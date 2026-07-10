Den regelbasierten Werten hilflos ausgeliefert

Egon W. Kreutzer

Keine Reaktion

Das Problem liegt darin, dass viel zu viele immer noch versuchen, ihren Frust zu verdrängen und auf unterschiedlichste Weise vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Da rumpelt Donald Trump schlecht gelaunt zu den NATO-Kumpanen in Ankara, macht den Spanier zur Sau, weil der nicht mit Pauken und Trompeten am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf den Iran teilgenommen hat – und …?

Und nichts.

Worin besteht das Interesse der EU an einem heißen Krieg

Wenn ich mich recht erinnere, gehört Spanien nicht nur der NATO an, sondern auch der EU. Worin besteht das Interesse der EU an einem heißen Krieg am Golf, der ja von eben diesem Trump gerade eben wieder in die Verlängerung befohlen wurde? Was ist so wichtig, dass man Israel und die