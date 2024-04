Elon Musk warnt Australien vor der Kontrolle des weltweiten Internets

Zuvor hatte der Chef von X die Zensur eines Videos angeprangert, das einen Messerangriff auf einen orthodoxen Bischof in Australien zeigte. Canberra drohte X mit einer Geldstrafe von 510.000 Dollar pro Tag, weil das Unternehmen sich weigerte, das Material vollständig zu entfernen.

Elon Musk hat klargestellt, dass er der australischen Anordnung, ein Video über einen Terroranschlag auf einen Geistlichen in Sydney von X (ehemals Twitter) zu entfernen, nicht nachkommen wird.

“Unsere Sorge ist: Wenn ein Land Inhalte für alle Länder zensieren kann, wie es der australische ‘eSafety Commissar’ fordert, was hält dann ein Land davon ab, das gesamte Internet zu kontrollieren?”, twitterte der Tech-Milliardär.

Der CEO von Tesla und SpaceX fügte hinzu, dass X den fraglichen Inhalt für Australien bereits zensiert habe, da eine Berufung anhängig sei und er nur auf Servern in den USA gespeichert sei. Canberra drohte X mit einer täglichen Geldstrafe von 510.000 Dollar, da das Unternehmen nicht bereit sei, das Video weltweit zu entfernen.

Musks Äußerungen folgten auf Äußerungen des australischen Premierministers Anthony Albanese, der den Besitzer von X als “arroganten Milliardär, der glaubt, er stehe über dem Gesetz, aber auch über dem allgemeinen Anstand” bezeichnet hatte.

Im Gespräch mit dem Fernsehsender ABC fügte Albanese hinzu: “Die Vorstellung, dass jemand vor Gericht geht, um das Recht zu bekommen, gewalttätige Inhalte auf einer Plattform zu veröffentlichen, zeigt, wie unnahbar Herr Musk ist”.

Die australische eSafety Commission forderte X daraufhin auf, das Video für alle Nutzer vollständig von der Plattform zu entfernen und nicht nur das Filmmaterial im sechstgrößten Land der Welt zu sperren.

Die australische eSafety-Beauftragte Julie Inman Grant sagte: “Jede Minute zählt, und je länger diese Inhalte im Netz sind und je mehr sie verbreitet werden, desto schneller und viraler werden sie, und das müssen wir eindämmen.

Das Video zeigt, wie Bischof Mari Emmanuel von der Assyrisch-Orthodoxen Kirche während eines Gottesdienstes in einem Vorort von Sydney, der am 15. April live übertragen wurde, niedergestochen wird. Der nicht tödliche Angriff, der von den Behörden als terroristischer Akt mit mutmaßlich religiösem Extremismus eingestuft wurde, wurde im Internet schnell verbreitet und führte Berichten zufolge zu Protesten in der Nähe des Tatorts.