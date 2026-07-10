„Humanitäre“ Terroroperationen, unser revolutionärer Rückzug und die nächste Gelegenheit für einen Schlag gegen das Imperium

Rainer Shea

Die Strategie des imperialen Hegemons zum Regimewechsel in der neuen Ära des Kalten Krieges erweist sich als effektiver als erwartet. In Venezuela konnte Washington sein Schema zum Sturz Assads wiederholen, indem es mit hybrider Kriegsführung zahlreiche Amtsträger unter Druck setzte, einer Machtübergabe zuzustimmen. Dies war der Kontext für die Entführung Maduros durch Washington und die erzwungenen Zugeständnisse an die Regierung Rodríguez: ein Mangel an ausreichendem Einfluss der Arbeiterklasse, der es bürgerlichen Elementen ermöglichte, einen antiimperialistischen Staat von innen heraus zu untergraben. In allen Ländern ohne starke proletarische Diktatur ist das Kräfteverhältnis im Klassenkampf für die Arbeiterschaft gefährlich ungünstig, sodass Washington solche Machtübernahmen so lange durchführen kann, bis sich das Kräfteverhältnis grundlegend ändert.

Die Imperialisten nutzen diese Schwächen derzeit aus, indem sie die Weißhelme nach Venezuela entsenden und so das Modell der verdeckten „humanitären“ Operationen exportieren, das sie bereits in Syrien angewendet haben. Es bleibt abzuwarten, ob die Weißhelme in Venezuela dieselbe Gewalt ausüben wie in Syrien, wo sie mit der Al-Nusra-Front zusammenarbeiteten und Gräueltaten begingen. Der einzige Grund, warum sie dies in Venezuela nicht tun sollten, ist die bereits tiefgreifende Kompromittierung des Landes.

Rodríguez sollte die Rolle eines sanften Vermittlers eines Regimewechsels übernehmen, und im Grunde erkennt dies mittlerweile jeder im antiimperialistischen Lager an; die Hoffnung ruht auf Venezuelas revolutionären Volkskräften, die trotz schwerer Niederlagen nicht besiegt sind. Die Invasion der Weißhelme zielt darauf ab, von den USA gesteuerte, quasi-staatliche Strukturen zu errichten, um die durch Washingtons Sanktionen zerstörten Systeme zu ersetzen.

Venezuela ist nicht der einzige Ort, an dem Washington solche perfiden Methoden anwendet. Im Fall von Iran, Kuba und den meisten anderen Zielen seiner Aggression besteht der realistischste Weg zur Machtübernahme für das Imperium darin, die jeweilige Führung zum Einlenken zu bewegen und dann jeden Zug, den sie macht, mit voller Wucht auszunutzen. Gerade weil dieses Modell so heimtückisch ist, befinden wir uns objektiv betrachtet in einem Moment des revolutionären Rückzugs. Dieser Zustand wird jedoch nur so lange anhalten, wie die Arbeiter ihre Gegenoffensive noch nicht gestartet haben. Diese könnte in Form einer viel schnelleren Massenmobilisierung erfolgen, als der Feind ahnen kann.

1930, nachdem sich die subjektiv wahrgenommenen revolutionären Bedingungen in China jüngst deutlich verschlechtert hatten, sagte Mao , dass sich die gesamte Gleichung bald umkehren könnte:

Die subjektiven Kräfte der Revolution sind seit der Niederlage der Revolution von 1927 tatsächlich stark geschwächt. Die verbliebenen Kräfte sind sehr gering, und jene Genossen, die nur nach dem Äußeren urteilen, sind naturgemäß pessimistisch. Doch wenn wir nach dem Wesentlichen urteilen, sieht die Sache ganz anders aus. Hier kann man das alte chinesische Sprichwort anwenden: „Ein einziger Funke kann einen Flächenbrand entfachen.“ Anders ausgedrückt: Unsere Kräfte, so gering sie gegenwärtig auch sein mögen, werden sehr schnell wachsen. Unter den in China herrschenden Bedingungen ist ihr Wachstum nicht nur möglich, sondern sogar unvermeidlich, wie die Bewegung des 30. Mai und die darauffolgende Große Revolution eindrücklich bewiesen haben. Wenn wir etwas betrachten, müssen wir sein Wesen untersuchen und sein Äußeres lediglich als Vorbote an der Schwelle betrachten. Sobald wir die Schwelle überschritten haben, müssen wir das Wesen der Sache erfassen; dies ist die einzig verlässliche und wissenschaftliche Analysemethode.

Um die späteren Erfolge der Revolutionäre zu wiederholen, müssen wir unsere Organisationen so aufstellen, dass wir alle Volkskämpfe unserer Zeit aufgreifen und in eine neue Revolutionswelle verwandeln können. Diese Revolutionen werden nicht zwangsläufig durch einen Volkskrieg gewonnen, und in Ländern wie den USA ist ein Volkskrieg keine realistische Option. Maos Argumentation, dass ein einziger Funke das Potenzial hat, Dinge rasch zu verändern, gilt jedoch überall.

Die nächste Chance wird sich bieten, wenn Aufstände wie die jüngsten Streiks in Kenia und Bolivien in vielen anderen Teilen der Welt ausbrechen und die globalen Finanzmächte nicht länger auf die bisherige Weise regieren können. Dann wird ein Mandat für eine neue proletarische Führung entstehen. Um diese Mission zu erfüllen, müssen wir aus dem andauernden Aufstand in Bolivien lernen, der gezeigt hat, wo eine Massenbewegung in unserer Zeit präsent sein muss, um zu siegen.

Bolivien beweist, dass selbst bei vollständiger Mobilisierung der Arbeiterschaft ohne eine klare Avantgardepartei die nötige Führung fehlt, um die Macht zu erringen. Ohne den vorherigen Aufbau einer solchen Struktur wird der Versuch, die nächsten Aufstände für sich zu nutzen, nichts anderes als eine Verherrlichung der Spontaneität sein . Fehlende Vorbereitung ist das Problem, das den Sieg der Arbeiterklasse in Bolivien verzögert hat, wo die Streikenden zwar mit dem Sturz des von den USA unterstützten Regimes gedroht haben, die Partei „Bewegung für den Sozialismus“ aber tief gespalten ist.

Die Spaltung entstand dadurch, dass die etablierte Führung nach ihrem Amtsantritt 2020 mit schwachen Kompromissen gegenüber den Klassen regierte, was die Basis zwang, sich von ihr abzuwenden und sich hinter Morales zu scharen. Das tieferliegende Problem ist jedoch, dass die Partei nie als vollständig revolutionäre Avantgarde aufgebaut war; sie war eine Mischung aus revolutionären und reformistischen Elementen, verankert in der proletarischen Politik, aber ohne die Absicht, den Staat durch einen Arbeiterstaat zu ersetzen. Die Notwendigkeit, die eigene Aufgabe klar zu definieren, ist eine der zentralen Fragen, mit denen sich die antiimperialistische Bewegung auseinandersetzen muss, um die Kräfte, denen wir gegenüberstehen, zu besiegen.

Boliviens entscheidende Rückschläge im Kampf gegen die imperialistische Herrschaft bergen Lehren, aus denen alle Beteiligten lernen können. Aus dezidiert marxistisch-leninistischer Perspektive behaupte ich, dass diese Rückschläge die Notwendigkeit einer Avantgardepartei verdeutlichen. Doch was eine Avantgardepartei in unserer Zeit bedeutet, lässt sich nur anhand unserer konkreten Situation ergründen, die sich nicht allein durch die Analyse bestehender Theorien erfassen lässt. Wir müssen die Methoden untersuchen, mit denen der moderne Imperialismus Länder destabilisiert und Aufstände gegen Massenbewegungen führt.

In beiden Bereichen des Klassenkampfes ist Individualismus eine entscheidende Waffe unserer Feinde. Sie rekrutieren liberalisierte Personen aus den Zielländern des Regimewechsels und aufstrebende kleinbürgerliche Akademiker aus den ehemaligen Kolonien, um Propaganda zu betreiben oder Sabotageakte gegen die „autoritären“ Staaten zu verüben. Sie nutzen die bereits bestehende Amerikanisierung der Welt und den hohen Individualismus der amerikanischen Gesellschaft aus, um vom Klassenkampf abzulenken. Genau diese Schwächen machen sich Akteure wie die Weißhelme zunutze.

Da der Individualismus sowohl in Amerika als auch vielerorts einen so großen kulturellen Vorteil erlangt hat, lässt sich eine effektive Avantgardepartei nur aufbauen, indem man die alte Arbeiterparteistruktur, die in kollektivistischen vorindustriellen Gesellschaften funktionierte, modifiziert. Individualistische Zerstörer werden so lange Fuß fassen können, wie sie in einem ihnen wohlgesonnenen Umfeld agieren, und wir müssen uns gegen diese Kräfte stemmen, sobald sie unweigerlich in Erscheinung treten.

Die Überwindung der destruktiven Taktiken imperialer Einflussnetzwerke erfordert eine neue Art von Flexibilität, die Saboteure und ihre Verbündeten daran hindert, die Oberhand zu gewinnen. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Konzept des demokratischen Zentralismus den Kampf behindert. Dies könnte bedeuten, den demokratischen Zentralismus in ein offeneres Modell umzuwandeln, wie es die regierende Partei Chinas praktiziert hat. In diese Richtung wird der Marxismus gedrängt, während unsere Gegner ihre Offensive fortsetzen, und es wird immer deutlicher, dass ein Wandel unserer Methoden dringend notwendig ist. Um die Kräfte des destruktiven Individualismus zu besiegen, müssen wir lernen, sie auf organisatorischer Ebene auszumanövrieren.