Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Moskau in Flammen – Krieg in Europa droht – Es wird ernst!

Nein, Iran hat den Krieg (noch) nicht gewonnen

Russland wird „heftige und massive Angriffe“ auf ukrainische Militärziele starten (Redacted News DE)

Larry Johnson & Prof. Marandi: Geheimer US-Iran-Deal aufgedeckt – die 14 Punkte

Selenski stellt Lukaschenko ein Ultimatum und droht mit Angriff auf Belarus! Ein fataler Fehler

Strafanzeige? Unfassbarer Merkel-Auftritt! DAS plant sie! Wann fliegt Merz? Starmer vor dem AUS!

„Ich gehe“ | Prof. Bhakdi – seine letzte Botschaft

Tacheles # 210: Bedingungslose Kapitulation

Dieter Bohlen über Weltkrieg, Xavier Naidoo, RTL-Rauswurf & 5 Millionen Verlust! Hopf & Kettner #35

80 MIO. MENSCHEN BEDROHT VON MEGA-ZYKLON, AUSSERIRDISCHE & FIFA-STADION, MENSCHEN HÖREN STIMMEN

„Mein gruseliges Aufwacherlebnis“ – Unternehmer des Jahres über die Zerstörung der Wirtschaft

Das wird nun jedem Handy aufgezwungen

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„Die Welt lacht über Deutschland“ | KEIN Mainstream zeigt das

Stand 15.6. 2026: Wenn man der KI Grok die richtigen Fragen stellt, erzählt sie einem die Wahrheit

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Was passiert wirklich mit der orthodoxen Kirche in der Ukraine? – André Sikojev

Ukraine: Deutsche ARTE-Doku zu Kindeshandel zensiert

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„China bereitet sich DARAUF vor und niemand schaut hin!” DAS wird jetzt passieren (Wolfgang Hirn)