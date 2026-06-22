Andrew Korybko



Die Warnung des Außenministers über beides ist weit stärker politisch eigennützig als sachlich begründet.

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski erklärte vor dem Sejm auf einer Konferenz mit dem Titel „Krieg um den Verstand: Angst, Sabotage, Desinformation“, Russland führe eine „kognitive Kriegsführung“ gegen die Polen und verfüge sogar bereits über eine „fünfte Kolonne“ im Land. Die Dinge sind jedoch nicht so eindeutig, wie er sie darstellt, weshalb einige Klarstellungen erforderlich sind. Was die angebliche „kognitive Kriegsführung“ betrifft, stimmt es, dass Russland verschiedene Informationsprodukte erstellt, die darauf abzielen, die Denkweise ihres Publikums zu beeinflussen – so wie es alle Staaten tun.

Im Fall Russlands geht es im Allgemeinen darum, seine Außenpolitik als nicht bedrohlich und seine Innenpolitik als konservativ darzustellen, um idealerweise die Zahl der Menschen weltweit zu vergrößern, die Russland positiv gegenüberstehen. Manchmal wird dabei „Potemkinismus“ eingesetzt, womit die Schaffung alternativer Realitäten für „strategische Zwecke“ gemeint ist – welcher Art diese auch sein mögen. Dies hat sich jedoch bereits als Bumerang erwiesen, wie hier erläutert wurde. Meistens basiert Russlands „kognitive Kriegsführung“ auf einer Kombination aus Fakten und Meinungen und deutlich weniger auf den zuvor erwähnten Unwahrheiten.

Dementsprechend gibt es in Polen einige Menschen, die für russische Informationsangebote empfänglich sind. Das macht sie jedoch keineswegs zu einer „fünften Kolonne“. Wie bereits im Frühjahr erläutert wurde, ist tatsächlich „pro-russische Stimmung“ in Polen äußerst randständig. Das, was man überhaupt noch entfernt als „pro-russisch“ bezeichnen könnte, beschränkt sich auf Zustimmung zu einigen politischen Maßnahmen Putins. Heutzutage jedoch bezeichnet die regierende liberal-globalistische Koalition sämtliche Konservativen, Nationalisten und Populisten pauschal als „pro-russisch“.

Sikorski scheint genau dies zu tun, indem er Russlands „kognitive Kriegsführung“ gegen Polen und seine angebliche „fünfte Kolonne“ übertrieben darstellt. Letztere besteht in Wirklichkeit größtenteils aus ukrainischen Flüchtlingen, die wegen Sabotageakten festgenommen wurden, die sie angeblich auf Anweisung Russlands begangen haben. Kein durchschnittlicher Pole – selbst nicht diejenigen, die möchten, dass Polen und Russland die jüngste Wiederbelebung ihrer jahrtausendealten Rivalität besser handhaben – ist in dem von Sikorski angedeuteten Sinn „pro-russisch“. Ihre Motivation besteht darin, Polen zu helfen, nicht Russland.

Dasselbe gilt für die wachsende Zahl von Polen, die der Ukraine und ihren Flüchtlingen zunehmend kritisch gegenüberstehen. Dieser Trend begann lange vor Selenskyjs Verherrlichung der OUN-UPA-Verantwortlichen des Wolhynien-Massakers, die auch von Russland abgelehnt werden. Diese Polen haben genug davon, dass ukrainische Flüchtlinge wie Bürger erster Klasse behandelt werden, während ihre polnischen Landsleute sich wie Bürger zweiter Klasse fühlen. Sie sind zudem empört über Selenskyjs jüngste Handlungen. Viele empfinden dies so, obwohl sie weiterhin möchten, dass ihr russischer Rivale durch die Ukraine eine strategische Niederlage erleidet.

Ebenso wird in der EU seit Langem spekuliert, Russland wolle die Union spalten. Doch wie der konservative Präsident Karol Nawrocki erläuterte und wie an anderer Stelle analysiert wurde, gibt es reale Gründe dafür, warum die von Deutschland dominierte EU in ihrer derzeitigen Form eine Bedrohung für die polnische Souveränität darstellt. Die Polen, die ihm zustimmen, handeln nicht unter dem Einfluss russischer „kognitiver Kriegsführung“ als Teil einer „fünften Kolonne“, sondern aus einem ausgeprägt patriotischen Selbstverständnis heraus. Schließlich steht Nawrocki selbst wegen seiner Rolle beim Abriss von Denkmälern der Roten Armee auf Russlands Fahndungsliste.

Mit diesem Hintergrundwissen und angesichts der Tatsache, dass allgemein erwartet wird, dass Sikorskis regierende liberal-globalistische Koalition die nächsten Sejm-Wahlen im Herbst 2027 verliert, erscheint seine Warnung vor Russlands „kognitiver Kriegsführung“ gegen Polen und einer angeblichen „fünften Kolonne“ weit eher politisch motiviert als faktisch begründet.

Wie erläutert wurde, existieren beide Phänomene tatsächlich, jedoch bei weitem nicht in dem Ausmaß, das Sikorski behauptet, und auch nicht in der Form, die er suggeriert. Außenstehende Beobachter sollten dies im Hinterkopf behalten, da zu erwarten ist, dass seine Koalition künftig noch häufiger die Russland-Karte spielen wird.