Der Senat von Tennessee möchte ein Verbot von „Chemtrails“ während das WEF mittels Weltraumblase die Sonne verdunkeln will

Das WEF will Weltraumblasen, um die Sonne zu verdunkeln und der Senat von Tennessee will ein Verbot von „Chemtrails“

Der Senat des US-Bundesstaates Tennessee hat mit der Verabschiedung von SB 2691/HB 2063 endgültig Stellung gegen das umstrittene Thema „Chemtrails“ bezogen.

Die Gesetzesvorlage, die darauf abzielt, die absichtliche Freisetzung von Chemikalien in die Atmosphäre zu Geo-Engineering-Zwecken zu verbieten, wurde vom Abgeordneten Monty Fritts (R-Kingston) und Senator Steve Southerland (R-Morristown) eingebracht und am Montag vom Senat verabschiedet, berichtete The Tennessean.

Der Gesetzentwurf basiert auf der Behauptung, dass „es dokumentiert ist, dass die Bundesregierung oder andere Stellen, die in ihrem Namen oder auf ihre Bitte hin handeln, Geo-Engineering-Experimente durchführen können, indem sie absichtlich Chemikalien in die Atmosphäre ausbringen, und dass diese Aktivitäten im Bundesstaat Tennessee stattfinden können“.

Der neue Gesetzesentwurf zielt darauf ab, solche Aktivitäten zu verbieten und besagt, dass „die absichtliche Injektion, Freisetzung oder Verbreitung von Chemikalien, chemischen Verbindungen, Materialien oder Geräten in die Atmosphäre innerhalb der Grenzen dieses Staates mit dem ausdrücklichen Ziel, die Temperatur, das Wetter oder die Intensität des Sonnenlichts zu beeinflussen, verboten ist“.

Die Verabschiedung dieses Gesetzes stellt eine wichtige Entwicklung in der laufenden Debatte über Geoengineering und Umweltmanipulation dar. Die Befürworter des Gesetzes sehen darin einen notwendigen Schritt, um die Umwelt und die öffentliche Gesundheit vor unregulierten Geoengineering-Praktiken zu schützen.

Das Gesetz soll am 1. Juli 2024 in Kraft treten, was die Dringlichkeit verdeutlicht, die der Senat von Tennessee dem Thema im Sinne des „öffentlichen Wohls“ beimisst.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das Repräsentantenhaus, wo der Gesetzentwurf am Mittwoch im Ausschuss für Landwirtschaft und natürliche Ressourcen behandelt wird.

Sollte das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf verabschieden, wäre Tennessee einer der ersten Bundesstaaten, der einen gesetzlichen Rahmen schafft, der das Versprühen von Chemikalien für Geoengineeringzwecke ausdrücklich verbietet.

The Gateway Pundit hat bereits berichtet, dass eine Firma namens Make Sunsets erfolgreich Wetterballons von Mexiko aus gestartet hat, die möglicherweise Schwefelpartikel in die Atmosphäre entlassen haben. Luke Iseman, Mitbegründer und Geschäftsführer des Unternehmens, sagt, dass der Klimawandel eine so unmittelbare Bedrohung darstelle, dass bizarre Interventionen wie diese notwendig seien:

„Meiner Meinung nach wäre es moralisch falsch, das nicht zu tun“, sagt Iseman. „Wichtig ist, dass wir es so schnell und sicher wie möglich tun.“

Beunruhigend ist, dass Make Sunsets diesen Versuch des solaren Geo-Engineerings unternommen hat, ohne die Öffentlichkeit zu informieren oder auch nur zu versuchen, Wissenschaftler einzubeziehen. Experten, die mit MIT Technology Review sprachen, verurteilten diesen Schritt einhellig.

Trotz dieser möglichen unbeabsichtigten Folgen und Auswirkungen auf die Wissenschaft ist Make Sunsets fest entschlossen, damit Geld zu verdienen. Das Unternehmen verkauft bereits „Kühlungsgutschriften“ im Wert von 10 Dollar für die Freisetzung von nur einem Gramm Kohlenstoff in die Stratosphäre. Aber keine Sorge, sagt Iseman, das Unternehmen werde so verantwortungsvoll wie möglich handeln:

„Ich will so schnell wie möglich so viel Kühlung wie möglich schaffen, und zwar für den Rest meines Lebens“, sagt Iseman. Später fügte er hinzu, dass sie im Jahr 2023 so viel Schwefel verwenden werden, wie „wir die Kunden dazu bringen können, uns dafür zu bezahlen“.

TGP berichtete auch, dass Wissenschaftler eine gewagte neue Geoengineering-Technik vorgeschlagen haben: die absichtliche Austrocknung der Stratosphäre.

Eine in Science Advances veröffentlichte Studie befasst sich mit der ehrgeizigen und umstrittenen Idee, die obere Atmosphäre mit Partikeln zu impfen, um zu verhindern, dass Wasserdampf in die Stratosphäre gelangt.

Wasserdampf ist wichtig, weil es das häufigste Treibhausgas auf der Erde ist. Der Treibhauseffekt entsteht, wenn Gase in der Atmosphäre die Sonnenwärme zurückhalten und den Planeten bewohnbar machen. Wasserdampf besteht aus komplexen Molekülen, die die von der Erdoberfläche abgestrahlte Wärme absorbieren und an die Erde zurückstrahlen.

Auch George Soros will, dass der Mensch die Kontrolle über die Erdatmosphäre übernimmt, um den „Klimawandel“ aufzuhalten.

Diese Idee könnte eine globale Katastrophe auslösen, die den Tod von Millionen Menschen und Tieren zur Folge hätte.

Laut Fox News sprach Soros auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2023 und brüstete sich damit, ein Verfahren entdeckt zu haben, mit dem weiße Wolken erzeugt werden können, die das Sonnenlicht von sich erwärmenden Gebieten reflektieren, um das Abschmelzen der Eiskappen zu verhindern. Seiner Meinung nach könnte das Abschmelzen der Eisschilde, insbesondere in Grönland, das Ende der menschlichen Zivilisation bedeuten.

Der „Plan“, für den Soros und King eintreten, heißt Solar Geoengineering. Diese Idee wird die Zivilisation nicht retten, aber sie hat das Potenzial, sie zu zerstören.

Auch Klaus Schwab und seine Bande von Globalisten spielen mit dem Gedanken, die Sonne abzuschalten.

In einem neuen dystopischen Video, das diesen Monat vom WEF veröffentlicht wurde, wirbt die Organisation für den Einsatz futuristischer „Weltraumblasen“, die die Sonne effektiv abschirmen und so zur Eindämmung des Klimawandels beitragen sollen. Das „Geo-Engineering“-Projekt würde theoretisch einen Teil der Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum reflektieren, um den Planeten abzukühlen, erklärt das Video und zitiert eine aktuelle Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) über das Projekt.