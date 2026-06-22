Der Libanon ist nun Teil der Abschreckungsdoktrin des Iran

Von Peiman Salehi

Der Libanon spielt mittlerweile eine zentrale Rolle in der Abschreckungsstrategie des Iran, wobei Druck auf Verbündete als Druck auf Teheran selbst gewertet wird.

„Wir festigen derzeit eine iranische Gleichung in der Region, in der der Iran angesichts jeglicher Aggression oder Unruhen keine Zurückhaltung mehr üben wird. Das wird den Amerikanern einige Schmerzen und Kosten bereiten, aber sie werden sich daran gewöhnen.“ – Ebrahim Rezaei, Sprecher des Ausschusses für nationale Sicherheit des iranischen Parlaments

Ebrahim Rezaei, Sprecher des Ausschusses für nationale Sicherheit des iranischen Parlaments, beschrieb damit eine bereits umgesetzte Politik und sprach keine Warnung aus.

Im Libanon wird diese Politik derzeit auf die Probe gestellt, und dort wird vieles von dem, was westliche Analysten über das strategische Verhalten des Iran zu verstehen glaubten, still und leise widerlegt.

Eine Politik, die bereits in Gang gesetzt wurde

Das hartnäckigste Missverständnis bezüglich der iranischen Intervention zur Verteidigung des Libanon ist, dass sie ideologisch motiviert sei – durch revolutionäre Solidarität mit der Hisbollah, durch Verpflichtungen, die eine rationale Staatsführung letztendlich dem nationalen Interesse unterordnen würde.

Diese Lesart ist nicht nur unvollständig. Sie verwechselt das Symptom mit der Diagnose. Was sich derzeit abzeichnet, ist eine bewusste Neugestaltung der iranischen Abschreckungsarchitektur, in der die Sicherheit wichtiger regionaler Partner nicht länger ein separater Punkt ist, über den Gegner isoliert verhandeln können, sondern ein konstituierender Bestandteil des eigenen nationalen Sicherheitsrahmens des Iran.

Auch etwas anderes wird übersehen. Die Konfrontation um den Libanon war das erste Mal, dass die Islamische Republik in eine direkte militärische Auseinandersetzung eintrat, und zwar in erster Linie zur Verteidigung eines wichtigen Verbündeten. Diese Entscheidung deutet auf eine umfassendere Entwicklung im strategischen Denken des Iran hin, deren Auswirkungen weit über den Libanon hinausreichen.

Die Grenzen strategischer Geduld

Jahrelang handelte Teheran nach einem Ansatz, den Regierungsvertreter und Analysten als „strategische Geduld“ bezeichneten. Dieser Ansatz legte den Schwerpunkt auf Reaktionen auf direkte Angriffe auf iranisches Territorium, Personal oder Kerninteressen, während Druck an anderen Fronten abgefedert wurde. Dieser Rahmen prägte die Haltung des Iran während aufeinanderfolgender Krisen, von der Ermordung von Qassem Soleimani bis hin zu wiederholten israelischen Angriffen auf iranische Ziele in der gesamten Region.

Der Ansatz war in sich schlüssig, doch im Laufe der Zeit wurden seine Kosten deutlicher. Zurückhaltung wurde zunehmend als Öffnung interpretiert, um die nächste Front auf die Probe zu stellen, während jede einzeln ausgehandelte Angelegenheit eine weitere Abschottung förderte.

Teherans Erkenntnis, die sich schrittweise herauskristallisierte, war, dass dieses Muster dazu genutzt wurde, seine Positionen unter Druck zu setzen, anstatt sie zu stabilisieren.

Die iranischen Entscheidungsträger haben seitdem eine Schlussfolgerung aus dieser Erfahrung gezogen, die sich nun in ihrer Haltung widerspiegelt. Reuters berichtete im März, dass der Iran Vermittler bereits Mitte März darüber informiert habe, dass jede Waffenstillstandsvereinbarung einen Stopp der israelischen Operationen gegen die Hisbollah im Libanon beinhalten müsse – womit das Ende des umfassenderen Krieges an eine Front geknüpft wurde, die Washington als separate Angelegenheit betrachtet.

Sechs regionale Quellen bestätigen diesen Zusammenhang. Eine davon drückte es ausdrücklich aus: „Der Iran räumt dem Libanon Priorität ein; er wird keine israelischen Verstöße im Libanon akzeptieren, wie sie nach dem Waffenstillstand von 2024 vorkamen.“

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi bekräftigte diesen Grundsatz öffentlich und argumentierte, dass ein Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA einen umfassenden Waffenstillstand an allen Fronten darstelle und dass jeder Verstoß an einer Front einen Verstoß an allen Fronten darstelle.

Washington empfindet dies als unbequem. Aus Teherans Sicht ist genau das der springende Punkt.

Reputation als Abschreckung

Die zugrunde liegende Logik ist nicht schwer nachzuvollziehen und nicht auf den Iran beschränkt. Großmächte beziehen ihren Einfluss nicht allein aus militärischer Stärke, sondern aus ihrem Ruf – insbesondere dem Ruf, Verpflichtungen einzuhalten, auch wenn dies mit hohen Kosten verbunden ist.

Deshalb bleibt die NATO trotz ihrer Kosten und Komplikationen das organisierende Prinzip der US-Sicherheitsstrategie in Europa. Deshalb unterhält Washington Militärstützpunkte auf fünf Kontinenten, die keinem unmittelbaren operativen Zweck dienen.

Die Funktion ist in erster Linie reputationsbezogen. Präsenz signalisiert Engagement, und Engagement wirkt abschreckend. Iranische Strategen sind hinsichtlich ihrer eigenen regionalen Position zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangt.

Sollte Teheran unter anhaltendem Druck – sei er militärischer, diplomatischer oder wirtschaftlicher Natur – die Hisbollah im Stich lassen, wäre das Signal an alle anderen Partner unmissverständlich: Iranische Garantien würden unter anhaltendem Druck nicht mehr als verlässlich angesehen.

In einer Region, in der der Iran eine alternative Sicherheitsarchitektur aufbaut, wäre dieses Signal schädlicher als jede Niederlage auf dem Schlachtfeld.

Hier geht es weniger um die Hisbollah als einzelnen Akteur als vielmehr um das Beziehungsgeflecht, in das sie eingebunden ist. Eine Komponente unter Druck aufzugeben, stabilisiert die Struktur nicht. Es zeigt den Gegnern vielmehr, wie viel Druck sie auf die nächste Komponente ausüben müssen. Die arabischen Staaten am Persischen Golf, die das Geschehen von der Seitenlinie aus beobachten, ziehen ihre eigenen Schlussfolgerungen darüber, zu welcher Art von Macht sich der Iran entwickelt.

Von der Demonstration zur Machtposition

Diese Schlussfolgerungen sind nicht nur von Bündnispolitik geprägt. In zwei aufeinanderfolgenden Konfrontationen hat der Iran dem gemeinsamen militärischen Druck der USA und Israels – der beiden mächtigsten Militärmächte in der Region – standgehalten. Dieses Ergebnis ist niemandem in der Nachbarschaft entgangen.

Der Iran hat nun in der Praxis und nicht nur in der Theorie bewiesen, dass er Angriffe verkraften und weiterhin als regionaler Akteur agieren kann. Die „New York Times“ (NYT), ein Medium, das Teheran nicht gerade mit Schmeicheleien überhäuft, räumte ein, dass der Iran aus dieser Phase als eine der Mächte hervorgegangen ist, die die Zukunft Westasiens prägen. Was auch immer man von seiner Politik halten mag, diese Einschätzung lässt sich nur schwer von der Hand weisen.

Der Persische Golf und die Straße von Hormus untermauern diesen Wandel. Was einst weitgehend als latente Abschreckung fungierte, wird nun direkter eingesetzt. Als die Ölpreise aufgrund von Berichten über das Scheitern der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA stark in die Höhe schossen, preiste der Markt eine Realität ein, die die politischen Entscheidungsträger in Washington jahrelang vermieden hatten: Die geografische Lage des Iran ist ein fester Bestandteil jeder regionalen Lösung und keine Variable, die durch militärischen Druck beseitigt werden kann.

Etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung wird durch Gewässer transportiert, die der Iran erreichen kann. Dieser Einfluss ergibt sich aus der Geografie und wird nun mit einer Entschlossenheit genutzt, die vor einem Jahrzehnt noch weniger sichtbar war.

Die Gestaltung der nächsten regionalen Ordnung

Die Libanon-Frage lässt sich nicht von dem umfassenderen Wettstreit darüber trennen, wer die Regeln der nächsten regionalen Ordnung festlegt.

Jahrzehntelang legten die USA diese Regeln durch militärische Präsenz, Bündnisstrukturen und die glaubwürdige Androhung überwältigender Gewalt fest. Iranische Vertreter gehen zunehmend davon aus, dass sich diese Ära wandelt – nicht aufgrund eines Zusammenbruchs der amerikanischen Macht, sondern weil die Bedingungen, die einst ihre Dominanz stützten, nicht mehr in ihrer Gesamtheit gegeben sind.

Das Ziel des Iran ist es, sicherzustellen, dass die nächste Ordnung nicht ausschließlich nach amerikanischen oder israelischen Vorgaben gestaltet wird und dass der Iran als Macht mit anerkannten Interessen an der Gestaltung der Zukunft beteiligt ist.

In diesem Zusammenhang wird der Libanon zu einem Testfall. Dort will der Iran zeigen, dass seine roten Linien durchsetzbar sind, dass seine Verpflichtungen gegenüber Partnern Gewicht haben und dass die von Rezaei beschriebene Gleichung Politik und keine bloße Haltung ist.

Der Waffenstillstand ist nach wie vor fragil, die Verhandlungen werden über katarische und pakistanische Vermittler fortgesetzt, während eine Eskalation Risiken birgt, die Teheran nicht außer Acht lässt. Die Richtung ist jedoch nicht mehr zweideutig.

Jenseits der Geduld

Strategische Geduld besteht weiterhin, wurde jedoch durch einen umfassenderen Rahmen abgelöst.

An ihre Stelle ist eine Doktrin getreten, in der der Abschottung durch Gegner eine bewusste Integration seitens Teherans entgegengesetzt wird, in der ein Angriff auf einen Partner als Angriff auf die Ordnung behandelt wird, die der Iran aufbaut, und in der die Kosten anhaltenden Drucks so gestaltet sind, dass sie sich akkumulieren, anstatt sich aufzulösen.

Der Iran hat bewiesen, dass er kämpfen kann. Er kontrolliert eine Engstelle, die die Weltwirtschaft nicht ignorieren kann. Und er hat gezeigt, dass er bereit ist, zu handeln, bevor sein eigenes Territorium direkt ins Visier genommen wird.

Diese Kombination – militärische Glaubwürdigkeit, geografischer Einfluss und die Bereitschaft, frühzeitig zur Verteidigung von Verbündeten einzugreifen – ist das, was eine Regionalmacht ausmacht.

Im Libanon untermauert der Iran diese Position.