Stephen Karganovic

Die Falschflagge an der Mariä-Entschlafens-Kathedrale unterstreicht erneut die entscheidende Bedeutung von Propaganda in der modernen politischen Kriegsführung.

Die Falschflaggen-Brandstiftung an der Mariä-Entschlafens-Kathedrale innerhalb des Klosterkomplexes der Kiewer Petschersk-Lawra am 15. Juni hätte mit mathematischer Sicherheit vorhergesagt werden können. Es war nie eine Frage, ob sie stattfinden würde, sondern nur, wann.

Die verräterischen Anzeichen eines inszenierten Ereignisses sind überall zu erkennen. Die Öffentlichkeit, zu beschäftigt und zu sorglos, um genauer nachzufragen oder elementare Fragen zu stellen, wird erneut vom ukrainischen Neonazi-Regime und seinen kollektiven westlichen Förderern an der Nase herumgeführt, die jeden einzelnen Schritt des Regimes lenken und logistisch ermöglichen.

Die Schäden an der Mariä-Entschlafens-Kathedrale in Kiew sollen das Ergebnis eines gezielten Treffers durch russische Raketen während des Wochenendangriffs auf Ziele in der ukrainischen Hauptstadt sein. Dabei spielt es keine Rolle, dass das Kiewer Regime regelmäßig behauptet, praktisch alle Geschosse abzuschießen, die auf Ziele in dem von ihm kontrollierten Gebiet abgefeuert werden, was die logische Frage aufwirft, wie überhaupt irgendetwas getroffen und beschädigt werden konnte. Aber wir können diesen propagandistischen Unsinn beiseitelassen.

Weiter wird behauptet – und dies ist der entscheidende Punkt, um zu verstehen, was geschehen sein könnte oder nicht –, dass der russische Angriff mit Iskander- und Zirkon-Raketen durchgeführt wurde, eine Behauptung, die tatsächlich zutreffend zu sein scheint.

Aber wenn das so ist, dann sind die Schäden an der Kathedrale auf unnatürliche Weise oberflächlich. Sie sind völlig unvereinbar mit dem Einsatz solch zerstörerischer Munition, ein Detail, das die Propagandisten offenbar übersehen haben.

Eine schnelle Google-Suche zeigt, dass die tatsächlichen Schäden an der Kathedrale, die sich laut dem vom ukrainischen Regime verbreiteten Foto auf einen Teil des Daches beschränken, mit dem Einsatz von Waffen einer solchen Zerstörungskraft unvereinbar sind.

Die relevanten Fakten sind folgende: Eine Iskander-M trägt einen Gefechtskopf von 480 bis 700 Kilogramm. Eine Zirkon trägt einen geschätzten Gefechtskopf von 300 bis 400 Kilogramm und schlägt mit einer Geschwindigkeit von über Mach 8 ein. Allein die kinetische Energie dieser Raketen ist verheerend genug, noch bevor die Sprengkraft berücksichtigt wird. Wie konnte eine vergleichsweise fragile Struktur, die vor Jahrhunderten errichtet wurde, einen solchen Einschlag mit lediglich geringfügigen Schäden überstehen?

Werden die Atheisten und Anhänger anderer Religionen, die alles verachten, wofür die Mariä-Entschlafens-Kathedrale steht, die aber die Ukraine regieren, nun bequemerweise ein „Wunder“ bemühen? Wurden die Mariä-Entschlafens-Kathedrale und die umliegenden Gebäude durch ein rechtzeitiges Eingreifen von oben vor der völligen Vernichtung gerettet? Genau das müssten sie tun, um die Tatsache zu erklären, dass die Kathedrale noch immer steht, wo sich eigentlich ein riesiger Krater befinden müsste, wenn das Szenario eines gezielten Angriffs durch russische Streitkräfte, das sie behaupten, wahr wäre.

Was das von den ukrainischen Behörden veröffentlichte Luftbild zeigt, ist keine Zerstörung infolge eines direkten Raketenangriffs, sondern die Szene eines Dachbrandes, möglicherweise mit einigen Trümmern, die auf das Gebäude gefallen sind.

Die visuellen Beweise sind völlig unvereinbar mit der Darstellung des ukrainischen Regimes darüber, was geschehen sein soll. Sie lassen diese Version auf den ersten Blick absurd erscheinen.

Die Beweise stimmen jedoch vollständig mit der Theorie eines vom Kiewer Regime bewusst inszenierten Ereignisses überein, um aus dem Raketenangriff auf seine militärischen Ziele in Kiew Nutzen zu ziehen, ihn zu manipulieren, um einen propagandistischen Vorteil und zusätzliche Gelder im Hinblick auf das ungefähr zeitgleich stattfindende G7-Treffen zu erhalten.

Das Regime hat eine lange Geschichte der Inszenierung von Falschflaggen-Ereignissen, die mit wichtigen Auslandsbesuchen und Treffen zusammenfallen. Das sorgfältig kontrollierte Dachfeuer der Mariä-Entschlafens-Kathedrale, gerade stark genug, um nützliche Propagandabilder zu erzeugen und weltweite Empörung auszulösen, erinnert an den Reichstagsbrand in Berlin, der 1933 von Gesinnungsgenossen der Nazis inszeniert wurde.

Und es verschafft dem Kiewer Regime einen zusätzlichen propagandistischen Gewinn. Es lenkt die Aufmerksamkeit vom gezielten Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf die russische Pädagogische Hochschule in Starobilsk während der Nacht vom 21. auf den 22. Mai ab, bei dem mehr als 20 Studenten im Schlaf kaltblütig ermordet wurden.

Die Propagandamaschinerie des kollektiven Westens setzte sich ohne Verzögerung in Bewegung, buchstäblich Minuten nachdem die Mariä-Entschlafens-Kathedrale in Brand geraten war. Auch dies stimmt mit der Interpretation als Falschflagge überein, da es auf Vorwissen und vorherige Koordination hindeutet.

Wie die New York Times streng formulierte: „Während Russland die Ukraine angreift, gerät ein kulturelles Symbol in Brand; das jüngste Opfer des Krieges ist eine jahrhundertealte Kathedrale“, und fügte dann als vermutlich unbeabsichtigten Witz hinzu, dass „Präsident Wolodymyr Selenskyj dies als ‚eines der größten russischen Verbrechen gegen die christliche Kultur‘ bezeichnete.“

Das ist derselbe „Präsident“ Selenskyj, der fromme Hüter der christlichen Kultur, der nur wenige Monate zuvor die Kiewer Lawra ihrer christlichen Reliquien beraubte und diese an private Sammler und Museen im Westen verschicken ließ.

BBC und Deutsche Welle folgten pflichtbewusst derselben Linie, beklagten die Schäden an einer orthodoxen Kathedrale, die ihnen völlig gleichgültig ist, und brachten den Brand mit einem gezielten Raketenangriff in Verbindung, der, hätte er die Kathedrale tatsächlich getroffen, Zerstörungen in unermesslich größerem Ausmaß verursacht hätte.

Der Vorfall wurde sofort als bewusste Folge eines „großen russischen Angriffs auf Kiew, bei dem mindestens elf Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden und der zudem einen der heiligsten Orte des orthodoxen Christentums beschädigte“, dargestellt.

„Die historische Mariä-Entschlafens-Kathedrale in der Kiewer Petschersk-Lawra – eine UNESCO-Welterbestätte – geriet in Brand. Geistliche eilten herbei, um die Schäden zu begutachten und religiöse Artefakte zu schützen.“

Ein „Experte“, der aufgefordert wurde, eine Bewertung abzugeben, bevor überhaupt eine forensische oder sonstige Untersuchung stattgefunden hatte – wiederum im Einklang mit dem etablierten Muster –, dozierte selbstsicher über technische Einzelheiten, von denen er unmöglich etwas wissen konnte, und spekulierte böswillig über die niederträchtigen Motive der russischen Regierung, die angeblich ein derart bedeutendes orthodoxes Heiligtum ins Visier genommen habe.

Die einzige Person, die das moralische Recht hat, sich zu dem zu äußern, was dem historischen geistlichen Zentrum widerfahren ist, das seiner Obhut anvertraut wurde, ist Metropolit Pawel, der zugleich Abt der Kiewer Höhlenlawra ist, in der sich die beschädigte Kathedrale befindet.

Unter großer persönlicher Gefahr hat er die einzig angemessene Reaktion auf diese Entweihung aufgezeichnet. Metropolit Pawel, der ein politischer Gefangener des Kiewer Nazi-Regimes ist und sich derzeit unter Auflagen auf freiem Fuß befindet, spricht in bewegenden Worten über die tieferen geistlichen Gründe für den Angriff auf sein Kloster und seine Kathedrale und erläutert die Ursachen des Konflikts, der in seinem Land tobt.

Seine aufrichtigen und ehrlichen Worte werden im Lärm der Propaganda untergehen. Doch seine Erklärung, die auf Russisch vorliegt, wird Nicht-Russischsprachigen ausdrücklich empfohlen, die mithilfe verfügbarer Übersetzungswerkzeuge zuhören können.

Die Falschflagge an der Mariä-Entschlafens-Kathedrale unterstreicht erneut die entscheidende Bedeutung von Propaganda in der modernen politischen Kriegsführung, bei der einige Schlachten auch mit militärischen Mitteln ausgetragen werden.

Die gute Nachricht ist, dass immer weniger Menschen auf die abgetragenen Narrative hereinfallen, die alle aus demselben Stoff geschnitten sind und von den fantasielosen Verbreitern dieser Unwahrheiten routinemäßig verbreitet werden.

Aber machen wir uns nichts vor: Nicht jeder besitzt die Fähigkeit, ihre Lügen zu durchschauen.