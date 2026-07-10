Aktuelle Zahlen zeigen – Deutschland rüstet auf: Milliarden für Krieg – dafür werden Gesundheit und Familien zusammengestrichen

Die Bundesregierung setzt mit dem Bundeshaushalt 2027 und dem Finanzplan bis 2030 ein unübersehbares Signal: Während der Verteidigungsetat auf ein historisches Rekordniveau steigt, werden ausgerechnet Gesundheit, Familienpolitik und weitere zivile Bereiche gekürzt.

Die Botschaft des Haushalts scheint eindeutig: Für Rüstung ist plötzlich nahezu unbegrenzt Geld vorhanden – für die Bürger hingegen immer weniger.

Die Zahlen sind bemerkenswert:

Verteidigung: von 82,7 Milliarden Euro auf 183,7 Milliarden Euro – ein Plus von 101 Milliarden Euro oder 122 Prozent .

von auf – ein Plus von oder . Gesundheit: Kürzung um mehr als 7 Milliarden Euro (−33 %).

Kürzung um mehr als (−33 %). Familie, Bildung, Senioren, Frauen und Jugend: Minus von fast 3 Milliarden Euro .

Minus von fast . Verkehr: Minus von 1,8 Milliarden Euro .

Minus von . Entwicklungshilfe: Minus von fast 900 Millionen Euro .

Minus von fast . Auch Wirtschaft und Umwelt erhalten weniger Mittel.

Wenn man nur den Kernhaushalt (Einzelpläne) betrachtet, zeigt der Finanzplan tatsächlich eine deutliche Verschiebung der Prioritäten. Das allein beweist zwar keine „Kriegswirtschaft“ – dieser Begriff ist politisch und wirtschaftlich umstritten –, aber der Verteidigungsetat wächst mit Abstand am stärksten, während mehrere Ministerien stagnieren oder deutlich weniger Mittel erhalten.

Veränderung 2026 → 2030

Ressort 2026 2030 Veränderung „Verteidigung„ 82,69 Mrd. € 183,66 Mrd. € +100,97 Mrd. € (+122 %) Arbeit & Soziales 197,34 Mrd. € 233,06 Mrd. € +35,72 Mrd. € (+18 %) Gesundheit 21,77 Mrd. € 14,66 Mrd. € −7,11 Mrd. € (−33 %) Bildung, Familie, Senioren, Frauen, Jugend 16,66 Mrd. € 13,79 Mrd. € −2,87 Mrd. € (−17 %) Wirtschaft & Energie 5,90 Mrd. € 5,38 Mrd. € −0,52 Mrd. € (−9 %) Verkehr 27,90 Mrd. € 26,10 Mrd. € −1,80 Mrd. € (−6 %) Landwirtschaft 6,99 Mrd. € 6,95 Mrd. € praktisch unverändert Umwelt/Klimaschutz 2,77 Mrd. € 2,65 Mrd. € −0,12 Mrd. € (−4 %) Auswärtiges Amt 6,03 Mrd. € 5,96 Mrd. € praktisch unverändert Entwicklungszusammenarbeit 10,06 Mrd. € 9,16 Mrd. € −0,89 Mrd. € (−9 %)

Während die Bürger immer höhere Steuern und Abgaben zahlen, steigen Krankenkassenbeiträge, Pflegekosten und Lebenshaltungskosten kontinuierlich. Gleichzeitig klagen Krankenhäuser über Personalmangel, Arztpraxen über Überlastung und Familien über eine immer größere finanzielle Belastung.

Dennoch werden ausgerechnet diese Bereiche zurückgestellt, während der Verteidigungshaushalt innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppelt wird.

Die Bundesregierung begründet dies mit der verschärften Sicherheitslage und dem Ausbau der Verteidigungsfähigkeit. Kritiker sehen darin jedoch eine politische Schwerpunktverlagerung, bei der militärische Ausgaben zunehmend Vorrang vor sozialen und gesundheitlichen Aufgaben erhalten.

Viele Bürger stellen sich deshalb eine einfache Frage: Wer hat die Bevölkerung eigentlich gefragt, ob sie eine derart massive Aufrüstung will?

Deutschland befindet sich (noch) nicht im Krieg. Dennoch fließen künftig über 183 Milliarden Euro pro Jahr allein in den „Verteidigungsetat“ – finanziert durch dieselben Steuerzahler, die gleichzeitig erleben, wie in anderen Bereichen gespart wird.

Für viele entsteht damit der Eindruck, dass der Staat seine Prioritäten grundlegend verändert: Weg von Gesundheit, Familien und sozialer Absicherung – hin zu einer immer stärkeren militärischen Ausrichtung.

Der Bundeshaushalt 2027 zeigt damit eine Entwicklung, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre: Nie zuvor wurde der Verteidigungsetat in so kurzer Zeit derart massiv ausgeweitet, während gleichzeitig mehrere zivile Ressorts deutliche Kürzungen hinnehmen müssen.

Die Zahlen legen offen, welche Prioritäten die Bundesregierung für die kommenden Jahre setzt – und sie werfen die politische Frage auf, ob diese Schwerpunktsetzung den Erwartungen aller Steuerzahler entspricht.

⚠️Zunächst war es Corona, jetzt ist es der Russe – und 2029 ist der Termin.



Wer in Berlin als verlässlich gilt, kann offenbar schnell Karriere machen. Carsten Breuer koordinierte zunächst die Corona- und Boosterkampagne der Bundesregierung. Nur wenige Jahre später steht er als… pic.twitter.com/EhZasKWenV — Don (@Donuncutschweiz) July 10, 2026

Quellen:

Bundeshaushalt 2027: Für ein starkes und krisenfestes Deutschland

Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2027 und Finanzplan des Bundes 2026 bis 2030