Die Kosten für Investitionen in die Energiewende explodieren von 1,8 Billionen Dollar im Jahr 2023 auf 4,4 Billionen Dollar pro Jahr bis 2030. Das Geld soll aus der Kohlenstoffsteuer kommen, die die Bürger über exorbitante Steuern auf Kraftstoffe, Wärme und so ziemlich alles, was CO2 ausstößt, bezahlen. Die Ironie dabei ist, dass der emissionsarme Wasserstoff, von dem die Brüsseler Bürokraten so besessen sind, Studien zufolge die Erderwärmung zwölfmal schneller beschleunigen kann als CO2.

In einem Bericht über die Rolle von Emissionsgutschriften und den integrierten Ansatz öffentlicher, privater und ergänzender Maßnahmen zur Förderung des Übergangs zu sauberer Energie warnt die Internationale Energieagentur (IEA) davor, dass bis Anfang 2030 jährliche Investitionen in Höhe von 4,5 Billionen US-Dollar erforderlich sein werden, um den Übergang zu sauberer Energie in allen Technologien und Infrastrukturen zu beschleunigen, gegenüber 1,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2023.

Emissionsgutschriften können dazu beitragen, den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen und Lösungen wie emissionsarmen Wasserstoff, nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) und direkte Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (DACS) voranzutreiben, so ein gemeinsamer Bericht von GenZero und der Internationalen Energieagentur. Der Bericht zeigt, dass eine massive Ausweitung der Investitionen notwendig ist: Die Produktion von emissionsarmem Wasserstoff muss von heute fast null auf 70 Millionen Tonnen bis 2030 gesteigert werden, der Anteil von SAF an der Endenergie im Luftverkehr muss von heute fast null auf etwa 11 Prozent bis 2030 steigen und die jährliche CO2-Abscheidung durch DACS muss von heute fast null auf fast 70 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 gesteigert werden.

“Im Jahr 2023 belaufen sich die Investitionen in emissionsarmen Wasserstoff, SAF und DACS auf 9 Mrd. $. Im Netto-Null-Szenario müsste dieser Betrag bis Anfang der 2030er-Jahre auf fast 300 Mrd. $ pro Jahr ansteigen und bis Mitte des Jahrhunderts rund 700 Mrd. $ pro Jahr erreichen. Etwa 75 Prozent dieser Investitionen würden 2050 für Wasserstoff und emissionsarme Wasserstoffkraftstoffe benötigt”, heißt es in dem IEA-Bericht.

Kohlenstoffsteuern reichen nicht aus

Emissionsrechte allein können die Investitionslücke nicht schließen. Regierungen und der Privatsektor müssten Strategien entwickeln, um das richtige Umfeld für Investitionen zu schaffen, so die IEA. Emissionsarme Wasserstoff-, SAF- und DACS-Technologien benötigen für eine breite Einführung mehr als Kohlenstoffzertifikate. Die Kohlenstoffmärkte tun sich schwer, Anreize für Technologien im Frühstadium zu schaffen, aufgrund hoher Vorlaufkosten, schwankender Zertifikatspreise und Marktunsicherheiten. Um die Investitionslücke zu schließen, sollten Regierungen einen Mix aus ergänzenden Maßnahmen ergreifen. “Viele Technologien scheitern, bevor sie sich auf breiter Basis durchsetzen können. Die hohen Kosten dieser Technologien, gepaart mit der Volatilität der Emissionsgutschriften und den Unsicherheiten auf den Kohlenstoffmärkten, stellen Projektentwickler vor Schwierigkeiten, heißt es in dem IEA-Bericht.

Die Gefahr des Wasserstoffs

Abgesehen davon, dass Wasserstoff viel gefährlicher ist als Erdgas, kostspielig in der Herstellung und einen geringen Heizwert hat, hat er auch einen Nachteil in Bezug auf seine Auswirkungen auf den Klimawandel. Nach Ansicht der Internationalen Energieagentur sollten Projektentwickler mögliche Wasserstofflecks systematisch überwachen und Experten die Auswirkungen weiter untersuchen. Wasserstoff ist zwar kein Treibhausgas, aber die chemischen Reaktionen von entweichendem Wasserstoff können die Konzentration von Molekülen verringern, die andere Treibhausgase wie Methan, Ozon und Wasserdampf abbauen. Studien gehen davon aus, dass das Treibhauspotenzial von Wasserstoff zwölfmal höher sein könnte als das von CO2. Wenn dies unkontrolliert bleibt, könnte es die Rentabilität von emissionsarmen Wasserstoff-Kohlenstoff-Zertifikaten beeinträchtigen, heißt es in dem IEA-Bericht weiter.