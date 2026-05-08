Wie der Iran Israel besiegte

Von Kit Klarenberg

Ein aufsehenerregender Enthüllungsbericht des hebräischsprachigen Medienunternehmens Ynet hat das peinliche Desaster nicht nur des amerikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran offenbart, sondern auch die fortwährenden Bemühungen der zionistischen Entität, die Islamische Republik durch verdeckte und offene Militär- und Geheimdienstoperationen zu stürzen. Gewalttätige, vom Mossad orchestrierte Proteste, die Ermordung des Obersten Führers Ali Khamenei und eine kurdische Invasion sollten einen Regimewechsel und einen „totalen Sieg“ über Teheran herbeiführen. Doch wie Ynet feststellt: „Was als weitreichender israelischer Schachzug begann, reich an Fantasie und endgültig in seiner Lösung, endet in Herzschmerz.“

In allen Einzelheiten verfolgt die Untersuchung, wie der wahnwitzige Plan der zionistischen Entität in den Köpfen der israelischen Geheimdienst-, Militär- und Politikchefs keimte, bevor die Trump-Regierung umfassend von dem Komplott überzeugt wurde. Dabei deckt Ynet ein außergewöhnliches und gefährliches Ausmaß an Wahnvorstellungen und imperialer Hybris auf höchster Ebene in Tel Aviv und Washington auf. So glaubte Benjamin Netanjahu aufrichtig – und gefährlich –, dass Israels krimineller Angriff auf den Libanon im September 2024 und der 12-Tage-Krieg im Juni 2025 die Hisbollah und den Iran dezimiert hätten.

Diese Sichtweise teilte auch der Mossad, der seit 2022 in Teheran eine riesige, eigens dafür bestimmte regierungsfeindliche Armee aufgebaut hatte. Die zionistische Entität war fest davon überzeugt, dass ihre Streitkräfte die Macht besäßen, die gesamte Islamische Republik zum Einsturz zu bringen. Die „Förderung von Massenprotesten“ und die Ermutigung zum „bewaffneten Widerstand von Minderheiten“ – insbesondere der Kurden innerhalb und außerhalb des Iran – „parallel“ zur Ermordung des Obersten Führers Ali Khamenei waren allesamt gezielte Bestandteile einer dreigleisigen Strategie für einen Staatsstreich. Netanjahu glaubte wirklich, dass der „totale Sieg“ über den Widerstand in allen westasiatischen Schauplätzen in greifbarer Nähe sei. Ynet berichtet:

„Der Sturz des Regimes stand im Mittelpunkt von Israels Gesamtkriegsplan.“

Die Operation sollte eigentlich im Juni dieses Jahres in die Tat umgesetzt werden. Doch im Januar, als „Zehntausende“ vom Mossad gelenkte Aufständische in den Straßen von Teheran und anderen iranischen Städten auf den Straßen waren, hielt die zionistische Entität die Bedingungen für ausreichend „reif“, um einen entscheidenden Schritt zu unternehmen. Die „Einflussorganisation“ des Mossad in der Islamischen Republik wurde 2022 ins Leben gerufen und erreichte „vor zweieinhalb Jahren ihre operative Reife“ – zufällig etwa zur Zeit des 7. Oktober. Ynet rühmt sich düster der „Anstrengungen und Raffinesse“ der bewaffneten geheimen Armee der zionistischen Entität aus regierungsfeindlichen Randalierern in Teheran:

„Israel hat seine eigene Giftmaschine entwickelt. Es handelt sich um ein ernstzunehmendes Waffensystem, das, sobald es voll einsatzfähig ist, tödliche Folgen haben kann.“

Der Mossad legte seinen hirnlosen Plan für einen Regimewechsel direkt der CIA vor; das Central Command des Pentagons wurde vom Stabschef der zionistischen Besatzungstruppen, Eyal Zamir, während eines Besuchs darüber informiert, während Trump persönlich von Netanjahu bearbeitet wurde. Der Präsident – der nach der Entführung von Nicolás Maduro am 3. Januar „davon überzeugt war, dass den Fähigkeiten des ihm unterstellten Militärs keine Grenzen gesetzt seien“ – und seine Regierung waren ein äußerst aufgeschlossenes Publikum. Trump signalisierte am 13. Januar seine Zustimmung zu der Verschwörung, indem er die Iraner öffentlich darüber informierte, dass „Hilfe auf dem Weg“ sei.

Ein massiver militärischer Aufmarsch der USA in Westasien begann sofort, während angeblich Friedensgespräche mit Teheran im Gange waren. Die Verhandlungen waren natürlich ein Schwindel, der darauf abzielte, den Widerstand in falscher Sicherheit zu wiegen, bevor die nächste Phase des von Israel geplanten Palastputsches begann. Am 28. Februar regneten zionistisch-amerikanische Luftangriffe auf Teheran herab. Israel und die USA waren sich sicher, dass die iranische Führung eliminiert oder zerstreut worden sei und das Kommando- und Kontrollsystem der Islamischen Republik „schwer geschwächt“ sei. Doch dann begann sich eine Katastrophe anzubahnen.

„Volksaufstand“

Zwar wurde der Oberste Führer getötet – in einem Attentat, das von den westlichen Medien teuflisch als „das Attentat des Jahrhunderts“ gefeiert wurde –, wodurch die iranische Führung vorübergehend in den Untergrund getrieben wurde, doch wurde „ein geordneter Regierungswechsel im Einklang mit Khameneis Willen“ erfolgreich durchgeführt. Das Kommando- und Kontrollsystem des Iran war in Wirklichkeit nicht wesentlich gestört und kehrte innerhalb weniger Stunden zur vollen Funktionsfähigkeit zurück. Es kam zu keinen Überläufen. Dennoch herrschte in Washington und Tel Aviv „Euphorie“. Trump – der privat „den israelischen Anschlag begrüßte“ – veröffentlichte eine Videoerklärung, in der er das iranische Volk dazu aufforderte, die Macht mit Gewalt zu ergreifen, und warnte:

„An die Mitglieder der Islamischen Revolutionsgarde, der Streitkräfte und der gesamten Polizei. Ich sage euch heute Abend: Ihr müsst eure Waffen niederlegen und erhaltet dafür vollständige Straffreiheit – oder ihr müsst euch andernfalls auf den sicheren Tod gefasst machen.“

Netanjahu schloss sich dem Aufruf zum Aufstand an. Problematisch war jedoch, dass „die Menge sich entschied, zu Hause zu bleiben“, nicht zuletzt wegen der genozidalen US-amerikanisch-israelischen Luftangriffe. Ein gezielter Angriff auf eine Grundschule tötete 156 junge Jungen und Mädchen und löste heftige internationale Verurteilung, rachsüchtige Trauer in ganz Westasien sowie Untersuchungen der UNO aus. Stattdessen gingen die Iraner in großer Zahl auf die Straße, um um Khamenei zu trauern und gleichzeitig die Ernennung seines Sohnes Mojtaba zum Obersten Führer zu feiern. Sofort machte sich die IRGC daran, die Straße von Hormus zu blockieren.

Obwohl die Sperrung eine absolut unvermeidliche Folge der zionistisch-amerikanischen Aggression gegen den Iran war, die westliche Geheimdienstanalysen seit langem einhellig vorhergesagt hatten, berichtet Ynet, die USA seien „nicht auf diesen Schritt und seine verheerenden wirtschaftlichen Folgen vorbereitet“ gewesen. Trumps Drohungen an Teheran, die Meerenge nicht zu blockieren, wurden ignoriert. Das Rätsel, warum Washington so unvorbereitet war, wird durch Netanjahus persönliche Zusicherungen an Trump beantwortet, die Islamische Republik würde in nur wenigen Tagen zusammenbrechen. Erstaunlicherweise gab es darüber hinaus keinen Notfallplan.

In der Zwischenzeit geriet auch ein weiteres Rädchen in der zionistisch-amerikanischen Operation zum Regimewechsel in Teheran ins Stocken. „Nach 100 Stunden Luftangriffen … sollte eine Bodeninvasion kurdischer Milizen mit Stützpunkt im Irak“ beginnen. Eine Invasionsstreitmacht hatte dort in den Wochen zuvor trainiert und sich darauf vorbereitet, „die kurdische Region des Iran zu erreichen“ und sich vor einem „Massenmarsch“ auf Teheran mit Kämpfern vor Ort zu vereinen. Als Inspiration diente Tel Aviv das Beispiel von Damaskus, das im Dezember 2024 innerhalb weniger Tage von den vom MI6 unterstützten HTS-Kräften überwältigt worden war.

Kurdische Kämpfer trainieren auf einem Stützpunkt in der Nähe von Erbil, Irak, Februar 2026

Ynet berichtet jedoch, der iranische Geheimdienst habe „im Voraus von der geplanten Invasion erfahren“ und angeblich die Türkei informiert, was Recep Erdoğan dazu veranlasste, Trump persönlich aufzufordern, diese abzusagen. Unabhängig davon war der gesamte Vorschlag nach objektiven Maßstäben ein offensichtlicher Wahnsinn. Nachdem Anfang März Berichte auftauchten, wonach die CIA kurdische Militante ausbilde, „mit dem Ziel, einen Volksaufstand im Iran anzuzetteln“, warnten sogar Experten zionistischer Thinktanks und Aktivisten der Diaspora, dass eine Invasion ein Rezept für eine totale Katastrophe sei, die Iraner aller Schichten im Widerstand vereinen würde.

Unbeeindruckt davon blieb die kurdische Invasion während des gesamten Krieges ein grundlegender Bestandteil der israelischen Strategie zum Regimewechsel gegen Teheran. Als am 7. April nach 40 Tagen verheerender iranischer Angriffe ein vorläufiger Waffenstillstand geschlossen wurde, berichteten israelische Beamte laut Ynet, sie hätten sich gefragt, warum die Invasion nie zustande gekommen sei. Hatten die USA von vornherein nicht an die Operation geglaubt? Hatte Trump vielleicht seine Meinung geändert, nachdem Erdoğan zum Telefon gegriffen hatte? Oder war „die ganze Idee eine Fantasie, ohne jede Chance auf Verwirklichung?“

„Unbeabsichtigte Auswirkungen“

Dass die zionistische Entität so überzeugt war, ihre offensichtlich fehlgeleitete, selbstmörderische Mission könnte möglicherweise gelingen, ist umso verheerender angesichts des Inhalts eines Berichts vom Juli 2025 des einflussreichen Instituts für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv. In einer vernichtenden Bewertung des 12-Tage-Kriegs räumte der Think Tank ein, dass ein „Regimewechsel“ im Iran von Beginn des Konflikts an ein erklärtes zionistisches Ziel gewesen sei, das spektakulär gescheitert sei. Das INSS sprach sich weiterhin für die Zerstörung der Islamischen Republik aus, warnte jedoch vor bestimmten Strategien.

Auffallenderweise warnte der Think Tank davor, genau jene Taktiken des Regimewechsels anzuwenden, auf die sich die ZOF und der Mossad während des jüngsten zionistisch-amerikanischen Krieges gegen den Iran stützten. Zum einen sagte das INSS zutreffend voraus, dass jegliche israelischen Militäraktionen – einschließlich der Bombardierung von Zivilisten –, die darauf abzielten, massive regierungsfeindliche Proteste zu entfachen, keine Aussicht auf Erfolg hätten. Solche Aktionen während des 12-Tage-Kriegs hatten im Gegenteil eine intensive „Anti-Israel-Welle“ unter den Iranern ausgelöst, die als Reaktion darauf „ein bemerkenswertes Maß“ an „Zusammenhalt unter der Flagge“ zeigten.

Die Entschlossenheit der Iraner, „ihr Heimatland in einem kritischen Moment gegen einen äußeren Feind zu verteidigen“, hielt auch nach dem Ende des 12-Tage-Kriegs an, sodass alle Spuren öffentlicher Dissidenz in der Islamischen Republik im Zuge des Konflikts „fast vollständig verschwanden“. Das INSS warnte ebenfalls eindringlich davor, „separatistische Tendenzen“ im Iran – wie etwa kurdische Militanz – zu fördern. Aufgrund der „erhöhten Sensibilität der Öffentlichkeit gegenüber jeglichen wahrgenommenen ausländischen Versuchen, ethnische Spaltung zu fördern“, würde ein separatistischer Aufstand, geschweige denn eine regelrechte Invasion, „große Teile“ der iranischen Öffentlichkeit „gegen Israel“ vereinen.

Darüber hinaus warnte ein besonders prophetischer Abschnitt des INSS-Berichts eindringlich vor der Ermordung des Obersten Führers Ali Khamenei, da dies „nicht unbedingt zu einem Regimewechsel führen würde“ und unweigerlich nach hinten losgehen würde. Der Think Tank sagte präzise voraus, Teheran „hätte wahrscheinlich kaum Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden, der sich als extremer oder fähiger erweisen könnte“. Das INSS prognostizierte ebenfalls, dass die iranische Regierung stattdessen gestärkt würde und die antizionistische Stimmung im Iran und darüber hinaus sprunghaft ansteigen würde, wodurch alle nachfolgenden „Bemühungen, das Regime durch Volksproteste zu destabilisieren“, von vornherein zum Scheitern verurteilt wären.

All diese demütigenden Entwicklungen traten nach dem 28. Februar tatsächlich ein. An anderer Stelle prognostizierte das INSS, dass militärisch motivierte Bemühungen des israelischen Regimes um einen Regimewechsel im Iran die Islamische Republik dazu zwingen könnten, sich die Fähigkeit zum Bau von Atomwaffen anzueignen – „als eine Art existenzielle Versicherungspolice“. Dies ist bislang noch nicht eingetreten, obwohl westliche Regierungsvertreter mittlerweile weitgehend befürchten, dass es dazu kommen könnte. Unterdessen stecken die Gespräche zwischen Washington und Teheran seit Inkrafttreten des Waffenstillstands in einer scheinbar unüberwindbaren Sackgasse. Während US-Beamte weiterhin darauf bestehen, der iranischen Atomforschung strenge Grenzen zu setzen, weigert sich die Islamische Republik, überhaupt über dieses Thema zu verhandeln.

Darüber hinaus hat Teheran deutlich gemacht, dass es seinen Würgegriff um die Straße von Hormus erst lockern wird, wenn das Imperium die Blockade des Landes aufhebt und den Konflikt beendet. Während Netanjahu immer noch von der Zerschlagung der Islamischen Republik träumt, fehlt dem Imperium die erforderliche wirtschaftliche und militärische Stärke. Unterdessen ist das stark überforderte Tel Aviv in eine kolossale Falle im Libanon getappt, und der Widerstand wartet und beobachtet aufmerksam. Durch das rücksichtslose Streben nach einem offensichtlich unerreichbaren „Regimewechsel“ im Iran hat die zionistische Entität lediglich ihre eigene endgültige Zerstörung beschleunigt.