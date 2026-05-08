Alex Karps KI-Manifest enthüllt ein Imperium, das versucht, algorithmische Kriegsführung zur Doktrin zu erheben – genau in dem Moment, in dem die multipolare Welt lernt, in ihrem eigenen Code zu antworten.

Anis Raiss

In Hans Christian Andersens Märchen marschiert der Kaiser nackt durch die Stadt, bis ein Kind ausspricht, was alle anderen aus Angst nicht zugeben. Am 18. April 2026 inszenierte Palantir-CEO Alex Karp seine eigene Parade. Palantir veröffentlichte sein 22-Punkte-Manifest auf X, und innerhalb weniger Tage erreichte es 32 Millionen Aufrufe. Wissenschaftler nannten es Technofaschismus.

Außerhalb des atlantistischen Seminarraums war das Urteil einfacher. Die KI-Doktrin des Imperiums hatte sich selbst entblößt.

Das Manifest kam wie ein Systemfehler aus einer zusammenbrechenden Ordnung – es verkaufte algorithmische Dominanz, während die multipolare Welt bereits zeigte, dass sie nicht länger von Washington, Tel Aviv oder dem Silicon Valley beherrscht werden konnte.

Hinter der Selbstgewissheit verbarg sich eine einfachere Angst. Die Maschinen des Imperiums sind nicht mehr die einzigen, die laufen. Die Panik steckt in der polierten Gewissheit des Dokuments, in dem Glauben, dass Code die Disziplin wiederherstellen könne, die Flotten, Sanktionen und Bombenkampagnen nicht mehr erzwingen.

Was folgt, ist das, was das Manifest bereits selbst zugibt.

Faschismus in Produktsprache

Die 22 Punkte waren kein Zufall. Sie verdichteten Karps Buch von 2025 „The Technological Republic“ – gemeinsam verfasst mit Nicholas Zamiska, Leiter der Unternehmenskommunikation von Palantir, und veröffentlicht bei Crown Currency. Das Kommunikationsteam von Palantir verbreitete die Zusammenfassung über den offiziellen X-Account des Unternehmens, wo sie zig Millionen Aufrufe erhielt.

Cas Mudde, einer der meistzitierten Forscher zur globalen extremen Rechten, nannte es „reinen Technofaschismus“. Der griechische Ökonom Yanis Varoufakis antwortete mit einem einzigen Satz: „Wenn das Böse twittern könnte, würde es so klingen!“ Der Philosoph Mark Coeckelbergh aus Wien kam zur gleichen Diagnose.

Celine Castets-Renard, Canada Research Chair für internationales KI-Recht in Ottawa, ging weiter: eine „dystopische, technofaschistische Vision der Welt“. Tim Squirrell von Foxglove sagte dem Guardian, das Dokument lese sich wie „die Gedankensplitter eines Superschurken“.

Der Historiker Tarik Cyril Amar ging am weitesten. Er nannte das Manifest beim Namen seines strukturellen Vorbilds: Alex Karps „Mein AI“ – Hitlers „Mein Kampf“ aktualisiert für das algorithmische Zeitalter.

Die Ironie ist fast zu perfekt. Karp promovierte 2002 in Sozialtheorie an der Goethe-Universität Frankfurt, der intellektuellen Heimat von Adorno und Habermas – jener Schule, die einige der tiefgreifendsten Analysen darüber hervorgebracht hat, wie Faschismus entsteht, von „The Authoritarian Personality“ bis „Dialektik der Aufklärung“.

Das Manifest, das Karps Unternehmen nun veröffentlicht hat, ist genau das, was Wissenschaftler aus dieser Schule als Faschismus in seiner neuesten Form erkennen würden.

Der erste KI-Krieg

Um das Manifest richtig zu verstehen, muss man wissen, was Palantir in den Wochen davor getan hat.

Am 28. Februar 2026 starteten die USA und der Besatzungsstaat „Operation Epic Fury“, die erste großangelegte Militärkampagne, die wesentlich durch KI gesteuert wurde.

Bis zum 9. April meldete das US-Zentralkommando (CENTCOM) mehr als 13.000 Angriffe auf iranische Ziele, davon 1.000 allein am ersten Tag. Die Plattform dahinter war Palantirs Maven Smart System, das Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen und Signalaufklärung zusammenführte, um „Zielpakete gegen iranische Militärstandorte, Nuklearanlagen und Führungspersonen zu identifizieren, zu priorisieren und vorzuschlagen“.

Palantir-CTO Shyam Sankar erklärte im März gegenüber Bloomberg TV, der Krieg werde als „der erste große Konflikt in Erinnerung bleiben, in dem künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielte“.

CENTCOM-Kommandeur Admiral Brad Cooper bestätigte es offiziell: „Unsere Einsatzkräfte nutzen eine Vielzahl fortschrittlicher KI-Tools. Diese Systeme helfen uns, riesige Datenmengen in Sekunden zu analysieren.“

Maven generierte in den ersten 24 Stunden über 3.000 Zieloptionen gegen den Iran. Der Kill-Chain-Experte Craig Jones sagte gegenüber Vision of Humanity, das System habe Entscheidungsprozesse auf ein Tempo beschleunigt, „das in gewisser Weise schneller ist als die Geschwindigkeit des Denkens“.

Die Philosophin Elke Schwarz berechnete gegenüber France 24, dass US-Streitkräfte in den ersten 24 Stunden etwa 41 Raketen pro Stunde abfeuerten – wodurch „eine sinnvolle menschliche Kontrolle praktisch unmöglich“ wurde.

Die Zielklassifikationsgenauigkeit von Maven lag bei etwa 60 Prozent, gegenüber 84 Prozent bei ausgebildeten menschlichen Analysten. Die Shajareh Tayyebeh Grundschule in Minab wurde während derselben Kampagne getroffen. Mindestens 175 Menschen wurden getötet, die meisten davon Mädchen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren.

War dies eine Fehlklassifikation durch Maven? Das Pentagon hat es nicht gesagt. Das iranische Revolutionsgardenkorps (IRGC) reagierte am 31. März, indem es eine Liste von 18 US-Technologieunternehmen veröffentlichte – darunter Palantir, Google, Microsoft und Nvidia – und deren Einrichtungen in Westasien zu „legitimen Zielen“ erklärte.

Das ist der Krieg, in den das Manifest hineingeschrieben wurde. Karp formulierte seine 22 Punkte, während noch Blut auf der Oberfläche lag.

Wo sich die Doktrin selbst entlarvt

Punkt 12 des Manifests lautet: „Das Atomzeitalter endet. Eine Ära der Abschreckung, das Atomzeitalter, endet, und eine neue Ära der Abschreckung auf Basis von KI beginnt.“

Der 56-tägige Krieg, den Karps System gerade mitgeführt hatte, war ein Krieg um iranische Nuklearanlagen. Setzt man diese beiden Fakten zusammen, ist der Widerspruch total. Wenn das Atomzeitalter vorbei ist, warum führten Washington und Tel Aviv 56 Tage Krieg um iranische Atome? Wenn diese Anlagen wichtig genug waren, um bombardiert zu werden, bricht Punkt 12 unter seiner eigenen Behauptung zusammen.

Punkte 21 und 22 liefern die Antwort: „Einige Kulturen haben bedeutende Fortschritte hervorgebracht; andere bleiben dysfunktional und rückständig“, erklärt das Manifest. „Wir müssen der oberflächlichen Versuchung eines leeren und hohlen Pluralismus widerstehen.“

Der Krieg ging nie um Uran. Der Iran ist Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags (NPT); der Besatzungsstaat ist es nicht. Der Iran wurde für sein Programm bombardiert; der Besatzungsstaat besitzt über 90 Sprengköpfe unbehelligt.

Punkt 21 liefert die philosophische Rechtfertigung für diese Asymmetrie.

Irans Nuklearanlagen wurden als Ziele behandelt, weil sie Souveränität markieren. Das Manifest greift das Recht jener Zivilisationen an, die es als „dysfunktional und rückständig“ bezeichnet, Gleichberechtigung zu beanspruchen. Diese Doktrin spricht klar genug. Das ist die Doktrin. Der Widerspruch in Punkt 12 ist kein Fehler – er ist das Geständnis des Dokuments.

Zwei Quellcodes, eine Welt im Umbruch

Das Manifest kann seine eigene Selbsttäuschung nicht erkennen, weil diese Täuschung das gesamte Dokument zusammenhält. Karp schreibt, als besitze der Westen noch immer den Quellcode der Welt. Er klingt wie ein Fahrer, der seit Jahren nicht in den Spiegel schaut, während die multipolare Welt ihn längst überholt hat – mit China an der Spitze, Russland und Iran daneben und Zentralasien auf der Spur, die er für leer hielt.

Der Iran hat in den letzten drei Jahren genau die Architektur aufgebaut, die Karps Manifest zu zerstören versucht. Teheran trat 2023 der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) bei und 2024 BRICS+. Es schloss 2025 eine strategische Partnerschaft mit Russland und 2021 ein 25-jähriges Rahmenabkommen mit China. Pakistan vermittelte den Waffenstillstand, der „Operation Epic Fury“ beendete. Multipolare Diplomatie beendete den Krieg, den Maven gewinnen sollte.

Hinter dieser politischen Architektur steht eine parallele technologische.

Mininglamp, seit 2014 von Tencent finanziert, baut laut South China Morning Post „Chinas Palantir“ mit über 200 Fortune-500-Kunden. Stargate entwickelt für die Volksbefreiungsarmee automatisierte taktische Gefechtsstrategiesysteme – Maven ohne Manifest. Dahinter stehen weitere Firmen wie 4Paradigm, Deepexi, Huawei und Baidu.

Chinesische Wirtschaftspresse beschreibt Palantir als Prototyp „algorithmischer Hegemonie“.

Chinesische Militär-KI wurde bereits im Indien-Pakistan-Konflikt 2025 validiert, hält über 30 Prozent des Drohnen-KI-Marktes in Westasien und Afrika und steuert darauf zu, China bis 2030 zu einem der drei größten Waffenexporteure zu machen.

Das chinesische Modell unterscheidet sich grundlegend. Palantir integriert sich in staatliche Strukturen. China liefert Software – ohne Kontrolle zu übernehmen.

Für Staaten wie Iran, Pakistan oder Algerien bedeutet das: Sie können militärische KI kaufen, ohne sich Washington unterzuordnen. Das ist die strukturelle Niederlage, die das Manifest nicht eingestehen kann.

Wolfowitz im Quellcode

Karp hat diese Doktrin nicht erfunden – er hat sie privatisiert.

1992 formulierte Paul Wolfowitz die strategische Leitlinie: „Unser erstes Ziel ist es, das Wiederaufkommen eines Rivalen zu verhindern.“ Diese Logik prägte 30 Jahre US-Außenpolitik.

Wolfowitz schrieb sie in ein Memorandum. Karp schreibt sie in Code.

Die Doktrin bleibt dieselbe: Multipolarität verhindern – mit allen Mitteln. Nur der Ausführende hat sich geändert.

Das System scheitert besonders daran, militärische von ziviler Infrastruktur zu unterscheiden – vor allem in dicht besiedelten Gebieten.

Die Schule in Minab lag in einem solchen Gebiet.

Andersens Kind muss nicht schreien. Es muss nur aussprechen, was ist.

Die multipolare Welt tat es am 31. März, als der Iran Palantir zum legitimen Ziel erklärte.

Sie tat es erneut am 8. April, als der Krieg ohne das von Karp versprochene Ergebnis endete.

Und sie tut es jeden Tag, an dem der Iran weiterbesteht – und China die Alternative liefert.