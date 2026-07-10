Die Herrschaft einer Finanzmafia über das Geld

Das Geld ist das zentrale Mittel, um das, was wir im Leben benötigen, erwerben zu können. Wir sind auf das Geld angewiesen und existenziell von ihm abhängig. Wer das Geldsystem in den Händen hat und steuert, kann bestimmen, ob es für alle gerecht funktioniert oder Wenigen Vorteile verschafft, die ihnen Macht über andere und ihr Leben verleiht. Der Schweizer Online-Kanal Klagemauer TV ist aufgrund einer breiten Quellenlage der Frage nachgegangen, wer heute über Geld, Macht und Leben der Menschen in großem Maße bestimmen kann. Wir übernehmen dankend den Artikel. Die Not der Zeit macht notwendig, sich gründlich damit zu befassen. (hl)



KlaTV:

Die Rothschild-Verschwörung – Krieg der Finanzmafia gegen die Menschheit

Einleitung

Wie war es möglich, die gesamte Welt derart zu unterwandern und wie in einem Netz einzufangen? Mayer Amschel Rothschild: „Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation, und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht.“ Denn höhere Schulden generierten immer mehr Zinseinnahmen, und die Staatsverschuldung stieg vor allem aufgrund von Kriegen exponentiell an. So entstand ein teuflisches Geschäftsmodell:

Es wurden von den Bankstern gezielt Kriege angezettelt, bei der diese in der Regel sogar beide gegnerischen Seiten finanziell unterstützten.