Joe Biden hat das Gesetz unterzeichnet, das TikTok verbieten könnte, wenn die Muttergesellschaft der App, ByteDance, sich weigert zu verkaufen.

Aber geht es wirklich um eine Art “chinesische Spionagesoftware”?

Nein.

Hier ein paar Statistiken:

Mehr als ein Drittel (37,36%) der mobilen Internetnutzer sind bei TikTok aktiv.

Die Hälfte der US-amerikanischen TikTok-Nutzer ist zwischen 10 und 29 Jahre alt, wobei Teenager die Mehrheit der Nutzer ausmachen.

Mehr als 50 % der Urheber von Inhalten sind zwischen 18 und 24 Jahre alt.

Im Dezember 2023 wurde berichtet, dass Inhalte mit pro-palästinensischen Ansichten 27 Mal häufiger aufgerufen wurden als Inhalte mit pro-israelischen Ansichten.

Und das lag nicht daran, dass der Algorithmus pro-palästinensische Inhalte förderte; das Gegenteil war der Fall.

Im November 2023 gab TikTok bekannt, dass seit dem 7. Oktober mehr als 900.000 pro-palästinensische Videos gelöscht worden seien.

Nutzer wurden gelöscht, wenn sie die palästinensische Flagge posteten, “Gaza” oder “freies Palästina” sagten oder auf andere Weise das Leiden der Menschen in Gaza betonten.

Nutzer haben die palästinensische Flagge durch das Wassermelonen-Emoji ersetzt.

Statt Gaza schreiben sie ‘G@z@’.

Sie ändern das verwendete Vokabular, um das Leiden der Menschen in Gaza zu beschreiben, indem sie Worte wie ‘nicht gelebt’ anstelle von ‘getötet’ verwenden.

Wir alle wissen, dass zionistische Lobbygruppen wie AIPAC die große Mehrheit der Regierungsbeamten in den USA kontrollieren.

Aber das ist nicht alles.

Vor einigen Monaten wurde eine Tonaufnahme von Jonathan Greenblatt, dem Direktor der ADL, geleakt, in der er ernsthafte Bedenken über die überwiegend pro-palästinensischen Ansichten von TikTok und der Generation Z äußerte.

Die Anti-Defamation League ist eine extrem mächtige jüdische NGO, die Menschen für die kleinste Kritik an Juden oder Israel bestraft.

Sie hat wiederholt und erfolgreich versucht, die freie Meinungsäußerung, die Israel kritisiert, zu unterdrücken.

Zusammen mit ausländischen Lobbygruppen wie AIPAC und der Erpressung von US-Politikern durch Mossad-Agenten wie Jeffrey Epstein hat die ADL die US-Regierung dazu gebracht, sich seit Jahrzehnten vor Israel zu ducken.

Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die zionistische Lobby ihre Macht demonstriert, indem sie die von Zionisten besetzte US-Regierung dazu benutzt, jegliche Kritik am höllischen Staat Israel zu unterdrücken.

Die Menschen müssen sich der Realität des “TikTok-Verbots” bewusst werden.

Es ist viel dunkler, als es scheint.

