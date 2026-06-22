Von Max Blumenthal

Charlie Kirks Medienimperium und seine rechtsgerichtete Aktivistenorganisation „Turning Point USA“ (TPUSA) sind unter die Kontrolle jener von Israel gelenkten Kräfte geraten, gegen die er sich in den letzten Monaten seines Lebens gewandt hatte. Erika Kirk behauptet nun, ihr Mann habe Israel bis zum Schluss unterstützt, während TPUSA seine Ablehnung eines Krieges gegen den Iran falsch darstellt.

Die „Charlie Kirk Show“ wird nun von einem auf Bundesebene registrierten Vertreter Israels vertrieben, dessen Aufgabe es ist, die amerikanischen Medien mit zionistischer Propaganda zu versorgen. Dies ist Teil eines Vertrag mit einem Jahresvolumen von sage und schreibe 46 Millionen Dollar zwischen der israelischen Regierung und Brad Parscale, dem ehemaligen Stabschef von Donald Trumps Präsidentschaftskampagne 2020. Dies könnte der größte Lobbying-Vertrag in der Geschichte ausländischer Einflussoperationen in den USA sein.

Am 10. September 2025 wurde Kirk während der ersten Station seiner „American Comeback Tour“ an der Utah Valley State University ermordet. Acht Tage später registrierte sich Parscale als ausländischer Vertreter des israelischen Außenministeriums und übernahm die Verantwortung für eine Propagandaoffensive, die „auf das Publikum der Generation Z plattformübergreifend zugeschnitten ist, einschließlich TikTok, Instagram, YouTube, Podcasts und anderer relevanter digitaler und Rundfunkmedien“.

Der Vertrag bedeutete, dass die „Charlie Kirk Show“, die seit 2020 vom Salem Media Network verbreitet wurde, unter die Kontrolle eines ausländischen Agenten für Israel gestellt wurde, wobei Parscale die Rolle des Chief Strategy Officer bei Salem übernahm. Gemäß den Vertragsbedingungen würde Parscales Unternehmen „Clock Tower“ „seine pro-israelischen Botschaften in die Angebote des Salem Media Network integrieren“.

Laut einem Bericht von Radio Ink vom Dezember 2025 wird die „Charlie Kirk Show“ „als Podcast im Salem Podcast Network fortgesetzt, da Salem Media ‚seine engen beruflichen und persönlichen Beziehungen zu Turning Point USA aufrechterhalten wird‘“.

Seit Kirks Ermordung haben seine Nachfolger ihr Bestes getan, um seine vehemente Ablehnung eines Krieges gegen den Iran sowie seine öffentlichen Ausbrüche der Abscheu gegenüber Netanjahu und dessen Armee von Lobbyisten in den USA zu verschleiern. Kirks Witwe und Nachfolgerin als CEO von TPUSA, Erika Kirk, betont nun, dass sie und ihr Mann in ihrer Unterstützung für Israel niemals ins Wanken geraten seien. Sie war zudem nicht bereit, sich dazu zu äußern, was ihr verstorbener Ehemann über den Krieg gedacht hätte, den die USA und Israel in diesem Jahr gegen den Iran geführt haben.

„Mein Mann ist nicht mehr hier, um zu sagen, ob wir mit dem Iran im Krieg stehen sollten oder nicht“, sagte Erika Kirk als Antwort auf eine Frage bei einer TPUSA-Veranstaltung im Mai 2026. „Ich wünschte mir sehr, er wäre jetzt hier und würde uns sagen, ob wir es tun sollten oder nicht.“

🇺🇸🇮🇷 Erika Kirk says she can’t answer whether or not Charlie Kirk would support a US invasion of Iran because he’s dead



"It's frustrating when you have people speaking for him” pic.twitter.com/CjWZkxnWbh — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) March 25, 2026

Übersetzung von „X“: Erika Kirk sagt, sie könne nicht beantworten, ob Charlie Kirk eine US-Invasion im Iran unterstützen würde oder nicht, da er tot sei. „Es ist frustrierend, wenn Leute für ihn sprechen.“

In den Monaten vor seiner Ermordung ließ Kirk jedoch kaum Zweifel daran, wie er zu einem von den USA gegen den Iran verhängten Krieg stand. In einer seiner zahlreichen Tiraden gegen einen Angriff auf den Iran bezeichnete er Senator Lindsey Graham und andere Kriegsbefürworter als „pathologisch wahnsinnig“. Er warnte weiter, dass ein Krieg zum Regimewechsel unweigerlich „einen Sumpf schafft. Und dann kommt es zum Bürgerkrieg.“

Kirks Nachfolger leugnet in unredlicher Weise eine Verbindung zu Israel

Seit Kirks Ermordung hat Andrew Kolvet, der langjährige Kommunikationsdirektor von TPUSA, seinen Platz als Moderator bei „The Charlie Kirk Show“ eingenommen. In einer Folge der Sendung im Mai dieses Jahres nahm Kolvet den kriegsgegnerischen republikanischen Abgeordneten Thomas Massie ins Visier, der gerade von einem von Trump unterstützten Herausforderer in der Vorwahl besiegt worden war, der mit Spenden in Rekordhöhe von 15 Millionen Dollar von Organisationen der Israel-Lobby finanziert worden war. Kolvet räumte zwar ein, dass Kirk ein „großer Fan“ von Massie gewesen sei, behauptete jedoch, sein verstorbener Kollege sei privat „wirklich frustriert“ gewesen über die Behinderung von Trumps Agenda durch den Kongressabgeordneten.

Die Kommentare mit fragwürdiger Quelle veranlassten Massie, Grok, den KI-Chatbot von Twitter/X, zu fragen: „Stimmt es, dass die ‚Charlie Kirk Show‘ nun von einem registrierten ausländischen Agenten Israels verbreitet wird?“

Nach anhaltendem Nachhaken durch andere X-Nutzer gab Grok schließlich eine Antwort preis, in der bestätigt wurde: „Ja, hier besteht eine nennenswerte Verbindung, die erwähnenswert ist.“ Grok erklärte weiter, dass „der Vertreiber (Salem Media) direkte Überschneidungen auf hoher Ebene und eine aktive Zusammenarbeit mit einem registrierten israelischen Auslandsagenten aufweist.“

**Yes, there's a substantive connection here worth noting.**



The Charlie Kirk Show is syndicated as a podcast (and was on radio) via Salem Media Group / Salem Podcast Network, which maintains its partnership with Turning Point USA post-Kirk's assassination.



Salem Media's Chief… — Grok (@grok) May 23, 2026

Übersetzungen von „X“: Hey @grok, beantworte doch mal Thomas’ Frage.

Ja, hier gibt es eine substantielle Verbindung, die es wert ist, erwähnt zu werden.

The Charlie Kirk Show wird als Podcast syndiziert (und war im Radio) über Salem Media Group / Salem Podcast Network, die ihre Partnerschaft mit Turning Point USA nach Kirks Attentat aufrechterhält.

Salem Medias Chief Strategy Officer, Brad Parscale, besitzt und kontrolliert Clock Tower X LLC. Dieses Unternehmen hat sich am 18. September 2025 unter FARA (#7649)—nur Tage nach Kirks Tod—als ausländischer Agent für das israelische Außenministerium registriert. Der Vertrag im Wert von über 6 Millionen Dollar umfasst strategische Kommunikation, Medienleistungen, digitale Kampagnen, die auf Gen Z abzielen (einschließlich Podcasts/Social Media), und schließt ausdrücklich die „Integration narrativer Botschaften mit dem Salem Media Network“ ein.

Der Distributor weist also eine direkte Überschneidung auf hoher Ebene und eine aktive Zusammenarbeit mit einem registrierten israelischen ausländischen Agenten auf. Nicht „die Show selbst ist der Agent“, aber die Verbindungen sind real und öffentlich über DOJ-FARA-Einreichungen.

Groks Antwort stand in direktem Widerspruch zu Kolvets Versuch, Massies Behauptung zu widerlegen. Laut Kolvet wird „The Charlie Kirk Show“ („The CK Show“) „über [Steve Bannons ‚Real America’s Voice‘] ausgestrahlt, nicht über Salem. Ich war die ganze Zeit dabei. Habe alle Gäste gebucht … Habe den gesamten redaktionellen Inhalt entwickelt. Wir orientieren uns an Bannons ‚War Room‘.“

Nach dem Mord an Kirk bedankte sich Kolvet jedoch ausdrücklich bei dem von Israel kontrollierten Unternehmen Salem Media dafür, dass es die Ausstrahlung von „The Charlie Kirk Show“ fortsetzte. „Salem hat sich während dieses gesamten Prozesses sehr großzügig gezeigt und uns sogar ermutigt, die Sendung weiterhin im Salem Radio Network auszustrahlen“, erklärte Kolvet gegenüber Radio Ink.

Bis heute wird „The Charlie Kirk Show“ auf der Website des Salem Podcast Network gehostet.

Kolvets Versuch der Schadensbegrenzung war gescheitert und verstärkte die öffentliche Kritik an TPUSA, weil die Organisation die sich wandelnden Positionen ihres Gründers zu Israel und zum Iran verraten hatte.

TPUSA wieder auf Linie mit Israel bringen

Wie The Grayzone berichtete, quälte sich der TPUSA-Gründer in den Wochen vor Kirks Ermordung mit dem wachsenden Druck, den er von Israels Mittelsmännern und von Netanjahu selbst verspürte, eine Blitzkampagne jugendorientierter zionistischer Propaganda zu leiten. Am 6. August 2025, etwas mehr als einen Monat vor seinem Tod, wetterte Kirk offen gegen jüdische „Führungskräfte“ und „Interessenvertreter“, die ihn wegen seiner Kritik an der israelischen Politik bedrängten. „Plötzlich heißt es: ‚Oh, Charlie: Er ist nicht mehr unter uns.‘ Moment mal – was genau bedeutet ‚unter uns‘? Ich bin Amerikaner, okay? Ich vertrete dieses Land“, wetterte er gegenüber der Podcast-Moderatorin Megyn Kelly.

Tage vor Kirks öffentlichem Wutausbruch nahm er an einem privaten Treffen teil, das der zionistische Milliardär Bill Ackman in den Hamptons veranstaltet hatte. Dort, wie The Grayzone enthüllte, ging eine Mitarbeiterin der Israel-Lobby namens Natasha Hausdorff hart mit Kirk ins Gericht, weil er sich über „moralische Erpressung“ aus Tel Aviv beschwert hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kirk bereits eine massive Zuwendung von an Israel gerichteten Spenden an TPUSA abgelehnt und war dabei, ein persönliches Angebot Netanjahus für einen Besuch in Jerusalem abzulehnen. Außerdem gewährte er bei TPUSA-Veranstaltungen einigen der schärfsten rechten Kritiker Israels eine Bühne, von Tucker Carlson über Megyn Kelly bis hin zum antizionistischen jüdischen Komiker Dave Smith.

Am 6. September 2025 prangerte ein erzkonzervativer Zionist und Multimillionär namens Robert Shillman Kirk von der Tribüne einer privaten Gala in Los Angeles an und drückte sein Bedauern darüber aus, sein Vermögen an TPUSA verschwendet zu haben, nun da sich dessen Gründer gegen Israel gewandt hatte. Wie The Grayzone enthüllte, hatte Shillman gerade eine Spende in Höhe von 2 Millionen Dollar an TPUSA zurückgezogen, als Strafe für Kirks Ketzerei.

Vier Tage später wurde Kirk vor den Augen Tausender Teilnehmer seiner sogenannten „American Comeback Tour“ von einem Scharfschützen in den Hals geschossen.

Etwas mehr als eine Woche nach dem schockierenden Attentat übernahm das israelische Außenministerium durch seinen Lobbyvertrag mit Parscales „Clock Tower X“ faktisch die Kontrolle über die „Charlie Kirk Show“. Angesichts der Äußerungen, die Kirk in den Wochen vor seiner Ermordung sowohl öffentlich als auch privat gegenüber Vertrauten über Israel gemacht hatte, erscheint es unwahrscheinlich, dass er einer Vereinbarung zugestimmt hätte, die einem registrierten Lobbyisten für Israel die Verantwortung für die Ausstrahlung seiner Sendung übertrug.

Einige Tage später, am 15. September, erschien Ben Shapiro, einer der prominentesten Propagandisten von Netanjahus politischem Netzwerk in den USA, in den TPUSA-Studios, um eine dramatische Ankündigung zu machen. Neben Kirks ehemaligen Co-Moderatoren sitzend erklärte Shapiro, dass sein Medienunternehmen „Daily Wire“ 1 Million Dollar an TPUSA spenden werde, um angeblich „die Menschen zurück zu Christus, zurück in die Kirche und zurück zu biblischen Werten zu führen“.

IT’S A SET UP!



Ben Shapiro's Daily Wire "donates" $1M to TPUSA to help "bring people back to Christ, and bring people back to church, and back to biblical values," as Charlie wanted.



This sounds good, but the truth is, this is money spent to enforce Christian Zionism and… pic.twitter.com/rkJFewDjns — Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) September 16, 2025

Übersetzung von „X“: ES IST EINE FALLE! Ben Shapiros Daily Wire „spendet“ 1 Million Dollar an TPUSA, um zu helfen, „die Menschen zurück zu Christus zu bringen, zurück in die Kirche und zurück zu biblischen Werten“, wie Charlie es wollte. Das klingt gut, aber die Wahrheit ist, dass es sich um Geld handelt, das ausgegeben wird, um christlichen Zionismus durchzusetzen und Loyalität zu israelischen Interessen zu fördern. Es ist mir egal, was du sagst – jeder, der einer Organisation 1 Million Dollar gibt, wird zu einem einflussreichen Teil dieser Organisation. Außerdem ist es sehr seltsam, dass die Daily Wire 1 Million Dollar für TPUSA aufbringen konnte, während sie selbst vor gerade mal ein paar Monaten Abteilungen schlossen und Leute entließen wegen „finanzieller Herausforderungen“. WOHER kommt diese 1 Million Dollar WIRKLICH?

Angesichts der Tatsache, dass der „Daily Wire“ zu diesem Zeitpunkt bereits massive Verluste verzeichnete, Mitarbeiter entließ und in rasantem Tempo Leser verlor, warf diese riesige Spende die Frage auf, ob Shapiro als Mittelsmann für israelische Lobbyisten fungierte, die Kirks unerwarteten Tod ausnutzten, um die Kontrolle über TPUSA zurückzugewinnen.

Bis heute gibt es keine Beweise dafür, dass der Staat Israel für die Ermordung von Charlie Kirk verantwortlich war. Dennoch ist es unbestreitbar, dass Kirks Ermordung eines der größten Hindernisse für Israels Pläne beseitigte, Trump zu einem massiven Krieg zum Regimewechsel im Iran zu zwingen.

Wie The Grayzone berichtete, war Kirk die einzige Persönlichkeit in Trumps engstem Kreis, die den Präsidenten persönlich davon abzubringen versuchte, US-Streitkräfte für Israels 12-tägigen Angriff auf den Iran im Juni 2025 einzusetzen. Trump „schimpfte“ laut einer Quelle wegen Kirks Ungehorsam und entließ ihn wütend. Tage später befahl Trump US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen und ebnete damit den Weg für die „Operation Epic Fury“ im folgenden Jahr. Dieser Bericht wurde inzwischen von Vizepräsident J.D. Vance bestätigt.

Charlie Kirks Wandlung verschleiern

Als Trump am 28. Februar 2026 die „Operation Epic Fury“ startete, löste er ein Chaos aus, das Kirks düsterste Warnungen vor den Folgen eines Regimewechselkriegs gegen Teheran wahr werden ließ. Vier Tage nach Kriegsbeginn veröffentlichte TPUSA auf X ein Video, das andeutete, er hätte den Angriff auf den Iran unterstützt. Der Beitrag löste eine weitere, noch wütendere Gegenreaktion aus, bei der Hunderte von verärgerten Kommentatoren die Organisation dafür anprangerten, Kirks vehement geäußerte Ablehnung des Krieges falsch dargestellt zu haben.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Erika Kirk bereits daran gearbeitet, TPUSA wieder in Einklang mit der israelischen Agenda zu bringen, gegen die sich ihr als Märtyrer gestorbener Ehemann aufgelehnt hatte.

Am 13. Dezember 2025 trat Kirks Witwe in einer im Fernsehen übertragenen Bürgerversammlung auf, die von der selbsternannten „zionistischen Fanatikerin“ Bari Weiss moderiert und von CBS News ausgestrahlt wurde – einem Sender, der vier Monate zuvor vom milliardenschweren israelischen Investor David Ellison aufgekauft worden war. Während dieses sorgfältig inszenierten und peinlichen Spektakels befragte Weiss Kirk gezielt zu den Ansichten ihres verstorbenen Mannes über Israel.

„Charlie pflegte zu sagen: Judenhass ist Hirnverfall“, betonte Erika Kirk, bevor sie wehmütig von einer Reise nach Jerusalem erzählte, bei der sie „sah, wie die Bibel in Technicolor zum Leben erwacht“.

„Wie könnte man diesen Ort hassen?“, fragte sie sich mit Blick auf den Staat Israel.

Erika Kirk, in tears, condemns antisemitism:

“How could you hate the jewish people?”



“Charlie used to say: Jew hate is brain rot”

“How could you hate that place [Israel]?”



We can all see what this is now. pic.twitter.com/pomPeNVROp — 𝐀𝐍𝐓𝐔𝐍𝐄𝐒 (@Antunes1) December 14, 2025

Übersetzung von „X“. Erika Kirk, in Tränen, verurteilt Antisemitismus: „Wie könnt ihr das jüdische Volk hassen?“ „Charlie pflegte zu sagen: Judenhass ist geistige Verrottung“ „Wie könnt ihr diesen Ort [Israel] hassen?“ Wir können alle jetzt sehen, was das ist.