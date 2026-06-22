Großbritanniens Bevölkerungsentwicklung – ist es schon zu spät?

Von Mark Collett

Eine umfassende Analyse der neuesten Regierungsdaten zu ethnischer Zugehörigkeit und Migration zeigt, wie besorgniserregend die demografische Lage in Großbritannien tatsächlich ist. Kann eine alternde weiße britische Bevölkerung diese Trends umkehren?

Am 4. Juni 2026 veröffentlichte das Bildungsministerium die Daten zu Schulen, Schülern und deren Merkmalen für das Schuljahr 2025/2026. Diese Daten beziehen sich auf ganz England, schließen jedoch Wales, Schottland und Nordirland aus. Der Datensatz enthält Informationen zu Schul- und Schülerstatistiken für England, darunter Alter, Geschlecht, kostenlose Schulmahlzeiten, ethnische Zugehörigkeit, Englisch als Zweitsprache und Klassengröße. Die Daten zur ethnischen Zugehörigkeit zeigen, dass weiße britische Schüler nun 59,7 Prozent der Schülerpopulation ausmachen. Diese Daten umfassen Schüler im Alter von 2 bis 19 Jahren und decken diejenigen in staatlichen Kindergärten (2 bis 4 Jahre), staatlichen Grundschulen (4 bis 11 Jahre) und staatlichen weiterführenden Schulen (11 bis 19 Jahre) ab. Diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr 2024/2025 von 60,3 Prozent zurückgegangen. Betrachtet man jedoch den Trend der letzten zehn Jahre, wird das Problem des demografischen Ersatzes weißer britischer Kinder noch deutlicher: Im Schuljahr 2015/2016 machten weiße britische Kinder noch 69,3 Prozent der Schülerpopulation aus – dies entspricht einem Rückgang von 9,6 Prozent über einen Zeitraum von zehn Jahren, was einem durchschnittlichen Rückgang von 0,96 Prozent pro Jahr entspricht.

In London ist nun der Punkt erreicht, an dem weiße britische Schüler in allen 32 Londoner Stadtbezirken eine Minderheit darstellen. Historisch gesehen wiesen Londoner Außenbezirke wie Bromley, Bexley, Havering, Richmond und Sutton in den Schulen eine Mehrheit weißer britischer Schüler auf. Die anhaltende Abwanderung aus dem innerstädtischen London in die Außenbezirke im letzten Jahrzehnt hat jedoch dazu geführt, dass sich das Verhältnis in den Schulen dieser Bezirke schließlich umgekehrt hat und weiße britische Schüler dort nun in der Minderheit sind. Der letzte Ausreißer war Bromley. Bromley war der letzte verbleibende Bezirk mit einer Mehrheit weißer britischer Schüler in den Klassenräumen. In den Zahlen für das letzte Schuljahr wurde die Schwelle überschritten: Weiße britische Schüler sind nun in der Minderheit und machen nur noch 49,7 Prozent der Schülerpopulation aus. Im inneren London ist das Bild noch drastischer: In Bezirken wie Newham, Tower Hamlets und Brent sind weiße britische Kinder seit Jahrzehnten eine deutliche Minderheit, machen häufig weniger als 15 Prozent der Schülerpopulation aus und fallen manchmal sogar unter 10 Prozent.

London wird bei der Betrachtung solcher Statistiken oft angeführt, doch es ist anzumerken, dass London kein Sonderfall mehr ist. Mehrere Kommunalverwaltungen berichten mittlerweile, dass weiße britische Kinder in den Schulen ihres Einzugsgebiets eine Minderheit darstellen, darunter: Slough (9,7 Prozent), Luton (12,7 Prozent), Leicester (19,4 Prozent), Birmingham (24,1 Prozent), Manchester (29,5 Prozent), Reading (30,2 Prozent), Sandwell (32,9 Prozent), Nottingham (33,9 Prozent), Bradford (37,4 Prozent), Peterborough (38,4 Prozent), Blackburn (38,6 Prozent), Milton Keynes (40,0 Prozent), Oldham (44,7 Prozent), Derby (45,4 Prozent), Bolton (46,2 Prozent), Bedford (46,4 Prozent) und Walsall (48,4 Prozent). Bemerkenswert ist, dass damit sowohl London als auch Birmingham auf der Liste der Städte stehen, in denen weiße britische Kinder in den Schulen eine Minderheit bilden – und dies sind zufällig auch die beiden größten Städte Großbritanniens. Nicht nur ist eine weiße britische Minderheit in den Klassenzimmern keine Seltenheit mehr, sondern die Orte, an denen diese Schwelle zunehmend überschritten wird, sind große, dicht besiedelte städtische Gebiete.

Betrachtet man jedoch das Land als Ganzes, so ist die Schlagzeile, dass weiße britische Kinder weniger als 60 Prozent der Schülerpopulation ausmachen, schon besorgniserregend genug, doch die durchschnittliche Rückgangsrate von 0,96 Prozent pro Jahr ist noch beunruhigender – sie deutet darauf hin, dass weiße britische Kinder irgendwann in den 2030er Jahren in den Schulen Englands insgesamt eine Minderheit sein werden. Doch das ist noch nicht alles: Mit Blick auf das Jahr 2025 zeigen Regierungsstatistiken, dass Geburten weißer Briten nur 52,9 Prozent aller Lebendgeburten in England und Wales ausmachen. Die Gesamtzahl der Lebendgeburten betrug 558.195, und von diesen Lebendgeburten wurden 295.493 als weiße Briten registriert. Vergleicht man nun diese Statistiken mit den Daten zur ethnischen Zugehörigkeit der über 65-Jährigen in England und Wales, wird der demografische Trend unübersehbar. Bei den über 65-Jährigen sind etwa 90 Prozent weiße Briten. Das bedeutet: Je jünger die Altersgruppe, desto näher sind weiße Briten daran, in diesem Teil der Bevölkerung eine Minderheit zu werden.

Während Einwanderung oft als treibende Kraft hinter dem demografischen Wandel in Großbritannien angeführt wurde, ist klar, dass das Land einen entscheidenden Wendepunkt erreicht. Die demografische Struktur der Bevölkerung ist mittlerweile so verlagert, dass eine weiße britische Minderheit im Laufe der Zeit strukturell unvermeidlich wird, selbst wenn die Zuwanderung vollständig gestoppt würde. In den nächsten 25 Jahren bedeutet die natürliche Sterblichkeit eines großen Teils der derzeit 65-Jährigen und Älteren – in Verbindung mit der Tatsache, dass bestimmte ethnische Minderheiten eine deutlich höhere Geburtenrate aufweisen als weiße Briten –, dass diese demografischen Verschiebungen bereits in der Bevölkerungspyramide verankert sind. Betrachten wir die Fakten genauer.

In England und Wales leben etwa 11,4 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, und 551.758 dieser Menschen sind laut den neuesten offiziellen Zahlen 90 Jahre und älter. Zwar fällt diese Zahl etwas höher aus, wenn man ganz Großbritannien betrachtet, doch konzentriert sich dieser Vergleich in erster Linie auf England und Wales, um der Art und Weise zu entsprechen, wie die Regierung demografische Statistiken veröffentlicht. Die zuvor genannte Zahl ist nach wie vor sehr repräsentativ, da 91,8 Prozent der Bevölkerung des britischen Festlands in England und Wales leben. Aus den oben genannten Zahlen geht hervor, dass derzeit etwa 10,26 Millionen weiße Briten, die in England und Wales leben, über 65 Jahre alt sind. Aufgrund der natürlichen Grenzen der Lebenserwartung wird die überwiegende Mehrheit dieser 10,26 Millionen älteren weißen Briten in den nächsten 25 Jahren sterben.

Die Gesamtbevölkerung von England und Wales beträgt 61.806.682 (dies ist die offizielle Bevölkerungszahl laut Regierung, die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen), von denen etwa 70 Prozent als weiße Briten eingestuft werden – was insgesamt etwa 43,26 Millionen weiße Briten ergibt, die in England und Wales leben. Das bedeutet, dass innerhalb des nächsten Vierteljahrhunderts fast 23,7 Prozent der derzeitigen weißen britischen Bevölkerung in England und Wales aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses verstorben sein werden. Dieser strukturelle Rückgang wird noch dadurch verschärft, dass weiße britische Frauen eine niedrigere Geburtenrate haben als Frauen aus den meisten ethnischen Minderheitengruppen. Betrachtet man Haushalte mit drei oder mehr unterhaltsberechtigten Kindern, so sind diejenigen mit nicht-westlichem Hintergrund stark überrepräsentiert: Etwa 41 Prozent der pakistanischen Haushalte und 38 Prozent der bangladeschischen Haushalte mit unterhaltsberechtigten Kindern haben drei oder mehr Kinder. Arabische und schwarzafrikanische Familien folgen einem ähnlichen Trend und weisen eine überdurchschnittlich hohe Dichte an Großfamilien auf. Im Gegensatz dazu sind weiße britische Familien statistisch gesehen viel kleiner; die überwiegende Mehrheit hat nur ein oder zwei Kinder, wobei weniger als 15 Prozent der weißen britischen Haushalte die Drei-Kinder-Schwelle überschreiten.

Infolgedessen wird Großbritannien in den kommenden Jahrzehnten einen erheblichen Rückgang der älteren weißen britischen Bevölkerung erleben, während gleichzeitig weiße britische Kinder bis Ende der 2030er Jahre in Entbindungsstationen und Klassenzimmern zur Minderheit werden. Entscheidend ist, dass dieser Verlauf unabhängig von künftigen Einwanderungszahlen in der bestehenden Bevölkerungsstruktur verankert ist. Berücksichtigt man jedoch die aktuellen Migrationsmuster, beschleunigen sich die demografischen Trends. Es wurde viel über die jüngsten politischen Bemühungen zur Reduzierung der Migration berichtet, wobei die Nettozuwanderungszahl im Jahr 2025 auf 171.000 sinken soll. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem historischen Höchststand von 944.000 im Jahr bis März 2023 unter der vorherigen konservativen Regierung. Auf dem Papier erscheint dieser Rückgang bedeutend, was viele zu der Annahme verleitet, die demografische Entwicklung habe sich verlangsamt. Die Nettozuwanderungszahlen erfassen jedoch nur den oberflächlichen Unterschied zwischen der Gesamtzahl der Ein- und Ausreisenden und verschleiern damit das komplexere Problem demografischer Verschiebungen.

So können die Schlagzeilenzahlen die strukturelle Zusammensetzung der Nettozuwanderung verschleiern, da die endgültige Nettobilanz keine Aufschlüsselung nach der spezifischen ethnischen und demografischen Zusammensetzung der Ein- und Ausreisenden liefert. Wenn beispielsweise 1 Million Somalier in einem einzigen Kalenderjahr nach Großbritannien einreisen und gleichzeitig 1,1 Millionen weiße Briten das Land verlassen, um in anderen Ländern zu leben, würde die Regierung zweifellos verkünden, dass sie endlich eine negative Nettozuwanderung erreicht habe und das Bevölkerungswachstum Großbritanniens endlich eingedämmt und sogar umgekehrt worden sei. Doch trotz des Erreichens des vielbeschworenen Ziels einer negativen Nettozuwanderung würde dieses in den Schlagzeilen stehende Defizit einen tiefgreifenden und beispiellosen Bevölkerungsaustausch im Inland völlig verschleiern, der tatsächlich der katastrophalste in der gesamten britischen Geschichte wäre. Aus diesem Grund müssen die schlagzeilenträchtigen Zahlen der Labour-Partei zur Einwanderung rigoros hinterfragt werden, anstatt sie aufgrund einer scheinbar beeindruckenden Nettozahl für bare Münze zu nehmen und zu feiern.

Im vergangenen Jahr blieb die Nettozuwanderung bei Einwanderern aus Nicht-EU-Ländern stark positiv, wobei mehr als 350.000 Nicht-EU-Bürger Großbritannien zu ihrer dauerhaften Heimat machten. Die vier Länder, die am stärksten zu diesem Zustrom beitragen, sind Indien, Pakistan, China und Nigeria, wobei verschiedene ostafrikanische und nahöstliche Länder – darunter Eritrea, Sudan und Afghanistan – vor allem durch Asylanträge zur Gesamtzahl beitragen. Umgekehrt ist die Nettozuwanderung aus der Europäischen Union in den negativen Bereich gerutscht, wobei die Bilanz für weiße europäische Bürger bei minus 42.000 liegt. Dies ist Teil eines umfassenderen Trends nach dem Brexit, bei dem mehr europäische Bürger (vorwiegend weiße Europäer) das Vereinigte Königreich dauerhaft verlassen als dort ankommen. Schlimmer noch: Auch die Nettozuwanderung unter britischen Staatsbürgern ist stark negativ und liegt bei minus 136.000, da sich mehr Bürger (die überwiegend weiße Briten sind) dafür entscheiden, auszuwandern und ein neues Leben im Ausland zu beginnen, als zurückkehren. Während diese gegenläufigen Ströme es Labour-Politikern ermöglicht haben, sich die niedrigere Nettozuwanderungszahl als Verdienst anzurechnen, beschleunigt die zugrunde liegende Struktur weiterhin den demografischen Austausch der einheimischen Briten.

Aufgrund der zugrunde liegenden Struktur der Zu- und Abwanderung nach Großbritannien verbirgt die Gesamtzahl von 171.000 einen massiven demografischen „Umschwung“ im Inland. Die rohen demografischen Zahlen zeigen, dass tatsächlich ein rascher Bevölkerungsaustausch stattfindet: Über 178.000 weiße britische und weiße europäische Einwohner wanderten in einem einzigen 12-Monats-Zeitraum netto aus dem Land ab, während gleichzeitig 350.000 Nicht-EU-Bürger netto ins Land einwanderten. Folglich hat sich, obwohl sich das Netto-Wachstum der Gesamtbevölkerung verlangsamte, das Tempo, mit dem der Anteil der weißen Briten an der jüngeren Bevölkerung zurückging, beschleunigt. Der Abfluss stammt fast ausschließlich aus der einheimischen Bevölkerung und ihren europäischen Verwandten, während der Zustrom fast ausschließlich aus nicht-westlichen Einwanderern besteht.

Diese Dynamik hat einen starken kumulativen Effekt auf die ohnehin schon katastrophal niedrige Geburtenrate der weißen Briten, da die Nicht-Weißen, die ins Land kommen, in der Regel jung und gebärfähig sind, aber leider fallen auch die weißen Briten, die das Land verlassen, zunehmend in dieselbe Kategorie. Betrachtet man die Altersverteilung der Neuankömmlinge, so zeigt sich, dass über 87 Prozent der aus Nicht-EU-Ländern stammenden Einwanderer im besten Arbeits- und gebärfähigen Alter (16–64 Jahre) sind. Diese Migranten treten unmittelbar nach ihrer Ankunft in Großbritannien in das Alter ein, in dem sie Familien gründen – und dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf die ethnische Zusammensetzung der Lebendgeburten, wobei über 40 Prozent aller Lebendgeburten in England und Wales von Paaren stammen, bei denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde. Wenn sich junge nicht-weiße Migranten niederlassen und Familien gründen, ersetzen sie eine abwandernde Bevölkerungsgruppe britischer und EU-Bürger, die aus dem inländischen Geburtenpool ausscheiden. Dies sorgt dafür, dass der Anteil der Geburten bei weißen Briten seinen Abwärtstrend fortsetzen wird, wodurch die demografischen Verschiebungen, die in Schulen und Entbindungsstationen stattfinden, zementiert werden – unabhängig davon, ob die Nettozuwanderungszahl weiter sinkt.

Die vorgelegten Daten zeigen, dass der Rückgang des Anteils der weißen Briten an der Bevölkerung nicht mehr ausschließlich von aktuellen oder zukünftigen Einwanderungszahlen abhängt, sondern nun durch einen internen strukturellen Mechanismus aufrechterhalten wird, der als demografisches Momentum bekannt ist. Die weiße britische Bevölkerung ist stark an der Spitze der Alterspyramide vertreten und macht etwa 90 % der über 65-Jährigen aus, was bedeutet, dass diese Gruppe einen überproportional hohen Anteil an den jährlichen Todesfällen im Land hat. Umgekehrt befindet sich, da das Durchschnittsalter der ethnischen Minderheiten deutlich jünger ist, ein viel höherer Anteil ihrer Bevölkerung im besten gebärfähigen Alter. In Verbindung mit der unter dem Reproduktionsniveau liegenden Geburtenrate bei weißen britischen Frauen sorgt dieses strukturelle Ungleichgewicht dafür, dass weiße Briten selbst bei hypothetisch ausbleibender weiterer Einwanderung letztendlich dennoch zu einer Minderheit würden.

Doch die Einwanderung hat nicht aufgehört. Zwar ist die Nettozuwanderung gegenüber ihrem jüngsten Höchststand zurückgegangen, doch die zugrunde liegende Struktur dieser Migration bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf die Beschleunigung des demografischen Wandels hat. Historisch gesehen nahm die Migration unter der Regierung Blair erheblich zu, doch dieser Zustrom stammte aufgrund der EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs größtenteils aus europäischen Ländern. Nach dem Brexit hat sich die Struktur der Einwanderung grundlegend verändert, wobei Indien, China, Pakistan und Nigeria zu den vier größten Herkunftsländern der Einwanderer nach Großbritannien wurden. Zwar hat die derzeitige Labour-Regierung die Nettozuwanderung inzwischen reduziert, doch führt die aktuelle Zusammensetzung der Migrationsströme zu einem raschen Bevölkerungsaustausch. Die Abwanderung wird stark von weißen britischen und weißen europäischen Bürgern dominiert, die dauerhaft auswandern, während die Zuwanderung fast ausschließlich aus Nicht-EU-Bürgern im gebärfähigen Alter besteht. Dieser asymmetrische Austausch hat zu einer raschen Beschleunigung der demografischen Veränderungen am unteren Ende der Bevölkerungspyramide geführt.

Betrachtet man diese drei Faktoren – Geburten, Todesfälle und Migration – zusammen, wird der Kurs deutlich: Weiße Briten steuern auf den Status einer Minderheit in den 2050er Jahren zu. Entscheidend ist, dass dieser demografische Wandel kein Problem ist, das sofort gestoppt oder umgekehrt werden kann, sobald es erkannt wurde. Wie bereits erwähnt, haben diese demografischen Verschiebungen sowohl eine Richtung als auch eine Dynamik. Um das Problem anhand einer Analogie zu veranschaulichen: Ein großes Schiff, das mit hoher Geschwindigkeit fährt, hat sowohl eine Richtung als auch eine Dynamik. Wenn die Menschen an Bord erkennen, dass sie auf einen riesigen Eisberg zusteuern, kann es daher oft schon zu spät sein. Aufgrund der Geschwindigkeit des Schiffes, der logistischen Herausforderungen beim Abbremsen und des immensen Wendekreises, der mit einem Schiff dieser Größe verbunden ist, kann das Schiff trotz des sichtbaren Problems vor ihm weder rechtzeitig abbremsen noch schnell genug wenden, um die Kollision zu vermeiden. Das bedeutet, dass selbst wenn ein Eisberg sichtbar wird und die Besatzung sich der drohenden Gefahr voll bewusst ist, sie kaum etwas dagegen tun kann – die Kollision mit dem Eisberg ist unvermeidlich, obwohl sich alle an Bord der drohenden Katastrophe bewusst sind.

Demografische Strukturen unterliegen einem ähnlichen Trägheitsgesetz: Die Alterspyramiden und Geburtenverteilungen, die derzeit in britischen Schulen und Entbindungsstationen zu verzeichnen sind, haben die demografische Richtung des Landes bereits für die kommenden Jahrzehnte festgelegt. Hinzu kommt das Problem, dass mit dem Ableben älterer Generationen (die überwiegend weiß oder weiß-britisch sind) politischer Druck entstehen wird, diese Menschen durch jüngere Migranten zu ersetzen. Dies stellt diejenigen, die gegen den demografischen Wandel kämpfen und die aktuellen Trends umkehren wollen, um sicherzustellen, dass weiße Briten nicht zur Minderheit werden, vor einen schweren Kampf. Um auf die Analogie des auf den Eisberg zusteuernden Schiffes zurückzukommen: Es gibt nur zwei Optionen für die Menschen an Bord des Schiffes: ein Wunder, durch das das Schiff allen Gesetzen der Physik trotzt und es schafft, den Kurs zu korrigieren, oder dass die Menschen an Bord die Rettungsboote besteigen.

Den in Großbritannien Lebenden bieten sich ähnliche Optionen: Sie können entweder versuchen, den Kurs der demografischen Veränderungen mittels parlamentarischer Demokratie zu korrigieren, oder sie können sich dafür entscheiden, bewusst ethnisch-nationalistische Gemeinschaften zu schaffen, um die Sicherheit und das Überleben der weißen Briten in einem zunehmend vielfältigen Land zu gewährleisten. Im Wesentlichen versuchen weiße Briten entweder, eine ethno-nationalistische Partei nach Westminster zu wählen, die durch Gesetzesänderungen versuchen wird, die demografischen Trends umzukehren und sicherzustellen, dass weiße Briten die Mehrheit behalten. Oder weiße Briten akzeptieren, dass der Minderheitenstatus unvermeidlich ist, und beginnen stattdessen, sich auf ein Leben als Minderheit in einer entstehenden multiethnischen, konfessionell gespaltenen Gesellschaft vorzubereiten – dies würde die Schaffung von Gemeinschaften sowie von Interessenvertretungen und Gemeinschaftsstrukturen beinhalten, die die Bedürfnisse weißer Briten schützen und erfüllen können. Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile und schließen sich nicht gegenseitig aus.

Die naheliegende Wahl für die meisten wird natürlich der Weg sein, den die parlamentarische Demokratie bietet – es scheint einfach zu sein: Man übernimmt einfach die Macht und führt dann die gewünschten Änderungen mit legalen Mitteln durch; schließlich waren es Gesetzesänderungen, die Einwanderer hierher gebracht haben, also können Gesetzesänderungen dies sicherlich auch wieder rückgängig machen. Doch in vielerlei Hinsicht ist dies weitaus schwieriger, als es zunächst erscheinen mag. In England und Wales machen weiße Briten mittlerweile rund 70 Prozent der Bevölkerung aus, und leider weisen weiße Briten von allen ethnischen Gruppen im Land die geringste Präferenz für die eigene Gruppe auf. Auf nationaler Ebene würden höchstens etwa 50 Prozent der weißen Briten für eine einwanderungsfeindliche Partei stimmen, die rechts von den Konservativen steht. Da weiße Briten jedoch nur 70 Prozent der Bevölkerung ausmachen, bedeutet dies, dass auf nationaler Ebene höchstens etwa 35 Prozent aller Wähler bereit wären, für eine Partei zu stimmen, die offen vorschlägt, das Problem des demografischen Wandels anzugehen.

Der niedrigste jemals erzielte Anteil der nationalen Stimmen für eine Partei, die eine Mehrheit im Parlament errungen hat, liegt bei 33,7 Prozent; dies wurde von der Labour-Partei bei den Parlamentswahlen 2024 verzeichnet. Unter der Führung von Keir Starmer gewann Labour beeindruckende 411 Sitze (eine Mehrheit von 172 Sitzen), obwohl die Partei nur etwas mehr als ein Drittel der Stimmen auf sich vereinen konnte. Dies stellte einen Rekord für das unverhältnismäßigste Wahlergebnis in der britischen Geschichte dar, das durch das britische Mehrheitswahlrecht und die zunehmende Zersplitterung der Stimmen auf eine wachsende Zahl kleinerer Parteien bedingt war. Die beiden anderen niedrigsten Stimmenanteile, die zu einem Wahlsieg einer Partei führten, lagen bei 35,2 Prozent, erzielt von der Labour-Partei im Jahr 2005, und bei 39,2 Prozent, erzielt von der Labour-Partei im Jahr 1974. Historisch gesehen benötigte die siegreiche Partei jedoch durchschnittlich etwa 40 bis 44 Prozent der landesweiten Stimmen, um eine britische Parlamentswahl zu gewinnen. Das bedeutet, dass weiße Briten bereits nur noch 70 Prozent der Bevölkerung ausmachen; selbst wenn 50 Prozent der weißen Briten für eine einzige Partei stimmen würden, könnte dies nicht ausreichen, um dieser Partei eine Mehrheit im Parlament zu verschaffen – was bedeutet, dass sie ohne den Eintritt in eine Koalition keine Regierung bilden könnte, und ohne eine Mehrheit ist es für eine Partei sehr schwer, politische Maßnahmen durchzusetzen. Da zudem der Anteil der weißen Briten an der Bevölkerung kontinuierlich sinkt, wird es für eine einwanderungsfeindliche Partei mit der Zeit immer schwieriger, den Stimmenanteil zu erreichen, der für einen Sieg bei den Parlamentswahlen erforderlich ist.

Darüber hinaus müsste eine Anti-Einwanderungspartei, selbst wenn sie die Parlamentswahlen gewinnen und eine beträchtliche Mehrheit im Parlament erringen sollte, eine Reihe extrem harter politischer Maßnahmen verfolgen, um die zuvor diskutierten demografischen Trends umzukehren. Es würde nicht einfach ausreichen, wenn eine Regierung die weitere Einwanderung stoppen würde; aufgrund der durch Geburten und Todesfälle angeheizten demografischen Dynamik würde ein Einwanderungsstopp heute nur dazu dienen, den Zeitpunkt hinauszuzögern, zu dem weiße Briten zur Minderheit werden. Um die seit 1945 stattgefundenen demografischen Veränderungen umzukehren, müsste eine Regierung ein Programm massiver Abschiebungen einleiten, das sich nicht einfach auf die Ausweisung von Visuminhabern oder illegalen Einwanderern beschränken würde. Dieses Programm wäre für viele weiße Briten unangenehm, da es viele junge Menschen mit ethnischem Minderheitenhintergrund einschließen müsste, die auf britischem Boden geboren wurden und britische Pässe besitzen. Kurz gesagt: Um die aktuellen demografischen Trends umzukehren, müssten viele britische Staatsbürger mit Migrationshintergrund ihre Pässe abgeben und Großbritannien verlassen.

Dies wäre natürlich schwierig, nicht nur, weil britische Staatsbürger gesetzliche Rechte haben, sondern auch, weil über 40 Prozent der Geburten bei Paaren stattfinden, bei denen ein oder beide Elternteile im Ausland geboren wurden. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten praktiziert das Vereinigte Königreich keine bedingungslose Staatsbürgerschaft durch Geburt. Ein auf britischem Boden geborenes Kind erwirbt die britische Staatsbürgerschaft nur, wenn mindestens ein Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt britischer Staatsbürger ist oder einen dauerhaften Aufenthaltsstatus besitzt. Zudem ist eine britische Geburtsurkunde lediglich eine Geburtsurkunde und verleiht keinen rechtlichen Einwanderungsstatus oder Schutz vor Abschiebung. Folglich können im Ausland geborene Eltern aus rein rechtlicher Sicht ein in Großbritannien geborenes Kind nicht als „Anker“ nutzen, um sich ihren eigenen Aufenthaltsstatus zu sichern. Daher sollte die Abschiebung einer großen Zahl von Kindern und ihren Eltern kein Problem darstellen. In der Realität ist dies jedoch nicht der Fall.

Nach britischem Recht und internationalen Verträgen, die in die innerstaatlichen Rechtsrahmen aufgenommen wurden, hat das Innenministerium die gesetzliche Pflicht, das Wohl von Kindern zu schützen und zu fördern (dies ist in Abschnitt 55 des Borders, Citizenship and Immigration Act 2009 geregelt). Daher muss das Wohl des Kindes bei jeder Einwanderungsentscheidung vorrangig berücksichtigt werden. Diese Erwägung verhindert zwar nicht automatisch eine Abschiebung, zwingt die Regierung jedoch dazu, nachzuweisen, dass die Abschiebung des Kindes verhältnismäßig ist. Darüber hinaus legen Familien gemäß Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf Privat- und Familienleben) regelmäßig Berufung gegen Abschiebungsbescheide ein. Hat ein Kind ununterbrochen sieben Jahre im Vereinigten Königreich gelebt, zögern die Gerichte äußerst, es abzuschieben, es sei denn, es liegen gewichtige Gründe des öffentlichen Interesses vor (wie etwa schwere Straftaten eines oder mehrerer Elternteile). Schließlich kann eine britische Regierung nicht einfach ein Flugzeug voller Menschen in ein anderes Land fliegen, ohne die ausdrückliche Genehmigung dieses Landes. Die Abschiebung von Familien setzt voraus, dass das Herkunftsland der Wiederaufnahme zustimmt und Notfall-Reisedokumente ausstellt. Viele Nationen weigern sich, bei Zwangsrückführungen zu kooperieren, was die Geschwindigkeit und das Ausmaß, in dem eine britische Regierung Menschen abschieben kann, erheblich einschränkt.

Aktuelle Daten zeigen, dass 40,2 % der in England und Wales geborenen Kinder mindestens einen im Ausland geborenen Elternteil haben. Wenn ein Elternteil britischer Staatsbürger ist, erhält das Kind bei der Geburt automatisch die britische Staatsbürgerschaft, sofern die Vaterschaft oder die rechtliche Elternschaft festgestellt ist. Aus rein rechtlicher Sicht gewährt ein britisches Kind dem ausländischen Elternteil kein automatisches Aufenthaltsrecht oder Immunität vor Abschiebung. Und obwohl die britische Regierung strenge finanzielle und rechtliche Anforderungen an ausländische Ehepartner durchsetzen soll, gibt es viele Möglichkeiten, wie Paare diese Anforderungen umgehen und Abschiebungsversuche entweder vermeiden oder vereiteln können. Zudem gewährt Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention das Recht auf ein Familienleben, ein Argument, das von liberalen Richtern, die in Einwanderungsfällen den Vorsitz führen, regelmäßig akzeptiert wird.

Natürlich könnte all dies überwunden werden. Gesetze können geändert werden; Großbritannien kann aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten, und andere Länder können dafür bezahlt werden, die Abgeschobenen aufzunehmen. Doch all das würde nicht nur Zeit in Anspruch nehmen, sondern auch eine Reihe von Hürden mit sich bringen, darunter liberale Richter, das nicht gewählte Oberhaus und Massenproteste sowohl von Migrantengemeinschaften als auch von weißen Briten, die das Konzept der Massenabschiebungen grundsätzlich ablehnen. Vor allem aber würde es einen sehr entschlossenen Premierminister erfordern, der von einer Gruppe ideologisch fest verpflichteter Abgeordneter unterstützt wird. In der Realität, wenn man sich Beispiele aus Europa und den USA ansieht, haben die meisten, die vorgeben, Massenabschiebungen zu wollen, einfach nicht den Mumm, ihre Versprechen durchzuziehen. Nicht nur stehen weiße Briten vor der demografischen Realität, dass sie keinen ausreichend großen Anteil der Bevölkerung mehr ausmachen, um eine Parlamentswahl ohne die Hilfe von Wählern aus Minderheiten zu gewinnen, sondern es ist auch unwahrscheinlich, eine Partei zu finden, die das Zeug dazu hätte, eine Politik umzusetzen, die die aktuellen demografischen Trends tatsächlich umkehren würde.

Wenn das Schiff also nicht mehr gewendet werden kann, bleiben nur noch die Rettungsboote. Dies könnte für weiße Briten tatsächlich eine langfristig tragfähigere Option darstellen. Wie bereits erwähnt, verliefen die demografischen Veränderungen in Großbritannien nicht geografisch einheitlich. Während viele große städtische Gebiete äußerst vielfältig sind und weiße Briten dort bereits zu einer Minderheit geworden sind, sind viele kleinere Städte und ländliche Gebiete nach wie vor weitgehend homogen. Dies hat zu einem starken Kontrast zwischen ländlichem und städtischem Leben geführt, der jedoch von jenen genutzt werden kann, die bewusst ethnisch-nationalistische Gemeinschaften schaffen wollen. Durch den Umzug in ein bereits homogenes Gebiet könnte eine Gruppe von Ethno-Nationalisten genau die Art von Umgebung schaffen, in der sie leben möchten – ähnlich wie ethnische Minderheiten, die nach Großbritannien gekommen sind, Teile von Städten und Gemeinden übernommen und kolonisiert haben.

Durch die Schaffung dieser absichtlich gegründeten Gemeinschaften könnten Ethnonationalisten sichere Zufluchtsorte für weiße Briten schaffen, Orte, an denen die lokalen Geschäfte, Einrichtungen und Institutionen von Gleichgesinnten kontrolliert werden und darauf ausgerichtet sind, die Kultur, das Erbe und die Traditionen der Ureinwohner der Britischen Inseln zu fördern. Darüber hinaus wäre es, sollten sich genügend Menschen dafür entscheiden, sich in einem Gebiet anzusiedeln, nicht undenkbar, dass diese Menschen die lokalen politischen Mechanismen übernehmen und kontrollieren – wiederum ähnlich wie ethnische Minderheiten die Lokalpolitik in den Gebieten übernommen haben, in denen sie sich angesiedelt haben. Letztendlich könnte dies sogar dazu führen, dass ethno-nationalistische Abgeordnete ins Parlament gewählt werden, um Städte oder ländliche Gebiete zu vertreten, in die Nationalisten umgezogen sind. Dies würde es weißen Briten nicht nur ermöglichen, sichere, homogene Gebiete zu haben, in denen sie ihre Kinder großziehen können, sondern es würde ihnen auch ermöglichen, sich sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene für ihre Rechte einzusetzen.

Die Richtung und Dynamik der demografischen Trends in Großbritannien haben in Verbindung mit der Struktur der Nettozuwanderung eine Situation geschaffen, in der weiße Briten damit rechnen müssen, innerhalb der nächsten 30 Jahre zur Minderheit zu werden. Weiße Briten stehen bereits kurz davor, in Schulen und Entbindungsstationen zur Minderheit zu werden, während sie in Pflegeheimen eine überwältigende Mehrheit bilden. Dies ist nicht nur eine dramatische Situation, sondern auch eine, die nur sehr schwer zu beheben ist. Aufgrund der Natur des Mehrheitswahlsystems nähern wir uns bereits dem Punkt, an dem selbst wenn 50 Prozent der weißen Briten alle für eine einzige Anti-Einwanderungspartei stimmen würden, dies möglicherweise nicht ausreichen würde, damit diese Partei die Parlamentswahlen gewinnt. Ein weiterer Faktor, der dieses Problem verschärft, ist, dass nun Reform, Restore und Kemi Badenochs Konservative Partei alle um die Unterstützung derselben Wähler buhlen – was die Anti-Einwanderungsstimmen aufteilt und es noch unwahrscheinlicher macht, dass eine Veränderung durch die parlamentarische Demokratie erreicht werden kann. Somit wird es für eine nationalistische Partei innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre mathematisch nicht mehr möglich sein, eine Parlamentswahl zu gewinnen, was sicherstellt, dass der demografische Kurs Großbritanniens feststeht und es keine Hoffnung auf ein Wahlwunder in letzter Minute gibt. Kurz gesagt: Das Schiff wird zu nah am Eisberg sein, und ein Kurswechsel wird unmöglich sein.

Vor diesem Hintergrund ist die Frage für Nationalisten klar: Wie viel Zeit wird die Besatzung des Schiffes damit verbringen, vergeblich zu versuchen, den Kurs des zum Untergang verurteilten Schiffes zu ändern, bevor sie ihren Fokus darauf verlagert, sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich in die Rettungsboote gelangen? Weiße Briten sehen sich nun mit ziemlicher Sicherheit der wenig beneidenswerten Zukunft gegenüber, in ihren angestammten Heimatländern eine Minderheit zu sein. Dies stellt weiße Briten jedoch vor eine harte Wahl: Entweder sie halten als ethnischer Block mit einem starken und verbindenden Gefühl der In-Group-Präferenz zusammen, was es ihnen ermöglicht, die feindseligen Bedingungen zu überstehen, die in einem entstehenden multiethnischen, konfessionell gespaltenen Land herrschen; oder sie bleiben gespalten, als atomisierte und isolierte Individuen, die der Gnade jener ethnischen Gruppen ausgeliefert sind, die zusammenhalten und mächtige, geeinte ethnozentrische Gemeinschaften bilden.