheint es, dass sein in Kalifornien ansässiges Projekt Eagle, das das Merops AS-3 Surveyor Anti-Drohnen-System finanziert hat, bei US-Truppen in Deutschland eingesetzt wurde, so Dylan Malyasov vom Defense Blog.

🇺🇸 Army Sec Driscoll to HAC-D: We bought 13,000 Merops interceptor drone systems at $15,000/unit and deployed them to CENTCOM to take down Shaheds. He expects with scale they can get the purchase price down to $10,000.



Merops is US built with significant Ukrainian development… pic.twitter.com/wwxvgda9Dw — Colby Badhwar (@ColbyBadhwar) April 16, 2026

Übersetzung von „X“: Heeresminister Driscoll an HAC-D: Wir haben 13.000 Merops-Abfangdrohnensysteme für 15.000 $/Stück gekauft und sie bei CENTCOM eingesetzt, um Shaheds abzuschießen. Er erwartet, dass sie mit Skalierung den Kaufpreis auf 10.000 $ senken können. Merops ist in den USA gebaut mit erheblichem ukrainischem Entwicklungsinput.

Merops ist eine Abfangdrohne, die eine kostengünstige Lösung für die Bekämpfung von Einweg-Angriffsdrohnen vom Typ Shahed/Geran bietet, ohne dass millionenschwere Abfangraketen eingesetzt werden müssen.

Jede dieser Abfangdrohnen kostet Berichten zufolge etwa 15.000 Dollar, und sobald die Massenproduktion anläuft, könnte der Preis deutlich unter 10.000 Dollar pro Stück fallen.

Malyasov fügte Schmidts Drohnenprojekten weitere Details hinzu:

Merops wurde im Rahmen des Projekts „Eagle“ entwickelt, einer von Eric Schmidt ins Leben gerufenen Initiative, die laut dem „Ukrainian Drone Ecosystem Directory“ über ein Netzwerk verbundener Unternehmen wie Swift Beat, Aurelian Industries und Volya Robotics operiert. Schmidts Engagement geht über die Finanzierung hinaus – seine Unternehmen haben Ingenieure von Apple, SpaceX, Google und Bundesbehörden rekrutiert, um KI-gesteuerte Abfangsysteme zu entwickeln, wie Complex Discovery berichtet. Die Initiative startete unter dem Namen „White Stork“ nach Schmidts Treffen mit ukrainischen Beamten im September 2022, bevor sie laut Inside Unmanned Systems im Jahr 2024 in „Project Eagle“ umbenannt wurde. Die Kampftests mit Merops begannen Mitte 2024, und bis November 2025 hatten ukrainische Verteidigungskräfte dem System mehr als 1.000 Abfangmanöver russischer Drohnen vom Typ Shahed zugeschrieben, wie Defense Express berichtete. Die Plattform erwies sich im Kampfeinsatz als so leistungsfähig, dass die Armee, als am 28. Februar 2026 die US-israelische Operation gegen den Iran begann, innerhalb von fünf Tagen 10.000 Merops-Abfangdrohnen in den Nahen Osten entsandte, wie Armeeminister Driscoll gegenüber Bloomberg erklärte. Die Merops-Abfangjäger wurden eingesetzt, um US-Truppen vor iranischen Shahed-136-Munition zu schützen – denselben Einweg-Angriffsdrohnen, gegen die sie in der Ukraine gekämpft hatten und die nun auf amerikanische Streitkräfte in einem anderen Einsatzgebiet gerichtet waren.

Anfang dieses Jahres erklärte Schmidt gegenüber der Financial Times: „Zukünftige Kriege werden von unbemannten Waffen geprägt sein.“

Er merkte an: „Der Sieger dieser Drohnenkämpfe wird dann in der Lage sein, mit unbemannten Boden- und Seefahrzeugen vorzustoßen, die sich zwar langsam bewegen, aber schwerere Nutzlasten transportieren können.“

Die Tech-Jungs aus dem Silicon Valley beginnen zu erkennen, dass Verteidigungstechnologie die nächste große Wachstumswelle ist, und Kapital fließt in Drohnen, KI-Kill-Chains und Anti-UAS-Systeme, während Trumps Kriegswirtschaft an Fahrt gewinnt.

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