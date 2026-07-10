Der israelische Spion hinter dem Plan von PragerU, das amerikanische Bildungswesen umzugestalten, um Kinder zu indoktrinieren

Von Alan Macleod

PragerU versucht, die amerikanischen Schulen zu übernehmen. Die rechtsgerichtete, pseudo-pädagogische Gruppe ist mittlerweile in mindestens zehn Bundesstaaten offizieller Bildungspartner und bombardiert Kinder mit höchst fragwürdigen Botschaften zu Rasse, Geschichte und Politik. Noch besorgniserregender ist, dass PragerU von der ehemaligen israelischen Spionin Marissa Streit geleitet wird, die erklärt hat, sie wende die vom Militärgeheimdienst der IDF (IDF) verfeinerten Taktiken und Techniken auf die amerikanische Bevölkerung an.

Streits Unternehmen ist an einer millionenschweren Operation beteiligt, die Kinder mit neokonservativen, kriegsbefürwortenden, wirtschaftsfreundlichen und pro-israelischen Botschaften anspricht und versucht, sie in ihrem jüngsten und prägbarsten Alter zu indoktrinieren.

MintPress beleuchtet diese zunehmend einflussreiche Gruppe, die den Ehrgeiz hegt, das amerikanische Bildungssystem komplett umzukrempeln.

Lasst unsere Kinder in Ruhe

Wahrscheinlich haben Sie schon einmal ein PragerU-Video gesehen. Schätzungsweise jeder dritte Amerikaner hat das. Die von Milliardären finanzierte Medienmaschine ist eine mächtige Kraft innerhalb der amerikanischen Rechten und liefert hochwertig produzierte konservative Inhalte, mit denen versucht wird, die US-Politik und -Gesellschaft nach rechts zu drängen.

In jüngster Zeit hat PragerU jedoch Kinder ins Visier genommen und versucht, das amerikanische Bildungssystem zu kapern. Seit 2023 hat die Organisation Verträge mit zehn Bundesstaaten – Alaska, Arizona, Florida, Idaho, Louisiana, Montana, Oklahoma, South Carolina, Texas und Utah – unterzeichnet, um als offizieller Bildungsanbieter Bücher, Videos und andere Inhalte an Schulen in den gesamten Vereinigten Staaten zu liefern. Schüler in New Hampshire können unterdessen durch den Abschluss von Online-Kursen bei PragerU Leistungspunkte erwerben. Und mit „PragerU Español“ plant die Organisation zudem eine Expansion nach Lateinamerika.

Florida war der Vorreiter dieses Phänomens. Im Rahmen seines „Stop WOKE Act“ – eines Gesetzentwurfs, der darauf abzielte, liberale Ideologie aus dem öffentlichen Leben zu verbannen – ging Gouverneur Ron DeSantis eine Partnerschaft mit der Organisation ein und bezeichnete sie als eine Einrichtung, die „im Einklang mit den überarbeiteten Standards des Bundesstaates für Staatsbürgerkunde und Politik steht“. PragerU liefert nun ultrakonservative Botschaften zu „amerikanischen Werten“ für den Einsatz in den Klassenstufen K–12.

Der nach dem „Stop WOKE Act“ überarbeitete Lehrplan in Florida verlangt nun von Lehrkräften der Mittelstufe, den Schülern die Vorteile der Sklaverei für schwarze Amerikaner zu vermitteln, darunter auch, dass „Sklaven Fähigkeiten entwickelten, die in manchen Fällen zu ihrem persönlichen Vorteil genutzt werden konnten“.

Zudem wurde das Ocoee-Massaker von 1920 – ein Pogrom, bei dem ein weißer Mob Dutzende schwarzer Einwohner tötete und die Stadt in Florida dauerhaft von ihrer schwarzen Bevölkerung ethnisch säuberte – umgeschrieben und als „Gewalttat, die gegen und von Afroamerikanern verübt wurde“ dargestellt.

Studierende an der Southeastern University in Lakeland, Florida, können unterdessen durch die Teilnahme an einem Geschichtskurs von PragerU zusätzliche Leistungspunkte erwerben. Und das, obwohl PragerU – ungeachtet seines Markenauftritts – keine akkreditierte Bildungseinrichtung ist, geschweige denn eine Universität.

Oklahoma ist jedoch noch einen Schritt weiter gegangen. Im vergangenen Jahr führte der Bildungsbeauftragte des Bundesstaates, Ryan Walters, einen umstrittenen, von PragerU entwickelten Test zur Lehrerbewertung ein, um Lehrer auf ihre Ideologie zu überprüfen und Bewerber auszusortieren, die als nicht konservativ genug galten. Der Plan sah sogar vor, Lehrern aus den von Walters als „woke states“ bezeichneten Bundesstaaten die Lehrbefugnis zu verweigern. Walters trat von seinem Amt zurück, um die Teacher Freedom Alliance zu leiten, eine konservative Interessengruppe, die sich gegen Lehrergewerkschaften einsetzt.

Kostenlose Gesundheitsversorgung ist Sklaverei, aber echte Sklaverei ist völlig in Ordnung

Die PragerU-Inhalte, die amerikanischen Schulkindern gezeigt werden, enthalten eine Reihe höchst umstrittener Standpunkte, die als gesunder Menschenverstand präsentiert werden. Die meisten „Lektionen“ werden im Cartoon-Format dargestellt; in einer über die Gründung Amerikas erklärt ein animierter Christoph Kolumbus, dass Sklaverei „keine große Sache“ sei.

„Sklaverei ist so alt wie die Zeit selbst und hat in jedem Winkel der Welt stattgefunden“, sagte er; „Als Sklave genommen zu werden ist besser, als getötet zu werden, oder? Ich sehe darin kein Problem.“ Um die Versklavung und den Völkermord auf zwei Kontinenten weiter zu rechtfertigen, erklärt Kolumbus den Zuschauern: „Der Ort, den ich entdeckte, war wunderschön, aber es war nicht gerade ein Paradies der Zivilisation, und die Ureinwohner waren alles andere als friedlich.“

Eine weitere Videolektion verzerrt die Ansichten des Abolitionisten Frederick Douglass grob: Ein animierter Douglass rechtfertigt darin die Sklaverei in Amerika und erklärt, dass „die Gründerväter einen Kompromiss [zur Unterstützung der Sklaverei] eingegangen sind, um etwas Großes zu erreichen: die Gründung der Vereinigten Staaten.“

Die Videos von PragerU Kids behandeln auch aktuellere Themen. Ein Video mit dem Titel „Los Angeles: Mateo Backs the Blue“ befasst sich mit dem Mord an George Floyd, den der Sprecher als „schwarzen Mann, der sich der Festnahme widersetzte“ beschreibt. Das Video behauptet, dass „gewalttätige Proteste“ und „Plünderungen“ durch „falsche Behauptungen“ über rassistische Polizeipraktiken ausgelöst wurden, die von ungenannten „Aktivisten“ verbreitet wurden. Mateo, ein Kind aus Los Angeles, ist entsetzt darüber, dass Demonstranten die Polizei – oder, wie das Video sie nennt, die „Beschützer“ – „bedrohen“, und beschließt, sich entschieden solidarisch mit der „Blue Lives Matter“-Bewegung zu zeigen.

Ein weiteres für den Einsatz an Schulen zugelassenes Lehrmaterial ist ein Vortrag mit dem Titel „Is Fascism Right or Left?“ des umstrittenen Verschwörungstheoretikers Dinesh D’Souza, in dem er darauf besteht, dass „der Faschismus eine tiefe Verwandtschaft mit der Ideologie der heutigen Linken aufweist“. Im Jahr 2014 bekannte sich D’Souza schuldig, gegen Bundesgesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben.

Es überrascht kaum, dass PragerU – als konservative Bewegung, die von Fracking-Milliardären finanziert wird – Kinder auch dazu anhält, den überwältigenden Konsens zum Klimawandel abzulehnen. Dabei treibt es die Sache jedoch auf die Spitze und vergleicht die angebliche Unterdrückung von Klimaskeptikern mit dem Leben im Warschauer Ghetto, wo mehr als 300.000 jüdische Menschen von den Nazis ermordet wurden.

In „Polen: Anias Energiekrise“ wird der Titelfigur in der Schule Propaganda über die katastrophalen Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels eingeflößt, doch ihre konservativen Eltern öffnen ihr schließlich die Augen. Ania wird von den anderen Kindern ausgegrenzt, nur weil sie ihre Bedenken äußert. Glücklicherweise gibt ihr Großvater Jakub ihr die Kraft, weiterzumachen, indem er ihr vom Warschauer Aufstand erzählt. „Durch die Geschichten ihrer Familie wird Ania bewusst, dass der Kampf gegen Unterdrückung riskant ist und dass er immer Mut erfordert“, wird den Zuschauern erklärt.

Was Indien betrifft, wird amerikanischen Kindern erzählt, dass das Land stark vom britischen Imperialismus profitiert habe, der „den Einfluss des Christentums und westlicher Werte in ganz Indien verbreitete“, „schädliche Traditionen unterband oder sogar verbot“ und Indien 1947 seine Unabhängigkeit „gewährte“. „Der westliche Einfluss trug dazu bei, das Land in vielerlei Hinsicht positiv zu verändern, doch manche alten Bräuche lassen sich schwerer ändern als andere“, lautet das Fazit des Videos, das Indiens Probleme ausschließlich auf die eigene rückständige Kultur zurückführt und nicht auf Jahrhunderte direkter Herrschaft und Unterdrückung.

Ein weiteres Video geißelt Kanadas kostenloses Gesundheitssystem und hebt die angeblichen Gefahren einer sozialisierten Medizin hervor, während es das gewinnorientierte, privatisierte amerikanische System lobt – obwohl dieses im Vergleich bei weitem das teuerste ist und laut internationalen Studien die schlechtesten Ergebnisse aller Industrieländer aufweist.

PragerU nimmt auch Kuba, China, Venezuela und Nordkorea ins Visier und veröffentlicht Videos, in denen diese Länder als autoritäre Albtraumregime verteufelt werden, die einer Intervention der USA bedürfen.

Netanjahus Lieblingskanal

Kein Land beschäftigt PragerU jedoch so sehr wie Israel. Die Organisation hat enorm viel Zeit und Ressourcen darauf verwendet, das Land zu verteidigen und zu fördern. Ihre Vortragsreihe „Israel at War“ prangert die „Lüge“ an, dass Israel seine Nachbarn besetze, und enthält einen Link zur Unterzeichnung einer Petition, „um die Hamas zu verurteilen und sich auf die Seite Israels zu stellen“.

Ein für kleine Kinder konzipierter Unterrichtsentwurf zeigt Lehrkräften, wie sie aus Saftkartons und Strohhalmen ein „Iron Dome“-Modell basteln können, um amerikanischen Kindern zu vermitteln, wie Israel sich gegen den palästinensischen Terror verteidigt – untermalt von Botschaften wie der, dass Israel und die USA beste Freunde seien, die „Werte teilen, die mit Gott verbunden sind“.

Ein weiteres Video, das älteren Kindern die aktuelle Krise in der Region erklärt, behauptet: „Wie die Vereinigten Staaten ist Israel eine Einwanderernation, die stolz auf ihre Freiheiten für alle Bürger ist, unabhängig von ihrer Religion, ethnischen Zugehörigkeit oder Rasse“, und: „Israel ist das einzige Land im Nahen Osten, das seine Minderheiten nicht unterdrückt.“

Dies dürfte für Israels arabische Minderheit, die systematischer und institutionalisierter Diskriminierung ausgesetzt ist – einschließlich Einschränkungen beim Landbesitz, bei der Arbeitssuche und im Bildungswesen –, sowie für Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch, die Israel als Apartheidstaat bezeichnen, der einen Völkermord an Muslimen und Christen verübt, eine gewisse Überraschung sein.

PragerU stellt Israel jedoch als Opfer dar. Die Israelis, so erklären sie ihrem Publikum, wachsen unter „ständigen Angriffen von Terrororganisationen auf, deren vorrangiges Ziel die Zerstörung Israels ist“. „Bei vielen Gelegenheiten“, so heißt es weiter, „hat Israel den Frieden mit den Nachbarländern und den Palästinensern vor Ort angestrebt“, jedoch ohne Erfolg.

Der Sender wird sogar von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unterstützt, der das Video „Israel: Die moralischste Armee der Welt“ mit seinen Followern geteilt hat. „Wir stehen hinter Israel“, antwortete PragerU.

PragerU: Von einer israelischen Spionin geleitet

Diese bedingungslose Unterstützung ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, wer das Unternehmen tatsächlich leitet. PragerU-CEO Marissa Streit ist schließlich eine israelische Spionin. An ihrem achtzehnten Geburtstag trat Streit der Einheit 8200 bei, dem Geheimdienst der israelischen Streitkräfte. In Interviews hat sie zugegeben, dass sie Offizierin in dieser umstrittenen Einheit war, und erklärt, dass sie die von der israelischen Spionageagentur verfeinerten Taktiken und Techniken beim amerikanischen Volk anwendet. „Als ich mit den Fähigkeiten, die Israel mir während meiner militärischen Ausbildung vermittelt hatte, hierher in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, fühlte ich mich verpflichtet, sie hier in meinem Land, den Vereinigten Staaten, einzusetzen“, erklärte sie.

Was genau ihre Rolle als Offizierin der Einheit 8200 war, bleibt ein Rätsel. Streit sagte über ihre Zeit dort: „Wir hatten die Aufgabe, Probleme zu untersuchen, die den Geheimdiensten möglicherweise entgangen waren.“ Da ihr Dienst jedoch mit der Zweiten Palästinensischen Intifada zusammenfiel, lässt sich vermuten, dass die Unterdrückung des innenpolitischen Widerstands gegen die Besatzung zu ihren Aufgaben gehörte.

Man tritt der Einheit 8200 nicht zufällig bei. Die Gruppe ist Israels elitärster Geheimdienst, der nur die besten 1 % der Bewerber aufnimmt. Wohlhabende Eltern geben ein Vermögen für zusätzliche MINT-Kurse für ihre Kinder aus, in der Hoffnung, dass diese für den Dienst in der Einheit ausgewählt werden – wohl wissend, dass der Dienst dort ein schneller Weg in die obersten Schichten der israelischen Gesellschaft ist.

Die Einheit 8200 ist weltweit für Cyberkriegsführung und psychologische Operationen zuständig. Die Gruppe hat ein riesiges Überwachungsnetzwerk gegen Palästinenser aufgebaut und nutzt die Daten, um umfangreiche, durch künstliche Intelligenz erstellte Todeslisten zu erstellen.

Sie gilt weithin als die Gruppe hinter dem libanesischen Pager-Angriff von 2024, bei dem Tausende Zivilisten verletzt wurden.

Agenten der Einheit 8200 sind zudem für die Entwicklung eines Großteils der weltweit invasivsten Spionagesoftware verantwortlich, die an autoritäre Regime auf der ganzen Welt verkauft wird. Dazu gehört die berüchtigte Pegasus-Software, mit der Zehntausende Politiker, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Gewerkschaftsführer überwacht wurden. Die saudische Regierung nutzte Pegasus beispielsweise, um den „Washington Post“-Journalisten Jamal Khashoggi aufzuspüren und ihn anschließend in ihrer Botschaft in der Türkei mit einer Knochensäge zu zerstückeln. „So vieles von dem, was ich beim israelischen Militärgeheimdienst gelernt habe, hat meine heutige Denkweise geprägt. Es ist ein wahres Geschenk, was sie mir gegeben haben“, sagte Streit.

Von dort kehrte sie in die USA zurück, um für die pro-israelische Interessengruppe „Israeli-American Council“ zu arbeiten. Sie sieht Israel und die Vereinigten Staaten als grundlegend miteinander verbunden an, und beide seien durch progressive Werte bedroht.

„Wir verlieren Amerika an Radikale, die den Westen und alles, wofür wir stehen, hassen … Wir müssen unseren Kindern beibringen, dankbar dafür zu sein, in Amerika zu leben“, sagte sie und fügte hinzu:

„Die Schüler sollten lernen, unser jüdisch-christliches Erbe zu schätzen, das das Fundament unserer großartigen Gesellschaft bildet … Wenn wir unseren Kindern eine angemessene Bildung vermitteln, die auf Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte und Freiheit gründet, dann kann ich Ihnen versichern, dass sie sowohl Amerika als auch Israel lieben lernen werden.“

Streit hat ihre eigene Haltung zu Israels Angriff auf Palästina deutlich gemacht. Sie hat Angriffe auf Zivilisten im Gazastreifen gerechtfertigt und behauptet, diese würden „Terroristen und Geiseln in ihren Häusern beherbergen“, hat angedeutet, die Hamas plane, „alle Juden einschließlich Kindergartenkinder zu töten“, und hat behauptet, Slogans wie „Free Palestine“ seien „gleichbedeutend mit ‚Zerstört den Westen‘“.

Macht Amerika wieder dumm

Streit ist seit der Gründung von PragerU im Jahr 2009 dabei. Ihre Ansichten zu Politik und zum Israel-Palästina-Konflikt könnten jedoch im Vergleich zum Firmengründer Dennis Prager fast als moderat bezeichnet werden.

Der rechtsgerichtete Talkshow-Moderator hat Israel Dutzende Male besucht, unter anderem leitete er eine „Stand with Israel“-Tour durch das Land, die auch in das besetzte Ostjerusalem und auf die Golanhöhen führte. Er bezeichnete die Palästinenser als „eine der moralisch unbeeindruckendsten Volksgruppen der Welt“ und behauptete, „Lügen sei eine palästinensische Kunstform“. Prager, der sich dafür einsetzte, dass Weiße das N-Wort verwenden dürfen, stürzte 2024 in seinem Badezimmer, wurde querschnittsgelähmt und ist seitdem vom Hals abwärts gelähmt; seitdem hat er sich in der Organisation in den Hintergrund zurückgezogen.

Das von ihm aufgebaute Imperium wurde in Millionenhöhe von den Fracking-Milliardären Dan und Farris Wilks finanziert, obwohl die beiden später ihr Geld abzogen, nachdem Prager für ihren Geschmack nicht homophob genug war. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Unternehmen jedoch bereits von der israelisch-amerikanischen Großspenderin Miriam Adelson finanziert und war immer stärker geworden. Bis 2024 stiegen die Einnahmen Berichten zufolge auf 70 Millionen Dollar, und man konnte es sich leisten, hochkarätige Konservative wie Ben Shapiro, Candace Owens, Tucker Carlson, Nigel Farage und Douglas Murray für die Moderation der Videos zu engagieren.

Ursprünglich war geplant, dass PragerU eine Hochschulakkreditierung anstreben sollte (daher der Name). Dieser Plan wurde jedoch schnell aufgegeben. Und dennoch behielten sie den irreführenden Namen bei, obwohl sie keinerlei pädagogische Akkreditierung besaßen.

Diese Art von rücksichtslosem Umgang mit der Wahrheit ist ein ständiges Merkmal der Organisation. Sie wird regelmäßig dafür kritisiert, Inhalte mit geringem bis gar keinem intellektuellen Wert zu produzieren. Mehrere Quellen haben die ihrer Meinung nach „offensichtlichen Lügen“ in den Videos des Senders zusammengestellt.

Offiziell ist PragerU eine unpolitische Organisation. „Wir sind eine gemeinnützige Organisation nach 501(c)(3)“, sagte Mitbegründer Allen Estrin. „Wir haben keinerlei politische Verbindungen zu irgendjemandem. Das würde gegen unsere Satzung verstoßen.“

Nur wenige würden dies jedoch für bare Münze nehmen, zumal Streit selbst ein Video gepostet hat, in dem sie mit Präsident Trump in dessen Residenz Mar-a-Lago tanzt, mit der Bildunterschrift „Make Education Great Again! Danke, Präsident Trump.“

PragerU hat Trumps pauschale Angriffe auf das Bildungssystem und die Lehrergewerkschaften nachdrücklich unterstützt, die sie als das Haupthindernis für ihren Plan betrachten, „den Bildungsmarkt zu revolutionieren“. Trump hat zudem versucht, die Mittel für die Kinderprogramme von PBS zu kürzen – Musik in den Ohren von PragerU, da die Organisation versucht, junge Köpfe bereits vom Säuglingsalter an zu prägen und so das Vakuum zu füllen, das durch Trumps Aushöhlung des US-Bildungssystems entstanden ist.

Rassistische Sesamstraße

PragerU steht an der Schnittstelle zwischen neokonservativer Außenpolitik, reaktionärer Innenpolitik und unerbittlichem Einsatz für Israel. Doch die Vorrangstellung all dieser drei Positionen ist in den Vereinigten Staaten zunehmend bedroht und verliert immer mehr an Popularität.

Eine große Mehrheit der Amerikaner unterstützt ein System der sozialisierten Medizin, gegen das PragerU so aktiv kampagnisiert, ebenso wie die kostenlose Hochschulbildung und den landesweiten Bau von Sozialwohnungen.

62 Prozent der jungen Amerikaner stehen dem Sozialismus positiv gegenüber.

Umfragen zeigen, dass das Land Trumps Aggression gegen den Iran mit überwältigender Mehrheit ablehnt. Und nach fast drei Jahren des Völkermords wendet sich das Blatt gegen Israel. Eine Studie des Pew Research Center vom April ergab, dass sogar vier von zehn Republikanern eine ablehnende Haltung gegenüber dem Land einnehmen. Bei den Republikanern unter fünfzig Jahren steigt dieser Anteil auf 57 Prozent. Führende Persönlichkeiten der rechten Medienlandschaft, wie Candace Owens und Nick Fuentes, sind allesamt vehement gegen Israel eingestellt. Unterdessen haben pro-israelische konservative Vordenker wie Ben Shapiro von PragerU einen Einbruch ihrer Zuschauerzahlen um bis zu 90 % hinnehmen müssen.

Für das kriegsbefürwortende, pro-israelische und milliardärsfreundliche PragerU ist die Lage also ernst. Trotz jahrelanger, extrem gut finanzierter Öffentlichkeitsarbeit ist es ihnen nicht gelungen, die Wende in der öffentlichen Meinung aufzuhalten. Ihre neue Strategie, Kinder gezielt anzusprechen, scheint ein Versuch zu sein, den Amerikanern diese Werte einzupflanzen, solange sie noch am leichtesten zu beeinflussen sind – um den Verfall zu stoppen, bevor er überhaupt beginnt.

PragerU unterstützt Trumps Demontage des US-Bildungssystems mit Begeisterung und ist bereit, einzuspringen, um die Lücke zu füllen. In diesem Sinne hoffen sie, mit dem amerikanischen Bildungswesen das zu tun, was Israel mit Palästina getan hat. Und mit einem ehemaligen israelischen Geheimdienstler an der Spitze sind sie in der perfekten Position, dies zu tun: Sie bombardieren junge Köpfe mit einer Flut reaktionärer Propaganda und machen sie zu leidenschaftlichen Verfechtern eines Systems, das für sie im Grunde genommen nicht funktioniert.