Israelis sind wütend über Trumps Kriegsende und glauben überwiegend, dass der Iran gewonnen hat: Umfrage

von Tyler Durden

Nachdem sie Präsident Trump dazu gebracht hatten, ein zentrales Wahlversprechen zu brechen, miterlebt hatten, wie die Vereinigten Staaten Ressourcen einsetzten und amerikanische Leben riskierten, um den Iran anzugreifen, und anschließend beobachten mussten, wie Trump Schritte unternahm, den Krieg durch ein Memorandum of Understanding (MOU) zu beenden, sind die Israelis wütend, weil sich die USA nicht zu einer vollständigen Zerschlagung des Iran entschlossen haben, um Amerikas 250-jähriges Bestehen zu feiern, und weil sie glauben, dass der Iran als Sieger aus dem Konflikt hervorgegangen ist.

Laut einer Umfrage der Hebräischen Universität Jerusalem in Zusammenarbeit mit dem Agam-Institut glauben 92,1 Prozent der Israelis, dass der Iran aus dem Konflikt und dem anschließenden, von den USA vermittelten Abkommen als Gewinner hervorgegangen ist.

Selbst unter den Wählern, die dem konservativen Block von Premierminister Benjamin Netanjahu treu sind, erklärten 93,1 Prozent, der Iran habe gewonnen. 82,9 Prozent der Befragten gaben an, dass die sechswöchige Militärkampagne gegen den Iran die langfristige Sicherheit Israels geschwächt und nicht gestärkt habe.

Weitere 86 Prozent bewerten sowohl die Art und Weise, wie die Kämpfe beendet wurden, als auch die Verhandlungen Washingtons über das anschließende Abkommen ohne nennenswerten israelischen Einfluss negativ.

Fast 88 Prozent der Israelis glauben, dass ihr Land seine Kriegsziele entweder vollständig verfehlt oder nur teilweise erreicht hat, obwohl die erklärten Ziele nichts Geringeres waren als die Zerschlagung des iranischen Atomprogramms, die Ausschaltung seines Raketenarsenals und der Sturz des Regimes in Teheran.

Das waren die Ziele. Nach Einschätzung der Bevölkerung wurde keines davon vollständig erreicht.

Netanjahu versucht dennoch, im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding Zuversicht auszustrahlen. Auf einer Pressekonferenz am Montag erklärte er, der Iran werde „solange ich Ministerpräsident Israels bin“ niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen.

Wie wir bereits am Dienstag berichteten, sind israelische Hardliner über das Iran-Abkommen außer sich und wollen Netanjahu loswerden, damit sie einen „echten Regimewechsel“ durchführen können.

„Mit oder ohne Abkommen wird der Iran keine Atomwaffen besitzen – weder heute noch morgen“, sagte er und bezeichnete diese Aufgabe als seine „Lebensmission“.

Er erklärte außerdem, die nukleare Bedrohung durch den Iran sei eine „unmittelbare Gefahr“ gewesen, die Israel „gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden“ beseitigt habe.

Die Israelis glauben ihm jedoch offenbar nicht.

72,5 Prozent der Befragten weisen Netanjahus Behauptung zurück, Israel habe große Erfolge erzielt und eine existenzielle Bedrohung beseitigt.

Nur 26,5 Prozent bewerten seine Kriegsführung als „gut“ oder „ausgezeichnet“, während 56,4 Prozent sie als „gescheitert“ oder „schlecht“ bezeichnen.

Seine persönliche Zustimmung als Ministerpräsident ist von 40,5 Prozent Anfang März auf 29,4 Prozent im Juni eingebrochen – ein Rückgang um fünfzehn Prozentpunkte innerhalb von etwa drei Monaten.

Und natürlich gibt es noch Trump.

69,1 Prozent der Befragten bewerteten seine Kriegsführung und das daraus resultierende Abkommen als „gescheitert“ oder „schlecht“, während lediglich 10,8 Prozent diese als „gut“ oder „ausgezeichnet“ bezeichneten.

Ein bemerkenswerter Stimmungsumschwung im Vergleich zu seinem Wahlsieg im Jahr 2024.

Trotz der weit verbreiteten Überzeugung, dass die Iran-Kampagne gescheitert ist, sagen 48,2 Prozent der Israelis, ihr Land solle die groß angelegten Militäraktionen gegen die Hisbollah wieder aufnehmen, einschließlich Angriffen auf Beirut – selbst wenn dies zu einem Konflikt mit Trump führen würde, der deutlich gemacht hat, dass die Kämpfe im Libanon beendet werden sollen.

Nur 20,9 Prozent lehnen diesen Kurs ab, während 30,9 Prozent unentschlossen sind.

Die Israelis scheinen gleichzeitig davon überzeugt zu sein, dass der letzte Krieg schlecht geführt wurde, und dennoch bereit zu sein, den nächsten zu beginnen.

Nur 12,2 Prozent der Befragten glauben, dass Israel nach den Angriffen vom 7. Oktober 2023 die meisten seiner erklärten Ziele gegenüber Hamas und Hisbollah erreicht hat.

61,3 Prozent sagen, Israel habe keines dieser Ziele erreicht, während 26,5 Prozent meinen, nur einige Ziele seien erfüllt worden.

Auf der anderen Seite des Atlantiks sieht die Reaktion völlig anders aus.

Eine landesweite Quantus-Umfrage unter 1.000 wahrscheinlichen US-Wählern ergab, dass 43 Prozent das vorläufige Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran stark befürworten und weitere 13 Prozent es eher unterstützen.

Die kombinierte Ablehnung liegt bei lediglich 13 Prozent.

Die Trump-Regierung versucht derzeit, auf die Kritik am Abkommen zu reagieren, während israelische Kabinettsmitglieder in scharfer Form gegen Trump austeilen – so sehr, dass Vizepräsident JD Vance beinahe fragte, ob sie überhaupt jemals „bitte“ oder „danke“ gesagt hätten.

Vance verteidigte das Memorandum während der Pressekonferenz im Weißen Haus am Donnerstag und widersprach dem, was er als irreführende Medienberichterstattung bezeichnete.

„Die einfache Tatsache ist, dass die Iraner nur dann irgendeinen Nutzen daraus ziehen werden – übrigens keinen einzigen Cent von den Vereinigten Staaten von Amerika unter irgendwelchen Umständen –, aber der einzige Weg, wie sie jemals einen Vorteil aus dem Abkommen ziehen können, besteht darin, dass sie die Vereinbarung vollständig einhalten und ihr Verhalten ändern“, sagte Vance über den Iran.

Er fügte hinzu, dass das iranische Militär- und Atomprogramm „weiterhin zerstört“ sei, falls der Iran sich weigern sollte, seinen Kurs zu ändern.

Außerdem erklärte er, dass die Einhaltung der Vereinbarung „eine transformative Beziehung mit dem Nahen Osten“ ermöglichen würde.

Die Umfrage der Hebräischen Universität und des Agam-Instituts wurde zwischen dem 17. und 20. Juni unter einer gewichteten Stichprobe von 3.644 Israelis ab 17 Jahren durchgeführt, die die Gesamtbevölkerung widerspiegeln soll. Die maximale Fehlermarge beträgt lediglich 2,2 Prozent bei einem Konfidenzniveau von 99 Prozent.

Vielleicht werden sie einfach weiterhin den Libanon angreifen, um das Friedensabkommen scheitern zu lassen?