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FARA-Dokumente: Israel spioniert Millionen christlicher Amerikaner in ihren Kirchen aus

Von Alan Macleod

Wenn Sie als Christ im Westen der Vereinigten Staaten leben, sind Sie mit ziemlicher Sicherheit Ziel von pro-israelischer, anti-palästinensischer Propaganda geworden, die direkt von der Regierung unter Benjamin Netanjahu finanziert wird. Ihre Suchanfragen, Ihr Standort und Ihre Internetaktivitäten werden von Israel überwacht, und Ihre Algorithmen sowie Suchergebnisse auf verschiedenen Plattformen werden von der israelischen Regierung manipuliert – im Rahmen dessen, was ihr amerikanischer Partner als die „größte Geofencing- und gezielte digitale Kampagne gegen Christen aller Zeiten“ bezeichnet.

Angesichts eines massiven Rückgangs der Unterstützung durch die christliche Gemeinschaft gibt Israel Millionen von Dollar aus, um Personen, die Kirchen oder christliche Hochschulen betreten, gezielt mit Werbung anzusprechen, und bezahlt Pastoren im ganzen Land dafür, jeden Sonntag Propaganda und falsche „anti-palästinensische“ Narrative zu verbreiten, wie aus Dokumenten hervorgeht, die gemäß dem US-amerikanischen Foreign Agents Registration Act (FARA) eingereicht wurden.

Die 86-seitige Offenlegung enthüllt, dass Israel Hollywood-Prominente und Sportstars rekrutiert, um für das Land zu werben, und gleichzeitig die Social-Media-Feeds von Christen manipuliert. Und das tun sie, indem sie Sie über Ihr Smartphone ausspionieren.

MintPress beleuchtet diese brisante Geschichte, die von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert wird.

Propaganda-Sturm

Im September reichte „Show Faith by Works LLC“, ein in San Diego ansässiges Unternehmen unter der Leitung des konservativen Aktivisten Chad Schnitger, eine eidesstattliche Erklärung beim US-Justizministerium ein. Aus der Erklärung ging hervor, dass das israelische Außenministerium „Show Faith by Works“ 4,1 Millionen Dollar zahlte, um eine groß angelegte, verdeckte digitale Überwachungsoperation durchzuführen, die sich gegen christliche Gemeinschaften in mehreren Bundesstaaten richtete, darunter Kalifornien, Nevada, Arizona, Colorado, Texas, Utah und Wyoming.

In dem Dokument wurde darauf hingewiesen, dass alle Studierenden an jeder christlichen Hochschule und alle Gemeindemitglieder „jeder größeren Kirche“ in Kalifornien, Arizona, Nevada und Colorado anhand der Standortdaten ihrer Mobiltelefone ausspioniert und mit Propaganda bombardiert wurden, die Israels „moralische Überlegenheit“ pries und „die palästinensische Bevölkerung mit extremistischen Gruppierungen in Verbindung brachte“. Die Kampagne schätzt, dass sie weit über acht Millionen Amerikaner erreicht hat.

„Show Faith by Works“ selbst unterteilt seine Botschaften in zwei Themenbereiche: „pro-israelisch“ und „anti-palästinensisch“. Ihre vorrangigen Ziele bestehen nach eigenen Angaben darin, „die geringe Zustimmung der amerikanischen evangelikalen Christen gegenüber dem Staat Israel zu bekämpfen“, indem „biblische Argumente herangezogen werden, um die Bedeutung Israels und des jüdischen Volkes für Christen hervorzuheben“. Zudem möchte die Organisation „Christen über die historische Bedeutung Israels und seine Rolle in der Region aufklären“ sowie „neuen und sich weiterentwickelnden pro-palästinensischen Botschaften entgegenwirken, während sich das globale Narrativ wandelt“.

Viele ihrer anti-palästinensischen Argumente sind höchst umstritten, zweifelhaft oder sogar eklatante Unwahrheiten. Ihre Hauptbotschaft zu Palästina lautet, dass es in der Geschichte niemals einen palästinensischen Staat gegeben habe (oder geben sollte), dass „Palästinenser Terroristen Unterschlupf gewähren“ und „Waffen in ihren Schulen und Krankenhäusern verstecken“ und dass sie kein vertrauenswürdiger Akteur seien, da die Ziele der Palästinenser „genozidal“ seien.

Außerdem verbreiten sie Anzeigen und Botschaften unter amerikanischen Christen, in denen behauptet wird, dass Bewohner des Gazastreifens christliche US-Hilfsarbeiter töten, die ihnen Lebensmittel verteilen, und dass „Israel der Geburtsort Jesu ist“. (Tatsächlich wurde Jesus Christus in Bethlehem im palästinensischen Westjordanland geboren.)

Die übergreifende Botschaft besteht also darin, die vermeintlichen Tugenden Israels zu preisen und Amerikaner zu einem Besuch zu ermutigen, während die Palästinenser (einschließlich der 12,5 % der Bevölkerung des historischen Palästinas, die selbst Christen waren) als völkermordende Terroristen entmenschlicht werden, die darauf aus sind, die Welt zu zerstören.

„Show Faith by Works“ prognostiziert, dass diese Inhalte in den ersten zwölf Monaten ihres Betriebs in den gesamten Vereinigten Staaten 47 Millionen Impressionen erzielen werden.

Hightech-Zielgruppenansprache

„Show Faith by Works“ und das israelische Außenministerium können diese ausgeklügelte Aktion durchführen, indem sie eine Technologie namens „Geofencing“ nutzen. Geofencing schafft unsichtbare digitale Grenzen um reale Orte (in diesem Fall Hunderte von Kirchen und Universitäten). Jedes Smartphone oder Smart-Gerät, das sonntags eine Kirche oder während des Semesters eine Hochschule betritt, wird erfasst und protokolliert. Die Aktion beginnt dann damit, über Werbenetzwerke gezielte Werbung und Nachrichten an jedes Gerät zu senden, um für Israel zu werben und Palästina zu verteufeln. Diese Nachrichten erscheinen in Google-Suchergebnissen, in sozialen Medien sowie auf einer Vielzahl von Apps und Plattformen.

Ihre Verhaltensdaten – wie Sie auf die Anzeigen reagieren, worauf Sie klicken oder wie lange Sie sich etwas ansehen – fließen zurück in die Aktion, um die Botschaften auf jede einzelne Person zuzuschneiden und so die zukünftige Zielgruppenansprache effektiver zu gestalten. Im Laufe der Zeit sammelt das System eine enorme Datenmenge über jede einzelne Person – ihre Standorte, Überzeugungen, Vorlieben und Handlungen –, um sie besser manipulieren zu können.

Sobald Sie eine von Israel ins Visier genommene Kirche oder Hochschule betreten, können Sie fast nichts mehr dagegen tun. Israel bezahlt dafür, Ihre Suchergebnisse, Nachrichtenfeeds und Algorithmen zu manipulieren. Was Sie online sehen, wird von Israel bestimmt, nicht von Ihnen. Und praktisch keiner der Millionen betroffenen Menschen ist sich bewusst, dass dies geschieht.

Ist Ihr Pastor ein geheimer israelischer Agent?

Die Operation räumt ein, dass sie jede große Kirche in vier westlichen Bundesstaaten „digital ins Visier nimmt“. Dazu gehören 219 in Kalifornien, 39 in Arizona, 32 in Colorado und 14 in Nevada. Einige dieser Megakirchen verfügen über Gemeinden mit bis zu 45.000 Mitgliedern und erreichen damit schätzungsweise 3,9 Millionen Menschen. Zudem wurden Hunderte kleinerer Kirchen im ganzen Land per Geofencing erfasst, wodurch weitere 3,8 Millionen Christen erreicht werden, vor allem in städtischen Gebieten.

Eine breite Palette christlicher Konfessionen wurde ins Visier genommen, darunter einige, die traditionell mit der konservativen Rechten in Verbindung gebracht werden, wie die Southern Baptists und die Pfingstgemeinden. Die Operation konzentriert sich jedoch auch auf andere, wie die United Methodist Church, die African Methodist Episcopal Church, die Churches of Christ und die American Baptist Churches USA.

Eine vollständige Liste der bestätigten Kirchen und christlichen Hochschulen, die wahrscheinlich ins Visier genommen wurden, findet sich am Ende dieser Untersuchung.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Kampf um die amerikanische öffentliche Meinung als die „achte Front“ des Krieges bezeichnet und ihn mit der Sieben-Fronten-Kampagne verglichen, die er bereits führt. Um diesen entscheidenden Kampf zu gewinnen, setzt Israel „Show Faith by Works“ ein, um seine Botschaften direkt in die heiligen Räume amerikanischer Kirchen einzuschleusen.

Das Unternehmen war am „1000 Pastors Project“ beteiligt, einer Initiative, in deren Rahmen im Dezember rund 1.070 amerikanische Geistliche eine kostenfreie Reise nach Israel annahmen, um sie dazu zu befähigen, als inoffizielle Botschafter für das Land zu fungieren. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr Tausende weiterer Pastoren zu einer ähnlichen Reise eingeladen werden.

„Show Faith by Works“ hat „Seelsorge-Ressourcenpakete“ entworfen, veröffentlicht und an Hunderte von Kirchen verteilt; diese Pakete enthalten „pro-israelische Aufklärungsmaterialien“ wie die zuvor erwähnten, Informationen zur „Entkräftung gängiger pro-palästinensischer Argumente“ sowie Unterstützung bei der Organisation von Gruppenreisen nach Israel. Außerdem werden Pastoren dazu gewonnen, Gastkommentare für Zeitungen zu verfassen, und es werden 3- bis 5-minütige pro-israelische Videovorträge produziert, die in Kirchen im ganzen Land gezeigt werden sollen.

Besondere Anstrengungen werden zudem unternommen, um Minderheitengemeinschaften zu erreichen: Es werden Inhalte produziert, die speziell auf junge Frauen, Katholiken und hispanische Christen ausgerichtet sind, während das pro-israelische Material zudem ins Spanische, Vietnamesische und Russische übersetzt wird.

Amerikanische Hochschulen erleben „die Erfahrung des 7. Oktober“

Junge amerikanische Christen wenden sich von ihren traditionellen Positionen zum Nahen Osten ab. Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass die Unterstützung für Israel unter Evangelikalen im Alter von 18 bis 29 Jahren in den letzten drei Jahren von 75 % auf nur noch 34 % gesunken war.

Zu diesem Zweck wurden Dutzende christlicher Hochschulen mit einer Gesamtstudierendenzahl von weit über 100.000 in die Kampagne einbezogen. Das Ziel des Projekts „Israel/Show Faith by Works“ ist es, eine starke Präsenz an christlichen Universitäten und Seminaren aufzubauen, einschließlich der Knüpfung von Kontakten zu Professoren und der Einstellung von studentischen Vertretern, um die Botschaft zu verbreiten und speziell entworfene Werbeartikel zu verteilen.

Die Kampagne umfasst die Schaffung einer interaktiven, wandernden Virtual-Reality-Ausstellung namens „October 7 Experience“, die an verschiedenen Hochschulen zu sehen sein wird, um „Gräueltaten vom 7. Oktober“ zu zeigen und die Schwierigkeiten zu erläutern, mit denen die israelischen Streitkräfte konfrontiert sind, während sie „Bösewichte in feindlichem Gebiet bekämpfen“.

Prominente als Botschafter Israels

Den Unterlagen zufolge soll die „October 7 Experience“ vom (nicht namentlich genannten) Hollywood-Koordinator des Unternehmens konzipiert werden, der seine Kontakte in Tinseltown nutzen würde, um eine erstklassige Ausstellung auf die Beine zu stellen. Zu den Aufgaben des Koordinators gehörte es auch, Kontakte zu „Hollywood-Größen der Spitzenklasse“ zu knüpfen, um christliche Prominente und christliche Sportler zu engagieren, die pro-israelische Botschaften vermitteln sollen.

Zu den Namen, die als mögliche Kandidaten im Gespräch waren, gehören die Schauspieler Jon Voight und Chris Pratt. Aus der Welt des Sports sollen der ehemalige NFL-Quarterback Tim Tebow, der dreimalige World-Series-Sieger Clayton Kershaw und der NBA-Star Stephen Curry gewonnen werden. Curry hat großes Interesse an der israelischen Kultur bekundet, der Presse gegenüber erklärt, dass er Hebräisch lernt, trägt zwei hebräische Tattoos an seinen Handgelenken und hat massiv in israelische Rüstungsunternehmen investiert, die von IDF-Offizieren gegründet wurden und mit diesen besetzt sind. Weitere Informationen zu den Verbindungen der NBA zur Apartheid finden Sie in der MintPress-Recherche „Von Dunks zu Drohnen: Die NBA hat ein Israel-Problem“.

Eine weitere wichtige Gruppe von Influencern, die das Projekt rekrutieren wollte, waren prominente Pastoren von Megakirchen. Dazu gehörten Mark Driscoll, Rick Warren und Greg Laurie. Man hoffte, dass diese Gruppe prominenter Christen gemeinsam ihren Einfluss nutzen könnte, um die Meinungen von Millionen von Anhängern im ganzen Land zu beeinflussen und so Israels sinkende Zustimmungswerte in den Vereinigten Staaten zu stützen.

Manipulation der Medien

Die israelische Regierung misst dem Online-Krieg dieselbe Bedeutung bei wie ihren militärischen Angriffen gegen Palästina, den Libanon, den Iran und darüber hinaus. Die Dokumente zeigen, dass „Show Faith by Works“ plante, das Internet mit digitalen Inhalten – Websites, Social-Media-Beiträgen, Podcasts und Videos – zu überschwemmen, um sowohl Suchmaschinen als auch normale Nutzer mit pro-israelischen Inhalten zu überfluten.

Suchmaschinenoptimierung (SEO) – die Praxis, die Sichtbarkeit von Medien in Suchergebnissen zu verbessern – ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Wie aus dem Dokument hervorgeht, wird die Gruppe „den SEO-Traffic so optimieren, dass positive Berichterstattung verstärkt und negative Informationen reduziert werden“, indem sie „nahezu den gesamten Web-Traffic anhand von Schlüsselbegriffen auf befreundete Websites umleitet“, „sicherstellt, dass [unsere] Website an der Spitze aller Suchergebnisse steht“ und „unsere Informationen für wichtige Zielgruppen priorisiert“.

Eine weniger bekannte Taktik der Gruppe ist die generative Suchmaschinenoptimierung (GEO), eine neue Technik, die darauf abzielt, die „Lernprozesse“ von KI-Chatbots wie ChatGPT und Claude zu beeinflussen, um sie dazu zu bringen, pro-israelische Ansichten zu vertreten. „Show Faith by Works“ plante, das Internet mit von ihnen verfassten gefälschten Fragen und Antworten zu überschwemmen, damit die KI ihre Argumente gegenüber Nutzern auf der ganzen Welt nachplappert.

Zu den weiteren aufgeführten Medienprojekten gehörten die Einrichtung christlicher Podcasts, die darauf abzielen, den Zuhörern pro-israelische Botschaften zu vermitteln, die Bezahlung pro-israelischer Anzeigen und Botschaften, die in anderen religiösen Sendungen vorgelesen werden sollen, sowie die Einstellung eines Pastors, der „die Nachrichten aus Israel [sic] verfolgt und pro-israelische, anti-Hamas-Nachrichten hervorhebt“.

Außerdem ist geplant, christliche Influencer in den sozialen Medien dafür zu bezahlen, Beiträge über die Vorzüge Israels zu veröffentlichen und „pro-palästinensischer Propaganda mit Antwortvideos entgegenzuwirken“. Diese Strategie ähnelt der einer vergleichbaren israelischen Kampagne namens „Esther-Projekt“, bei der Influencer Berichten zufolge 7.000 US-Dollar pro Beitrag erhielten, der Israel unterstützte. Keiner der Geldempfänger hat sich jedoch an das Gesetz gehalten und sich gemäß FARA als ausländischer Agent registrieren lassen, was im Internet zu wilden Spekulationen darüber geführt hat, wer durch die Annahme von Geld aus Tel Aviv reich geworden ist.

Kurz gesagt ist es also das Ziel des Projekts, eine riesige, künstlich geschürte Welle der Unterstützung für Israel in der christlichen Gemeinschaft zu erzeugen, indem Pastoren, Prominente und Influencer dafür bezahlt werden, ihre Unterstützung und Bewunderung für das Land, seine Gesellschaft und seine geopolitischen Ziele zum Ausdruck zu bringen.

Ohne dass die zig Millionen Christen, die diese Botschaften in ihren Werbeanzeigen, Suchmaschinenergebnissen, Chatbot-Antworten oder in ihren Kirchen und Universitäten sehen, es ahnen: Nichts davon ist natürlich. Vielmehr ist es das Ergebnis einer gezielten und ausgeklügelten Strategie, ihre Gedanken und Meinungen so zu manipulieren, dass sie einen Staat unterstützen, der einen Völkermord begeht – auch an Christen.

Israels Krieg gegen Christen in Westasien

Palästina war einst ein Land, in dem eine große Zahl von Christen und Muslimen relativ harmonisch nebeneinander lebte. Heute ist das nicht mehr der Fall. Während der Nakba – der Gründung Israels im Jahr 1948 – führten die Israelis eine ethnische Säuberung unter 90.000 palästinensischen Christen durch und schlossen Dutzende von Kirchen.

Seit 2023 haben die Angriffe auf Christen stark zugenommen. Jede Kirche im Gazastreifen wurde beschädigt oder zerstört. Dazu gehört auch die historische St.-Porphyrius-Kirche, die drittälteste christliche Kultstätte der Welt. Die Stätte wurde mehrfach von israelischen Streitkräften angegriffen, was zum teilweisen Einsturz des religiösen Gebäudes führte, dessen Geschichte bis ins Jahr 425 n. Chr. zurückreicht.

Ebenfalls ins Visier genommen wurden die Al-Ahli-Kirche und das Baptistenkrankenhaus, wo wiederholte israelische Angriffe den Komplex in Schutt und Asche legten und Hunderte Menschen töteten.

Innerhalb Israels kommen Angriffe auf Priester, Pastoren und andere Geistliche regelmäßig vor. Im vergangenen Monat gingen Aufnahmen einer 48-jährigen französischen Nonne in Ostjerusalem viral, die von einem Siedler zu Boden gestoßen und getreten wurde, ebenso wie Bilder von israelischen Soldaten, die im Südlibanon schadenfroh eine Kirche schändeten und mit einem Vorschlaghammer auf eine Jesus-Statue einschlugen.

Seit Jahrzehnten müssen Christen die gängige Praxis erdulden, dass Juden sie anspucken. Diese Art offener, alltäglicher Feindseligkeit gegenüber Christen hat sich als Problem für pro-israelische, konservative amerikanische Kirchengruppen erwiesen, die in die Region reisen. Im vergangenen Jahr zog der konservative Kommentator und Podcaster Brandon Tatum internationalen Spott auf sich, als er in einem Interview mit Netanjahu dem israelischen Ministerpräsidenten dankte und verriet, dass seine christliche Gruppe während ihrer Reise in sein Land „nur einmal angespuckt“ worden sei.

Eines der zentralen Argumente, für die „Show Faith by Works“ wirbt, lautet jedoch: „Israel schützt Christen wie keine andere Nation im Nahen Osten.“

Amerikanische Christen verlieren den Glauben an Israel

Die Unterstützung für Israel unter Christen bricht ein. Dies spiegelt einen landesweiten Trend wider; eine im April von Pew Research durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 37 % der Amerikaner Israel positiv sehen, gegenüber 60 %, die es negativ beurteilen.

Seit Jahrzehnten genießt Israel breite Unterstützung unter amerikanischen Christen, insbesondere unter evangelikalen Protestanten, da viele glauben, dass seine Existenz eine Voraussetzung für das Ende der Tage ist, an dem Jesus Christus auf die Erde zurückkehren wird, um sein himmlisches Reich zu errichten.

Dennoch bricht seine Beliebtheit, insbesondere unter jüngeren Christen, ein und sinkt auf nur noch 34 %. Diese Altersdiskrepanz ist teilweise auf unterschiedliche Mediennutzungsgewohnheiten zurückzuführen. Ältere Amerikaner beziehen ihre Nachrichten weiterhin von Fernsehsendern, die Milliardären wie Larry Ellison und Rupert Murdoch gehören und von diesen kontrolliert werden – beide sind äußerst enge persönliche Freunde und leidenschaftliche Befürworter von Benjamin Netanjahu und Israels expansionistischer Politik. Jüngere Amerikaner hingegen nutzen in erster Linie soziale Medien als ihre wichtigste Nachrichtenquelle.

Jonathan Greenblatt, CEO der pro-israelischen Interessengruppe „Anti-Defamation League“, erklärte dieses Phänomen mit den Worten: „Wir haben ein TikTok-Problem … ein Gen-Z-Problem.“

Zu diesem Zweck hat Israel enorme Ressourcen in die gezielte Ansprache der Amerikaner gesteckt. Das jährliche PR-Budget der Regierung ist auf 730 Millionen Dollar angeschwollen – eine etwa 100-fache Steigerung gegenüber dem Niveau vor dem 7. Oktober. Und es sind die Amerikaner, die im Fokus Israels im Vordergrund stehen. Tatsächlich taucht das Wort „Ziel“ 44 Mal in dem 86-seitigen Dokument auf, was darauf hindeutet, dass „Show Faith by Works“ sie als Bedrohungen ansieht, die es zu neutralisieren gilt.

Christen berichten, dass es sich wie eine Verletzung anfühlt, an ihrem heiligen Ort der Anbetung auf diese Weise herausgegriffen zu werden. Millionen amerikanischer Christen werden heimlich ausspioniert und mit Propaganda bombardiert. Christen in Palästina, im Libanon und in der gesamten Region werden unterdessen überwacht, schikaniert und mit Drohnen und Raketen bombardiert. In beiden Fällen führt Israel einen koordinierten, ausgeklügelten und anhaltenden Angriff auf die christliche Gemeinschaft durch. In Palästina jedoch bezahlen sie dafür mit ihrem Leben.

Es folgt nun eine Liste aller Gotteshäuser, die in der Offenlegung als Ziele aufgeführt sind.

Abundant Life Cathedral ChurchHoustonTX
Abundant Life Christian CenterLa MarqueTX
Abundant Life Christian FellowshipMountain ViewCA
Abundant Life Church of GodSan AntonioTX
Abundant Living Faith CenterEl PasoTX
Abundant Living Family ChurchRancho CucamongaCA
Acts Full Gospel Church of God In ChristOaklandCA
Adventure Christian ChurchRosevilleCA
Agape International Center for TruthCulver CityCA
Alamo City Christian FellowshipSan AntonioTX
Alamo Heights United Methodist ChurchSan AntonioTX
Alief Baptist ChurchHoustonTX
All Nations ChurchLakeview TerraceCA
Allen Temple Baptist ChurchOaklandCA
Antioch Community ChurchWacoTX
Antioch Fellowship Missionary Baptist ChurchDallasTX
Antioch Missionary Baptist ChurchBeaumontTX
Apex ChurchLas VegasNV
Arcade Baptist ChurchSacramentoCA
Ark Family ChurchConroeTX
Atascadero Bible ChurchAtascaderoCA
Austin Christian FellowshipAustinTX
Austin Ridge Bible ChurchAustinTX
Bandera Road Community ChurchSan AntonioTX
Bannockburn Baptist ChurchAustinTX
Baptist Temple ChurchMcAllenTX
Bay Area Christian ChurchPalo AltoCA
Bay Area FellowshipCorpus ChristiTX
Bayside ChurchRosevilleCA
Bayside of South SacramentoSacramentoCA
Bayview Baptist ChurchSan DiegoCA
Bear Creek Baptist ChurchKatyTX
Bel Air Presbyterian ChurchLos AngelesCA
Beltway Park Baptist ChurchAbileneTX
Bent Tree Bible FellowshipCarrolltonTX
Berendo Street Baptist ChurchLos AngelesCA
Bethany Lutheran ChurchAustinTX
Bethany Slavic Missionary ChurchSacramentoCA
Bethel ChurchIrvineCA
Bethel ChurchReddingCA
Bethel Church of San JoseSan JoseCA
Bethel’s FamilyHoustonTX
Big Valley Grace Community ChurchModestoCA
Bonita Valley Community ChurchBonitaCA
Braeswood Assembly of GodHoustonTX
Brentwood Baptist ChurchHoustonTX
Bright Russian Baptist ChurchWest SacramentoCA
Brookins Community AME ChurchLos AngelesCA
Calvary AustinPflugervilleTX
Calvary Baptist ChurchBeaumontTX
Calvary Bible ChurchBurbankCA
Calvary Bible FellowshipTemeculaCA
Calvary Bible FellowshipTemeculaCA
Calvary ChapelSanta BarbaraCA
Calvary ChapelDowneyCA
Calvary Chapel Chino ValleyChinoCA
Calvary Chapel Golden SpringsDiamond BarCA
Calvary Chapel La HabraLa HabraCA
Calvary Chapel ModestoModestoCA
Calvary Chapel MontebelloMontebelloCA
Calvary Chapel of Costa MesaSanta AnaCA
Calvary Chapel of OceansideOceansideCA
Calvary Chapel of PrescottPrescottAZ
Calvary Chapel of VistaVistaCA
Calvary Chapel Rancho Santa MargaritaRancho Santa MargaritaCA
Calvary Chapel South BayGardenaCA
Calvary Chapel Spring ValleyLas VegasNV
Calvary Chapel WestgroveGarden GroveCA
Calvary Christian CenterSacramentoCA
Calvary ChurchIrvingTX
Calvary Church of Santa AnaSanta AnaCA
Calvary Community ChurchWestlake VillageCA
Calvary HoustonFriendswoodTX
Calvary MurrietaMurrietaCA
Calvary PhoenixPhoenixAZ
Calvary TempleConcordCA
Calvary TucsonTucsonAZ
Calvary Worship CenterColorado SpringsCO
Campus Hill ChurchLoma LindaCA
Canyon Ridge Christian ChurchLas VegasNV
Canyon View Vineyard ChurchGrand JunctionCO
Capital Christian CenterSacramentoCA
Capo Beach CalvaryCapistrano BeachCA
Casas ChurchTucsonAZ
Cathedral of FaithSan JoseCA
Cathedral of HopeDallasTX
Celebration ChurchGeorgetownTX
Central Baptist ChurchCollege StationTX
Central Christian ChurchMesaAZ
Central Christian ChurchHendersonNV
Central Christian ChurchLancasterCA
Champion Forest Baptist ChurchHoustonTX
Chandler Christian ChurchChandlerAZ
Chapelwood United Methodist ChurchHoustonTX
Chase Oaks ChurchPlanoTX
Cherry Hills Community ChurchHighlands RanchCO
Christ Chapel Bible ChurchFort WorthTX
Christ Church PlanoPlanoTX
Christ Community ChurchTucsonAZ
Christ Community ChurchGreeleyCO
Christ FellowshipMcKinneyTX
Christ United Methodist ChurchPlanoTX
Christ’s Church of the ValleyPeoriaAZ
Christ’s Church of the ValleySan DimasCA
Christian Assembly Foursquare ChurchEagle RockCA
Christian Chapel Temple of FaithDallasTX
Christian House of PrayerCopperas CoveTX
Christian Life CenterStocktonCA
Christian TabernacleHoustonTX
Christian Worship CenterMantecaCA
Church at Sugar CreekSugar LandTX
Church For All NationsColorado SpringsCO
Church for the NationsPhoenixAZ
Church of the HarvestLos AngelesCA
Church Without WallsHoustonTX
Cielo Vista ChurchEl PasoTX
City of GraceMesaAZ
City of Refuge ChurchGardenaCA
Clear Creek Community ChurchLeague CityTX
Coast Hills Community ChurchAliso ViejoCA
Colorado Community Church AuroraAuroraCO
Colorado Community Church EnglewoodEnglewoodCO
Columbus Avenue Baptist ChurchWacoTX
Community Bible ChurchSan AntonioTX
Community Church of JoyGlendaleAZ
Community of FaithHockleyTX
Compass Christian ChurchColleyvilleTX
Compass ChurchSalinasCA
Concord ChurchDallasTX
Concordia Lutheran ChurchSan AntonioTX
Cornerstone Christian FellowshipChandlerAZ
Cornerstone ChurchSan AntonioTX
Cornerstone ChurchFresnoCA
Cornerstone Community ChurchWildomarCA
Cornerstone Community ChurchSimi ValleyCA
Cornerstone FellowshipLivermoreCA
Cottonwood Christian CenterLos AlamitosCA
Cottonwood Creek Baptist ChurchAllenTX
Covenant ChurchCarrolltonTX
Covina Assembly of GodCovinaCA
Crenshaw Christian CenterLos AngelesCA
Cross Timbers Community ChurchArgyleTX
Cross Word Christian ChurchRiversideCA
CrossPoint Community ChurchModestoCA
Crossroads Christian ChurchGrand PrairieTX
Crossroads Christian ChurchCoronaCA
Crossroads ChurchLovelandCO
Crossroads ChurchGrass ValleyCA
Crossroads Church of DenverWheat RidgeCO
Crossroads Community ChurchVallejoCA
Crossroads Grace Community ChurchMantecaCA
Denton Bible ChurchDentonTX
Desert ChapelPalm SpringsCA
Desert Vineyard Christian FellowshipLancasterCA
Destiny ChurchIndioCA
DFW New Beginnings ChurchIrvingTX
Dream City ChurchPhoenixAZ
Eastern Hills Community ChurchCentennialCO
EastLake ChurchChula VistaCA
Eastside Christian ChurchAnaheimCA
Elevate Life ChurchFriscoTX
Emmanuel Faith Community ChurchEscondidoCA
Experience LifeLubbockTX
Faith Bible ChapelArvadaCO
Faith Community ChurchTucsonAZ
Faith Community ChurchWest CovinaCA
Faith Evangelical Free ChurchFort CollinsCO
Faith Family ChurchVictoriaTX
Faith Fellowship Foursquare ChurchSan LeandroCA
Faithbridge ChurchSpringTX
Faithful Central Bible ChurchInglewoodCA
Fallbrook ChurchHoustonTX
Family Community ChurchSan JoseCA
Fellowship ChurchGrapevineTX
Fellowship of the ParksKellerTX
Fielder Road Baptist ChurchArlingtonTX
First African Methodist Episcopal ChurchLos AngelesCA
First Baptist ChurchBeltonTX
First Baptist ChurchMidlandTX
First Baptist ChurchWichita FallsTX
First Baptist ChurchAldingtonTX
First Baptist ChurchDallasTX
First Baptist ChurchPasadenaTX
First Baptist Church AmarilloAmarilloTX
First Baptist Church EulessEulessTX
First Baptist Church McKinneyMcKinneyTX
First Baptist Church of Elk GroveElk GroveCA
First Baptist Church of Hamilton ParkRichardsonTX
First Baptist Church of LubbockLubbockTX
First Baptist Church of RichardsonRichardsonTX
First Chinese Baptist ChurchLos AngelesCA
First Christian ChurchHuntington BeachCA
First Church of the NazarenePasadenaCA
First Covenant ChurchSacramentoCA
First Evangelical Free ChurchAustinTX
First Evangelical Free Church of FullertonFullertonCA
First Presbyterian ChurchColorado SpringsCO
First United Methodist ChurchMansfieldTX
First United Methodist Church RichardsonRichardsonTX
Flatirons Community ChurchLafayetteCO
Flood ChurchSan DiegoCA
Foothills Bible ChurchLittletonCO
Foothills Christian FellowshipEl CajonCA
Friendship West Baptist ChurchDallasTX
Gateway ChurchSouthlakeTX
Gateway Community ChurchAustinTX
Glenview Baptist ChurchFort WorthTX
Glide Memorial United Methodist ChurchSan FranciscoCA
Globe Harvest ChurchDallasTX
Golden Hills Community ChurchBrentwoodCA
Gospel Tabernacle ChurchDallasTX
Grace Baptist ChurchSanta ClaritaCA
Grace Bible ChurchCollege StationTX
Grace Brethren ChurchLong BeachCA
Grace Christian CenterKilleenTX
Grace ChurchRenoNV
Grace Community ChurchTempeAZ
Grace Community ChurchRenoNV
Grace Community ChurchPlanoTX
Grace Community ChurchTylerTX
Grace Community ChurchHoustonTX
Grace Community ChurchSun ValleyCA
Grace Covenant ChurchAustinTX
Grace Fellowship United Methodist ChurchKatyTX
Grace Korean ChurchFullertonCA
Grace Outreach CenterPlanoTX
Great Commission Baptist ChurchFort WorthTX
Great Hills Baptist ChurchAustinTX
Greater Cornerstone Baptist ChurchDallasTX
Greater Mount Zion Baptist ChurchAustinTX
Greater Saint Matthew ChurchHoustonTX
Greater Saint Paul Baptist ChurchOaklandCA
Green Acres Baptist ChurchTylerTX
Greenwood Community ChurchGreenwood VillageCO
Harvest Christian FellowshipRiversideCA
Harvest ChurchFort WorthTX
Harvest ChurchElk GroveCA
Harvest Time ChurchHoustonTX
Healing WordTustinCA
Heart Revolution ChurchNational CityCA
High Desert ChurchVictorvilleCA
High Point ChurchArlingtonTX
High Pointe Baptist ChurchAustinTX
Higher Dimension ChurchHoustonTX
Highland Church of ChristAbileneTX
Highland Park Community ChurchCasperWY
Highland Park United Methodist ChurchDallasTX
Highlands ChurchScottsdaleAZ
Hill Country Bible Church NWAustinTX
Hillside Christian Church- Amarillo WestAmarilloTX
Hillside Community ChurchAlta LomaCA
Hope FellowshipFriscoTX
Hope PointYuba CityCA
Horizon Christian FellowshipSan DiegoCA
Horizon Christian Fellowship North CountyRancho Santa FeCA
Houston’s First Baptist ChurchHoustonTX
Hyde Park Baptist ChurchAustinTX
Iglesia Cristiana La Familia de DiosOntarioCA
Iglesia Cristiana MisericordiaLaredoTX
Iglesia Cristiana Rios De Agua VivaPomonaCA
Iglesia De Restauracion Inc.Los AngelesCA
Iglesia Ni CristoLos AngelesCA
Iglesia Puerta Del CieloEl PasoTX
Immanuel Baptist ChurchHighlandCA
Inland Hills ChurchChinoCA
Inspiring Body of Christ ChurchDallasTX
International Christian CenterBrownsvilleTX
International Church of Las VegasLas VegasNV
Irving Bible ChurchIrvingTX
Journey Community ChurchLa MesaCA
Journey of FaithManhattan BeachCA
Jubilee Christian CenterSan JoseCA
Jubilee Fellowship ChurchLone TreeCO
Kingdom in the Valley Christian ChurchLitchfield ParkAZ
Kingsland Baptist ChurchKatyTX
Knott Avenue Christian ChurchAnaheimCA
La Casa de Cristo Lutheran ChurchScottsdaleAZ
La Iglesia en el CaminoVan NuysCA
Lake Arlington Baptist ChurchArlingtonTX
Lake Avenue ChurchPasadenaCA
Lake Hills ChurchAustinTX
Lake Pointe ChurchRockwallTX
Lakeside Baptist ChurchGranburyTX
Lakeside ChurchFolsomCA
Lakewood ChurchHoustonTX
Lancaster Baptist ChurchLancasterCA
Life ChurchIrvingCA
Life Church of God In ChristRiversideCA
Life TabernacleHoustonTX
LifeBridge Christian ChurchLongmontCO
LifePoint ChurchMindenNV
Lifeway Church MinistriesRancho CucamongaCA
Lilly Grove Missionary Baptist ChurchHoustonTX
Little Country ChurchReddingCA
Living Stones ChurchRenoNV
Living Streams ChurchPhoenixAZ
Loma Linda University ChurchLoma LindaCA
Longview Baptist TempleLongviewTX
Love International MinistriesPhoenixAZ
Loving Word FellowshipHoustonTX
Maranatha ChapelSan DiegoCA
March of Faith MinistriesHoustonTX
Mariners ChurchIrvineCA
McKinney Memorial Bible ChurchFort WorthTX
Menlo Park Presbyterian ChurchMenlo ParkCA
Milestone ChurchKellerTX
Minister io s Bethania USACarrolltonTX
Ministerios Llamada FinalDowneyCA
Mission Community ChurchGilbertAZ
Mission Ebenezer Family ChurchCarsonCA
Mission Hills ChurchLittletonCO
Mobberly Baptist ChurchLongviewTX
Morningstar Christian ChapelWhittierCA
Mount Calvary Baptist ChurchFairfieldCA
Mount Corinth Baptist ChurchHoustonTX
Mount Olive Baptist ChurchArlingtonTX
Mount Sinai Missionary Baptist ChurchAustinTX
Mountain Springs ChurchColorado SpringsCO
Mundo De FeCarrolltonTX
NameLocationState
Neighborhood Church of ReddingReddingCA
Neighborhood Church/Three CrossesCastro ValleyCA
New Birth Baptist ChurchDallasTX
New Birth ChurchPittsburgCA
New Covenant Community ChurchFresnoCA
New Faith ChurchHoustonTX
New Harvest Christian FellowshipNorwalkCA
New Hope ChurchManvelTX
New Hope Missionary Baptist ChurchSan BernardinoCA
New Life CenterBakersfieldCA
New Life ChurchColorado SpringsCO
New Life ChurchAlamoCA
New Life Community ChurchPismo BeachCA
New Light Christian Center ChurchHoustonTX
New Song ChurchCarrolltonTX
New Venture Christian FellowshipOceansideCA
New Vision ChurchMilpitasCA
NewbreakSan DiegoCA
NewSong ChurchIrvineCA
North ChurchCarrolltonTX
North Coast Calvary ChapelCarlsbadCA
North Coast ChurchVistaCA
North Phoenix Baptist ChurchPhoenixAZ
North Scottsdale ChristianScottsdaleAZ
North Valley Baptist ChurchSanta ClaraCA
Northern Hills Christian ChurchBrightonCO
Northside Christian ChurchClovisCA
Northwest ChurchFresnoCA
Northwest Community ChurchPhoenixAZ
NorthWood ChurchKellerTX
Oak Cliff Bible Fellowship ChurchDallasTX
Oak Hills ChurchSan AntonioTX
Oakwood Baptist ChurchNew BraunfelsTX
Oasis ChurchValley VillageCA
One Community ChurchPlanoTX
Orange Hills Assembly of GodOrange HillsCA
Oriental Mission ChurchLos AngelesCA
Overcoming Faith Christian CenterArlingtonTX
Palm Valley ChurchMissionTX
Palm Valley Community ChurchLitchfield ParkAZ
Palmcroft Baptist ChurchPhoenixAZ
Pantano Christian ChurchTucsonAZ
Pantego Bible ChurchFort WorthTX
Paradise Alliance ChurchParadiseCA
Park Cities Baptist ChurchDallasTX
Park Cities Presbyterian ChurchDallasTX
Parkcrest Christian ChurchLong BeachCA
Peoples ChurchFresnoCA
Pilgrim Rest Baptist ChurchPhoenixAZ
Pilgrim Rest Missionary Baptist ChurchDallasTX
Place for LifeSan AntonioTX
Pomona First Baptist ChurchPomonaCA
Potter’s House Church of DenverDenverCO
Prestoncrest Church of ChristDallasTX
Prestonwood Baptist ChurchPlanoTX
PromiseLand ChurchAustinTX
Radiant ChurchSurpriseAZ
Rancho Community ChurchTemeculaCA
Real LifeCorpus ChristiTX
Real Life ChurchValenciaCA
RealityCarpinteriaCA
Red Rocks ChurchGoldenCO
Redemption ChurchTempeAZ
Resurrection FellowshipLovelandCO
Revival Center ModestoModestoCA
Revival Christian FellowshipMenifeeCA
River of Life Christian ChurchSanta ClaraCA
River Pointe ChurchRichmondTX
Riverbend ChurchAustinTX
Riverlakes Community ChurchBakersfieldCA
Rock of RosevilleRosevilleCA
RockHarbor ChurchCosta MesaCA
Rocky Mountain Calvary ChapelColorado SpringsCO
Rocky Mountain Christian ChurchNiwotCO
Rolling Hills Christian ChurchEl Dorado HillsCA
Rolling Hills Covenant ChurchRolling Hills EstatesCA
Saddleback ChurchLake ForestCA
Sagemont ChurchHoustonTX
Saint Andrew’s Presbyterian ChurchNewport BeachCA
Saint John Baptist ChurchGrand PrairieTX
Saint John’s Downtown United Methodist ChurchHoustonTX
Saint John’s Lutheran ChurchOrangeCA
Saint Martin’s Episcopal ChurchHoustonTX
Saint Michael and All Angels EpiscopalDallasTX
Saint Paul Baptist ChurchSacramentoCA
Saintsville Sanctuary Church of God In ChristDallasTX
Sandals ChurchRiversideCA
Santa Cruz Bible ChurchSanta CruzCA
Sarang Community ChurchAnaheimCA
Saturn Road Church of ChristGarlandTX
Scottsdale Bible ChurchScottsdaleAZ
Seacoast Grace ChurchCypressCA
Second Baptist ChurchHoustonTX
Shadow Hills ChurchLas VegasNV
Shadow Mountain Community ChurchEl CajonCA
Shepherd of the Hills ChurchPorter RanchCA
Shoreline Christian CenterAustinTX
Shoreline Community ChurchMontereyCA
Silverlake ChurchPearlandTX
Skyline Wesleyan ChurchLa MesaCA
Sonrise Community Baptist ChurchSanteeCA
South Hills ChurchCoronaCA
South Mountain Community ChurchDraperUT
Southeast Christian ChurchParkerCO
Southwest Community ChurchHoustonTX
Southwest Community ChurchIndian WellsCA
Spring of Life Christian ChurchMesaAZ
St Luke’s United Methodist ChurchHoustonTX
Stonebriar Community ChurchFriscoTX
Stonegate FellowshipMidlandTX
Sugar Creek Baptist ChurchSugar LandTX
Summit Christian CenterSan AntonioTX
Summit Christian ChurchSparksNV
Sun Valley Community ChurchGilbertAZ
Sunnyvale First Baptist ChurchSunnyvaleTX
Sunrise ChurchRialtoCA
Tallowood Baptist ChurchHoustonTX
Temple Bible ChurchTempleTX
Templo Calvario Assembly of GodSanta AnaCA
Thanksgiving ChurchBuena ParkCA
The Austin Stone Community ChurchAustinTX
The BridgeFresnoCA
The Bridge Bible ChurchBakersfieldCA
The Church at Bethel’s FamilyHoustonTX
The Church at Rocky PeakChatsworthCA
The Church at South Las VegasHendersonNV
The Church on Rush CreekAldingtonTX
The Church on the WayVan NuysCA
The Community of FaithHoustonTX
The CrossingCosta MesaCA
The Crossing A Christian ChurchLas VegasNV
The Dream Center / Angelus TempleLos AngelesCA
The Father’s HouseVacavilleCA
The Foundry United Methodist ChurchHoustonTX
The Fountain of PraiseHoustonTX
The Grove Community ChurchRiversideCA
The Heights Baptist ChurchRichardsonTX
The Heights ChurchPrescottAZ
The Hills Church of ChristNorth Richland HillsTX
The House ModestoModestoCA
The Living Word Bible ChurchMesaAZ
The Met (Metropolitan Baptist Church)HoustonTX
The Oaks FellowshipRed OakTX
The Packinghouse ChurchRedlandsCA
The Potter’s HouseDallasTX
The River of Life ChurchPhoenixAZ
The RockAnaheimCA
The Rock ChurchSan DiegoCA
The Rock Church and World Outreach CenterSan BernardinoCA
The Rock Church of SacramentoElk GroveCA
The Village ChurchFlower MoundTX
The Well Community ChurchFresnoCA
The Woodlands United Methodist ChurchThe WoodlandsTX
Timberline ChurchFort CollinsCO
Torrance First Presbyterian ChurchTorranceCA
Travis Avenue Baptist ChurchFort WorthTX
Trinity ChurchCedar HillTX
Trinity ChurchLubbockTX
Trinity Evangelical Free ChurchRedlandsCA
Trinity Fellowship ChurchAmarilloTX
Twin Cities Community ChurchGrass ValleyCA
Twin Lakes Baptist ChurchAptosCA
University United Methodist ChurchSan AntonioTX
Valley Baptist ChurchBakersfieldCA
Valley Christian Center ChurchFresnoCA
Valley Creek ChurchFlower MoundTX
VBF ChurchBakersfieldCA
Venture Christian ChurchLos GatosCA
Victorville First AssemblyVictorvilleCA
Victory AssemblyTucsonAZ
Victory Missionary Baptist ChurchLas VegasNV
Victory Outreach ChurchLa PuenteCA
Victory Outreach Church San DiegoSan DiegoCA
Vineyard Christian Fellowship of North PhoenixGlendaleAZ
Vineyard Church of the RockiesFort CollinsCO
Vino Nuevo de El PasoEl PasoTX
Visalia First Assembly of GodVisaliaCA
Ward African Methodist Episcopal ChurchLos AngelesCA
Warehouse MinistrySacramentoCA
Washington Heights Baptist ChurchOgdenUT
Water of Life Community ChurchFontanaCA
Watermark Community ChurchDallasTX
West Angeles Church of God in ChristLos AngelesCA
WestGate ChurchSan JoseCA
Westover Hills Assembly of GodSan AntonioTX
Westside Baptist ChurchLewisvilleTX
Wheeler Avenue Baptist ChurchHoustonTX
White’s Chapel United Methodist ChurchSouthlakeTX
Whittier Area Community ChurchWhittierCA
Windsor Village United Methodist ChurchHoustonTX
Woodlands ChurchThe WoodlandsTX
Woodmen Valley ChapelColorado SpringsCO
Word of Life Christian CenterLone TreeCO
Yorba Linda Friends ChurchYorba LindaCA

Quelle: FARA Docs: Israel is Spying On Millions Of Christian Americans In Their Churches