Ihre Metaversum-Identität wird ein zentraler Bestandteil des täglichen Lebens sein: WEF-Bericht

Virtuelle Voodoo-Puppen, autonome Avatare und digitale Doppelgänger werden Ihre Verhaltensprofilierungs-Pässe im Metaversum sein: Perspektive

Ihre Metaverse-Identität mit digitaler ID, biometrischer Datenerfassung und Verhaltensprofilen wird laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) ein zentraler Bestandteil Ihres täglichen Lebens sein.

Die „Metaverse-Identität“ ist ein relativ neues Konzept, das das WEF und Accenture in einem neuen 48-seitigen Bericht mit dem Titel „Metaverse Identity“: Defining the Self in a Blended Reality“ (Metaverse-Identität: Die Definition des Selbst in einer gemischten Realität) sehr detailliert beschreiben.

In dem Bericht heißt es:

„Da die Menschen immer mehr Zeit damit verbringen, digitale Erfahrungen zu erforschen, zu spielen und Kontakte zu knüpfen, wird die Metaverse-Identität einer Person von zentraler Bedeutung für ihr tägliches Leben und die Art und Weise sein, wie sie ihre persönliche Identität zum Ausdruck bringt.“

Aber was genau meinen die nicht gewählten Globalisten mit „metaverser Identität“?

„Die metaverse Identität einer Person wird für ihr tägliches Leben von zentraler Bedeutung sein“ METAVERSE IDENTITÄT: DEFINIERUNG DES SELBST IN EINER VERSCHMOLZENEN REALITÄT, WEF, MÄRZ 2024

Die Metaverse-Identität besteht aus drei Komponenten:

Repräsentation : einschließlich der persönlichen, sozialen und Rollenidentität, sei es durch Avatare, Pseudonyme oder andere digitale Ausdrucksformen

: einschließlich der persönlichen, sozialen und Rollenidentität, sei es durch Avatare, Pseudonyme oder andere digitale Ausdrucksformen Daten : Erfassung des komplizierten Wissensnetzes über Personen, das von der Hardware und Software des Metaversums erzeugt wird

: Erfassung des komplizierten Wissensnetzes über Personen, das von der Hardware und Software des Metaversums erzeugt wird Identifizierung (ID): sei es durch Führerscheine, von der Regierung ausgestellte IDs, Pässe, Geburtsurkunden, Bescheinigungen, Etiketten oder Benutzernamen und Passwörter

In dem Bericht heißt es: „Die Metaverse-Identität erweitert den Begriff ‚Identität‘, wie er heute bekannt ist, und kombiniert ihn mit den digitalen Grundlagen des Internets. Sie ist ein vielschichtiges Konstrukt eines Individuums oder einer Entität, das alles von der Repräsentation bis hin zu Daten und Identifikation umfasst„.

Quelle: WEF, Accenture

Mit diesen drei Komponenten „verbindet und verankert“ die Identität im Metaversum „eine Person in der physischen und virtuellen Welt„.

Lassen Sie uns diese Komponenten aufschlüsseln, beginnend mit der Repräsentation.

„Der Begriff ‚Repräsentation‘ hat nicht nur mit Pixeln und Grafiken zu tun; er spiegelt gesellschaftliche Werte, Inklusivität und den menschlichen Wunsch nach Authentizität wider […] Repräsentative Designentscheidungen erstrecken sich auch auf die Gestaltung digitaler Entitäten – von verkörperten virtuellen Agenten bis hin zu nicht-verkörperten virtuellen Assistenten“. METAVERSE IDENTITY: DEFINITION DES SELBST IN EINER VERSCHMOLZENEN REALITÄT, WEF, MÄRZ 2024

Repräsentation hat damit zu tun, wie Sie sich im Metaversum präsentieren und ausdrücken, sei es als realistisches Abbild Ihrer selbst oder als abstrakte, kreative oder künstlerische Version.

Die Autoren sagen, dass „diese Ausdrücke auch Worte, Handlungen, Verhaltensweisen und Manierismen umfassen können„, so dass die Repräsentationskategorie ein Element der Verhaltensprofilerstellung enthält, das wir auch in den Kategorien Datenerfassung und Identifizierung sehen werden.

Repräsentation im Metaverse wird mit der Einführung digitaler Entitäten, die in Ihrem Namen handeln, ebenfalls eine neue Bedeutung erhalten.

Im Bericht heißt es: „Digitale Entitäten können Menschen, Objekte, Systeme oder abstrakte Konzepte repräsentieren und sind zu unterschiedlichen Graden der Interaktion, Autonomie und des Verhaltens innerhalb digitaler Erfahrungen fähig […] Sie sind in der Lage, menschliche Kommunikation nachzuahmen und können als Verkaufsassistenten, Unternehmenstrainer, Social Media Influencer und mehr eingesetzt werden.„

Quelle: WEF, Accenture

Wie Nicht-Spieler-Charaktere (NSC) in Videospielen versuchen diese digitalen Doppelgänger, menschliches Verhalten zu imitieren.

Und wie bei einer virtuellen Voodoo-Puppe könnte, wenn etwas mit Ihrer digitalen Entität schief geht, dies auf Ihr persönliches Leben in der realen Welt übergreifen.

„Digitale Entitäten können zwar innovative Interaktionen und Funktionen innerhalb des Metaversums bieten, aber sie können auch in der realen Welt Schaden anrichten„, warnt der Bericht und fügt hinzu: „Die Möglichkeit, durch digitale Entitäten – wie Chatbots und fotoreale Avatare – zu manipulieren oder Fehlinformationen zu erzeugen, wirft ethische und sicherheitstechnische Bedenken auf.„

Kommen wir nun zur Kategorie Daten.

„Identität ist mehr als ein Ausweis, wie ein Pass oder ein Führerschein. Die Metaverse-Identität umfasst Datenpunkte“ METAVERSE-IDENTITÄT: DEFINITION DES SELBST IN EINER VERSCHMOLZENEN REALITÄT, WEF, MÄRZ 2024

Die Datenkategorie der Metaverse-Identität zielt darauf ab, Daten zu sammeln und zu analysieren, um Rückschlüsse auf Sie zu ziehen, und wird dank KI und maschinellem Lernen dazu verwendet, Ihr Verhalten vorherzusagen.

„Gepaart mit Modellen der künstlichen Intelligenz (KI)/des maschinellen Lernens (ML), die die Interaktionen, Bewegungen und Vorlieben einer Person analysieren können, wird eine weitere Identität generiert„, heißt es im Bericht.

„Unabhängig davon, ob diese (abgeleiteten) Datenpunkte die aktuellen Aktivitäten einer Person erfassen, ihre nächsten Handlungen oder zukünftigen Präferenzen vorhersagen, liefern diese datenbasierten Brotkrumen–Informationen über die Identität einer Person.

„Diese Attribute können die Art und Weise beeinflussen, wie die virtuelle Umgebung auf eine Person reagiert und wie Außenstehende eine Person oder Entität wahrnehmen.„

Dieser Datenaspekt der Metaverse-Identität ist wichtig für nicht gewählte Globalisten, die davon besessen sind, menschliches Verhalten zu manipulieren und zu kontrollieren, was Menschen denken und tun.

„Es besteht die Gefahr, dass Regierungen aggregierte abgeleitete Daten für die Überwachung, die Kontrolle von Dissidenten oder die Unterdrückung bestimmter Gruppen ohne deren aktive Zustimmung nutzen könnten.“ METAVERSE IDENTITÄT: DEFINIERUNG DES SELBST IN EINER VERSCHMOLZENEN REALITÄT, WEF, MÄRZ 2024

Quelle: WEF, Accenture

Abgeleitete Daten, „die jetzt durch KI/ML unterstützt werden, können scheinbar unzusammenhängende Verhaltensweisen, Handlungen und Entscheidungen untersuchen, um aussagekräftige Schlussfolgerungen über die Vorlieben, den Hintergrund und die Absichten einer Person zu ziehen„, heißt es in dem Bericht.

Sobald man die Absichten einer Person oder eines nicht gewählten globalistischen Think Tanks kennt, ist es viel einfacher vorherzusagen, was sie als Nächstes tun oder sagen wird, selbst wenn sie versuchen, ihre wahren Absichten zu verbergen.

Und: „Während diese Daten gesammelt werden, um die Erfahrung der Person zu verbessern, könnten sie auch analysiert werden, um Rückschlüsse auf ihre reale Identität oder ihre Vorlieben zu ziehen und für gezielte Werbung oder andere Zwecke ohne ihre Zustimmung verwendet werden.„

Das Ziehen von Rückschlüssen für „andere Zwecke“ ohne die Zustimmung des Nutzers ist das, was Verteidigungs- und Geheimdienste im Metaverse anstreben.

Ein kürzlich erschienener Bericht der RAND Corporation legt dies im Hinblick auf das US-Ministerium für Heimatschutz (DHS) nahe, das Nutzer im Metaversum ausspionieren will. Darin heißt es: „Da sich das DHS mit den neuen Herausforderungen auseinandersetzt, die sich aus der Überwachung und Analyse der Nutzeraktivitäten im Metaversum ergeben, sollte es rechtlich und ethisch prüfen, welche Informationen gesammelt werden und wie sie verwaltet werden.„

Nun kommen wir zur Kategorie Identifizierung.

„Das Konzept der Identität ist kontextabhängig, flexibel, komplex und fließend […] Die Identität erstreckt sich auf die Feinheiten des Verhaltens, der Handlungen und der Entscheidungen einer Person“. METAVERSE IDENTITÄT: DIE DEFINITION DES SELBST IN EINER VERSCHMOLZENEN REALITÄT, WEF, MÄRZ 2024

Quelle: WEF, Accenture

Der vielleicht verwirrendste Teil der Metaverse-Identität ist der Identifikations– oder ID-Aspekt, denn digitale ID und digitale Identität sind Begriffe, die oft austauschbar verwendet werden, auch von mir selbst, aber sie sind recht unterschiedlich.

Bei der Identifizierung geht es darum, zu erkennen, zu überprüfen und zu bestätigen, wer jemand ist.

Identität hingegen „besteht aus vielschichtigen Aspekten wie kulturellem Erbe, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, beruflicher und sozialer Rolle, Hobbys, Geschlechtsidentifikation, sexueller Orientierung und vielem mehr„, heißt es in dem Bericht.

Nachdem wir uns nun um die Unterscheidung zwischen beiden gekümmert haben, wird Ihre digitale ID Ihr Pass für das Metaversum sein, und wie bei einem Pass wird es bestimmte Bereiche geben, zu denen Sie keinen Zugang haben werden.

In dem Bericht heißt es: „Ähnlich wie bei den heutigen traditionellen Identifikationssystemen – wie Reisepässen und Führerscheinen – können sich IDs weiterentwickeln und einzigartige Avatar-Designs, neue körpereigene Bescheinigungen oder einzigartige virtuelle Signaturen umfassen, die die eigene Existenz bestätigen und Zugang zu bestimmten Bereichen oder Aktivitäten gewähren.„

Um zu veranschaulichen, wie die digitale ID in die digitale Identität hineinspielt, sagen die Autoren: „Ausweisformen – wie Pässe und staatliche Ausweise – formalisieren die Identität einer Person; außerdem können sie als Berechtigungsnachweise oder Mittel zur Authentifizierung und Verifizierung von Personen in physischen und digitalen Räumen dienen.„

„Die Metaverse-Identität ist ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen Internet-Interaktionen“ Metaverse-Identität: Die Definition des Selbst in einer gemischten Realität, WEF, März 2024

Quelle: WEF, Accenture

Nachdem wir nun die drei Komponenten, aus denen sich die Metaverse-Identität zusammensetzt, durchgesprochen haben, stellt sich die Frage nach den möglichen Nachteilen.

Zunächst einmal heißt es in dem Bericht: „Es besteht das Risiko, dass Regierungen aggregierte abgeleitete Daten für die Überwachung, die Überwachung von Dissidenten oder die Unterdrückung bestimmter Gruppen ohne deren aktive Zustimmung verwenden könnten.„

Ihre Metaverse-Identität kann Ihre biometrischen Daten in Echtzeit enthalten, z. B. Pupillenerweiterung, Herzfrequenz und Gehirnströme, so dass Unternehmen und Regierungen daraus schließen können, wie Sie sich fühlen und wie Sie auf ihre Waren, Dienstleistungen oder Maßnahmen reagieren.

Der Historiker Yuval Noah Harari sprach auf der WEF-Jahrestagung 2020 in Davos davon, dass genau diese Technologie in die Hände von Diktatoren fallen könnte. Dort sagte er:

„Stellen Sie sich Nordkorea in 20 Jahren vor, wo jeder ein biometrisches Armband tragen muss, das 24 Stunden am Tag Ihren Blutdruck, Ihre Herzfrequenz und Ihre Gehirnaktivität überwacht.

„Sie können in die Hände klatschen und lächeln, aber wenn Sie wütend sind, wissen sie, dass Sie morgen früh im Gulag sitzen werden.“

Ein Gerät zur Erfassung biometrischer Daten an Ihrem Körper, das schon weiß, was Sie tun werden, bevor Sie es tun, wirft ernste ethische Fragen darüber auf, wie die Daten erfasst werden, wohin diese Daten gehen und wer Zugang zu einigen der intimsten Details Ihres Lebens hat.

In den letzten Jahren hat Meta an Project Aria gearbeitet, das Augmented Reality mit künstlicher Intelligenz kombiniert, um realistische 3D-Renderings von Menschen, Orten und Dingen, einschließlich Wohnräumen, zu erstellen.

Als Mark Zuckerberg auf der Connect 2021 seine Vision für das Metaverse erläuterte, hob er hervor, wie Project Aria die Wohnung einer Person mit allem, was sich darin befindet, abbilden könnte (siehe Video unten).

Stellen Sie sich vor, wie wertvoll diese Informationen für die Unternehmen wären – wenn sie wüssten, welche Produkte Sie verwenden, welche Sie vermutlich kaufen würden und wie Sie Ihren Wohnraum organisieren, könnten sie extrem personalisierte Werbung produzieren.

Was könnten Versicherungsgesellschaften mit diesen Daten anfangen? Wie würden Vermieter reagieren?

Stellen Sie sich vor, wie gerne Regierungen, Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden diese Art von Daten in die Finger bekommen würden.

Wer braucht mit den Daten, die von jemandem gesammelt werden, der eine AR-Brille trägt, Gesichtserkennung, Geolokalisierung oder Kontaktverfolgung, wenn Regierungen und Unternehmen sehen können, was Sie sehen, hören, was Sie hören, und wissen, wo Sie sind und was Sie in Echtzeit tun?

Natürlich müssen diese dystopischen Szenarien nicht eintreten, und in der Tat werden große Anstrengungen unternommen, um die Privatsphäre bei der Entwicklung dieser Instrumente und Systeme zu schützen – zumindest im Moment.

Der Bericht über die Identität des Metaversums ist voll von warnenden Geschichten und Verweisen auf den Aufbau von Systemen, die fair, gerecht, vielfältig, gleichberechtigt, integrativ und datenschutzfreundlich sind, sowie von allen anderen tugendhaften Schlagwörtern, von denen sie glauben, dass sie von Ihnen gehört werden wollen.

Im Laufe der Zeit können sich jedoch die Zielpfosten verschieben, Notfälle ausgerufen und Gesetze und Vorschriften umgangen werden.

Und was schlagen die Autoren des Metaverse-Identitätsberichts vor, um das Metaversum und seine Integrität zu schützen?

Ihre Lösung besteht darin, „die globale Gemeinschaft in die Pflicht zu nehmen“.

„Das Metaversum könnte ein fruchtbarer Boden für mächtige Manipulationstaktiken sein, was die globale Gemeinschaft in die Pflicht nimmt, robuste Rahmenbedingungen zu schaffen, die nicht nur das Wachstum des Metaversums erleichtern, sondern auch seine Integrität schützen.„

Wird „die globale Gemeinschaft“ in dem Bericht jemals definiert? Nein, aber das WEF nennt sich selbst „Internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit“ und hat seine Gemeinschaften Global Innovators, Young Global Leaders und Global Shapers, was uns einen Hinweis darauf geben könnte, auf wen sie sich beziehen.

Das Metaversum wird zweifellos die Art und Weise, wie wir arbeiten und spielen, verändern und zu aufregenden disziplinübergreifenden Kooperationen, wissenschaftlichen Entdeckungen und unerschlossenen Märkten führen.

Aber wenn nicht gewählte Globalisten und nicht rechenschaftspflichtige Technokraten das Sagen haben, wird das Metaversum nichts weiter sein als ein digitaler Spielplatz für die große Reset-Agenda, wo Ihre digitale Identität Ihren Zugang bestimmt und wo alles, was Sie in der virtuellen Welt sagen oder tun, Sie in der physischen Welt verfolgen wird und umgekehrt – es wird keinen Unterschied zwischen den beiden Welten geben.

Sobald jeder mit einer digitalen Identität verbunden ist, während er mit dem Metaversum verbunden ist, ist alles, was nötig ist, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, ein einfaches Umlegen eines Schalters an der digitalen Identität von jemandem und voila! es ist, als würde diese Person nicht mehr existieren.

Ihre Metaverse-Identität mit ihren virtuellen Voodoo-Puppen, autonomen Avataren und digitalen Doppelgängern wird Ihr Pass im Metaverse sein, wo sie dazu verwendet wird, Ihr Verhalten zu überwachen, vorherzusagen und zu imitieren und gleichzeitig Ihren Zugang zu Informationen und Räumen zu bestimmen.

Aber keine Sorge, Ihre Metaversum-Identität wird nur für Ihr tägliches Leben wichtig sein und wird nur für alle Ihre zukünftigen Internet-Interaktionen von Bedeutung sein.