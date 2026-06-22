Von Alan Macleod

Wenn Sie als Christ im Westen der Vereinigten Staaten leben, sind Sie mit ziemlicher Sicherheit Ziel von pro-israelischer, anti-palästinensischer Propaganda geworden, die direkt von der Regierung unter Benjamin Netanjahu finanziert wird. Ihre Suchanfragen, Ihr Standort und Ihre Internetaktivitäten werden von Israel überwacht, und Ihre Algorithmen sowie Suchergebnisse auf verschiedenen Plattformen werden von der israelischen Regierung manipuliert – im Rahmen dessen, was ihr amerikanischer Partner als die „größte Geofencing- und gezielte digitale Kampagne gegen Christen aller Zeiten“ bezeichnet.

Angesichts eines massiven Rückgangs der Unterstützung durch die christliche Gemeinschaft gibt Israel Millionen von Dollar aus, um Personen, die Kirchen oder christliche Hochschulen betreten, gezielt mit Werbung anzusprechen, und bezahlt Pastoren im ganzen Land dafür, jeden Sonntag Propaganda und falsche „anti-palästinensische“ Narrative zu verbreiten, wie aus Dokumenten hervorgeht, die gemäß dem US-amerikanischen Foreign Agents Registration Act (FARA) eingereicht wurden.

Die 86-seitige Offenlegung enthüllt, dass Israel Hollywood-Prominente und Sportstars rekrutiert, um für das Land zu werben, und gleichzeitig die Social-Media-Feeds von Christen manipuliert. Und das tun sie, indem sie Sie über Ihr Smartphone ausspionieren.

MintPress beleuchtet diese brisante Geschichte, die von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert wird.

Propaganda-Sturm

Im September reichte „Show Faith by Works LLC“, ein in San Diego ansässiges Unternehmen unter der Leitung des konservativen Aktivisten Chad Schnitger, eine eidesstattliche Erklärung beim US-Justizministerium ein. Aus der Erklärung ging hervor, dass das israelische Außenministerium „Show Faith by Works“ 4,1 Millionen Dollar zahlte, um eine groß angelegte, verdeckte digitale Überwachungsoperation durchzuführen, die sich gegen christliche Gemeinschaften in mehreren Bundesstaaten richtete, darunter Kalifornien, Nevada, Arizona, Colorado, Texas, Utah und Wyoming.

In dem Dokument wurde darauf hingewiesen, dass alle Studierenden an jeder christlichen Hochschule und alle Gemeindemitglieder „jeder größeren Kirche“ in Kalifornien, Arizona, Nevada und Colorado anhand der Standortdaten ihrer Mobiltelefone ausspioniert und mit Propaganda bombardiert wurden, die Israels „moralische Überlegenheit“ pries und „die palästinensische Bevölkerung mit extremistischen Gruppierungen in Verbindung brachte“. Die Kampagne schätzt, dass sie weit über acht Millionen Amerikaner erreicht hat.

„Show Faith by Works“ selbst unterteilt seine Botschaften in zwei Themenbereiche: „pro-israelisch“ und „anti-palästinensisch“. Ihre vorrangigen Ziele bestehen nach eigenen Angaben darin, „die geringe Zustimmung der amerikanischen evangelikalen Christen gegenüber dem Staat Israel zu bekämpfen“, indem „biblische Argumente herangezogen werden, um die Bedeutung Israels und des jüdischen Volkes für Christen hervorzuheben“. Zudem möchte die Organisation „Christen über die historische Bedeutung Israels und seine Rolle in der Region aufklären“ sowie „neuen und sich weiterentwickelnden pro-palästinensischen Botschaften entgegenwirken, während sich das globale Narrativ wandelt“.

Viele ihrer anti-palästinensischen Argumente sind höchst umstritten, zweifelhaft oder sogar eklatante Unwahrheiten. Ihre Hauptbotschaft zu Palästina lautet, dass es in der Geschichte niemals einen palästinensischen Staat gegeben habe (oder geben sollte), dass „Palästinenser Terroristen Unterschlupf gewähren“ und „Waffen in ihren Schulen und Krankenhäusern verstecken“ und dass sie kein vertrauenswürdiger Akteur seien, da die Ziele der Palästinenser „genozidal“ seien.

Außerdem verbreiten sie Anzeigen und Botschaften unter amerikanischen Christen, in denen behauptet wird, dass Bewohner des Gazastreifens christliche US-Hilfsarbeiter töten, die ihnen Lebensmittel verteilen, und dass „Israel der Geburtsort Jesu ist“. (Tatsächlich wurde Jesus Christus in Bethlehem im palästinensischen Westjordanland geboren.)

Die übergreifende Botschaft besteht also darin, die vermeintlichen Tugenden Israels zu preisen und Amerikaner zu einem Besuch zu ermutigen, während die Palästinenser (einschließlich der 12,5 % der Bevölkerung des historischen Palästinas, die selbst Christen waren) als völkermordende Terroristen entmenschlicht werden, die darauf aus sind, die Welt zu zerstören.

„Show Faith by Works“ prognostiziert, dass diese Inhalte in den ersten zwölf Monaten ihres Betriebs in den gesamten Vereinigten Staaten 47 Millionen Impressionen erzielen werden.

Hightech-Zielgruppenansprache

„Show Faith by Works“ und das israelische Außenministerium können diese ausgeklügelte Aktion durchführen, indem sie eine Technologie namens „Geofencing“ nutzen. Geofencing schafft unsichtbare digitale Grenzen um reale Orte (in diesem Fall Hunderte von Kirchen und Universitäten). Jedes Smartphone oder Smart-Gerät, das sonntags eine Kirche oder während des Semesters eine Hochschule betritt, wird erfasst und protokolliert. Die Aktion beginnt dann damit, über Werbenetzwerke gezielte Werbung und Nachrichten an jedes Gerät zu senden, um für Israel zu werben und Palästina zu verteufeln. Diese Nachrichten erscheinen in Google-Suchergebnissen, in sozialen Medien sowie auf einer Vielzahl von Apps und Plattformen.

Ihre Verhaltensdaten – wie Sie auf die Anzeigen reagieren, worauf Sie klicken oder wie lange Sie sich etwas ansehen – fließen zurück in die Aktion, um die Botschaften auf jede einzelne Person zuzuschneiden und so die zukünftige Zielgruppenansprache effektiver zu gestalten. Im Laufe der Zeit sammelt das System eine enorme Datenmenge über jede einzelne Person – ihre Standorte, Überzeugungen, Vorlieben und Handlungen –, um sie besser manipulieren zu können.

Sobald Sie eine von Israel ins Visier genommene Kirche oder Hochschule betreten, können Sie fast nichts mehr dagegen tun. Israel bezahlt dafür, Ihre Suchergebnisse, Nachrichtenfeeds und Algorithmen zu manipulieren. Was Sie online sehen, wird von Israel bestimmt, nicht von Ihnen. Und praktisch keiner der Millionen betroffenen Menschen ist sich bewusst, dass dies geschieht.

Ist Ihr Pastor ein geheimer israelischer Agent?

Die Operation räumt ein, dass sie jede große Kirche in vier westlichen Bundesstaaten „digital ins Visier nimmt“. Dazu gehören 219 in Kalifornien, 39 in Arizona, 32 in Colorado und 14 in Nevada. Einige dieser Megakirchen verfügen über Gemeinden mit bis zu 45.000 Mitgliedern und erreichen damit schätzungsweise 3,9 Millionen Menschen. Zudem wurden Hunderte kleinerer Kirchen im ganzen Land per Geofencing erfasst, wodurch weitere 3,8 Millionen Christen erreicht werden, vor allem in städtischen Gebieten.

Eine breite Palette christlicher Konfessionen wurde ins Visier genommen, darunter einige, die traditionell mit der konservativen Rechten in Verbindung gebracht werden, wie die Southern Baptists und die Pfingstgemeinden. Die Operation konzentriert sich jedoch auch auf andere, wie die United Methodist Church, die African Methodist Episcopal Church, die Churches of Christ und die American Baptist Churches USA.

Eine vollständige Liste der bestätigten Kirchen und christlichen Hochschulen, die wahrscheinlich ins Visier genommen wurden, findet sich am Ende dieser Untersuchung.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Kampf um die amerikanische öffentliche Meinung als die „achte Front“ des Krieges bezeichnet und ihn mit der Sieben-Fronten-Kampagne verglichen, die er bereits führt. Um diesen entscheidenden Kampf zu gewinnen, setzt Israel „Show Faith by Works“ ein, um seine Botschaften direkt in die heiligen Räume amerikanischer Kirchen einzuschleusen.

Das Unternehmen war am „1000 Pastors Project“ beteiligt, einer Initiative, in deren Rahmen im Dezember rund 1.070 amerikanische Geistliche eine kostenfreie Reise nach Israel annahmen, um sie dazu zu befähigen, als inoffizielle Botschafter für das Land zu fungieren. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr Tausende weiterer Pastoren zu einer ähnlichen Reise eingeladen werden.

„Show Faith by Works“ hat „Seelsorge-Ressourcenpakete“ entworfen, veröffentlicht und an Hunderte von Kirchen verteilt; diese Pakete enthalten „pro-israelische Aufklärungsmaterialien“ wie die zuvor erwähnten, Informationen zur „Entkräftung gängiger pro-palästinensischer Argumente“ sowie Unterstützung bei der Organisation von Gruppenreisen nach Israel. Außerdem werden Pastoren dazu gewonnen, Gastkommentare für Zeitungen zu verfassen, und es werden 3- bis 5-minütige pro-israelische Videovorträge produziert, die in Kirchen im ganzen Land gezeigt werden sollen.

Besondere Anstrengungen werden zudem unternommen, um Minderheitengemeinschaften zu erreichen: Es werden Inhalte produziert, die speziell auf junge Frauen, Katholiken und hispanische Christen ausgerichtet sind, während das pro-israelische Material zudem ins Spanische, Vietnamesische und Russische übersetzt wird.

Amerikanische Hochschulen erleben „die Erfahrung des 7. Oktober“

Junge amerikanische Christen wenden sich von ihren traditionellen Positionen zum Nahen Osten ab. Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass die Unterstützung für Israel unter Evangelikalen im Alter von 18 bis 29 Jahren in den letzten drei Jahren von 75 % auf nur noch 34 % gesunken war.

Zu diesem Zweck wurden Dutzende christlicher Hochschulen mit einer Gesamtstudierendenzahl von weit über 100.000 in die Kampagne einbezogen. Das Ziel des Projekts „Israel/Show Faith by Works“ ist es, eine starke Präsenz an christlichen Universitäten und Seminaren aufzubauen, einschließlich der Knüpfung von Kontakten zu Professoren und der Einstellung von studentischen Vertretern, um die Botschaft zu verbreiten und speziell entworfene Werbeartikel zu verteilen.

Die Kampagne umfasst die Schaffung einer interaktiven, wandernden Virtual-Reality-Ausstellung namens „October 7 Experience“, die an verschiedenen Hochschulen zu sehen sein wird, um „Gräueltaten vom 7. Oktober“ zu zeigen und die Schwierigkeiten zu erläutern, mit denen die israelischen Streitkräfte konfrontiert sind, während sie „Bösewichte in feindlichem Gebiet bekämpfen“.

Prominente als Botschafter Israels

Den Unterlagen zufolge soll die „October 7 Experience“ vom (nicht namentlich genannten) Hollywood-Koordinator des Unternehmens konzipiert werden, der seine Kontakte in Tinseltown nutzen würde, um eine erstklassige Ausstellung auf die Beine zu stellen. Zu den Aufgaben des Koordinators gehörte es auch, Kontakte zu „Hollywood-Größen der Spitzenklasse“ zu knüpfen, um christliche Prominente und christliche Sportler zu engagieren, die pro-israelische Botschaften vermitteln sollen.

Zu den Namen, die als mögliche Kandidaten im Gespräch waren, gehören die Schauspieler Jon Voight und Chris Pratt. Aus der Welt des Sports sollen der ehemalige NFL-Quarterback Tim Tebow, der dreimalige World-Series-Sieger Clayton Kershaw und der NBA-Star Stephen Curry gewonnen werden. Curry hat großes Interesse an der israelischen Kultur bekundet, der Presse gegenüber erklärt, dass er Hebräisch lernt, trägt zwei hebräische Tattoos an seinen Handgelenken und hat massiv in israelische Rüstungsunternehmen investiert, die von IDF-Offizieren gegründet wurden und mit diesen besetzt sind. Weitere Informationen zu den Verbindungen der NBA zur Apartheid finden Sie in der MintPress-Recherche „Von Dunks zu Drohnen: Die NBA hat ein Israel-Problem“.

Eine weitere wichtige Gruppe von Influencern, die das Projekt rekrutieren wollte, waren prominente Pastoren von Megakirchen. Dazu gehörten Mark Driscoll, Rick Warren und Greg Laurie. Man hoffte, dass diese Gruppe prominenter Christen gemeinsam ihren Einfluss nutzen könnte, um die Meinungen von Millionen von Anhängern im ganzen Land zu beeinflussen und so Israels sinkende Zustimmungswerte in den Vereinigten Staaten zu stützen.

Manipulation der Medien

Die israelische Regierung misst dem Online-Krieg dieselbe Bedeutung bei wie ihren militärischen Angriffen gegen Palästina, den Libanon, den Iran und darüber hinaus. Die Dokumente zeigen, dass „Show Faith by Works“ plante, das Internet mit digitalen Inhalten – Websites, Social-Media-Beiträgen, Podcasts und Videos – zu überschwemmen, um sowohl Suchmaschinen als auch normale Nutzer mit pro-israelischen Inhalten zu überfluten.

Suchmaschinenoptimierung (SEO) – die Praxis, die Sichtbarkeit von Medien in Suchergebnissen zu verbessern – ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Wie aus dem Dokument hervorgeht, wird die Gruppe „den SEO-Traffic so optimieren, dass positive Berichterstattung verstärkt und negative Informationen reduziert werden“, indem sie „nahezu den gesamten Web-Traffic anhand von Schlüsselbegriffen auf befreundete Websites umleitet“, „sicherstellt, dass [unsere] Website an der Spitze aller Suchergebnisse steht“ und „unsere Informationen für wichtige Zielgruppen priorisiert“.

Eine weniger bekannte Taktik der Gruppe ist die generative Suchmaschinenoptimierung (GEO), eine neue Technik, die darauf abzielt, die „Lernprozesse“ von KI-Chatbots wie ChatGPT und Claude zu beeinflussen, um sie dazu zu bringen, pro-israelische Ansichten zu vertreten. „Show Faith by Works“ plante, das Internet mit von ihnen verfassten gefälschten Fragen und Antworten zu überschwemmen, damit die KI ihre Argumente gegenüber Nutzern auf der ganzen Welt nachplappert.

Zu den weiteren aufgeführten Medienprojekten gehörten die Einrichtung christlicher Podcasts, die darauf abzielen, den Zuhörern pro-israelische Botschaften zu vermitteln, die Bezahlung pro-israelischer Anzeigen und Botschaften, die in anderen religiösen Sendungen vorgelesen werden sollen, sowie die Einstellung eines Pastors, der „die Nachrichten aus Israel [sic] verfolgt und pro-israelische, anti-Hamas-Nachrichten hervorhebt“.

Außerdem ist geplant, christliche Influencer in den sozialen Medien dafür zu bezahlen, Beiträge über die Vorzüge Israels zu veröffentlichen und „pro-palästinensischer Propaganda mit Antwortvideos entgegenzuwirken“. Diese Strategie ähnelt der einer vergleichbaren israelischen Kampagne namens „Esther-Projekt“, bei der Influencer Berichten zufolge 7.000 US-Dollar pro Beitrag erhielten, der Israel unterstützte. Keiner der Geldempfänger hat sich jedoch an das Gesetz gehalten und sich gemäß FARA als ausländischer Agent registrieren lassen, was im Internet zu wilden Spekulationen darüber geführt hat, wer durch die Annahme von Geld aus Tel Aviv reich geworden ist.

Kurz gesagt ist es also das Ziel des Projekts, eine riesige, künstlich geschürte Welle der Unterstützung für Israel in der christlichen Gemeinschaft zu erzeugen, indem Pastoren, Prominente und Influencer dafür bezahlt werden, ihre Unterstützung und Bewunderung für das Land, seine Gesellschaft und seine geopolitischen Ziele zum Ausdruck zu bringen.

Ohne dass die zig Millionen Christen, die diese Botschaften in ihren Werbeanzeigen, Suchmaschinenergebnissen, Chatbot-Antworten oder in ihren Kirchen und Universitäten sehen, es ahnen: Nichts davon ist natürlich. Vielmehr ist es das Ergebnis einer gezielten und ausgeklügelten Strategie, ihre Gedanken und Meinungen so zu manipulieren, dass sie einen Staat unterstützen, der einen Völkermord begeht – auch an Christen.

Israels Krieg gegen Christen in Westasien

Palästina war einst ein Land, in dem eine große Zahl von Christen und Muslimen relativ harmonisch nebeneinander lebte. Heute ist das nicht mehr der Fall. Während der Nakba – der Gründung Israels im Jahr 1948 – führten die Israelis eine ethnische Säuberung unter 90.000 palästinensischen Christen durch und schlossen Dutzende von Kirchen.

Seit 2023 haben die Angriffe auf Christen stark zugenommen. Jede Kirche im Gazastreifen wurde beschädigt oder zerstört. Dazu gehört auch die historische St.-Porphyrius-Kirche, die drittälteste christliche Kultstätte der Welt. Die Stätte wurde mehrfach von israelischen Streitkräften angegriffen, was zum teilweisen Einsturz des religiösen Gebäudes führte, dessen Geschichte bis ins Jahr 425 n. Chr. zurückreicht.

Ebenfalls ins Visier genommen wurden die Al-Ahli-Kirche und das Baptistenkrankenhaus, wo wiederholte israelische Angriffe den Komplex in Schutt und Asche legten und Hunderte Menschen töteten.

Innerhalb Israels kommen Angriffe auf Priester, Pastoren und andere Geistliche regelmäßig vor. Im vergangenen Monat gingen Aufnahmen einer 48-jährigen französischen Nonne in Ostjerusalem viral, die von einem Siedler zu Boden gestoßen und getreten wurde, ebenso wie Bilder von israelischen Soldaten, die im Südlibanon schadenfroh eine Kirche schändeten und mit einem Vorschlaghammer auf eine Jesus-Statue einschlugen.

Seit Jahrzehnten müssen Christen die gängige Praxis erdulden, dass Juden sie anspucken. Diese Art offener, alltäglicher Feindseligkeit gegenüber Christen hat sich als Problem für pro-israelische, konservative amerikanische Kirchengruppen erwiesen, die in die Region reisen. Im vergangenen Jahr zog der konservative Kommentator und Podcaster Brandon Tatum internationalen Spott auf sich, als er in einem Interview mit Netanjahu dem israelischen Ministerpräsidenten dankte und verriet, dass seine christliche Gruppe während ihrer Reise in sein Land „nur einmal angespuckt“ worden sei.

Eines der zentralen Argumente, für die „Show Faith by Works“ wirbt, lautet jedoch: „Israel schützt Christen wie keine andere Nation im Nahen Osten.“

Amerikanische Christen verlieren den Glauben an Israel

Die Unterstützung für Israel unter Christen bricht ein. Dies spiegelt einen landesweiten Trend wider; eine im April von Pew Research durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 37 % der Amerikaner Israel positiv sehen, gegenüber 60 %, die es negativ beurteilen.

Seit Jahrzehnten genießt Israel breite Unterstützung unter amerikanischen Christen, insbesondere unter evangelikalen Protestanten, da viele glauben, dass seine Existenz eine Voraussetzung für das Ende der Tage ist, an dem Jesus Christus auf die Erde zurückkehren wird, um sein himmlisches Reich zu errichten.

Dennoch bricht seine Beliebtheit, insbesondere unter jüngeren Christen, ein und sinkt auf nur noch 34 %. Diese Altersdiskrepanz ist teilweise auf unterschiedliche Mediennutzungsgewohnheiten zurückzuführen. Ältere Amerikaner beziehen ihre Nachrichten weiterhin von Fernsehsendern, die Milliardären wie Larry Ellison und Rupert Murdoch gehören und von diesen kontrolliert werden – beide sind äußerst enge persönliche Freunde und leidenschaftliche Befürworter von Benjamin Netanjahu und Israels expansionistischer Politik. Jüngere Amerikaner hingegen nutzen in erster Linie soziale Medien als ihre wichtigste Nachrichtenquelle.

Jonathan Greenblatt, CEO der pro-israelischen Interessengruppe „Anti-Defamation League“, erklärte dieses Phänomen mit den Worten: „Wir haben ein TikTok-Problem … ein Gen-Z-Problem.“

Zu diesem Zweck hat Israel enorme Ressourcen in die gezielte Ansprache der Amerikaner gesteckt. Das jährliche PR-Budget der Regierung ist auf 730 Millionen Dollar angeschwollen – eine etwa 100-fache Steigerung gegenüber dem Niveau vor dem 7. Oktober. Und es sind die Amerikaner, die im Fokus Israels im Vordergrund stehen. Tatsächlich taucht das Wort „Ziel“ 44 Mal in dem 86-seitigen Dokument auf, was darauf hindeutet, dass „Show Faith by Works“ sie als Bedrohungen ansieht, die es zu neutralisieren gilt.

Christen berichten, dass es sich wie eine Verletzung anfühlt, an ihrem heiligen Ort der Anbetung auf diese Weise herausgegriffen zu werden. Millionen amerikanischer Christen werden heimlich ausspioniert und mit Propaganda bombardiert. Christen in Palästina, im Libanon und in der gesamten Region werden unterdessen überwacht, schikaniert und mit Drohnen und Raketen bombardiert. In beiden Fällen führt Israel einen koordinierten, ausgeklügelten und anhaltenden Angriff auf die christliche Gemeinschaft durch. In Palästina jedoch bezahlen sie dafür mit ihrem Leben.

Es folgt nun eine Liste aller Gotteshäuser, die in der Offenlegung als Ziele aufgeführt sind.