Sie haben das Klima im 17. Jahrhundert katastrophal beeinflusst

Von Guy de la Bédoyère

Vor langer Zeit war ich fasziniert von der Besessenheit der Menschen, dass die Zeit, in der sie leben, von epischer, überwältigender Bedeutung ist. Ich suchte nach einem Wort, das dies auf den Punkt bringen würde. Es gibt keins, also habe ich mein eigenes erfunden: Chronozentrik. Es handelt sich dabei um eine Form der Egozentrik, eine solipsistische Fixierung auf die Vorstellung der eigenen impliziten Wichtigkeit, indem man in einer Zeit der Wichtigkeit lebt.

Eine der Kuriositäten der Chronozentrik besteht darin, dass sie fast immer auf der Überzeugung beruht, dass die Gegenwart ganz offensichtlich besonders schlecht ist, voll von Unglücksfällen und einer bevorstehenden Katastrophe irgendeiner Art, während die Zeit davor viel besser war.

Die Gegenwart ist die schlechteste aller Zeiten, die Vergangenheit war die beste aller Zeiten. Nichts könnte die heutige Klimakatastrophisierung besser zusammenfassen, denn wie wir alle wissen, waren die 1830er Jahre anscheinend das Paradies, als sich die Welt in einem perfekten Zustand des Gleichgewichts befand (siehe aber das Zitat, mit dem dieser Beitrag endet).

Klimakatastrophen sind Teil der menschlichen Natur. Es hat sie schon immer gegeben, weil sie ein Mechanismus ist, mit dem wir einen Tag vom anderen unterscheiden und weil sie dramatische Auswirkungen auf unser Überleben haben kann. Man kann bis in die römische Zeit und sogar noch früher zurückgehen, um verschiedene Berichte und Erklärungen zu finden, aber sie sind verstreut und lassen keine organisierte Liste zu.

Im Jahr 16 n. Chr. beispielsweise wurde die Flotte des römischen Generals Germanicus durch einen gewaltigen Sturm zerstreut und zerschlagen, und die Überlebenden behaupteten, sie hätten Wirbelstürme und fantastische Tiere gesehen (Tacitus, Annalen 2.22-24, siehe hier). Der römische Naturhistoriker Plinius der Ältere lieferte die unschätzbare Information, dass Hagelstürme und Wirbelstürme dadurch vertrieben werden, dass man Menstruationsflüssigkeit Blitzen aussetzt, zusammen mit einigen anderen bizarren Behauptungen, dass eine menstruierende Frau, die durch ein Kornfeld geht, dazu führt, dass Schädlinge wie Raupen, Würmer und Käfer absterben (Natural History 28.76-8, siehe hier).

Die ordnungsgemäße, koordinierte Klimakatastrophe begann mit der Aufzeichnung und Führung von Tagebüchern in der frühen Neuzeit, und zwar erst im 17. Jahrhundert.

2023 schrieb ich für diese Website einen Beitrag über das vom Tagebuchschreiber John Evelyn (1620-1706) beschriebene Wetter. Er war nicht allein.

Im Begleitband zu ihrer 1970 erschienenen Ausgabe des Tagebuchs von Samuel Pepys (geschrieben 1660-9) haben die Herausgeber Robert Latham und William Matthews einen Abschnitt über das Wetter aufgenommen, der eine hervorragende Quelle für alle darstellt, die sich über die Bedingungen im England des 17. Jahrhunderts informieren wollen, das, wie jeder moderne Skeptiker weiß, vor dem “Beginn der modernen Aufzeichnungen” liegt (The Diary of Samuel Pepys vol. X, p. 470ff).

Ich dachte, ich werfe mal einen Blick darauf, denn in dem halben Jahrhundert, das seit der Veröffentlichung dieser Ausgabe von Pepys’ Tagebuch vergangen ist, sind einige der Texte aus dieser Zeit, auf die sich Latham und Matthews beziehen, leicht online verfügbar geworden.

Interessanterweise fügten Latham und Matthews eine Beobachtung über diese Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert hinzu, die auch heute noch sehr aktuell ist: “Wie immer werden Phänomene wie Stürme, wenn sie katastrophal genug sind, in Flugblättern und Zeitungen ausführlich beschrieben”. (ebd. S. 471)

Diese Auszüge stammen aus dem Tagebuch von Ralph Josselin (1616-83), Vikar von Earl’s Colne, Essex, das von 1644-82 sporadische Einträge enthielt. Ich habe die Schreibweise modernisiert. Sie werden gleich zu Beginn sehen, dass Josselin klar war, dass das Wetter eine göttliche Strafe für die Sünden der Menschheit war. Keiner dieser Menschen dachte daran, die Regierung zu verklagen, weil sie ihre Menschenrechte verletzt hatte, indem sie sie nicht schützte:

1647: Unter all den verschiedenen Gerichten über diese Nation hat Gott in diesem Frühjahr, Ende April, als der Roggen in der Ähre war, einen so starken, schrecklichen Frost geschickt, dass die Ähre gefroren und so abgestorben ist und zu nichts kommt; auch die jungen Eschen, die geblüht haben, wurden eingeklemmt und geschwärzt, und diese Triebe sind abgestorben, als ob der Herr unseren Mangel und unsere Not fortsetzen wollte, und wir unsere Sünden fortsetzen. 28. Juni. Sommer: Der Herr geht gegen uns aus in der Jahreszeit, die wunderbar nass war; Überschwemmungen jede Woche, Heu verfaulte im Freien, viel wurde mit den Fluten weggetragen, vieles blieb liegen, aber sehr schmutzig und gefährlich für das Vieh; Mais wurde gelegt, mit Unkraut niedergerissen; wir hatten nie so etwas in meiner Erinnerung, und das für den größten Teil des Sommers; es dauerte bis zum 14. August, als es regnete, dass es eine kleine Überschwemmung machte, und gewöhnlich hatten wir ein oder zwei Überschwemmungen wöchentlich, oder in der Tat in den Wiesen gab es so etwas wie eine kontinuierliche Überschwemmung. 16. August. Eine sehr große Überschwemmung mit den großen Regenfällen letzten Tag und Nacht. Die Jahreszeit ist traurig und bedrohlich. Täglich regnet es, aber besonders heute Morgen fanden wir es über den 24. August hinaus nass; es verursachte eine sehr große Überschwemmung, viel Heu verrottet, viel Korn geschnitten und nicht geschnitten wächst, und doch bereuen die Menschen nicht, Gott die Ehre zu geben. 1. September, es war sehr nass und hinderte die Menschen bei der Ernte; wir fürchteten, es würde eine Überschwemmung verursachen. 31. August 1649. Der vergangene Sommer … große Überschwemmungen in Flandern, und die Seine bei Paris hat großen Schaden angerichtet; diese Zeichen deuten etwas an.

Man beachte den Satz von Josselin: “So etwas haben wir in meiner Erinnerung nie gehabt”. Dies ist eine übliche Formulierung, die in diesen älteren Beschreibungen verwendet wird. Sie gibt vor, eine sachliche Beschreibung dessen zu sein, dass der Schreiber sich persönlich an keine ähnlich katastrophale Situation erinnern kann.

Die eigentliche Funktion des Satzes und anderer ähnlicher Formulierungen besteht jedoch darin, metaphorisch zu sein und zu suggerieren, dass sich seit Anbeginn der Zeit noch nie etwas so Katastrophales ereignet hat. Am 25. Juni 1652 hatte Evelyn einen Sturm beschrieben, der so grässlich war, “wie ihn noch kein Mensch in diesem Zeitalter gesehen hat”.

Heute, in unserem vermeintlich wissenschaftlichen Zeitalter, dient die Formulierung “seit Beginn der Aufzeichnungen” demselben Zweck. Angeblich faktisch, ist sie nicht mehr als ein Stück Melodrama. Indem der genaue Zeitpunkt verschleiert wird, wird impliziert, dass das, was auch immer es war, noch nie dagewesen ist – niemals -, wodurch sichergestellt wird, dass die Beobachtung wertvoll ist.

Die Allgemeine Geschichte der Luft des frühen Wissenschaftlers, Freund von Evelyn und Mitmitglied der Royal Society, Robert Boyle (1627-91), wurde 1692 posthum veröffentlicht. Es enthielt eine Abschrift des von dem Philosophen und Arzt John Locke (1632-1704) zwischen 1666 und 1683 in Oxford geführten Wetterregisters, dem ersten ernsthaften Versuch einer statistischen Aufzeichnung, die einige dieser denkwürdigen Beobachtungen enthielt:

8. März 1667: Sehr harter Frost, Themse gefroren, Fuhrwerke übergefahren. Juli 1673: Memorandum. Dass es von Anfang Mai bis Mitte Juli kaum einen trockenen Tag gab, dafür aber so viel Regen, dass es zu größeren Überschwemmungen kam als seit Menschengedenken. 20. Mai 1681: Bewölkt, kein Regen von nun an bis zum 20. Juni, der trockenste Frühling, den man kennt, da es von Ende März bis Ende Juni keinen Regen gegeben hat. Mai 1682. Memorandum. Daß beim Anbringen meines neuen Barometers, hier das Quecksilber durch Hinzufügung von mehr im Behälter etwa 2/10 Zoll erhöht wurde, was fast zwei meiner Grade ist, die acht(h)s sind, obwohl ich vermute, daß es noch wegen der eingeschlossenen Luft, ein oder zwei Grad zu niedrig ist.

Dies ist eine besonders faszinierende Beobachtung, da sie zeigt, dass Locke sich der Fehleranfälligkeit seiner Instrumente bewusst war.

Boyle fügte weitere Katastrophenberichte hinzu. Hier ist ein Brief aus Fort St. George in Madras vom 23. Januar 1668, in dem ein Sturm vom 22. November 1667 beschrieben wird:

So etwas hat man hier seit Menschengedenken nicht mehr erlebt. Der Sturm von Wind und Regen war so heftig, dass nichts ihm standhalten konnte; Menschen und Tiere wurden von der Gewalt der Winde und Fluten ins Meer getragen: die meisten Häuser in dieser und den Nachbarstädten wurden zerstört; kaum ein Baum blieb in den Gärten oder anderswo stehen: die Mauer dieser Stadt wurde an mehreren Stellen flach gelegt … kein Ort in der Festung, an dem wir unsere Personen, Bücher oder Papiere vor dem Wind oder Regen schützen konnten; kaum eine Tür konnte der Gewalt standhalten: und wir fürchteten stündlich, dass die Festung auf uns stürzen würde, so sehr wurde sie geschüttelt: und doch konnten wir draußen keinen Schutz finden, noch konnten wir uns dagegen wehren. Die Behebung des Schadens wird notwendigerweise eine große Summe kosten.

Was Pepys selbst anbelangt, so fügte er gelegentlich Wetterberichte hinzu. Am 20. Mai 1660 war er in Holland, als Mitglied der Flotte, die Karl II. nach Hause bringen sollte:

Aber durch die Schlechtigkeit des Wetters waren wir in großer Gefahr, und eine lange Zeit, bevor wir zum Schiff gelangen konnten, so dass von der ganzen Gesellschaft nicht einer außer mir, der nicht krank war. Ich hielt mich unter freiem Himmel auf, obwohl ich dafür ziemlich nass war. Man hat zu dieser Jahreszeit noch nie vier Tage lang solch ein Wetter erlebt, eine ganze Weile nicht.

Im folgenden Jahr, am 2. Juni 1661, erwähnte Pepys:

Es begann zu regnen (wie schon in letzter Zeit so viel, dass wir an einer Hungersnot zu zweifeln [d.h. zu vermuten] beginnen).

Zwei Jahre später war es noch schlimmer. Am 26. Juni 1663 wurden Pepys und sein Cousin Roger:

ging in den King’s Bench Court, wo ich noch nie war, und blieb dort fast eine Stunde, bis es zu regnen aufgehört hatte, was eine traurige Jahreszeit ist, dass man sagt, es habe in diesen drei Monaten keinen einzigen schönen Tag gegeben, und ich glaube, das ist wahr.

Das erinnerte mich an einen Bericht der BBC News von neulich, in dem es um die Auswirkungen des derzeitigen Dauerregens auf die Ernten ging. Ich bezweifle nicht, dass die Landwirte in diesem Land derzeit unter erheblichem Druck stehen, aber Tatsache ist, dass solche Umstände nicht neu sind – wie sowohl Josselin als auch Pepys zeigen.

Zwei Jahre später, am 7. Juni 1665, war es jedoch soweit:

es war der heißeste Tag, den ich je in meinem Leben gefühlt habe, und es wird auch von allen anderen Leuten zugegeben, dass es der heißeste war, den sie je in England Anfang Juni erlebt haben.

Es wurde noch schlimmer. Am 11. Juli 1665 war es “unerträglich heiß”, was seltsam war, denn sechs Monate zuvor, am 6. Februar, war es “einer der kältesten Tage, die man je in England erlebt hat”. Und dann erwies sich die Nacht vom 7. auf den 8. Juli 1666 “als die heißeste Nacht, die ich je in meinem Leben erlebt habe, und es donnerte und blitzte die ganze Nacht hindurch und regnete stark”.

Wie eine endlose Parade moderner Boulevard-Schlagzeilen lieferten die Wetterkatastrophen des 17. Jahrhunderts Stoff für Tagebücher, Pamphlete und Zeitungen und einen Vorwand, um mit dem Finger auf die Übel der Menschheit zu zeigen.

Der Haupteffekt all dieser Katastrophisierungen besteht darin, die Wahrheit zu verschleiern, was auch immer diese Wahrheit sein mag, und es wahrscheinlicher zu machen, dass, was auch immer die Probleme sind, die panischen Lösungen entweder nichts bringen oder die Dinge verschlimmern. Zumindest im 17. Jahrhundert war niemand so töricht zu glauben, der Staat sei verpflichtet, ihn vor dem Wetter zu schützen, und könne verklagt werden, wenn er es nicht tue, oder dass irgendjemand in der Lage sei, es zu ändern. Um 1710 hatte John Gadbury in seinem Nauticum Astrologicum astrologische Erklärungen für Katastrophen geliefert.

Eines ist jedoch sicher. Wir mussten uns schon immer verändern und uns an sie anpassen: