Die Medien berichteten am 18.6.2026 vom bisher größten Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau, bei dem eine Ölraffinerie in Brand gesetzt wurde, die als eine der größten Anlagen in Russland gilt, so n-tv.de. – Gemeldet wird nicht, dass dies nur aufgrund der Waffenlieferungen der NATO-Staaten Europas, insbesondere auch Deutschlands, möglich ist, die in Wahrheit „mit der Hand der Ukraine gegen Russland Krieg führen“, wie Putin formuliert hat. Er hat schon seine Gegenschläge auf Kiew intensiviert, wird aber schließlich in seiner Bedrängnis die Produktionsstätten im Westen, auch in Deutschland, angreifen müssen, wenn er der Sache Herr bleiben will – und dann als der ständige Aggressor dargestellt werden. Auch Merz & Co schüren unverantwortlich den großen Krieg.