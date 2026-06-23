US-Behörde FDA änderte Autopsieberichte von Kindern, die nach COVID-Impfungen starben

Im November 2025 identifizierte das Zentrum für Biologika-Bewertung und -Forschung (CBER) der FDA zehn Todesfälle von Kindern im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfungen. Im Dezember 2025 reduzierte die Behörde diese Zahl auf sieben, nachdem sie mindestens zwei der Autopsieberichte der Kinder überarbeitet hatte, wie aus Dokumenten hervorgeht, die vergangene Woche von Senator Ron Johnson veröffentlicht wurden.

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Wissenschaftler der US-Arzneimittelbehörde FDA überarbeiteten die Autopsieergebnisse von Kindern, die nach einer COVID-19-Impfung gestorben waren, und reduzierten dadurch die Zahl der Kinder, die nach Ansicht der Behörde wahrscheinlich infolge der Impfung starben. Dies geht aus Dokumenten hervor, die vergangene Woche von Senator Ron Johnson (Republikaner, Wisconsin) veröffentlicht wurden.

Die Dokumente zeigen, dass das Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) der FDA im November 2025 zehn Todesfälle von Kindern im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen identifizierte. Im Dezember wurde die Zahl jedoch auf sieben reduziert, und die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs zwischen den Todesfällen und der Impfung wurde herabgestuft.

Die Daily Caller, die zuerst darüber berichtete, zitierte zwei ehemalige FDA-Mitarbeiter sowie einen Gerichtsmediziner, der zwei der Autopsien durchgeführt hatte. Einer der ehemaligen FDA-Beamten sagte, die E-Mails würden eine „Vertuschung“ durch die FDA und die CDC offenbaren.

Johnson fügte die Dokumente einem Schreiben bei, das er vergangene Woche an Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., den kommissarischen CDC-Direktor Jay Bhattacharya und den kommissarischen FDA-Kommissar Kyle Diamantas schickte.

Selbst die reduzierte Zahl der Todesfälle genügte laut Johnsons Schreiben, um bei einigen FDA-Wissenschaftlern erhebliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe auszulösen.

„Auch wenn die Gründe für die Neubewertung dieser drei Fälle noch geklärt werden müssen, ist klar, dass die Verantwortlichen der Ansicht waren, dass die sieben Fälle eine Warnung vor den Risiken rechtfertigten“, schrieb Johnson. Diese Risiken hätten „ernsthafte Bedenken bei HHS und CDC hinsichtlich der mRNA-COVID-19-Injektionen auslösen müssen.“

Selbst nach der Herabstufung empfahl die FDA-Abteilung für Pharmakovigilanz, die Beipackzettel der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna um einen Warnhinweis auf das Risiko einer „Myokarditis mit tödlichem Ausgang“ zu ergänzen.

Diese Änderung wurde aus unklaren Gründen nie umgesetzt.

Myokarditis wird seit längerem mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht, insbesondere bei jugendlichen und jungen männlichen Personen.

Senator Johnson: „Der größte Regierungsskandal meines Lebens“

Johnson, Vorsitzender des ständigen Untersuchungsausschusses des US-Senats, untersucht eine mögliche Vertuschung von Impfrisiken durch Bundesbehörden.

Auf X bezeichnete Johnson die Angelegenheit als „viel größer als Watergate“. Später nannte er sie „den größten Regierungsskandal“ seines Lebens.

Laut Daily Caller ereigneten sich die Todesfälle bereits 2021 und 2022, wurden aber erst 2025 bekannt.

Ein ehemaliger FDA-Mitarbeiter erklärte: „Man fragt sich, ob es damals internen Druck innerhalb der FDA gab, diese pädiatrischen Todesfälle nicht rechtzeitig zu melden.“

Der Anwalt Greg Glaser bezeichnete das Vorgehen der FDA als „betrügerischen Akt“, um die Pharmaindustrie zu schützen.

Johnson fordert von der CDC sämtliche Unterlagen über neue Verträge mit Pfizer sowie alle Dokumente der CDC und FDA zu Todesfällen von Kindern nach COVID-19-Impfungen und den Diskussionen über mögliche Warnhinweise auf den Impfstoffetiketten.

Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, erklärte unter Verweis auf das Meldesystem VAERS, die tatsächliche Zahl der Todesfälle könnte deutlich höher liegen. Er verwies auf 84 gemeldete Todesfälle von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren in den USA und argumentierte, dass diese Zahl aufgrund einer erheblichen Untererfassung nur die „Spitze des Eisbergs“ darstelle.

Der Molekularbiologe Richard Ebright von der Rutgers University erklärte, die Todesfälle seien das Ergebnis einer staatlichen Vertuschung der „riskanten Gain-of-Function-Forschung“.

Das US-Gesundheitsministerium reagierte bis Redaktionsschluss nicht auf eine Anfrage des Defender.

FDA-Mitarbeiter, die die Fälle untersuchten, verloren später ihre Positionen

Die Daily Caller veröffentlichte eine E-Mail vom 5. Dezember 2025 von Dr. Meghna Alimchandani, stellvertretende Direktorin der FDA-Abteilung für Pharmakovigilanz, an den damaligen CBER-Direktor Vinay Prasad. Darin wurde die Reduzierung der Fälle von zehn auf sieben mitgeteilt.

Von den sieben Todesfällen wurden zwei als „wahrscheinlich“ und fünf als „möglich“ eingestuft. Fünf der sieben Fälle betrafen Myokarditis. Zwei davon galten als wahrscheinlich, drei als möglich. Die E-Mail enthielt zudem die Empfehlung, die Warnhinweise der Impfstoffe von Pfizer und Moderna anzupassen.

Bereits am 28. November 2025 hatte Prasad in einem Memo an Mitarbeiter erklärt, er verfüge über Hinweise, dass „mindestens zehn Kinder nach und aufgrund einer COVID-19-Impfung gestorben sind“. Er brachte diese Todesfälle mit den Impfpflichten der Biden-Regierung in Verbindung.

„Zum ersten Mal wird die US-FDA anerkennen, dass COVID-19-Impfstoffe amerikanische Kinder getötet haben“, schrieb Prasad damals.

Laut Daily Caller gelangte das Memo innerhalb weniger Stunden an die Öffentlichkeit und löste eine breite mediale Debatte aus. Alimchandani sprach in ihrer E-Mail von einem „MONUMENTALEN Aufwand“, während gleichzeitig zahlreiche Medienberichte erschienen seien.

Dr. Tracy Beth Høeg, die damals Untersuchungen zu VAERS-Fällen leitete, erklärte, dass Teile des Memos auf eine mögliche Vertuschung hingedeutet hätten. Sie berichtete, dass ihre Präsentationen und E-Mails an Medien gelangten und dabei der Eindruck entstanden sei, Mitarbeiter hätten ihre Einschätzung der Todesfälle nicht geteilt.

Prasad trat im April von seiner Führungsposition im CBER zurück. Im darauffolgenden Monat wurde Høeg aus bislang unbekannten Gründen entlassen. Kurz zuvor hatte auch FDA-Kommissar Marty Makary sein Amt niedergelegt.

Parvovirus-Erklärung als „Ablenkungsmanöver“

Die von Johnson veröffentlichten Dokumente zeigen, dass zwei Todesfälle teilweise aufgrund des Nachweises des Parvovirus B19 herabgestuft wurden. Dieses Virus ist weit verbreitet und verursacht meist nur leichte Symptome.

Der Pathologe Dr. James Gill von der Yale School of Medicine, der zwei der Autopsien durchgeführt hatte, bezeichnete diese Erklärung als „Ablenkungsmanöver“. Er erklärte, dass Parvoviren bei etwa der Hälfte der Bevölkerung im Gewebe nachweisbar seien. Die bei den beiden Kindern beobachteten Herzschäden entsprächen zudem nicht dem typischen Muster einer durch Parvoviren verursachten Myokarditis.

Seine im Jahr 2022 veröffentlichte Studie führte laut Daily Caller zu einer schnellen Reaktion von FDA und CDC. Die nun veröffentlichten Dokumente bestätigen, dass die Fälle teilweise wegen des Parvovirus-Befundes herabgestuft wurden.

Karl Jablonowski von Children’s Health Defense erklärte, die CDC habe die Lage „verschleiert“ und Beweise „absichtlich verwässert“.

Der 16-jährige Micah Williamson starb wenige Tage nach seiner zweiten Pfizer-Impfung. Sein Totenschein führte seinen Tod auf eine stressbedingte Kardiomyopathie im Zusammenhang mit der Impfung zurück. Im VAERS-Bericht wurde Myokarditis angegeben. Die CDC argumentierte jedoch, das Parvovirus B19 sei die Ursache gewesen. Die FDA stufte den Fall weiterhin als „möglicherweise impfbedingt“ ein.

Ein weiterer Fall betraf Jacob Clynick, der drei Tage nach seiner zweiten Pfizer-Dosis starb. Später ergänzte man seinen VAERS-Bericht um Hinweise auf Myokarditis, Perikarderguss und Herzvergrößerung. Diese aktualisierten Angaben wurden laut Jablonowski im Mai 2025 gelöscht. Die FDA kam dennoch zu dem Schluss, dass die COVID-19-Impfung die „wahrscheinliche“ Todesursache gewesen sei.

Jablonowski erklärte, der Impfstoff-Chargen-Code EW0217, aus dem Clynicks Dosis stammte, sei mit 28 gemeldeten Todesfällen in VAERS in Verbindung gebracht worden.

Gill erklärte abschließend, er habe versucht, mit der FDA in einen wissenschaftlichen Dialog einzutreten, doch „sie haben ihn beendet“.

Forderungen nach strafrechtlichen Konsequenzen

Mehrere Experten fordern rechtliche und regulatorische Konsequenzen, insbesondere angesichts möglicher neuer mRNA-Impfstoffe und des weiterhin bestehenden Haftungsschutzes der Hersteller unter dem PREP Act.

Hooker warnte, mit einer Zulassung von mRNA-Grippeimpfstoffen werde „das Sterben weitergehen“. Ebright sprach sich für Vorladungen, Verhaftungen und Strafverfahren aus. Glaser forderte den Übergang „von Untersuchungen zu Anklagen“.

Die ehemalige Pharma-Managerin Sasha Latypova erklärte, bereits sieben offiziell anerkannte Todesfälle von Kindern seien ausreichend, um die Produkte sofort vom Markt zu nehmen.