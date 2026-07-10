[Leitfaden] Wie man Chat Control und der Überwachung Ihrer privaten Nachrichten entkommt

Das Europäische Parlament hat Chat Control verabschiedet. Das Scannen unserer privaten Nachrichten ist nun in der Union erlaubt, im Namen des „Kinderschutzes“. Eine Mehrheit der Europaabgeordneten stimmte zwar gegen den Text, aber aufgrund einer Geschäftsordnung hätte es einer absoluten Mehrheit bedurft, um ihn abzulehnen. Diese wurde nicht erreicht. Die Massenüberwachung wurde durchgewinkt.

Seit meinen Anfängen verteidige ich drei einfache Dinge: das Volk, die Freiheit und die Privatsphäre.

Deshalb hier ein Leitfaden zum Handeln. Dieser Artikel ist eine gekürzte Version meines vollständigen Leitfadens. Die vollständige Version finden Sie auf einer dafür eingerichteten Website hier: exitchatcontrol.org

Ich werde Ihnen alle Werkzeuge an die Hand geben, um zu handeln, mit konkreten Schritten, in der Reihenfolge, vom Einfachsten bis zum Fortgeschrittensten

Die gefährlichste Version von Chat Control basiert auf dem „Client-Side-Scan“: einer Software, die Ihre Nachrichten direkt auf Ihrem Telefon liest, bevor sie verschlüsselt werden.

Folglich reichen ein VPN allein oder die einfache Verschlüsselung nicht aus, um sich davor zu schützen.

Jede der folgenden Methoden schützt Sie ein wenig mehr. Sie müssen nicht alles auf einmal machen. Aber der Widerstand beginnt mit individuellen Handlungen, und individuelle Verantwortung beginnt mit Bildung, und ich werde Ihnen helfen, sich weiterzubilden.

Was Sie wirklich schützen wird, ist der Wechsel zu freier Software, die diese Spionagesoftware ablehnt, und die Wiedererlangung der Kontrolle über Ihr Gerät, und damit die Souveränität über die Werkzeuge, die Sie nutzen.

Schritt 1: Wechseln Sie Ihren Messaging-Dienst (die dringendste Maßnahme)

Das ist der erste Reflex, der Sie am schnellsten schützt. Verlassen Sie WhatsApp, Messenger und Telegram und installieren Sie Signal.

Das ist ein Messaging-Dienst, der genauso einfach zu bedienen ist wie WhatsApp, aber standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist, von einer gemeinnützigen Stiftung betrieben wird und dessen Team versprochen hat, Europa zu verlassen, anstatt einen Scan Ihrer Nachrichten zu installieren.

Gehen Sie auf signal.org, installieren Sie die App, bestätigen Sie Ihre Nummer, und erstellen Sie dann unter Einstellungen > Privatsphäre einen Benutzernamen, um Ihre Nummer zu verbergen.

Wenn Sie noch weiter gehen wollen, verlangt SimpleX Chat (simplex.chat) weder Nummer noch E-Mail noch irgendeine Identifikation. Niemand, nicht einmal die Server, weiß, wer mit wem spricht. Ich kann Ihnen in derselben Kategorie auch Session (getsession.org) empfehlen.

Das Wichtigste: Lassen Sie Ihre Kontakte Signal installieren. Ein verschlüsselter Messenger nützt nichts, wenn Sie der Einzige sind, der ihn nutzt.



Schritt 2: Verlassen Sie Gmail

Gmail liest Ihre E-Mails und befindet sich in den USA, unter einer Überwachungsgerichtsbarkeit. Es zu verlassen ist ein großer Gewinn bei sehr geringem Aufwand.

Erstellen Sie ein Konto bei Proton Mail (proton.me), das in der Schweiz ansässig und verschlüsselt ist. Das kostenlose Angebot reicht für den Anfang. Verwenden Sie bei der Registrierung das Tool „Easy Switch“, um Ihre alten Nachrichten und Kontakte zu importieren, leiten Sie eine Weiterleitung von Gmail ein und benachrichtigen Sie Ihre Kontakte über Ihre neue Adresse.

Eine ebenso solide Alternative, die ich empfehle: Tuta (tuta.com), deutsch, vollständig frei.



Schritt 3: Wechseln Sie Browser, Suchmaschine und fliehen Sie vor Google

Chrome ist ein Werbespion, und Google speichert jede Ihrer Suchanfragen. Wir ersetzen beides.

Für einen schmerzlosen Wechsel installieren Sie Brave (brave.com), den Internetbrowser von @BrendanEich. Er arbeitete am ersten Internetbrowser, erfand JavaScript, die überall im Internet verwendete Sprache, und war Mitbegründer des Browsers Mozilla Firefox.

Brave ist wie Chrome, aber ohne Spionagesoftware. Es blockiert standardmäßig Werbung und Tracker, unterbricht YouTube-Werbung und bietet sogar einen Ein-Klick-Zugang zu Tor. Es ist ein Browser, der Ihre Privatsphäre respektiert und dafür sorgt, dass Ihre Daten nicht von Google ausspioniert werden.

Als freie Alternative kann ich Librewolf (librewolf.net) empfehlen. Firefox hingegen kann ich nicht empfehlen, da seine Leiterin einige Äußerungen gemacht hat, die dem Schutz der Privatsphäre zuwiderlaufen.

Ändern Sie schließlich die Standardsuchmaschine Ihres Browsers, sowohl auf Ihrem Computer als auch auf Ihrem Smartphone. Ich empfehle Ihnen, die Suchmaschine von Brave, Brave Search (search.brave.com), zu verwenden, und als Alternative DuckDuckGo (duckduckgo.com).



Schritt 4: Nutzen Sie ein VPN

Ein VPN schützt Sie nicht vor dem Scan auf Ihrem Gerät, aber es verbirgt Ihre Adresse vor Ihrem Internetanbieter und ermöglicht Ihnen den Zugang zu Websites, die einen Ausweis verlangen. Es ist unerlässlich für den Tag, an dem die Anonymität gesperrt wird.

Ich empfehle Mullvad (mullvad.net): keine E-Mail, kein Name, nur eine Kontonummer, eine geprüfte protokollfreie Richtlinie und ein fester Preis.

Konkret:

Gehen Sie auf mullvad.net (falls die Seite bei Ihnen gesperrt ist, öffnen Sie sie über den Tor-Browser oder seine .onion-Adresse). Klicken Sie auf „Kontonummer generieren“. Speichern Sie diese Nummer in Ihrem Passwort-Manager und teilen Sie sie niemals: Sie ist Ihr einziger Schlüssel. Bezahlen Sie. Wenn die Kreditkarte akzeptiert wird, machen Sie es sich einfach. Wenn Sie völlige Anonymität wünschen, zahlen Sie mit Kryptowährung: Klicken Sie auf „Einmalige Zahlungsadresse erstellen“ und senden Sie den Betrag von Ihrer Wallet. Monero ist am vertraulichsten. Das detaillierte Kauf-Tutorial (Bitcoin, Monero über einen Swap) finden Sie in diesem vollständigen Leitfaden: https:x.com/AureaLibe/status/2016126634235953211 Laden Sie die App auf mullvad.net/download herunter, geben Sie Ihre Nummer ein und verbinden Sie sich mit einem Server außerhalb der Europäischen Union. Aktivieren Sie den „Kill Switch“.

Um mehr zu erfahren, ist der vollständige Leitfaden hier verfügbar.

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Schritt 5: Sichern Sie Ihre Konten

Ein einzigartiges und starkes Passwort pro Dienst ist die Grundlage jeder Sicherheit.

Installieren Sie Bitwarden (bitwarden.com), kostenlos und frei. Erstellen Sie ein langes Hauptpasswort (eine Phrase), installieren Sie die Erweiterung und die App und lassen Sie es Ihre alten Passwörter speichern und dann ersetzen.

Es ist wichtig, Ihre Passwörter in freier Software zu speichern und sie nicht Google oder Apple anzuvertrauen. Ihre Passwörter ermöglichen den Zugang zu Ihrem gesamten Leben. So wie Sie Fremden nicht die Schlüssel zu Ihrem Haus geben, ist es Ihre Pflicht, dasselbe mit Ihren Passwörtern zu tun.

Darüber hinaus ermöglicht ein Passwort-Manager die Verwendung eines anderen Passworts für jede Website, was Ihre Privatsphäre stärkt und das Risiko von Hackerangriffen begrenzt.

Aktivieren Sie dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung (Authentifizierung mit zwei Faktoren) für Ihre wichtigen Konten, mit einer App wie Aegis (getaegis.app) oder Ente Auth (ente.com), und niemals per SMS (SMS ist anfällig für SIM-Karten-Hacking).



Schritt 6: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Geräte

Das ist der Punkt, den viele vergessen: Man verschlüsselt seine Nachrichten, behält aber ein System, das einen ausspioniert.

Wechseln Sie auf dem Computer zu Linux. Es ist kostenlos, es spioniert Sie nicht aus und es ist viel einfacher, als man denkt. Die neueren Distributionen, insbesondere mit den GNOME- und KDE-Desktop-Umgebungen, sind sehr intuitiv. Die Software ist verfügbar, und selbst für Videospiele gibt es Distributionen mit allem, was man braucht, vorinstalliert, wie CachyOS (cachyos.org) oder Steam OS (store.steampowered.com/steamos). Auf meinem Gaming-Computer ist Linux meine Standardwahl geworden.

Für den Einstieg ist Linux Mint (linuxmint.com) die einfachste Distribution und diejenige, die Windows am nächsten kommt.

Auf dem Telefon ist die robusteste Lösung GrapheneOS (grapheneos.org). Es handelt sich um ein entgoogeltes und gehärtetes Android, das in wenigen Klicks von einem Computer aus auf einem Google Pixel installiert werden kann.

Das ist die wahre Lösung, falls eines Tages Ihr Telefon selbst versucht, Sie zu scannen oder Ihre Gespräche auszuspionieren. Denn der einzige wirkliche Weg, diese Art von Überwachung zu umgehen, ist die Installation einer Android-Version, die nicht von Google kontrolliert wird.

Schritt 7: Für Fortgeschrittene

Wenn Sie die Souveränität bis zum Äußersten treiben wollen: Nutzen Sie Tor, um Ihre Aktivitäten von Ihrer IP-Adresse zu entkoppeln, hosten Sie Ihre eigenen Dienste mit YunoHost oder Umbrel, betreiben Sie eine künstliche Intelligenz lokal, anstatt Ihre Gedanken an ChatGPT zu senden, und lernen Sie für diejenigen, die stärker gefährdet sind, die Regeln der Anonymität. Alles ist Schritt für Schritt im vollständigen Leitfaden hier detailliert: exitchatcontrol.org

Fazit

Den Wechsel der Werkzeuge zu vollziehen, ist ein Akt individueller Verantwortung, der jedem eigen ist, und ermöglicht es, eine illegitime Massenüberwachung abzulehnen.

Verschlüsseln heißt, Ihre Privatsphäre zu schützen. Selbsthosting bedeutet, sich der Überwachung durch Technologieunternehmen zu entziehen. Die Kontrolle über seine Werkzeuge zurückzugewinnen heißt, unregierbar und souverän zu werden.

Der Kampf ist politisch. Unterstützen Sie Organisationen, die sich dagegen stellen, wie die Initiative fightchatcontrol.eu, und schreiben Sie Ihren gewählten Vertretern. Das ist es, was Chat Control beinahe zu Fall gebracht hätte.

Aber da die Lösung wahrscheinlich weder über die Urnen noch über das Europäische Parlament kommen wird, liegt es in der Verantwortung eines jeden, seine Freiheit zu erlangen und seine Privatsphäre mit allen im Internet verfügbaren Werkzeugen zu schützen.

Der vollständige Leitfaden mit jedem Werkzeug, erklärt und Schritt für Schritt installiert, vom Bürger bis zum Whistleblower, ist hier exitchatcontrol.org. Speichern Sie ihn, teilen Sie ihn, bringen Sie Ihre Lieben zum Umstieg.

Dieser Artikel wird je nach Entwicklung der Lage aktualisiert.

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