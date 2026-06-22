Doku von Del Bigtree in Italien: Militärlastwagen, Pharma-Gelder, Schweigen der Medien: Neue Enthüllungen aus Italiens Pandemie-Epizentrum

Fünf Jahre nach dem Beginn der Corona-Krise erreichen uns aus Italien Berichte, die die offizielle Darstellung der Pandemie erneut infrage stellen. Der amerikanische Journalist und Dokumentarfilmer Del Bigtree reiste durch Mailand, Bergamo, Rom, Venedig und Sardinien, um seinen Film An Inconvenient Study vorzustellen. Doch statt einer gewöhnlichen Filmreise entwickelte sich die Tour zu einer aufsehenerregenden Spurensuche.

In Gesprächen mit Ärzten, Wissenschaftlern, Medienexperten und ehemaligen Funktionären stieß Bigtree auf Aussagen, die ein Bild zeichnen, das sich deutlich von jenem unterscheidet, das der Welt im Frühjahr 2020 präsentiert wurde. Gleichzeitig berichtet die Sendung über neue medizinische Entwicklungen, die nach Ansicht der Gesprächspartner das Potenzial haben könnten, die bisherige Gesundheits- und Krebsmedizin grundlegend zu verändern.

Bergamo: Die Bilder, die die Welt in Angst versetzten

Wer erinnert sich nicht an die Bilder aus Bergamo?

Militärlastwagen, die nachts durch die Straßen fuhren. Fernsehbilder, die weltweit ausgestrahlt wurden. Politiker, Medien und Gesundheitsbehörden verwiesen auf diese Szenen als Beweis für eine außer Kontrolle geratene Pandemie.

Für Millionen Menschen wurden diese Aufnahmen zum Wendepunkt. Lockdowns, Schulschließungen, Ausgangssperren und Impfkampagnen erhielten dadurch eine emotionale Legitimation.

Doch laut Professor Alberto Contri, ehemaliges Vorstandsmitglied des italienischen Staatsrundfunks RAI und Experte für Kommunikation und Medien, war die öffentliche Darstellung irreführend.

Contri behauptet, die Militärlastwagen seien zwar real gewesen, die mediale Interpretation jedoch nicht.

Während die Fernsehberichte den Eindruck vermittelten, jedes Fahrzeug transportiere zahlreiche Särge, habe sich tatsächlich nur jeweils ein Sarg in den Lastwagen befunden. Die Bilder seien bewusst so eingesetzt worden, dass sie maximale Angst erzeugten. Für Contri war dies der Beginn einer beispiellosen Angstkampagne.

Die finanziellen Anreize hinter den COVID-Zahlen

Noch brisanter sind die Vorwürfe zu den finanziellen Mechanismen während der Pandemie.

Laut Contri und mehreren Ärzten, mit denen Bigtree sprach, erhielten italienische Krankenhäuser für COVID-Patienten deutlich höhere staatliche Vergütungen als für andere Diagnosen.

Krankenhäuser hätten für COVID-Fälle eine bis zu fünfmal höhere Erstattung erhalten als für vergleichbare Patienten mit anderen Erkrankungen.

Dadurch entstand nach Ansicht der Kritiker ein massiver Anreiz, möglichst viele Patienten als COVID-Fälle zu klassifizieren.

Besonders ältere Menschen mit mehreren Vorerkrankungen seien häufig automatisch als COVID-Patienten geführt worden, selbst wenn andere Erkrankungen die Hauptursache ihres Krankenhausaufenthalts gewesen seien.

Bigtree zieht dabei Parallelen zu den Vereinigten Staaten, wo ähnliche Diskussionen über finanzielle Anreize, Beatmungsgeräte und spezielle COVID-Vergütungen geführt wurden.

Die entscheidende Frage lautet:

Wurden Sterblichkeitszahlen möglicherweise durch finanzielle Fehlanreize beeinflusst?

Impfkampagnen als Millionengeschäft?

Noch weiter gehen die Aussagen zu den Impfkampagnen.

Laut Contri erhielten viele italienische Ärzte staatliche Vergütungen von rund 80 Euro pro verabreichter Impfung.

Dadurch hätten sich die Monatseinkommen mancher Ärzte von 3.000 bis 4.000 Euro auf bis zu 20.000 Euro erhöht.

Für Kritiker stellt sich damit erneut die Frage, ob finanzielle Interessen medizinische Entscheidungen beeinflusst haben könnten.

Contri spricht offen von Korruption und beschreibt eine Atmosphäre, in der finanzielle Belohnungen und öffentlicher Druck Hand in Hand gegangen seien.

Die Virologen-Stars des Fernsehens

Besonders kritisch äußert sich der ehemalige RAI-Manager über die Rolle der Medien.

Während der Pandemie seien einige Virologen zu regelrechten Fernsehstars geworden.

Sie dominierten Talkshows, Nachrichtensendungen und politische Debatten.

Contri behauptet, mehrere dieser Experten hätten gleichzeitig Verträge mit Pharmaunternehmen unterhalten.

Besonders aufsehenerregend ist eine Episode, die er selbst schildert:

Während einer Live-Talkshow fragte er einen der bekanntesten Impfstoff-Befürworter Italiens, ob es stimme, dass dieser vierzehn laufende Verträge mit Pharmaunternehmen besitze.

Daraufhin habe der Mediziner seine Kopfhörer abgenommen und die Sendung verlassen, ohne die Frage zu beantworten.

Für Contri war dieser Moment ein Beleg dafür, dass Interessenkonflikte während der Pandemie systematisch verschwiegen wurden.

Kritische Stimmen wurden mundtot gemacht

Nach Darstellung der Interviewpartner entstand in Italien eine Gesellschaft mit zwei Klassen.

Auf der einen Seite die Mehrheit, die den offiziellen Aussagen vertraute.

Auf der anderen Seite Ärzte, Wissenschaftler und Bürger, die Fragen stellten oder Kritik äußerten.

Diese seien suspendiert, ausgegrenzt oder öffentlich diffamiert worden.

Laut Contri laufen heute zahlreiche Gerichtsverfahren von Ärzten, die während der Pandemie ihre Arbeit verloren hatten, weil sie sich gegen bestimmte Maßnahmen stellten oder Impfpflichten kritisierten.

Del Bigtree: „Je mehr ich hörte, desto unglaublicher wurde es“

Für Bigtree selbst liegt die eigentliche Brisanz nicht nur in den Aussagen.

Was ihn besonders beschäftigt, ist die Frage, warum Italien als erstes westliches Land bereits zu Beginn der Pandemie genau dieselben Mechanismen entwickelte, die später weltweit auftauchten:

finanzielle Anreize für COVID-Diagnosen

Angstkampagnen in den Medien

massive Impfpropaganda

Marginalisierung kritischer Stimmen

politische Gleichschaltung

Für ihn stellt sich die Frage, ob diese Prozesse tatsächlich unabhängig voneinander entstanden sein können oder ob größere koordinierte Strukturen dahinterstanden.

MAHA gegen die Medien

Ein weiterer Schwerpunkt der Sendung betrifft den politischen Kampf um Robert F. Kennedy Jr. und die sogenannte MAHA-Bewegung („Make America Healthy Again“).

Bigtree wirft großen Medienhäusern wie Reuters, NBC und anderen vor, gezielt irreführende Schlagzeilen zu produzieren, um Kennedys Reformagenda zu diskreditieren.

Immer wieder würden komplexe Entscheidungen auf vereinfachte Narrative reduziert, die in der Öffentlichkeit den Eindruck erzeugen sollen, die Reformbewegung befinde sich in Auflösung.

Die Medien würden damit dieselbe Strategie verfolgen, die bereits während der Pandemie eingesetzt worden sei: Narrative kontrollieren, kritische Stimmen marginalisieren und Debatten auf emotionalisierte Schlagworte reduzieren.

Revolution in der Krebsmedizin?

Neben der Aufarbeitung der Pandemie widmet sich die Sendung ausführlich möglichen Durchbrüchen in der Krebsforschung.

Besondere Aufmerksamkeit erhält der Krebsforscher Patrick Soon-Shiong.

Er kritisiert die bisherige Krebstherapie scharf und argumentiert, dass Chemotherapie zwar Tumore verkleinern könne, gleichzeitig aber jene Immunzellen schwäche, die Krebs langfristig bekämpfen sollen.

Nach seiner Ansicht werde häufig „die Schlacht gewonnen, aber der Krieg verloren“.

Stattdessen setzt Soon-Shiong auf die Aktivierung körpereigener Killerzellen und T-Zellen.

Das Ende der Antibiotika?

Ebenso bemerkenswert sind neue Forschungen aus Irland.

Dort untersuchen Wissenschaftler Möglichkeiten, das Immunsystem gezielt zu trainieren, anstatt Krankheitserreger direkt mit Antibiotika zu bekämpfen.

Im Fokus steht Interferon-Gamma – ein körpereigenes Signalmolekül.

Die Forscher berichten, dass sich dadurch Immunzellen gezielt gegen gefährliche Supererreger wie Tuberkulose und resistente Staphylokokken aktivieren lassen könnten.

Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnte dies langfristig einen Paradigmenwechsel in der Infektionsmedizin bedeuten.

Bienen gegen Brustkrebs?

Besonders spektakulär erscheinen Forschungen zur Wirkung von Bienengift.

Mehrere Studien berichten über die Eiweißkomponente Melittin, die in Laborversuchen aggressive Brustkrebszellen innerhalb kurzer Zeit massiv schädigen konnte.

Forscher sprechen von einem potenziell kostengünstigen und weltweit verfügbaren Ansatz für zukünftige Krebstherapien.

Noch befindet sich die Forschung im experimentellen Stadium, doch die Ergebnisse sorgen international für Aufmerksamkeit.

Die zentrale Botschaft aus Italien

Die Reise durch Italien endet mit einer Botschaft, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Sendung zieht:

Nach Ansicht der Interviewpartner war COVID nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine Medien-, Politik- und Vertrauenskrise.

Die Aussagen ehemaliger Medienmanager, Ärzte und Wissenschaftler zeichnen das Bild eines Systems, in dem Angst, finanzielle Anreize und politische Interessen eng miteinander verflochten gewesen seien.

Gleichzeitig sehen viele der Gesprächspartner eine neue Entwicklung am Horizont: eine Medizin, die stärker auf das Immunsystem, natürliche Mechanismen und individuelle Behandlung setzt – und weniger auf zentralisierte Lösungen, Massenkampagnen und pharmazeutische Standardmodelle.

Ob diese Sichtweise die historische Bewertung der Pandemie verändern wird, bleibt offen. Doch eines wird deutlich: Die Debatte über die Ereignisse der Jahre 2020 bis 2023 ist noch lange nicht beendet.